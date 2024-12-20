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Выпуск мобильной платформы /e/OS 2.6

20.12.2024 09:32

Опубликован выпуск мобильной платформы /e/OS 2.6, сфокусированной на конфиденциальности пользовательских данных. Платформа основана Гаэлем Дювалем (Gaël Duval), создателем дистрибутива Mandrake Linux. Проект поддерживает 180 моделей смартфонов и формирует сборки прошивок для наиболее популярных из них. На базе смартфонов OnePlus, Fairphone, Teracube и Pixel подготовлены собственные редакции устройств, распространяемые с предустановленной прошивкой /e/OS под брендами Murena One, Murena 2, Murena Fairphone 4/5, Murena Teracube 2e и Murena Pixel 5/7.

Прошивка /e/OS развивается как ответвление от платформы LineageOS (на базе Android), избавленное от привязки к сервисам и инфраструктуре Google для исключения передачи телеметрии на серверы Google и повышения уровня конфиденциальности. Среди прочего, блокируется и неявная отправка информации, например, обращения к серверам Google при проверке доступности сети, резолвинге DNS и определении точного времени.

В поставку входит пакет microG, предлагающий независимые аналоги сервисов Google, что позволяет обойтись без установки проприетарных компонентов. Для определения местоположения по Wi-Fi и базовым станциям (без GPS) задействована прослойка UnifiedNlp, способная работать через OpenWlanMap, openBmap, OpenCellID, lacells.db и другие альтернативные сервисы. Вместо поисковой системы Google предлагается собственный метапоисковый сервис на основе форка движка Searx, анонимизирующий отправляемые запросы.

Для синхронизации точного времени вместо обращения к NTP-серверу Google запросы отправляются на серверы из коллекции NTP Pool, а вместо DNS-серверов Google (8.8.8.8) используются DNS-серверы текущего провайдера. В web-браузере по умолчанию включён блокировщик рекламы и скриптов для отслеживания перемещений. Для синхронизации файлов и данных приложений разработан собственный сервис, совместимый с инфраструктурой на основе Nextcloud. Серверные компоненты основаны на открытом ПО и доступны для установки на подконтрольных пользователю системах.

Интерфейс пользователя включает собственное окружение для запуска приложений BlissLauncher, улучшенную систему уведомлений, новый экран блокировки и иное стилевое оформление. В BlissLauncher задействован разработанный для /e/OS набор автоматически масштабируемых пиктограмм и отдельная подборка виджетов (например, виджет для показа прогноза погоды).

Проектом также развивается собственный менеджер аутентификации, позволяющий использовать для всех сервисов единую учётную запись (user@murena.io), регистрируемую в процессе первой установки. Учётную запись можно использовать для получения доступа к своему окружению с других устройств или через Web. В облаке Murena Cloud бесплатно предоставляется 1ГБ для хранения своих данных, синхронизации приложений и резервных копий.

Среди входящих в состав приложений: почтовый клиент Mail (форк K9-Mail), web-браузер Cromite, (на базе Chromium), программа для работы с камерой OpenCamera, программа для отправки мгновенных сообщений QKSMS, система для ведения заметок nextcloud-notes, PDF-просмотрщик MJ PDF, планировщик opentasks, программа для работы с картами Magic Earth, галерея фотографий gallery3d, файловый менеджер, каталог приложений App Lounge.

Основные изменения в /e/OS 2.6:

  • Предложен для тестирования бета-выпуск нового инсталлятора, работающего через браузер и использующего API Web USB. Инсталлятор пока работает только в браузерах на основе движка Chromium.
  • Обеспечена официальная поддержка смартфона CMF Phone 1.
  • Подготовлен первый планшет под брендом Murena Tablet, представляющий собой Google Pixel Tablet с прошивкой /e/OS.
  • До платформы Android 14 обновлены прошивки 117 устройств.
  • Добавлена поддержка устройств (прошивка на базе Android 14):
    • Google Pixel 8 Pro, 8a, Fold, XL.
    • LG G7 ThinQ, V30, V35 ThinQ, V40 ThinQ.
    • Motorola edge 40 pro, moto g power 2021, moto g9, moto g9 power.
    • OnePlus 11 5G, Nord N10.
    • Realme 10 Pro 5G, Q5.
    • Samsung Galaxy A52s 5G, A71, Note10 5G.
    • Solana Saga.
    • Sony Xperia 1 V.
    • Xiaomi Black Shark, Mi 10, Mi 10 Pro.
    • Xiaomi Redmi K40S, K60 Pro.
    • POCO C55.
  • В приложение для работы с камерой встроена функция сканирования штрих-кодов и QR.
  • В менеджере фотографий вместо вкладки "Альбомы" теперь предлагается вкладка "Папки".
  • Упрощена настройка родительского контроля. Добавлена возможность управления сменой ориентации экрана.
  • В менеджере приложений App Lounge учтены системные настройки языка при формировании страниц отправки уведомлений о проблемах и проверки программ через сервис Exodus Privacy.
  • Браузерный движок обновлён до Chromium 130.0.6723.67.
  • Возвращена поддержка установки Google apps.


  1. Главная ссылка к новости (https://e.foundation/leaving-a...)
  2. OpenNews: Выпуск мобильной платформы /e/OS 2.4
  3. OpenNews: Инициатива Mobifree, нацеленная на построение экосистемы открытых мобильных приложений
  4. OpenNews: Опубликована мобильная платформа LineageOS 21 на основе Android 14
  5. OpenNews: Обновление Bliss OS, сборки Android для ПК и ноутбуков
  6. OpenNews: Google экспериментирует с возможностью запуска Linux-приложений в Android
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62440-e.foundation
Ключевые слова: e.foundation
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Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Инженер АВТОВАЗа (?), 11:01, 20/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда у людей нет действительно оригинальной, красивой, неожиданной идеи, они продают "безопасность и конфиденциальность". В США перестали делать инновации.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:05, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну не продавать же дистрибутив ради обоев на рабочем столе. Хотя, если очень красочно их расписать, то может и обои купят.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:40, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ксчоми продает обои там спец прога даже есть.  
     
     
  • 4.23, Аноним (-), 13:15, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ксчоми

    Хорошее железо с просто самым отвратительным софтом. Настолько bloated систему ещё нужно поискать, причем оно даже не отключается в отличии от гугловских программ, которые можно пусть и не удалить, но отключить и скрыть.

     
     
  • 5.25, Аноним (25), 13:18, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > гугловских программ, которые можно пусть и не удалить, но отключить

    А, не думал что все такие отключения - сугубо внешние?...

     
     
  • 6.27, Аноним (-), 13:19, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Часто этого достаточно чтобы убрать уведомления и фоновую активность. А то что оно где-то там лежить и занимает место, нынче телефоны по 500 гигов и мало кото это волнует.
     
     
  • 7.43, Аноним (25), 13:39, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто говорил про занимаемое место?...
     
  • 2.28, Аноним (28), 13:19, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Самео забавное, что Linage OS то же по-умолчанию без гугл сервисов плюс с кучей фич по безопасности. Ну и при желании, туда про прошивке накатываются что гуглсервисы что opengapps на выбор.
    У сабжа скорей попытка запилисть подобие своих сервисов... это пахнет болше "мы тоже хотим продавать данные юзеров и обучать нейросетки, а то что это гугл все себе забрал".
     
     
  • 3.33, Аноним (-), 13:23, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с кучей фич по безопасности

    Ага, с отключенным device integrity очень безопасно. Не говоря про то, что ты понятия не имеешь кто это собирал и что там васяны напихали за бекдоры. По крайней мере с миллиардных компаний есть спрос, репутационные риски, юридическая отвественность. А тут тебе никто и ничего не должен и вся ответственность весит на тебе, вон, бери и занимайся аудитом миллионов строк васянокода.

     
     
  • 4.45, Аноним (25), 13:46, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это само-обман - про репутационные риски и т.б.юрответсвенность... Как показывает жизнь.

    Но, в целом согласен. Больно сладко поют а, уж после этого их:
    > В облаке Murena Cloud бесплатно предоставляется 1ГБ для хранения своих данных, синхронизации приложений и резервных копий.

    Так и хочется сказать про мышеловку...
    Впрчоем, и без этого раскрутка и просто сборка, да даже тупо поддержание сервера и оплата раздач
    - не дешовое же удовольствие а, как оно может быть оплаченно если ОС даже бесплатна?...
    (это не отменяет того что в платных - не всё так же, к сожалению, просто разжевал то в чём сам "плавал" с розовыми очками ранее)

     
  • 2.49, Admino (ok), 14:01, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дюваль - француз.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:25, 20/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Без сервисов гугла ни одно банковское приложение не запустится. А многие из них не имеют веб версии. По крайней мере у нас в ЕС.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:33, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так может, игнорить те банки, у которых нельзя через браузер?
     
     
  • 3.7, Аноним (6), 11:41, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Может ещё с налом походить?
     
     
  • 4.26, Аноним (25), 13:19, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, прийдётся.
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:32, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Через браузер тупо и неудобно. Через приложение лучше.
     
     
  • 4.46, Аноним (25), 13:50, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше не лучше - причём тут это?...
    Если неудобней - значит так специально сделанно, это как у нек.мобоператоров,
    - подсаживают на их Приложение, которое уже им всё содержимое сливают.
     
  • 4.50, Аноним (50), 14:06, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это приложение должно быть на спец мобильном устройстве, которое банк выдает своему клиенту, а не на личном мобильном телефоне. Зачем ежа и ужа скрещивать, тогда уж банковский банкомат (кешин и т.д.) необходимо встроить в аппарат по продаже сухариков, чего это отдельной бандурой стоит.
     
  • 3.16, Аноним (-), 13:08, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может ну их банки эти вообще и будешь как винни пух ходить с надутыми карманами налички? Впрочем, если тебе 50+, то так оно скорее и есть.
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 13:19, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да тем кто пользуется мобильными приложения банков деньги вообще не нужно, они их не ценят...
     
  • 4.53, ryoken (ok), 14:52, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ходить с надутыми карманами налички?

    На радость гопам.

     
     
  • 5.54, Аноним (50), 15:05, 20/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.5, Уникум (?), 11:37, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Каких сервисов? Прилага альфабанка работает
     
  • 2.9, 12yoexpert (ok), 11:44, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    opengapps. но ситуация дурацкая, конечно
     
     
  • 3.11, Аноним (6), 12:25, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно просто лично в банк приходить. Тоже альтернатива.
     
     
  • 4.13, Аноним (12), 12:33, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лично приходить, чтобы перевести деньги кому-то? А у тебя много свободного времени.
     
     
  • 5.34, Аноним (6), 13:23, 20/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.14, Аноним (-), 13:06, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Тоже альтернатива.

    Альтернатива для пенсионеров которые кробе сберкассы других банков не знают. А ведь в той же Европе полно так называемых необанков типа того же революта или вайса, которые вообще не имеют отделений и банкоматов.

     
     
  • 5.35, Аноним (6), 13:24, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надеюсь ты понимаешь что когда чего-то нет это плохо.  
     
  • 4.17, ryoken (ok), 13:08, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Придите лично в Озон-банк :).
     
     
  • 5.48, Аноним (25), 14:00, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во всём для подсаживания на (цифровой) тотальный контроль НМП - всячеки террорят людей: в ч.н.зарплаты и скоро(или уже?) и пенсии - только с карт, потому.
    Отмазки же в тиле про улучшение борьбы с коррупцией или улучшение уплаты налогов и прч. - брехня.
    (ибо позвоенно неплатить [полностью] - только своим, которые и продолжат далее, соответсвенно).
     
  • 3.22, Аноним (-), 13:12, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > opengapps

    Не всегда работает, потому что проверяет device integrity и чтоб загрузчик был заблокирован иначе ругается и отказывается работать. Причем не в одном приложении такое было замечено.

     
     
  • 4.30, Аноним (28), 13:20, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    opengapps умеет подделывать это.
     
  • 2.15, ryoken (ok), 13:07, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЛПП.
    Аппарат с LineageOS без гуглосервисов. Как минимум на Т-Банк и Озон-банк на ура влетает.
     
     
  • 3.56, gesha.turtles (ok), 15:08, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аналогично. LineageOS + microG — работает всё, от ВТБ Онлайн до СБПэй.
     
     
  • 4.58, ryoken (ok), 15:24, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже без MicroG :)
     
  • 2.24, Аноним (28), 13:16, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну, начнем с того что запустится, и зависит от банка. Плюс есть opengapps что эмулирует гугл сервисы.
    Но главное не это, а то что держать банковский клиент на телефоне, с точки зрения безопасности, так-себе затея.
    А у вас в ЕС банки немножко в прошлом веке остались. И это ваша проблема. Или проблема банков, которые, в итоге, потеряют клиентов.
     
     
  • 3.31, Аноним (-), 13:21, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В прошлом веке те банки, которые принимают никому неизвестную и ненужную карту "мир". Впрочем, если тебе нравится верить в сколково и нанотехнологии, то ради б-га.
     
     
  • 4.39, Аноним (29), 13:27, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Представь можно вообще без карты жить, ты наверно удивишься :)
     
     
  • 5.41, Аноним (-), 13:30, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пенсионеру который получает зарплату в кассе бухгалтерии родного завода? Ну может и так, ведь есть же те, кто до сих пор смотрят телевизор, слушают радиоточки и пользуются городским телефоном.
     
  • 5.44, Аноним (44), 13:40, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно даже в лесу в землянке жить.
     
  • 2.52, Аноним (52), 14:29, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поставь контейнер, а в него поставь сервисы.
     

  • 1.40, Аноним (-), 13:28, 20/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая затея но только если тебе достаточно встроенного браузера. Софт? Даже если что-то запустится без гуглосервисов, вряд ли будешь по интернету шататься выискивать apk-шки.
     
  • 1.42, Аноним (42), 13:33, 20/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В основе /е/ лежит Линейка, по поводу конфедициальности и безопасности эта хрень не обеспечивает обновление ПО аппаратной части. Обычный развод хомячков.
     
  • 1.55, Аноним (-), 15:06, 20/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >а вместо DNS-серверов Google (8.8.8.8) используются DNS-серверы текущего провайдера

    DNS-over-QUIC Cloudflare/Google или нешифрованный DNS текущего провайдера? Выбор очевиден. Эта /e/OS небезопасна и неконфиденциальна.

     
  • 1.57, Аноним (57), 15:21, 20/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто пользуется, что лучше этот или

    https://calyxos.org

     
     
  • 2.60, ryoken (ok), 15:25, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://calyxos.org

    Поддерживаемых аппаратов - 1, 2 и обчёлся.

     
     
  • 3.61, Аноним (57), 15:28, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мой пиксель есть
     

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