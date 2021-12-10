Еврокомиссия будет распространять свои программы под открытыми лицензиями

Европейская комиссия утвердила новые правила в отношении открытого программного обеспечения, в соответствии с которыми разработанные по заказу Еврокомиссии программные решения, представляющие потенциальную пользу для жителей, компаний и государственных учреждений, будут доступны всем желающим под открытыми лицензиями. Правила также упрощают перевод в разряд открытых уже существующих программных продуктов, принадлежащих Еврокомиссии, и уменьшают связанную с данным процессом бумажную волокиту.

В качестве примеров открываемых решений, разработанных для Еврокомиссии, отмечается eSignature - набор не требующих отчислений стандартов, утилит и сервисов для создания и верификации электронных подписей, принимаемых во всех странах Евросоюза. Другим примером является пакет LEOS (Legislation Editing Open Software), предназначенный для подготовки шаблонов юридических документов и законодательных актов, которые можно редактировать в структурированном формате, пригодном для автоматической обработки в различных информационных системах.

Все открытые продукты Еврокомиссии планируют разместить в одном репозитории для упрощения доступа и заимствования кода. Перед публикацией исходных текстов будет проведён аудит безопасности, выполнены проверки потенциальной утечки конфиденциальных данных в коде и проанализированы возможные пересечения с чужой интеллектуальной собственностью.

В отличие от ранее существующих процессов открытия кода Еврокомиссии, новые правила позволяют обойтись без утверждения открытия кода на заседании Еврокомиссии, а также позволяют программистам, работающим на Еврокомиссию и участвующим в разработке любых открытых проектов, без дополнительных согласований передавать открытым проектам улучшения, созданные в ходе своей основной работы. Кроме того, постепенно будет проводиться ревизия программного обеспечения, разработанного до принятия новых правил, с целью оценки целесообразности его открытия, в случае если программы могут быть полезны не только Еврокомиссии.

В анонсе также упомянуты результаты проведённого Еврокомиссией исследования влияния открытого программного и аппаратного обеспечения на технологическую независимость, конкурентоспособность и инновации в экономике Евросоюза. Исследование показало, что инвестиции в открытое ПО в среднем позволяют получить в четыре раза более высокую прибыль. В предоставленном отчёте утверждается, что открытое ПО вносит в ВВП Европейского союза от 65 до 95 миллиардов евро. При этом прогнозируется, что увеличение участия Евросоюза в разработке открытого кода на 10% приведёт к увеличению ВВП на 0.4-0.6%, что в абсолютных цифрах составляет приблизительно 100 миллиардов евро.

Среди выгод разработки продуктов Еврокомиссии в форме открытого ПО называется снижение затрат для общества, благодаря объединению усилий c другими разработчиками и совместной разработке новых функциональных возможностей. Кроме того, отмечается повышение безопасности программ, так как сторонние и независимые эксперты имеют возможность принять участие в проверке кода на наличие ошибок и уязвимостей. Доступность кода программ Еврокомиссии также принесёт значительную добавленную стоимость компаниям, стартапам, гражданам и государственным учреждениям, и будет стимулировать инновации.



