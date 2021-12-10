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Еврокомиссия будет распространять свои программы под открытыми лицензиями

10.12.2021 18:33

Европейская комиссия утвердила новые правила в отношении открытого программного обеспечения, в соответствии с которыми разработанные по заказу Еврокомиссии программные решения, представляющие потенциальную пользу для жителей, компаний и государственных учреждений, будут доступны всем желающим под открытыми лицензиями. Правила также упрощают перевод в разряд открытых уже существующих программных продуктов, принадлежащих Еврокомиссии, и уменьшают связанную с данным процессом бумажную волокиту.

В качестве примеров открываемых решений, разработанных для Еврокомиссии, отмечается eSignature - набор не требующих отчислений стандартов, утилит и сервисов для создания и верификации электронных подписей, принимаемых во всех странах Евросоюза. Другим примером является пакет LEOS (Legislation Editing Open Software), предназначенный для подготовки шаблонов юридических документов и законодательных актов, которые можно редактировать в структурированном формате, пригодном для автоматической обработки в различных информационных системах.

Все открытые продукты Еврокомиссии планируют разместить в одном репозитории для упрощения доступа и заимствования кода. Перед публикацией исходных текстов будет проведён аудит безопасности, выполнены проверки потенциальной утечки конфиденциальных данных в коде и проанализированы возможные пересечения с чужой интеллектуальной собственностью.

В отличие от ранее существующих процессов открытия кода Еврокомиссии, новые правила позволяют обойтись без утверждения открытия кода на заседании Еврокомиссии, а также позволяют программистам, работающим на Еврокомиссию и участвующим в разработке любых открытых проектов, без дополнительных согласований передавать открытым проектам улучшения, созданные в ходе своей основной работы. Кроме того, постепенно будет проводиться ревизия программного обеспечения, разработанного до принятия новых правил, с целью оценки целесообразности его открытия, в случае если программы могут быть полезны не только Еврокомиссии.

В анонсе также упомянуты результаты проведённого Еврокомиссией исследования влияния открытого программного и аппаратного обеспечения на технологическую независимость, конкурентоспособность и инновации в экономике Евросоюза. Исследование показало, что инвестиции в открытое ПО в среднем позволяют получить в четыре раза более высокую прибыль. В предоставленном отчёте утверждается, что открытое ПО вносит в ВВП Европейского союза от 65 до 95 миллиардов евро. При этом прогнозируется, что увеличение участия Евросоюза в разработке открытого кода на 10% приведёт к увеличению ВВП на 0.4-0.6%, что в абсолютных цифрах составляет приблизительно 100 миллиардов евро.

Среди выгод разработки продуктов Еврокомиссии в форме открытого ПО называется снижение затрат для общества, благодаря объединению усилий c другими разработчиками и совместной разработке новых функциональных возможностей. Кроме того, отмечается повышение безопасности программ, так как сторонние и независимые эксперты имеют возможность принять участие в проверке кода на наличие ошибок и уязвимостей. Доступность кода программ Еврокомиссии также принесёт значительную добавленную стоимость компаниям, стартапам, гражданам и государственным учреждениям, и будет стимулировать инновации.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.org/news/eu...)
  2. OpenNews: Европарламент принял директиву об авторских правах в интернете с исключениями для открытого ПО
  3. OpenNews: Европейская комиссия учредила вознаграждение за поиск ошибок и уязвимостей в СПО
  4. OpenNews: Европарламент проголосовал за новые правила авторского права, вводящие упреждающую фильтрацию контента
  5. OpenNews: Евросоюз утвердил открытую лицензию EUPL 1.2, совместимую с GPLv3
  6. OpenNews: Инициатива против вводимой в Евросоюзе привязки прошивок к беспроводным чипам
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56325-opensource
Ключевые слова: opensource
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, BratishkaErik (ok), 20:31, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Хочу свободное... Перехочу.
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:32, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    без списка всего заказанного ЕК софта, софта, принажлежащего ЕК, критериев полезности софта и инфы о том, кто будет эту полезность определять, новость не имеет смысла

    но это в любом случае лучше, чем ситуация с фсб-шными проприетарными альтлинуксами и иже с ними

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:36, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Или история с бэкдорами венды чему-то научила?
     
     
  • 3.10, Аноним (2), 20:49, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а как бекдоры в винде мешают жить? она ведь всегда в бутлупе для установки обновлений
     
     
  • 4.12, Аноним (4), 20:56, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бэкдоры в венде приводят к сливам конфиденциальной информации и контролем за чужими дипломатами, например. Но вроде уже выбили скидки и успокоились, да?
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 21:04, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через бэкдоры хозяин следит за своим имуществом, что бы оно не сильно своевольничало, а имущество этому и рада
     

  • 1.5, Аноним (5), 20:37, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Открытые лицензии, они имели ввиду BSD?
     
     
  • 2.6, A.Stahl (ok), 20:42, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    EUROPEAN UNION PUBLIC LICENCE

    P.S. Это не шутка. Я скачал одну из софтин и глянул в исходники.

     
     
  • 3.9, Аноним (-), 20:48, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > EUROPEAN UNION PUBLIC LICENCE
    > P.S. Это не шутка. Я скачал одну из софтин и глянул в
    > исходники.

    С разморозкой:
    https://www.gnu.org/licenses/license-list.en.html#EUPL-1.2

     
     
  • 4.11, Аноним (-), 20:53, 10/12/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 21:30, 10/12/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 5.19, Аноним (-), 21:36, 10/12/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 5.22, VladSh (?), 22:00, 10/12/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 3.20, Аноним (20), 21:38, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > глянул в исходники

    А что понял из прочитанного? Какова там основная мысль автора?

     
  • 2.7, Аноним (4), 20:43, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только wtfpl, только хардкор! Вполне вероятно, что своя лицензия, могут себе позволить.
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:46, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    EUPL
     

  • 1.23, Аноним (23), 22:00, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это как Android? AOSP - открыто, всё остальное сами понимаете ...
     
  • 1.24, Лысожопый (?), 22:06, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Кроме того, отмечается повышение безопасности программ, так как сторонние и независимые эксперты имеют возможность принять участие в проверке кода на наличие ошибок и уязвимостей.

    так стоп, помню как один эксперт на опеннете доказывал что винда более безопасна чем "эти ваши линуксы" из за того что у хакеров нету исходников винды и им там ничего не видно, а дырки случайно находят на ощупь методом тыка.
    Неужели анонимный эксперт ошибся ?

     
     
  • 2.25, Аноним (-), 22:15, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он ничем не отличается от этих с новости, которые уверовали в то что если код открыть то над ним будут сидеть и выискивать ошибки тысячи тысяч пользователей по всему миру. Вера, главное верить.
     

  • 1.26, Diozan (ok), 22:23, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Верная позиция. Не то, что у нас, всё отдали на откуп комерсам и те теперь толкают клоны дебианов и либре-офисов за нехилые бабки А государство всячески принуждает предприятия к закупкам - типа, наше, отечественное, сертифицированное и тд и тп...
     
  • 1.27, f0b (ok), 22:28, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Еврокомиссия -- это звучит гордо!

    Что за еврокомиссия, блэть?

     
     
  • 2.29, Тфьу666 (?), 22:35, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Министерство слежения и контроля поведения людей
     
  • 2.30, Bdfybec (?), 22:37, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не будь идиотом, прсвещайся: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80
     

  • 1.28, Name666 (?), 22:33, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Глобалисты свободе нужны как швабра коню
     

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