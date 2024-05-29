Инициатива Mobifree, нацеленная на построение экосистемы открытых мобильных приложений

2.11 , Аноним ( 11 ), 12:18, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Проприетарные зонды на самом деле гораздо проще и поставляются вендором зондов. Просто разработка и производство зондов контролируется, взять и сделать зонд нельзя -- он не пройдёт сертификацию на зондированность. И это даже не ирония.

3.18 , Аноним ( 66 ), 12:29, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да я в курсе, что любой GSM модуль надо лицензировать и в Штатах это стоит что-то около $20k.

Хотя на Хабре вроде вылазят статьи про опенсорс гсм модуль.

Потому что когда начинают говорить про свободу, ну ладно вы изобрели этот ваш линукс, а надо начинать с железа, с процессора, а в смартфоне помимо процессора полно всякого другого.

4.25 , Аноним ( 17 ), 12:40, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Смотри выше чтобы пройти сертификацию, чтобы поставить гугл плей производитель должен платить за сертификацию. А серт получит только тот кто правильное железо принесет. Больше того для новой версии андроида сертификацию надо проходить заново и заново же платить. Поэтому никто Андрюшу и не обновляет.

5.30 , Аноним ( 66 ), 12:46, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Берем этот ваш андроид, только ту версию, что де-гугл-изированна и радумся.

6.39 , Аноним ( 17 ), 13:00, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Китайцы так и делают и за пределами Китая их никто не покупает. Кроме хуавея.

7.79 , Аноним ( 66 ), 14:24, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну можно сделать не Андроид операционку для мобилки, и кайфовать. У нас несколько таких, не знаю почему дистрибутив собрать могут, а производство в китае конечных устройств не хотят. Могли бы наладить экспорт в Азию, Африку, Ю.Америку.

2.15 , my_name_is_Mud ( ok ), 12:27, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Но ведь новость что в заголовке, что в теле говорит о том, что инициатива нацелена именно на софт... Про железо никто не говорил, поэтому странно недоумевать почему о нём ничего не сказано.

3.21 , Аноним ( 66 ), 12:31, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну значит очередная показуха, потому что без свободного железа свободный софт не нужен.

4.49 , my_name_is_Mud ( ok ), 13:18, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это почему ещё? Давай тогда все наши пекарни и сервера повыкидываем, ибо какой смысл на них ставить свободные юникс-лайки, если у них там железо закрытое.

5.83 , Аноним ( 66 ), 14:27, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – т.е. ты про бекдоры в ЦПУ не слышал? Я уже который год веду разъяснительную деятельность, о том что в первую очередь свободным от закладок должно быть железо, а потому уже софт, некоторые даже соглашаются со мною, но всё ещё есть такие как ты, кто передёргивает.

п.с. на intel core 2 duo нет бекдоров от интела - Intel (ME). А вы продолжайте насмехаться и хвастаться что у вас intel i9 последнего поколения.

6.91 , Аноним ( 54 ), 15:00, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >свободным от закладок должно быть железо Кому должно? Кем должно? Тебе должно - ты и требуй. Мне не должно, если оно будет хуже или дороже. Мне работу работать, семью семьит, а не на портрет РМС любоваться.

>который год веду разъяснительную деятельность Получается плохо.

6.103 , my_name_is_Mud ( ok ), 15:53, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >некоторые даже соглашаются со мною Если с тобою согласились несколько соседей по палате - это ещё не говорит о том, что комиссия согласится тебя выписать

2.19 , Аноним ( 17 ), 12:30, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Простой человек не может иметь средств производства железа. Только софта. Так что тут свобода и невозможна.

3.24 , Аноним ( 66 ), 12:37, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45278

4.36 , Аноним ( 17 ), 12:57, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 2016 год результата нет. Ещё вопросы?

5.84 , Аноним ( 66 ), 14:28, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что ты сделал для хип-хопа в свои годы?

6.92 , Аноним ( 54 ), 15:03, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А куда идут все те деньги, которые FSF получает с донатов и с еврогрантов всяких? Они коммитились свободу всем сделать, пусть делают, а не командировки Столлману оплачивают.

7.101 , Аноним ( 101 ), 15:28, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так вон же ещё более свободная свобода в сабже. Старая свобода уже не канает.

