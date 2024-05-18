Выпуск мобильной платформы /e/OS 2.0, развиваемой создателем Mandrake Linux

Доступен выпуск мобильной платформы /e/OS 2.0, нацеленной на сохранение конфиденциальности пользовательских данных. Платформа основана Гаэлем Дювалем (Gaël Duval), создателем дистрибутива Mandrake Linux. Проект предоставляет прошивки для многих популярных моделей смартфонов, а также под брендами Murena One, Murena 2, Murena Fairphone 4/5, Murena Teracube 2e и Murena Pixel 5 предлагает редакции смартфонов OnePlus, Fairphone, Teracube и Pixel с предустановленной прошивкой /e/OS. Платформой поддерживается 250 смартфонов. Прошивка /e/OS развивается как ответвление от платформы Android (используются наработки LineageOS), избавленное от привязки к сервисам и инфраструктуре Google, что позволяет с одной стороны сохранить совместимость с Android-приложениями и упростить поддержку оборудования, а с другой стороны блокировать передачу телеметрии на серверы Google и обеспечить высокий уровень конфиденциальности. Блокируется и неявная отправка информации, например, обращение к серверам Google при проверке доступности сети, резолвинге DNS и определении точного времени. Для взаимодействия с сервисами Google предустановлен пакет microG, который позволяет обойтись без установки проприетарных компонентов и предлагает вместо сервисов Google независимые аналоги. Например, для определения местоположения по Wi-Fi и базовым станциям (без GPS) задействована прослойка UnifiedNlp, способная работать через OpenWlanMap, Mozilla Location Service, openBmap, OpenCellID, lacells.db и другие альтернативные сервисы. Вместо поисковой системы Google предлагается собственный метапоисковый сервис на основе форка движка Searx, обеспечивающий анонимность отправляемых запросов. Для синхронизации точного времени вместо Google NTP используется NTP Pool Project, а вместо DNS-серверов Google (8.8.8.8) - DNS-серверы текущего провайдера. В web-браузере по умолчанию включён блокировщик рекламы и скриптов для отслеживания перемещений. Для синхронизации файлов и данных приложений разработан собственный сервис, который может работать c инфраструктурой на базе NextCloud. Серверные компоненты основаны на открытом ПО и доступны для установки на подконтрольных пользователю системах. Интерфейс пользователя существенно переработан и включает собственное окружение для запуска приложений BlissLauncher, улучшенную систему уведомлений, новый экран блокировки и иное стилевое оформление. В BlissLauncher задействован специально разработанный для проекта набор автоматически масштабируемых пиктограмм и подборка виджетов (например, виджет для показа прогноза погоды). Проектом также развивается собственный менеджер аутентификации, позволяющий использовать для всех сервисов единую учётную запись (user@murena.io), регистрируемую в процессе первой установки. Учётную запись можно использовать для получения доступа к своему окружению через Web или на других устройствах. В облаке Murena Cloud бесплатно предоставляется 1ГБ для хранения своих данных, синхронизации приложений и резервных копий. По умолчанию в состав входят такие приложения, как почтовый клиент (K9-mail), web-браузер (Bromite, ответвление от Chromium), программа для работы с камерой (OpenCamera), программа для отправки мгновенных сообщений (qksms), система для ведения заметок (nextcloud-notes), PDF-просмотрщик (MJ PDF), планировщик (opentasks), программа для работы с картами (Magic Earth), галерея фотографий (gallery3d), файловый менеджер (DocumentsUI). Основные изменения в /e/OS 2.0: Обновлён интерфейс запуска программ (Launcher), обеспечен показ числа непрочитанных уведомлений и добавлена возможность установки динамических (live) обоев. В состав включены новые наборы пиктограмм приложений и фоновых изображений.

Добавлена поддержка приложения Android Auto для подключения смартфона к информационно-развлекательным системам автомобилей.

Переделано уведомление с информацией о лицензиях устанавливаемых приложений.

В интерфейс для работы с камерой интегрирована функция для сканирования QR-кодов.

Обновлён интерфейс пакета Advanced Privacy, передающего приложениям фиктивные данные о местоположении и IP-адресе, а также блокирующего встроенные в приложения системы отслеживания активности пользователя. На заглавную страницу добавлена секция "Стена позора" (Wall of Shame), в которой отмечены приложения, приводящие к утечкам информации и осуществляющие отслеживание.

В приложении для ведения заметок (Notes) реализована работа без привязки к учётной записи.

В менеджер приложений App Lounge добавлена поддержка фильтрации приложений по наличию трекеров, доступности исходного кода или использованию режиме PWA (Progressive Web Apps). Предоставлена возможность игнорирования обновлённых сессионных сообщений.

До версии 1.5 обновлён пакет для синхронизации файлов eDrive.

Браузер обновлён до движка Chromium 123.0.6312.122.

В календаре-планировщике горизонт показа прошлых событий расширен с 3 месяцев до года.

Из строки состояния интерфейса для совершения звонков удалена пиктограмма VoLTE, вводящая некоторых пользователей в заблуждение.

Для PDF-просмотрщика добавлена собственная адаптивная пиктограмма.

Активирована по умолчанию возможность включения фонарика через длительное нажатие на кнопку включения питания.

Добавлены дополнительные настройки громкости, показываемые при воспроизведении музыки через Bluetooth.

В прошивке для Fairphone 5 реализован упрощённый интерфейс для выбора типа приоритетной сети.

Перенесены исправления из ветки LineageOS 20, основанной на Android 13. Пакет microG с компонентами для замены сервисов Google обновлён до версии 0.3.1.240913.



