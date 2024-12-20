Выпуск мобильной платформы /e/OS 2.6

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|1.1, Инженер АВТОВАЗа (?), 11:01, 20/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда у людей нет действительно оригинальной, красивой, неожиданной идеи, они продают "безопасность и конфиденциальность". В США перестали делать инновации.
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|2.2, Аноним (2), 11:05, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну не продавать же дистрибутив ради обоев на рабочем столе. Хотя, если очень красочно их расписать, то может и обои купят.
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|4.23, Аноним (-), 13:15, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ксчоми
Хорошее железо с просто самым отвратительным софтом. Настолько bloated систему ещё нужно поискать, причем оно даже не отключается в отличии от гугловских программ, которые можно пусть и не удалить, но отключить и скрыть.
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|5.25, Аноним (25), 13:18, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> гугловских программ, которые можно пусть и не удалить, но отключить
А, не думал что все такие отключения - сугубо внешние?...
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|6.27, Аноним (-), 13:19, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Часто этого достаточно чтобы убрать уведомления и фоновую активность. А то что оно где-то там лежить и занимает место, нынче телефоны по 500 гигов и мало кото это волнует.
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|2.28, Аноним (28), 13:19, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Самео забавное, что Linage OS то же по-умолчанию без гугл сервисов плюс с кучей фич по безопасности. Ну и при желании, туда про прошивке накатываются что гуглсервисы что opengapps на выбор.
У сабжа скорей попытка запилисть подобие своих сервисов... это пахнет болше "мы тоже хотим продавать данные юзеров и обучать нейросетки, а то что это гугл все себе забрал".
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|3.33, Аноним (-), 13:23, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> с кучей фич по безопасности
Ага, с отключенным device integrity очень безопасно. Не говоря про то, что ты понятия не имеешь кто это собирал и что там васяны напихали за бекдоры. По крайней мере с миллиардных компаний есть спрос, репутационные риски, юридическая отвественность. А тут тебе никто и ничего не должен и вся ответственность весит на тебе, вон, бери и занимайся аудитом миллионов строк васянокода.
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|4.45, Аноним (25), 13:46, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это само-обман - про репутационные риски и т.б.юрответсвенность... Как показывает жизнь.
Но, в целом согласен. Больно сладко поют а, уж после этого их:
> В облаке Murena Cloud бесплатно предоставляется 1ГБ для хранения своих данных, синхронизации приложений и резервных копий.
Так и хочется сказать про мышеловку...
Впрчоем, и без этого раскрутка и просто сборка, да даже тупо поддержание сервера и оплата раздач
- не дешовое же удовольствие а, как оно может быть оплаченно если ОС даже бесплатна?...
(это не отменяет того что в платных - не всё так же, к сожалению, просто разжевал то в чём сам "плавал" с розовыми очками ранее)
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|1.3, Аноним (3), 11:25, 20/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Без сервисов гугла ни одно банковское приложение не запустится. А многие из них не имеют веб версии. По крайней мере у нас в ЕС.
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|2.4, Аноним (4), 11:33, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так может, игнорить те банки, у которых нельзя через браузер?
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|4.46, Аноним (25), 13:50, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше не лучше - причём тут это?...
Если неудобней - значит так специально сделанно, это как у нек.мобоператоров,
- подсаживают на их Приложение, которое уже им всё содержимое сливают.
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|4.50, Аноним (50), 14:06, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это приложение должно быть на спец мобильном устройстве, которое банк выдает своему клиенту, а не на личном мобильном телефоне. Зачем ежа и ужа скрещивать, тогда уж банковский банкомат (кешин и т.д.) необходимо встроить в аппарат по продаже сухариков, чего это отдельной бандурой стоит.
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|3.16, Аноним (-), 13:08, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А может ну их банки эти вообще и будешь как винни пух ходить с надутыми карманами налички? Впрочем, если тебе 50+, то так оно скорее и есть.
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|4.29, Аноним (29), 13:19, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да тем кто пользуется мобильными приложения банков деньги вообще не нужно, они их не ценят...
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|4.13, Аноним (12), 12:33, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лично приходить, чтобы перевести деньги кому-то? А у тебя много свободного времени.
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|4.14, Аноним (-), 13:06, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тоже альтернатива.
Альтернатива для пенсионеров которые кробе сберкассы других банков не знают. А ведь в той же Европе полно так называемых необанков типа того же революта или вайса, которые вообще не имеют отделений и банкоматов.
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|5.48, Аноним (25), 14:00, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во всём для подсаживания на (цифровой) тотальный контроль НМП - всячеки террорят людей: в ч.н.зарплаты и скоро(или уже?) и пенсии - только с карт, потому.
Отмазки же в тиле про улучшение борьбы с коррупцией или улучшение уплаты налогов и прч. - брехня.
(ибо позвоенно неплатить [полностью] - только своим, которые и продолжат далее, соответсвенно).
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|3.22, Аноним (-), 13:12, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> opengapps
Не всегда работает, потому что проверяет device integrity и чтоб загрузчик был заблокирован иначе ругается и отказывается работать. Причем не в одном приложении такое было замечено.
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|2.15, ryoken (ok), 13:07, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ЛПП.
Аппарат с LineageOS без гуглосервисов. Как минимум на Т-Банк и Озон-банк на ура влетает.
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|2.24, Аноним (28), 13:16, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну, начнем с того что запустится, и зависит от банка. Плюс есть opengapps что эмулирует гугл сервисы.
Но главное не это, а то что держать банковский клиент на телефоне, с точки зрения безопасности, так-себе затея.
А у вас в ЕС банки немножко в прошлом веке остались. И это ваша проблема. Или проблема банков, которые, в итоге, потеряют клиентов.
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|3.31, Аноним (-), 13:21, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В прошлом веке те банки, которые принимают никому неизвестную и ненужную карту "мир". Впрочем, если тебе нравится верить в сколково и нанотехнологии, то ради б-га.
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|4.39, Аноним (29), 13:27, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Представь можно вообще без карты жить, ты наверно удивишься :)
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|5.41, Аноним (-), 13:30, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пенсионеру который получает зарплату в кассе бухгалтерии родного завода? Ну может и так, ведь есть же те, кто до сих пор смотрят телевизор, слушают радиоточки и пользуются городским телефоном.
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|1.40, Аноним (-), 13:28, 20/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошая затея но только если тебе достаточно встроенного браузера. Софт? Даже если что-то запустится без гуглосервисов, вряд ли будешь по интернету шататься выискивать apk-шки.
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|1.42, Аноним (42), 13:33, 20/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В основе /е/ лежит Линейка, по поводу конфедициальности и безопасности эта хрень не обеспечивает обновление ПО аппаратной части. Обычный развод хомячков.
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|1.55, Аноним (-), 15:06, 20/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>а вместо DNS-серверов Google (8.8.8.8) используются DNS-серверы текущего провайдера
DNS-over-QUIC Cloudflare/Google или нешифрованный DNS текущего провайдера? Выбор очевиден. Эта /e/OS небезопасна и неконфиденциальна.
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