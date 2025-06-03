Опубликован выпуск мобильной платформы /e/OS 3.0, сфокусированной на конфиденциальности пользовательских данных. Платформа основана Гаэлем Дювалем (Gaël Duval), создателем дистрибутива Mandrake Linux. Проект поддерживает 221 модель смартфонов и формирует сборки прошивок для наиболее популярных из них. На базе смартфонов OnePlus, Fairphone, Teracube и Pixel подготовлены собственные редакции устройств, распространяемые с предустановленной прошивкой /e/OS под брендами Murena One, Murena 2, Murena Fairphone 4/5, Murena Teracube 2e и Murena Pixel 5/7. Прошивка /e/OS развивается как ответвление от платформы LineageOS (на базе Android), избавленное от привязки к сервисам и инфраструктуре Google для исключения передачи телеметрии на серверы Google и повышения уровня конфиденциальности. Среди прочего, блокируется и неявная отправка информации, например, обращения к серверам Google при проверке доступности сети, резолвинге DNS и определении точного времени. В поставку входит пакет microG, предлагающий независимые аналоги сервисов Google, что позволяет обойтись без установки проприетарных компонентов. Для определения местоположения по Wi-Fi и базовым станциям (без GPS) прослойка UnifiedNlp, способная работать через BeaconDB, OpenWlanMap, openBmap, OpenCellID, lacells.db и другие альтернативные сервисы. Вместо поисковой системы Google предлагается метапоисковый сервис Murena Find на основе поискового движка Qwant. метапоисковый сервис на основе форка движка Searx, анонимизирующий отправляемые запросы. Для синхронизации точного времени вместо обращения к NTP-серверу Google запросы отправляются на серверы из коллекции NTP Pool, а вместо DNS-серверов Google (8.8.8.8) используются DNS-серверы текущего провайдера. В web-браузере по умолчанию включён блокировщик рекламы и скриптов для отслеживания перемещений. Для синхронизации файлов и данных приложений разработан собственный сервис, совместимый с инфраструктурой на основе Nextcloud. Серверные компоненты основаны на открытом ПО и доступны для установки на подконтрольных пользователю системах. Интерфейс пользователя включает собственное окружение для запуска приложений BlissLauncher, улучшенную систему уведомлений, новый экран блокировки и иное стилевое оформление. В BlissLauncher задействован разработанный для /e/OS набор автоматически масштабируемых пиктограмм и отдельная подборка виджетов (например, виджет для показа прогноза погоды). Проектом также развивается собственный менеджер аутентификации, позволяющий использовать для всех сервисов единую учётную запись (user@murena.io), регистрируемую в процессе первой установки. Учётную запись можно использовать для получения доступа к своему окружению с других устройств или через Web. В облаке Murena Cloud бесплатно предоставляется 1ГБ для хранения своих данных, синхронизации приложений и резервных копий. Среди входящих в состав приложений: почтовый клиент Mail (форк K9-Mail), web-браузер Cromite, (на базе Chromium), программа для работы с камерой OpenCamera, программа для отправки мгновенных сообщений QKSMS, система для ведения заметок nextcloud-notes, PDF-просмотрщик MJ PDF, планировщик opentasks, программа для работы с картами Magic Earth, галерея фотографий gallery3d, файловый менеджер, каталог приложений App Lounge. Основные изменения в /e/OS 3.0: Менеджер учётных записей прошёл сертификацию CASA (Cloud Application Security Assessment), что позволило вернуть возможность синхронизации с учётными записями Google.

В пакете Advanced Privacy, передающем приложениям фиктивные данные о местоположении и IP-адресе, а также блокирующем встроенные в приложения системы отслеживания активности пользователя, реализованы еженедельные отчёты со сводными данными о блокировке трекеров.

В web-браузере по умолчанию задействована поисковая система Murena Find. Ранее используемая поисковая система Spot оставлена только для пользователей из стран, не поддерживаемых в Murena Find. Браузерный движок обновлён до Chromium 135.

Добавлена функция поиска утерянных устройств "Find my Device", осуществляющая отправку сведений о местоположении в ответ на SMS с паролем, предварительно заданным пользователем.

Добавлена система голосового ввода текста Murena Voice, доступная для пользователей Premium Murena Workspace.

В инструменты для родительского контроля добавлена поддержка ограничения времени работы ребёнка с устройством. Реализована возможность определения кода доступа для установки приложений, отнесённых к категорию "для взрослых", или отдельного подтверждения родителем попыток установки новых приложений.

Сервисы определения местоположения по умолчанию переведены на использование БД BeaconDB с информацией о размещении известных точек беспроводного доступа.

Перенесены обновления и исправления из платформы LineageOS 20.



