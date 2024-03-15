Mozilla закрывает общедоступный сервис определения местоположения

Компания Mozilla объявила о решении по закрытию проекта MLS (Mozilla Location Service), c 2013 года развивавшего общедоступный сервис для определения географического местоположения на основании информации об известных точках доступа Wi-Fi (привязка к BSSID/MAC), базовых станциях мобильных операторов (привязка к Cell-ID) и выдаваемых абоненту IP-адресах (GeoIP). Сервис позволял определять примерное местоположение на карте без применения спутниковых систем навигации, таких как GPS и ГЛОНАС. С 2019 года возможности сервиса были ограничены из-за обвинений в нарушении патентов компании Skyhook Holdings и заключения внесудебного соглашения, в соответствии с которым компания Mozilla установила лимит в 100 тысяч обращений к API в день для коммерческих проектов. Введённые ограничения привели к отказу проекта Sailfish от использования MLS и потере инвестиционной привлекательности MLS в глазах Mozilla. При этом MLS продолжал применяться в проекте microG и во многих альтернативных Android-прошивках вместо проприетарного сервиса Google Network Location. В качестве причины сворачивания проекта упоминается продолжающаяся тенденция к снижению точности определения местоположения в MLS в сочетании с отсутствием желания увеличить инвестиции или возродить программу MozStumbler. База данных с привязкой координат к базовым станциям и Wi-Fi-сетям пополнялась благодаря действиям энтузиастов, установивших на свои смартфоны мобильное приложение MozStumbler. Приложение MozStumbler было привязано к сервису stumbler, который входил в состав старого Firefox для Android вплоть до версии 69, на смену которому в 2020 году пришла новая мобильная редакция браузера, развиваемая под кодовым именем Fenix. В начале 2021 года разработка MozStumbler была остановлена и приложение так и не было адаптировано для Android 10 и более новых версий платформы. В настоящее время поступление новых данных в БД MLS почти прекратилось и актуальность информации оставляет желать лучшего. Предложен следующий план постепенного отключения сервиса: Начиная с 13 марта прекращена выдача новых ключей доступа к API.

27 марта будет прекращён приём POST-запросов данных через API, а также будет остановлена публикация новых дампов БД для экспорта в другие системы.

10 апреля все ранее опубликованные дампы БД будут удалены и перестанут быть доступны для загрузки.

12 июня будут удалены все ключи доступа к API, кроме ключей, используемых в проектах Mozilla.

31 июля репозиторий с кодом платформы будет переведён на GitHub в архивных режим. Для тех кто пожелает возродить сервис и поддерживать его собственными силами исходный код платформы Mozilla Ichnaea, лежащей в основе MLS, останется доступен под лицензией Apache License 2.0.



