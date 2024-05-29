Инициатива Mobifree, нацеленная на построение экосистемы открытых мобильных приложений

|
|1.2, Аноним (2), 11:53, 29/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Инициатива, которая пахнет евробюрократией. Печально, что вроде приличные люди в это ввязались
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 11:56, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Тут главное побыстрее назначить CEO, а то зарплата пропадает.
|
|2.7, Ivan_83 (ok), 12:10, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Бэрократию можно и во благо использовать:
- нагнуть производителей на ремонтопригодность
- нагнуть огрызок на USB type C как у всех
- нагнуть огрызок чтобы разрешить ставить приложения в обход своего маркета
- и пр...
|
|
|
|3.17, Аноним (17), 12:28, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В реальном мире компания гугл немножечко оплачивает отпуск чиновнику(-кам), который принимает решение и все. Эпл расчихлен по полной. А плохо тут то что точно так же расчихлят любого производителя, который не понравится.
|
|3.31, Аноним (31), 12:46, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
Заставить использовать сменяемые батареи, которые за счет внутреннего корпуса бу... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|4.32, нейм (?), 12:51, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Логаны и так продаются лучше, чем феррари
Особенно новые.
|
|
|
|5.34, Аноним (17), 12:57, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В деньгах в штуках или в прибыли в деньгах или а процентах? И так ли важно продавать много логанов когда можно продать одну Феррари?
|
|
|
|
|
|7.87, Аноним (66), 14:33, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Без статистики мы это достоверно знать не можем. Статистику нам никто не предоставит.
|
|5.43, Аноним (-), 13:05, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
О, это совершенно меняет дело! (на самом деле нет)
Тогда мы обяжем каждый салон логанов, оставить место чтобы нущуки из ферари могли прийти и попробовать продать свое ведро.
|
|4.35, Аноним (35), 12:57, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> наверное единственный относительно удачный пример
Когда компания N попытается внедрить новый разъем, ей идти на поклон Европарламенту, дабы ей это разрешили? Или будем на SCART и тюльпанах дальше сидеть?
|
|
|
|5.44, Аноним (-), 13:13, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
О, ты не представляешь, как обрадуются любители третих пней и коре2дуо!
Можно еще принять закон, чтобы десктопный процессор производился 10 лет минимум, и еще 10 лет были складские запасы, для тех кто запорол ножки на плате или проце.
Ну и сделать единственный, одобраенный партией сокет, и чтобы раз в 50 лет его менять.
От тогда заживем)
|
|
|
|6.68, Аноним (66), 14:13, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>О, ты не представляешь, как обрадуются любители третих пней и коре2дуо!
А при чеём тут мой intel core 2 duo? У меня на нём десятка работает нормально.
|
|5.76, Аноним (66), 14:22, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Европарламент может просто не пустить на свой рынок устройства от компании Nigger и пусть компания Nigger кусает локти.
|
|4.73, Аноним (66), 14:21, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Ты делашь свой магазин, развиваешь его, строишь экосистему. Огранизуешь сервера, ревью, CDN.
А потом приходит чиновник и заставляет тебя принимать всяких криворуких, которые свой магазин создать не смогли.
И это при том что у тебя доля рынка 32%, в сравнении с андроидом 67%. Т.е о монополии речь идти не может.
Ну не везде же анархо-капитализм, где-то и социализм бывает.
|
|4.82, kusb (?), 14:26, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Там ограничивают установку из всех других мест кроме магазина, поэтому аналогия неправильная. И не "принимать", а не ограничивать.
|
|3.46, Аноним (2), 13:16, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> - нагнуть производителей на ремонтопригодность
Которая сильнее всего нагибает мелких производителей. Верной дорогой..
> - нагнуть огрызок на USB type C как у всех
Так долго нагибали, что они сами к нему пришли везде.
> - нагнуть огрызок чтобы разрешить ставить приложения в обход своего маркета
Так успешно нагнули, это совершенно непригодно для использования, и такими темпами огрызок под каждую сколько-то значимую юрисдикцию сделает свою слегка несовместимую спеку маркета.
А главное всё это благолепие из кармана потребителей, которым это не так чтобы нужно. Ну а резиденты ЕС ещё и второй раз из налогов за это платят.
|
|3.53, Аноним (52), 13:25, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> нагнуть огрызок чтобы разрешить ставить приложения в обход своего маркета
получилось?
|
|2.61, AKTEON (?), 13:56, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Выбирая между Гуглагом и Евробюрократией ... Уж лучше ЕС.
Только законодатель может хоть как-то корпорастов обуздать.
|
|
|
|3.67, Аноним (67), 14:10, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
забыли про разделение властей,
законодатель может создать закон, но бюрократия только плодит бюрократию, т.к. при появлении нового контроля нужно всё больше людей для осуществления этого контроля
|
|3.86, Аноним (31), 14:33, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Гуглагом
Максимально еß-е сравнение /_-
AOSP открытый, кто угодно может форкать, что они собственно и делают.
То что щообщещтво не смогло родить ни нормальный магазин, ни средства разработки, но нормальный аналог Google Play services это не проблемы гугла.
Любой человек может скачать/купить/украсть apk, поставить галку "установка из неизвестного источника" и устанавливать все что угодно.
> Только законодатель может хоть как-то корпорастов обуздать.
Или принять законы им выгодные)
Хотя глядя на то, кто пишет 80% кода для ядра линукс, то боюсь без корпов мы бы последний Hurd без соли (и драйверов, хехе)
|
|1.4, Аноним (66), 12:05, 29/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Я увидел софт но не увидел железо. Мне интересно как они будут реализовывать открытый SoC, GSM, wi-fi модули. Osmocom? Что я ещё забыл? Мобильный устроен гораздо сложнее десктопа.
|
|
|
|2.11, Аноним (11), 12:18, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Проприетарные зонды на самом деле гораздо проще и поставляются вендором зондов. Просто разработка и производство зондов контролируется, взять и сделать зонд нельзя -- он не пройдёт сертификацию на зондированность. И это даже не ирония.
|
|
|
|3.18, Аноним (66), 12:29, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да я в курсе, что любой GSM модуль надо лицензировать и в Штатах это стоит что-то около $20k.
Хотя на Хабре вроде вылазят статьи про опенсорс гсм модуль.
Потому что когда начинают говорить про свободу, ну ладно вы изобрели этот ваш линукс, а надо начинать с железа, с процессора, а в смартфоне помимо процессора полно всякого другого.
|
|
|
|4.25, Аноним (17), 12:40, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Смотри выше чтобы пройти сертификацию, чтобы поставить гугл плей производитель должен платить за сертификацию. А серт получит только тот кто правильное железо принесет. Больше того для новой версии андроида сертификацию надо проходить заново и заново же платить. Поэтому никто Андрюшу и не обновляет.
|
|
|
|5.30, Аноним (66), 12:46, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Берем этот ваш андроид, только ту версию, что де-гугл-изированна и радумся.
|
|
|
|6.39, Аноним (17), 13:00, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Китайцы так и делают и за пределами Китая их никто не покупает. Кроме хуавея.
|
|
|
|7.79, Аноним (66), 14:24, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну можно сделать не Андроид операционку для мобилки, и кайфовать. У нас несколько таких, не знаю почему дистрибутив собрать могут, а производство в китае конечных устройств не хотят. Могли бы наладить экспорт в Азию, Африку, Ю.Америку.
|
|2.15, my_name_is_Mud (ok), 12:27, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Но ведь новость что в заголовке, что в теле говорит о том, что инициатива нацелена именно на софт... Про железо никто не говорил, поэтому странно недоумевать почему о нём ничего не сказано.
|
|
|
|3.21, Аноним (66), 12:31, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну значит очередная показуха, потому что без свободного железа свободный софт не нужен.
|
|
|
|4.49, my_name_is_Mud (ok), 13:18, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это почему ещё? Давай тогда все наши пекарни и сервера повыкидываем, ибо какой смысл на них ставить свободные юникс-лайки, если у них там железо закрытое.
|
|
|
|5.83, Аноним (66), 14:27, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
т.е. ты про бекдоры в ЦПУ не слышал? Я уже который год веду разъяснительную деятельность, о том что в первую очередь свободным от закладок должно быть железо, а потому уже софт, некоторые даже соглашаются со мною, но всё ещё есть такие как ты, кто передёргивает.
п.с. на intel core 2 duo нет бекдоров от интела - Intel (ME). А вы продолжайте насмехаться и хвастаться что у вас intel i9 последнего поколения.
|
|
|
|6.91, Аноним (54), 15:00, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>свободным от закладок должно быть железо
Кому должно? Кем должно? Тебе должно - ты и требуй. Мне не должно, если оно будет хуже или дороже. Мне работу работать, семью семьит, а не на портрет РМС любоваться.
>который год веду разъяснительную деятельность
Получается плохо.
|
|6.103, my_name_is_Mud (ok), 15:53, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>некоторые даже соглашаются со мною
Если с тобою согласились несколько соседей по палате - это ещё не говорит о том, что комиссия согласится тебя выписать
|
|2.19, Аноним (17), 12:30, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Простой человек не может иметь средств производства железа. Только софта. Так что тут свобода и невозможна.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|6.92, Аноним (54), 15:03, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А куда идут все те деньги, которые FSF получает с донатов и с еврогрантов всяких? Они коммитились свободу всем сделать, пусть делают, а не командировки Столлману оплачивают.
|
|
|
|7.101, Аноним (101), 15:28, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так вон же ещё более свободная свобода в сабже. Старая свобода уже не канает.
|
|1.5, Аноним (5), 12:08, 29/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Учёт мнения работников при принятии решений;
Совершенно не понятно о каких работниках речь.
|
|
|
|2.58, Аноним (58), 13:37, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тех которые скажут что надо все переписать на раст. Это правильные и единственно верные работники.
|
|2.62, Аноним (-), 14:04, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В смысле какие?
Пусть шаман определяет статегию, дизайнеры думают о алгоритмах, пограмммисты рисуют иконки, а дизайн делает сторож после ящика водки.
У нас есть пример Гнома, так что хуже явно не получится.
|
|
|
|3.65, Zhylzhyli (?), 14:10, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Шаман если тот кто делает технологии и у кого воруют их скоро уедет делать технологии в другой стране , так что учитесь класть кирпичи
|
|3.70, Аноним (5), 14:16, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нашёл на сайте mobifree.org: Empowerment of workers
Big Tech exploits labourers for their own profits. We pay our employees well, involve them in decisions and explore other ways to improve labour conditions. И это относится к E Foundation, какая-то мутная контора никакой информации по ней нет.
|
|
|
|4.94, Хру (?), 15:05, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> И это относится к E Foundation, какая-то мутная контора никакой информации по ней нет.
Эти черти (/е/ и murena) - такие же эксплуататоры по натуре как и те, кого они якобы шельмуют. Имел с ними дело по одному проекту - попытались "кинуть". Не ведитесь!
|
|1.6, Ivan_83 (ok), 12:08, 29/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Да, вот бы F-Droid по дефолту ставили в мобилы, многие бы узнали что мобила без гуглоакка вполне себе юзабельна.
И сам гугол нагнуть чтобы аврора и прочие туда могли свободно ходить без аккаунтов и качать софт.
|
|
|
|2.12, Аноним (-), 12:19, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> вот бы F-Droid по дефолту ставили в мобилы
Угу, давай выделим какой-то источник софта (ну потому что они нищуки и у них лапки) и сделаем им преференции.
Просто эпичный пример дискриминации.
> И сам гугол нагнуть чтобы аврора
Аврора принадлежит людям, которые эту самую еврокомиссию раз в неделю "в ядреный пепел" угрожают.
Так что очень сомнительно.
|
|2.14, Аноним (66), 12:25, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У нас уже есть Purism Librem 5 также есть PinePhone. И чё? Да ни чё, никому они не нужны балансируют на грани выживания.
|
|
|
|3.41, Аноним (17), 13:02, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
TrustPhone на Авроре всем нужен. А будет не нужен отключим газ.
|
|
|
|4.85, Аноним (66), 14:30, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я обеими лапками за. Его можно купить где? Хотел сказать в связном, но его прикрыли. Его можно купить в ДНС? А можно его раздавать на халяву лучше?
|
|2.80, paulus (ok), 14:24, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
По умолчанию не должно быть предустановленного ганософта и магазинов, пользователь должен сам засирать свой аппарат. imho.
Типа microG сейчас зацветет и запахнет?!
Ltt.rs платный, да не проверить подойдёт ли...
/e/os/ напхана своими сервисами...
N.b. уж лучше vanilla aosp rom с root, а дальше фантазия...
А по факту, гугель снова зажимает гайки разлоченным ромам – отваливает nfc и gpay.., ломает ютуб с блокираторами рекламы и.д. Так что простым софтом тут не повлиять, пусть уж буракраты ЕС хоть как-то угомонят проприетарщиков... Мечтать не вредно ;)
|
|
|
|3.93, Аноним (-), 15:04, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> По умолчанию не должно быть предустановленного ганософта и магазинов, пользователь должен сам засирать свой аппарат. imho.
Проблема в том, что пользователи этого не хотят.
Они хотят просто купить телефон, просто достать из коробки и чтобы он уже работал.
И чтобы приложения можно было легко и непринужденно скачать, запустить и пользоваться.
Ты бы еще предложил собирать самому из исходников бутстрапом)
> А по факту, гугель снова зажимает гайки разлоченным ромам – отваливает nfc и gpay
Угу, злой гугель не дает проводить финансовые операции на заведомо ломанном девайсе.
|
|1.8, keydon (ok), 12:11, 29/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
/e/OS та еще лажа
Ну и делать экосистему Android'у это по сути работать на гугл
Можно по пальцам пересчитать открытые смартфоны на андройде и разработка под них все равно потребует SDK от гугла. Давно уже пора бы считать андройд проприетарной поделкой с открытым кодом (и то частично), но даже на опеннете еще не выучили что андройд это не линукс.
|
|
|
|2.16, Аноним (-), 12:27, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Как-будто это что-то плохое У гугла в европе как минимум 26 офисов А это рабоч... большой текст свёрнут, показать
|
|2.22, НяшМяш (ok), 12:33, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> но даже на опеннете еще не выучили что андройд это не линукс
А кто-то не знает, что андроИд пишется через И. Чего бухтеть-то.
|
|2.74, а што не так (?), 14:21, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Деньги нужно было давать линейджу и мейнтейнерам. А не паразитам из e фондишона которые не сделали ничего кроме 5 приложений поверх линейджа.
|
|1.9, Аноним (9), 12:11, 29/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Надеюсь 99% бюджета пойдут в нужное русло, как то поддержка цветного гоморадужного сообщества?
|
|1.23, Аноним (17), 12:36, 29/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Просто для справки та же самая Еврокомиссия запорола Нокию. А если бы она этого не сделала мы бы тут до сих пор обсуждали что лучши симбиан или андроид и называли андроид маргинальщиной для янки.
|
|
|
|2.26, Аноним (27), 12:40, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Разве упадок Nokia не является "успехом" "эффективного" Элопа?
|
|
|
|3.33, Аноним (17), 12:53, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
А палач виноват что осуждённому вынесен приговор? У Еврокомиссии были все рычаги дать Элопу линейкой по потным ручкам. Но они этого не сделали, возможно им даже кто-то помог сделать правильный выбор в обмен на вкусняшки.
|
|
|
|4.63, Аноним (-), 14:06, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У нокии проблемы были задолго до сделки с майкрософтом.
Хотя я не уверен, что было бы круто, если бы еврокомиссия тянула ее как автотаз.
Если что-то нежизнеспособно, то нужно 10 раз подумать, а надо ли его реанимировать за бютжетные деньги.
opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/133851.html#57
|
|
|
|5.71, Аноним (71), 14:19, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну конечно давайте тянуть гугл и запрещать эпл. Логики нуль. Итак у этой комиссии всё.
У Нокии к слову было все впорядке. А маемо был замечательным если бы не подковёрные игры была бы отличная платформа.
|
|2.40, Аноним (-), 13:01, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ты про сделку с Alcatel-Lucent ?
Или про то что мало денег дали на Symbian Foundation?
(Хотя 22 ляма это не так у мало)
|
|
|
|
|
|4.57, Аноним (57), 13:36, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не, я настолько стар, что перечисленные мной события были до сделки с мелкосфото... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|5.77, Аноним (71), 14:23, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Какой-то маркетинговый буль-щит. Да и маемо был топ за свои деньги.
А теперь они защищают гугл против эпл. Заливают пожар бензином. Хотя до пожара могло и не дойти.
|
|
|
|6.97, Аноним (-), 15:08, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Да и маемо был топ за свои деньги.
Ты наверное его даже в руках не держал, раз такое пишешь /_-
> А теперь они защищают гугл против эпл. Заливают пожар бензином. Хотя до пожара могло и не дойти.
А в чем собственно пожар?
Не очень понимаю чем тебя не устраивает андроид?
Они сейчас могут сделать форк AOSP, назвать его EUDroid, организовать государственное предприятие по разработке и поддержке, запилить свой магазин с одобренными приложениями и обязать всех произвордителей ставить именно этот дроид.
|
|
|
|7.100, Аноним (101), 15:25, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как ты не понимаешь что твой евроандроид это и есть плохо. Ну или просто вопрос как ко многим тут почему ты не используешь ос Аврора.
|
|
|
|3.56, Аноним (58), 13:33, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Когда большая часть акций стала принадлежать американцам? И это ещё до смены СЕО и других майкрософтов? Как итог вред для всей Европы который Еврокомиссия могла легко предотвратить?
|
|2.72, а што не так (?), 14:19, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Симбиан был абсолютным некчемным дерьмом с хардкоженым 360р разрешением рендера.
У нокии куда больше жалко n900 и memo.
|
|
|
|3.99, Аноним (-), 15:13, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
n900 был просто очередной линукс, только на мобилке.
С apt, тулбарами и менюшками (для которых они взяли GTK)
Для прдоликов это просто рай, а вот для обычного пользователя нафиг не упало.
Так что получили бы 4% от 4%)
Маемо кстати типа развивают в виде maemo-leste.github.io, но судя по всему оно уже никому не нужно.
|
|1.42, Kt (?), 13:04, 29/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
"использование возобновляемых источников энергии" - при приеме приложения в магазин потребуют доказательства, что компиляция шла от солнечных батареек, а код писался под ветрогенератором.
|
|
|
|2.51, Аноним (48), 13:22, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не будем им подсказывать, но им нужен министерство качества ПО. Вон у нас чиновники Аврору сделали чего ты на ней не сидишь? Дай хотябы три вразумительные причины почему ты на чиновничьей ос не сидишь, а европейцы должны?
|
|
|
|3.59, Аноним (59), 13:49, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Хм.. отличная идея!
Но как говорили древние европецы, Quis custodiet ipsos custodes?
Что значило "Нам необходимо министерство контроля качества работы для министерства качества ПО"
На это можно будет выделить еще один грант на 5 лямов.
|
|1.75, penetrator (?), 14:22, 29/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
это все хорошо, но какое к этому имеет отношение Сonversations - buy now on Google Play ))
|