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Mozilla закрывает общедоступный сервис определения местоположения

15.03.2024 20:33

Компания Mozilla объявила о решении по закрытию проекта MLS (Mozilla Location Service), c 2013 года развивавшего общедоступный сервис для определения географического местоположения на основании информации об известных точках доступа Wi-Fi (привязка к BSSID/MAC), базовых станциях мобильных операторов (привязка к Cell-ID) и выдаваемых абоненту IP-адресах (GeoIP). Сервис позволял определять примерное местоположение на карте без применения спутниковых систем навигации, таких как GPS и ГЛОНАС.

С 2019 года возможности сервиса были ограничены из-за обвинений в нарушении патентов компании Skyhook Holdings и заключения внесудебного соглашения, в соответствии с которым компания Mozilla установила лимит в 100 тысяч обращений к API в день для коммерческих проектов. Введённые ограничения привели к отказу проекта Sailfish от использования MLS и потере инвестиционной привлекательности MLS в глазах Mozilla. При этом MLS продолжал применяться в проекте microG и во многих альтернативных Android-прошивках вместо проприетарного сервиса Google Network Location.

В качестве причины сворачивания проекта упоминается продолжающаяся тенденция к снижению точности определения местоположения в MLS в сочетании с отсутствием желания увеличить инвестиции или возродить программу MozStumbler. База данных с привязкой координат к базовым станциям и Wi-Fi-сетям пополнялась благодаря действиям энтузиастов, установивших на свои смартфоны мобильное приложение MozStumbler.

Приложение MozStumbler было привязано к сервису stumbler, который входил в состав старого Firefox для Android вплоть до версии 69, на смену которому в 2020 году пришла новая мобильная редакция браузера, развиваемая под кодовым именем Fenix. В начале 2021 года разработка MozStumbler была остановлена и приложение так и не было адаптировано для Android 10 и более новых версий платформы. В настоящее время поступление новых данных в БД MLS почти прекратилось и актуальность информации оставляет желать лучшего.

Предложен следующий план постепенного отключения сервиса:

  • Начиная с 13 марта прекращена выдача новых ключей доступа к API.
  • 27 марта будет прекращён приём POST-запросов данных через API, а также будет остановлена публикация новых дампов БД для экспорта в другие системы.
  • 10 апреля все ранее опубликованные дампы БД будут удалены и перестанут быть доступны для загрузки.
  • 12 июня будут удалены все ключи доступа к API, кроме ключей, используемых в проектах Mozilla.
  • 31 июля репозиторий с кодом платформы будет переведён на GitHub в архивных режим. Для тех кто пожелает возродить сервис и поддерживать его собственными силами исходный код платформы Mozilla Ichnaea, лежащей в основе MLS, останется доступен под лицензией Apache License 2.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.mozilla.org/...)
  2. OpenNews: Mozilla развивает собственный сервис для определения местоположения
  3. OpenNews: Выпуск Android-прошивки CalyxOS 2.8.0, не привязанной к сервисам Google
  4. OpenNews: Проект microG выпустил сборку LineageOS с альтернативной реализацией сервисов Google
  5. OpenNews: Представлен gps-share, инструмент для организации совместного доступа к GPS
  6. OpenNews: Выпуск GeoClue 2.3.0, фреймворка для определения местоположения
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60792-mozilla
Ключевые слова: mozilla, location, mls
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.2, Аноним (2), 21:19, 15/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    хоть что-то полезное сделали!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:25, 15/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
     
  • 3.20, нах. (?), 22:47, 15/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     
  • 2.30, Аноним (30), 00:16, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, MLS был полезен. Сделал полезное, а теперь это полезное закрывают. Если вы не использовали MLS, то просто идите мимо: эта новость вас не касается.
     
     
  • 3.36, Bob (??), 03:19, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он сдох года 4 или 5 назад. на opencellid перешёл тогда
    --
    а так - удобно было: и gsm и wifі базы сразу с Нормальной лисы и пополнял
     

  • 1.4, сщта (?), 21:26, 15/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Те кто использует dhcp неуловимые Джо теперь?
     
     
  • 2.7, Аноним (2), 21:38, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > привязка к BSSID/MAC
    > привязка к Cell-ID

    причём тут dhcp - хз...

     
     
  • 3.9, сщта (?), 21:43, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Так для воздушников сервис.
     
  • 3.37, Bob (??), 03:20, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в школе на информатике новые слова учат)
     

  • 1.5, Аноним (2), 21:28, 15/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Mozilla Ichnaea

    ихне... ичнеа... айчна...

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 21:56, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ихняя, еёная
     

  • 1.6, IdeaFix (ok), 21:34, 15/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Думаю, какой-нибудь Tower Collector давал поток контрибуторов в проект на 10 порядков больше чем мобильный FF, а проект мозиллы при наличии OpenCellID в принципе не шибко актуален... был... всегда.
     
     
  • 2.16, нах. (?), 22:38, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нужен не поток ненужных контрибуторов в ненужные проекты, а возможность использовать геолокацию не сливая свою - гуглю (ну, мразила - мамой клялась что не сливает). Этой возможности у тебя больше нет.

    Насколько я понимаю, opencellid сам сервис геолокации другим приложениям не умеет предоставлять.

    Принадлежит при этом непойми кому и непойми кто вполне может за тобой-то как раз подглядывать сколько хочет.

     
     
  • 3.18, IdeaFix (ok), 22:40, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нужен не поток ненужных контрибуторов в ненужные проекты, а возможность использовать геолокацию
    > не сливая свою - гуглю (ну, мразила - мамой клялась что
    > не сливает). Этой возможности у тебя больше нет.

    ты ошибся

    > Насколько я понимаю, opencellid сам сервис геолокации другим приложениям не умеет предоставлять.

    ты ошибся

    > Принадлежит при этом непойми кому и непойми кто вполне может за тобой-то
    > как раз подглядывать сколько хочет.

    ты ошибся

     
  • 2.38, Bob (??), 03:22, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оно в браузере сразу было + wifi кроме БС контрибьютило
    --
    а сейчас ни браузер ни геолок от них ни к чёрту с момента фенека...
     

  • 1.8, Аноним (8), 21:39, 15/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Компания Mozilla объявила о решении

    Так всё же речь о Mozilla Foundation или Mozilla Corporation?
    Кто закрывает?

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 21:43, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да.
     
  • 2.21, Минона (ok), 23:30, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты компанию от фонда не отличаешь?
     
     
  • 3.39, Bob (??), 03:24, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    шо то ххх шо это, обе вот эти ххх...
     

  • 1.14, Аноним (14), 22:07, 15/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    За 10+ лет первый раз хорошее решение.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 00:09, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А раньше они ничего не закрывали?
     

  • 1.15, нах. (?), 22:35, 15/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    не понимаю почему все аплодируют тому что остается только google location service?
    Д-лы потому что, да?

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 23:45, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только

    Это, мягко выражаясь, неправда

    https://github.com/microg/UnifiedNlp?tab=readme-ov-file#usage

     
     
  • 3.33, Вендузятник пох. (?), 01:35, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну там какое-то уныние полное - половина полуработающая, один из наиболее живых плагинов тырил именно базу мазилы.

     
     
  • 4.41, Bob (??), 03:41, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что ты бредишь?
    gsm location backend в первую очередь брал с opencellid. Плагин свежий и рабочий. Мозилла там опциональна то ли с 2016, то ли раньше.

    половина модулей - велосипеды новичков

    надо больше рабочих? - проспонсируй

    Типичный вопль со стороны п4р4ши

     
  • 2.23, Аноним (-), 23:51, 15/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.26, Аноним (14), 00:11, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не понимаю почему все аплодируют тому что остается только google location service?

    А потому как папа обычно отсталый и уже не может в новое.

    В новом иногда, очень редко, но 100 млн. мух определяют верно, есть лучъше чем раньше.

    И потому папины инициативы подвергаются анализу и оценке.

    И определение координат личности - это плохо, в оценке. Т.к. папа использует такое для наказания за хорошее.

    Как-то так. Примерно и неоднозначно, но это про другое.

    Вот и понимай, как умеешъ.

     
  • 2.40, Bob (??), 03:34, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если кто то беспросветно туп и не способен в поиск - не надо об этом всех извещать)

    проэкт мозиллы сдох года 4 назад, если не более.

    Из проприетарного - есть у яблока геолокация и можно данные их юзать, спокойно unified nlp, apple nlp

    Дополнительно - opencellid

    Так что д-б тут только ты)

     

  • 1.24, Аноним (25), 00:02, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Общедоступный сервис определения местоположения закроют, а определение местоположения останется ;)
     
     
  • 2.28, сщта (?), 00:12, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бгг. Закрывают,а я прочитал в новости,что открывают.
     
  • 2.29, Аноним (14), 00:14, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О - да. Хухол о том озаботился.

    Но одно дело вебня, а другое дело, что пистолет когда-то опасен папе, а гораздо чаще полезен владельцу.

    Вебня и плохо, и проявление прогресса. А прогресс - это что-то и полезное тоже, и папой во вред применяемое.

     
  • 2.42, Bob (??), 03:45, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    труп, который закинули 4-5 лет назад - закопали. всё

    не общедоступный, а "открытый". доступен и гугл, а вот данные ручками добавить, поменять и скачать - шишь)

     

  • 1.31, Аноним (25), 00:18, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вообще, Mozilla плохо продумала вопрос монетизации сервиса. Надо было по платной подписке предоставлять инфу ревнивым супругам. :)
     
  • 1.32, Аноним (32), 00:32, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Мозилла существует лишь благодаря Google, какая ирония, правда? Слава богу, Бильдербергский Клуб не оставит сироту в одиночестве, ведь есть столько геев, трансвеститов и просто преступников с Ближнего Востока, которым нужно помочь, и фонд Мозилла окажет им эту услугу, ну а браузер, а браузер... да кому он нужен.
     
     
  • 2.43, Bob (??), 03:47, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    браузер пусть Торовцы заберут, с финансированием.

    а биомусор - сжечь)

     

  • 1.34, Аноним (34), 01:57, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Отличная новость. Ещё нужно гугелу всю базу засрать фэйками. Ибо нечего тут.
     
  • 1.35, Kuromi (ok), 02:48, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Режут косты по хардкору. Некоторые тезисы конечно жгут -прекратилось пополнение БД и данные потеряли актуальность. Ок, а кто прикрыл MozStumbler?
    Это примерно как отпилить руку и удивляться кто хлопать больше не получается.

    Но так как явно принято решение резать затраты, то ждем много новых закрытых сервисов в будущем. Полагаю Sync тоже прикроют или сделают платным.

     
     
  • 2.44, Bob (??), 03:51, 16/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    менеджеры в 2019-2020 с их fenix на дроиде и прикрыли. бесполезный мусор всё ещё уступающий 69й лисе

    уже многое прикрыли: файлообмен, сервер сжатия и т.п.

    менеджменту пусть зарплаты урежут и редизайны с перепилами прекратят. но тогда гугл бабла не даст)

     

  • 1.45, Аноним (-), 04:38, 16/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.46, бубылдос (ok), 05:19, 16/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    да и пох с ним, практической пользы все равно околонуль было, максмайнд бешплатный - и тот лучше работает.
     

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