Mozilla закрывает общедоступный сервис определения местоположения

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|2.30, Аноним (30), 00:16, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, MLS был полезен. Сделал полезное, а теперь это полезное закрывают. Если вы не использовали MLS, то просто идите мимо: эта новость вас не касается.
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|3.36, Bob (??), 03:19, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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он сдох года 4 или 5 назад. на opencellid перешёл тогда
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а так - удобно было: и gsm и wifі базы сразу с Нормальной лисы и пополнял
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|2.7, Аноним (2), 21:38, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> привязка к BSSID/MAC
> привязка к Cell-ID
причём тут dhcp - хз...
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|1.6, IdeaFix (ok), 21:34, 15/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Думаю, какой-нибудь Tower Collector давал поток контрибуторов в проект на 10 порядков больше чем мобильный FF, а проект мозиллы при наличии OpenCellID в принципе не шибко актуален... был... всегда.
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|2.16, нах. (?), 22:38, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нужен не поток ненужных контрибуторов в ненужные проекты, а возможность использовать геолокацию не сливая свою - гуглю (ну, мразила - мамой клялась что не сливает). Этой возможности у тебя больше нет.
Насколько я понимаю, opencellid сам сервис геолокации другим приложениям не умеет предоставлять.
Принадлежит при этом непойми кому и непойми кто вполне может за тобой-то как раз подглядывать сколько хочет.
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|3.18, IdeaFix (ok), 22:40, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> нужен не поток ненужных контрибуторов в ненужные проекты, а возможность использовать геолокацию
> не сливая свою - гуглю (ну, мразила - мамой клялась что
> не сливает). Этой возможности у тебя больше нет.
ты ошибся
> Насколько я понимаю, opencellid сам сервис геолокации другим приложениям не умеет предоставлять.
ты ошибся
> Принадлежит при этом непойми кому и непойми кто вполне может за тобой-то
> как раз подглядывать сколько хочет.
ты ошибся
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|2.38, Bob (??), 03:22, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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оно в браузере сразу было + wifi кроме БС контрибьютило
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а сейчас ни браузер ни геолок от них ни к чёрту с момента фенека...
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|1.8, Аноним (8), 21:39, 15/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Компания Mozilla объявила о решении
Так всё же речь о Mozilla Foundation или Mozilla Corporation?
Кто закрывает?
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|1.15, нах. (?), 22:35, 15/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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не понимаю почему все аплодируют тому что остается только google location service?
Д-лы потому что, да?
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|3.33, Вендузятник пох. (?), 01:35, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну там какое-то уныние полное - половина полуработающая, один из наиболее живых плагинов тырил именно базу мазилы.
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|4.41, Bob (??), 03:41, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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что ты бредишь?
gsm location backend в первую очередь брал с opencellid. Плагин свежий и рабочий. Мозилла там опциональна то ли с 2016, то ли раньше.
половина модулей - велосипеды новичков
надо больше рабочих? - проспонсируй
Типичный вопль со стороны п4р4ши
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|2.26, Аноним (14), 00:11, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не понимаю почему все аплодируют тому что остается только google location service?
А потому как папа обычно отсталый и уже не может в новое.
В новом иногда, очень редко, но 100 млн. мух определяют верно, есть лучъше чем раньше.
И потому папины инициативы подвергаются анализу и оценке.
И определение координат личности - это плохо, в оценке. Т.к. папа использует такое для наказания за хорошее.
Как-то так. Примерно и неоднозначно, но это про другое.
Вот и понимай, как умеешъ.
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|2.40, Bob (??), 03:34, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если кто то беспросветно туп и не способен в поиск - не надо об этом всех извещать)
проэкт мозиллы сдох года 4 назад, если не более.
Из проприетарного - есть у яблока геолокация и можно данные их юзать, спокойно unified nlp, apple nlp
Дополнительно - opencellid
Так что д-б тут только ты)
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|1.24, Аноним (25), 00:02, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Общедоступный сервис определения местоположения закроют, а определение местоположения останется ;)
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|2.29, Аноним (14), 00:14, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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О - да. Хухол о том озаботился.
Но одно дело вебня, а другое дело, что пистолет когда-то опасен папе, а гораздо чаще полезен владельцу.
Вебня и плохо, и проявление прогресса. А прогресс - это что-то и полезное тоже, и папой во вред применяемое.
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|2.42, Bob (??), 03:45, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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труп, который закинули 4-5 лет назад - закопали. всё
не общедоступный, а "открытый". доступен и гугл, а вот данные ручками добавить, поменять и скачать - шишь)
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|1.31, Аноним (25), 00:18, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А вообще, Mozilla плохо продумала вопрос монетизации сервиса. Надо было по платной подписке предоставлять инфу ревнивым супругам. :)
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|1.32, Аноним (32), 00:32, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Мозилла существует лишь благодаря Google, какая ирония, правда? Слава богу, Бильдербергский Клуб не оставит сироту в одиночестве, ведь есть столько геев, трансвеститов и просто преступников с Ближнего Востока, которым нужно помочь, и фонд Мозилла окажет им эту услугу, ну а браузер, а браузер... да кому он нужен.
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|2.43, Bob (??), 03:47, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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браузер пусть Торовцы заберут, с финансированием.
а биомусор - сжечь)
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|1.34, Аноним (34), 01:57, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Отличная новость. Ещё нужно гугелу всю базу засрать фэйками. Ибо нечего тут.
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|1.35, Kuromi (ok), 02:48, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Режут косты по хардкору. Некоторые тезисы конечно жгут -прекратилось пополнение БД и данные потеряли актуальность. Ок, а кто прикрыл MozStumbler?
Это примерно как отпилить руку и удивляться кто хлопать больше не получается.
Но так как явно принято решение резать затраты, то ждем много новых закрытых сервисов в будущем. Полагаю Sync тоже прикроют или сделают платным.
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|2.44, Bob (??), 03:51, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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менеджеры в 2019-2020 с их fenix на дроиде и прикрыли. бесполезный мусор всё ещё уступающий 69й лисе
уже многое прикрыли: файлообмен, сервер сжатия и т.п.
менеджменту пусть зарплаты урежут и редизайны с перепилами прекратят. но тогда гугл бабла не даст)
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|1.46, бубылдос (ok), 05:19, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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да и пох с ним, практической пользы все равно околонуль было, максмайнд бешплатный - и тот лучше работает.
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