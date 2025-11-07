The OpenNET Project / Index page

Выпуск мобильной платформы /e/OS 3.2

07.11.2025 11:14

Представлен выпуск мобильной платформы /e/OS 3.2, сфокусированной на конфиденциальности пользовательских данных. Платформа основана Гаэлем Дювалем (Gaël Duval), создателем дистрибутива Mandrake Linux. Проект поддерживает 253 модели смартфонов и формирует сборки прошивок для наиболее популярных из них. На базе смартфонов OnePlus, Fairphone, Teracube и Pixel подготовлены собственные редакции устройств, распространяемые с предустановленной прошивкой /e/OS под брендами Murena One, Murena 2, Murena Fairphone 4/5/6, Murena Teracube 2e, Murena Pixel 5/7 и Murena SHIFTphone 8.

Прошивка /e/OS развивается как ответвление от платформы LineageOS (на базе Android), избавленное от привязки к сервисам и инфраструктуре Google для исключения передачи телеметрии на серверы Google и повышения уровня конфиденциальности. Среди прочего, блокируется и неявная отправка информации, например, обращения к серверам Google при проверке доступности сети, резолвинге DNS и определении точного времени.

В поставку входит пакет microG, предлагающий независимые аналоги сервисов Google, что позволяет обойтись без установки проприетарных компонентов. Для определения местоположения по Wi-Fi и базовым станциям (без GPS) прослойка UnifiedNlp, способная работать через BeaconDB, OpenWlanMap, openBmap, OpenCellID, lacells.db и другие альтернативные сервисы. Вместо поисковой системы Google предлагается метапоисковый сервис Murena Find на основе поискового движка Qwant.

Для синхронизации точного времени вместо обращения к NTP-серверу Google запросы отправляются на серверы из коллекции NTP Pool, а вместо DNS-серверов Google (8.8.8.8) используются DNS-серверы текущего провайдера. В web-браузере по умолчанию включён блокировщик рекламы и скриптов для отслеживания перемещений. Для синхронизации файлов и данных приложений разработан собственный сервис, совместимый с инфраструктурой на основе Nextcloud. Серверные компоненты основаны на открытом ПО и доступны для установки на подконтрольных пользователю системах.

Интерфейс пользователя включает собственное окружение для запуска приложений BlissLauncher, улучшенную систему уведомлений, новый экран блокировки и иное стилевое оформление. В BlissLauncher задействован разработанный для /e/OS набор автоматически масштабируемых пиктограмм и отдельная подборка виджетов (например, виджет для показа прогноза погоды).

Проектом также развивается собственный менеджер аутентификации, позволяющий использовать для всех сервисов единую учётную запись (user@murena.io), регистрируемую в процессе первой установки. Учётную запись можно использовать для получения доступа к своему окружению с других устройств или через Web. В облаке Murena Cloud бесплатно предоставляется 1ГБ для хранения своих данных, синхронизации приложений и резервных копий.

Среди входящих в состав приложений: почтовый клиент Mail (форк K9-Mail), web-браузер Cromite (на базе Chromium), программа для работы с камерой OpenCamera, программа для отправки мгновенных сообщений QKSMS, система для ведения заметок nextcloud-notes, PDF-просмотрщик MJ PDF, планировщик opentasks, программа для работы с картами Magic Earth, галерея фотографий gallery3d, файловый менеджер, каталог приложений App Lounge.

Основные изменения в /e/OS 3.2:

  • В пакете Advanced Privacy, передающем приложениям фиктивные данные о местоположении и IP-адресе, а также блокирующем встроенные в приложения системы отслеживания активности пользователя, реализована возможность для информирования в режиме реального времени о попытках отправки пользовательских данных из приложений. При желании вывод подобных уведомлений можно отключить в настройках.
  • В менеджере приложений App Lounge реализовано отображение размера приложений, устанавливаемых из каталога F-Droid. Обеспечен вывод списка наиболее популярных приложений в привязке к региону, а не локали. Проведена оптимизация производительности.
  • Расширены возможности прошивки для смартфонов Fairphone 6: добавлена поддержка настройки действий, выполняемых при нажатии боковой кнопки; добавлено приложение Fairphone Camera для работы с камерой; в настройках предоставлена возможность ограничения уровня заряда аккумулятора; налажена корректная работа проводных гарнитур при прослушивании музыки и осуществлении звонков.
  • Для устройств Fairphone 5, Pixel 7 и Pixel 8 сформированы OTA-обновления с прошивкой /e/OS на базе Android 15.
  • Повышена надёжность работы системы родительского контроля.
  • Перенесены обновления и исправления из платформы LineageOS 22.2, основанной на кодовой базе Android 15.
  • В web-браузере движок обновлён до Chromium 141.0.7390.111.
  • Пакет microG обновлён до версии 0.3.10, в которой устранены проблемы, в некоторых случаях приводившие к аварийному завершению при обновлении со старой версии /e/OS.


