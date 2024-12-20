Опубликован выпуск мобильной платформы /e/OS 2.6, сфокусированной на конфиденциальности пользовательских данных. Платформа основана Гаэлем Дювалем (Gaël Duval), создателем дистрибутива Mandrake Linux. Проект поддерживает 180 моделей смартфонов и формирует сборки прошивок для наиболее популярных из них. На базе смартфонов OnePlus, Fairphone, Teracube и Pixel подготовлены собственные редакции устройств, распространяемые с предустановленной прошивкой /e/OS под брендами Murena One, Murena 2, Murena Fairphone 4/5, Murena Teracube 2e и Murena Pixel 5/7. Прошивка /e/OS развивается как ответвление от платформы LineageOS (на базе Android), избавленное от привязки к сервисам и инфраструктуре Google для исключения передачи телеметрии на серверы Google и повышения уровня конфиденциальности. Среди прочего, блокируется и неявная отправка информации, например, обращения к серверам Google при проверке доступности сети, резолвинге DNS и определении точного времени. В поставку входит пакет microG, предлагающий независимые аналоги сервисов Google, что позволяет обойтись без установки проприетарных компонентов. Для определения местоположения по Wi-Fi и базовым станциям (без GPS) задействована прослойка UnifiedNlp, способная работать через OpenWlanMap, openBmap, OpenCellID, lacells.db и другие альтернативные сервисы. Вместо поисковой системы Google предлагается собственный метапоисковый сервис на основе форка движка Searx, анонимизирующий отправляемые запросы. Для синхронизации точного времени вместо обращения к NTP-серверу Google запросы отправляются на серверы из коллекции NTP Pool, а вместо DNS-серверов Google (8.8.8.8) используются DNS-серверы текущего провайдера. В web-браузере по умолчанию включён блокировщик рекламы и скриптов для отслеживания перемещений. Для синхронизации файлов и данных приложений разработан собственный сервис, совместимый с инфраструктурой на основе Nextcloud. Серверные компоненты основаны на открытом ПО и доступны для установки на подконтрольных пользователю системах. Интерфейс пользователя включает собственное окружение для запуска приложений BlissLauncher, улучшенную систему уведомлений, новый экран блокировки и иное стилевое оформление. В BlissLauncher задействован разработанный для /e/OS набор автоматически масштабируемых пиктограмм и отдельная подборка виджетов (например, виджет для показа прогноза погоды). Проектом также развивается собственный менеджер аутентификации, позволяющий использовать для всех сервисов единую учётную запись (user@murena.io), регистрируемую в процессе первой установки. Учётную запись можно использовать для получения доступа к своему окружению с других устройств или через Web. В облаке Murena Cloud бесплатно предоставляется 1ГБ для хранения своих данных, синхронизации приложений и резервных копий. Среди входящих в состав приложений: почтовый клиент Mail (форк K9-Mail), web-браузер Cromite, (на базе Chromium), программа для работы с камерой OpenCamera, программа для отправки мгновенных сообщений QKSMS, система для ведения заметок nextcloud-notes, PDF-просмотрщик MJ PDF, планировщик opentasks, программа для работы с картами Magic Earth, галерея фотографий gallery3d, файловый менеджер, каталог приложений App Lounge. Основные изменения в /e/OS 2.6: Предложен для тестирования бета-выпуск нового инсталлятора, работающего через браузер и использующего API Web USB. Инсталлятор пока работает только в браузерах на основе движка Chromium.

Обеспечена официальная поддержка смартфона CMF Phone 1.

Подготовлен первый планшет под брендом Murena Tablet, представляющий собой Google Pixel Tablet с прошивкой /e/OS.

До платформы Android 14 обновлены прошивки 117 устройств.

Добавлена поддержка устройств (прошивка на базе Android 14): Google Pixel 8 Pro, 8a, Fold, XL. LG G7 ThinQ, V30, V35 ThinQ, V40 ThinQ. Motorola edge 40 pro, moto g power 2021, moto g9, moto g9 power. OnePlus 11 5G, Nord N10. Realme 10 Pro 5G, Q5. Samsung Galaxy A52s 5G, A71, Note10 5G. Solana Saga. Sony Xperia 1 V. Xiaomi Black Shark, Mi 10, Mi 10 Pro. Xiaomi Redmi K40S, K60 Pro. POCO C55.

В приложение для работы с камерой встроена функция сканирования штрих-кодов и QR.

В менеджере фотографий вместо вкладки "Альбомы" теперь предлагается вкладка "Папки".

Упрощена настройка родительского контроля. Добавлена возможность управления сменой ориентации экрана.

В менеджере приложений App Lounge учтены системные настройки языка при формировании страниц отправки уведомлений о проблемах и проверки программ через сервис Exodus Privacy.

Браузерный движок обновлён до Chromium 130.0.6723.67.

Возвращена поддержка установки Google apps.



