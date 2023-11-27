Опубликован мессенджер Delta Chat 1.42, использующий email в качестве транспорта

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|2.5, Dzen Python (ok), 23:15, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как земля.
Мессенджер как мессенджер.
Проблема всех *новых* и *суперсекурных* мессенджеров не в их реализации и не в инфраструктуре - основная и главная их проблема в пересаживании всего ростера контактов на именно этот мессенджер. Этот хоть как-то пытается проблему решить.
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|3.13, Аноним (13), 23:56, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Технически эту проблему не решить. Бизнес будет существенно вкладываться в продвижение только таких систем, которые он сможет потом полностью контроллировать и выгодно использовать, так что основная масса неразборчивых пользователей будет оставаться на навязанных централизованных решениях. Появился запрос на приватность — поставщики централизованных мессенджреров начали изображать, как они якобы заботятся об этом, и это прокатывает.
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|3.14, Аноним (14), 23:56, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А это не проблема. Для _всех_ контактов не нужны секурные мессенджеры. Мою переписку в домовом чате пусть хоть президенту распечатывают. Секурность нужна для конкретных людeй.
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|4.17, Аноним (13), 00:00, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А это не проблема. Для _всех_ контактов не нужны секурные мессенджеры. Мою
> переписку в домовом чате пусть хоть президенту распечатывают. Секурность нужна для
> конкретных людeй.
Нет, защищенные коммуникации не должны выделяться из общей массы.
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|5.20, Аноним (20), 00:10, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Нет, защищенные коммуникации не должны выделяться из общей массы.
В вайбере хорошо сделали с этим. Когда в строке поиска вводишь секретный код и тебе выкидывает секретные чаты. Так фиг кто узнает есть ли секреты у тебя.
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|6.27, Аноним (13), 00:22, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так фиг кто узнает есть ли секреты у тебя.
Кроме Ракутэна и непределенного круга их партнеров.
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|7.29, Аноним (29), 00:24, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Главное чтобы их партнёрами не был товарищ майор (в рф) и военком (в укр).
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|4.22, Аноним (20), 00:12, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Секурность нужна для конкретных людeй.
Выше правильно сказали, ибо если такие чаты выделяются из общей массы, при проверке смартфона на улице, могут возникнуть вопросы, что ты там такое скрываешь. А дальше термо-ректальный криптоанализ сделает своё дело.
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|5.28, OpenEcho (?), 00:23, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> при проверке смартфона на улице могут возникнуть вопросы, что ты там такое скрываешь.
За емэйл тоже? Это ведь просто емэйл клиент
> А дальше термо-ректальный криптоанализ сделает своё дело.
Злой вы, - недобрый... или жертва знакомая с процессом?
Тогда мои искренние соболезнования
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|6.31, Аноним (29), 00:27, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> или жертва знакомая с процессом?
Лично не знаком, но в моей стране проверка телефонов на блокпостах — обычное явление. И то, насколько к тебе докопаются (и докопаются ли вообще) зависит не от закона, а от настроения дяди с автоматом.
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|2.25, OpenEcho (?), 00:16, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> и как оно, кто уже использовал?
Олично, (юзаю начиная где-то с 2018...)
Ребята правда знают свою профессию
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|1.2, Шарп (ok), 22:58, 27/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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Деды всё от своего протухлого email никак не откажутся. Пихают его куда ни попадя.
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|2.3, Аноним (3), 23:03, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ничего лучше пока ещё не придумали, вот и не отказываются.
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|2.7, Аноним (7), 23:28, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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ну да в этом же дедовском емэйле базу пользователей продавать чуть менее чем бесполезно,
а при попытке закрутить гайки можно за день свой сервак поднять.
и на своей платформе ни кого не удержишь, т.к. протокол общий для всех.
и сообщения не удалишь у всех сразу.
и шифрование можно прикрутить такое, что только криптоанализ паяльником поможет.
и сервисы есть без привязки к <s>телефону</s> паспорту
и еще столько минусов, что сразу и не вспомнить
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|3.8, AlexYeCu (ok), 23:31, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>а при попытке закрутить гайки можно за день свой сервак поднять
Который будет забанен на большей части других серваков.
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|4.9, Аноним (7), 23:41, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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главное чтоб у адресатов не был. то, что у крупных контор забанено уже почти все кроме таких же крупных контор уже давно известный факт, они б и друг друга перебанали, но это пока не выгодно ни кому из них.
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|4.10, Аноним (10), 23:50, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Большие конторы считай уже вообще всех перебанили путем создания несоместимых протоколов. Да еще пытаются боротся когда их реверсят и создают альтернативные клиенты. Жадность победила и убила прогресс. Поэтому электронная почта еще долго будет вне конкуренции.
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|4.30, OpenEcho (?), 00:26, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Который будет забанен на большей части других серваков.
Ну, если поднимать сервак с кривыми руками - то 100% :)
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|5.32, Аноним (29), 00:30, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чел, руки от природы у всех прямые. Но если у тебя кривые, то, наверное, тебе нужно осваивать альтернативные способы ввода информации.
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|3.11, Анонимчик (?), 23:52, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а при попытке закрутить гайки можно за день свой сервак поднять.
а к нему домен, и всем контактам разослать "это мой новый адрес, запишите", как это делали с номерами телефонов до введения MNP.
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|4.15, Аноним (7), 23:57, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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честно признаюс, что на практике не проверял, но по спеке в домен после @ можно ip в [] засунуть и оно должно работать.
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|2.23, Аноним (13), 00:16, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Электронная почта появилась до коммерциализации Интернета, поэтому обладает выжными особенностями, которые казались совершенно естественными (а как еще-то, на самом деле, разве можно по-другому? дичь же получится иначе): использует открытые стандартизованные протоколы, обеспечивается множеством независимых серверов, поддерживается различными приложениями, не контроллируется полностью одной коммерческой компанией.
Электронная почта очень важна — это что-то еще массово используемое, что осталось от свободного Интернета.
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|2.19, Аноним (20), 00:07, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так как всегда сначала нaгoвнoкoдят потом боятся лезть в те write only спагетти. Потому что сразу когда писали не думали что проект разрастётся. Сам неоднократно на эти грабли наступал.
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|1.18, Аноним (20), 00:01, 28/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот это, блин, я понимаю — годнота!
Чисто как пруф оф концепт, но на практике... эх 😕
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|2.21, Аноним (21), 00:11, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> но на практике... эх 😕
На практике у него нет ветвления и других достоинств email, поэтому хз, кому он вообще может быть нужен.
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