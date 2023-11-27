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Опубликован мессенджер Delta Chat 1.42, использующий email в качестве транспорта

27.11.2023 21:51

Доступен выпуск мессенджера Delta Chat 1.42, работающего без специализированных серверов и использующего email в качестве транспорта (chat-over-email, специализированный почтовый клиент, работающий как мессенджер). Код приложений распространяется под лицензией GPLv3, а базовая библиотека доступна под лицензией MPL 2.0 (Mozilla Public License). Релиз доступен в Google Play и F-Droid, а также в сборках для Linux (AppImage, pacman, rpm, deb), Windows и MacOS.

Delta Chat не использует собственные серверы и может работать практически через любой почтовый сервер, поддерживающий SMTP и IMAP (для быстрого определения поступления новых сообщений применяется техника Push-IMAP). Поддерживается шифрование с использованием OpenPGP и сквозное шифрования при помощи стандарта Autocrypt или децентрализованных протоколов SecureJoin. Трафик шифруется с использованием TLS в реализации штатных системных библиотек.

Delta Chat полностью контролируется пользователем и не привязан к централизованным сервисам. Для работы не требуется регистрация в новых сервисах - в качестве идентификатора можно использовать существующий email. Если корреспондент не использует Delta Chat он может прочитать сообщение как обычное письмо. Борьба со спамом осуществляется при помощи отсеивания сообщений от неизвестных пользователей (по умолчанию отображаются только сообщения от пользователей из адресной книги и тех, кому раньше отправлялись сообщения, а также ответы на собственные сообщения). Возможно отображение вложений и прикреплённых изображений и видео.

Поддерживается создание групповых чатов, в которых могут общаться несколько участников. При этом имеется возможность привязки к группе верифицируемого списка участников, не позволяющего прочитать сообщения посторонним лицам (проверка участников осуществляется по криптографической подписи, а сообщения шифруются с использованием оконечного шифрования). Подключение к верифицированным группам осуществляется через отправку приглашения с QR-кодом.

Ядро мессенджера разрабатывается отдельно в форме библиотеки и может быть использовано для написания новых клиентов и ботов. Актуальный вариант базовой библиотеки написан на языке Rust (старый вариант был написан на языке Си). Имеются биндинги для Python, Node.js и Java. В разработке неофициальные биндинги для Go. Существует DeltaChat для libpurple, который может использовать как новое Rust-ядро, так и старое Cи-ядро.

В версии 1.42 представлена новая реализация сквозного шифрования, основанная на использовании децентрализованных протоколов SecureJoin, гарантирующих защиту от перехвата начальных ключей интернет-провайдерами или администраторами серверов. Ранее применяемое сквозное шифрование было основано на механизме автоматического обмена ключами Autocrypt, который обходится без использования серверов ключей за счёт передачи ключа в первом отправленном сообщении. Соответственно, во время передачи первого сообщения ключ мог быть перехвачен в ходе MITM-атаки или действий на стороне почтового сервера.

SecureJoin решает проблемы с компрометацией сеанса сквозного шифрования в ходе MITM-атак и предоставляет защиту от совершения вредоносных действий на уровне транзитных сетей и почтовых серверов. Новый метод основан на использовании QR-кодов для верификации пользователей и настройки ключей шифрования. После сканирования QR-кода в приложении создаётся чат с группой из двух участников (1:1), помеченной специальной "зелёной меткой" и позволяющей отправлять и принимать шифрованные сообщения, защищённые от транзитного перехвата. В дальнейшем через отправку приглашений с QR-кодом к группе могут быть подключены дополнительные участники.

Другие изменения:

  • Между всеми устройствами пользователя обеспечена синхронизация действий, связанных с принятием/блокировкой, архивированием, закреплением и отключением уведомлений.
  • В версии для настольных систем включено сжатие отправляемых изображений.
  • В версии для настольных систем реализована общая галерея (Global Gallery) с изображениями, документами и мультимедийными файлами из всех чатов.
  • В расширенные настройки версии для Android добавлена опция для включения реакций.


  1. Главная ссылка к новости (https://delta.chat/en/2023-11-...)
  2. OpenNews: Выпуск DeltaTouch 1.0.0, клиента Delta Chat для Ubuntu Touch
  3. OpenNews: Доступен мессенджер Delta Chat 1.22
  4. OpenNews: Delta Chat получил от Роскомнадзора требование о доступе к данным пользователей
  5. OpenNews: Мессенджер Signal возобновил публикацию серверного кода и интегрировал криптовалюту
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60186-deltachat
Ключевые слова: deltachat
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Грудная Жаба (?), 22:55, 27/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    и как оно, кто уже использовал?
     
     
  • 2.5, Dzen Python (ok), 23:15, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как земля.
    Мессенджер как мессенджер.
    Проблема всех *новых* и *суперсекурных* мессенджеров не в их реализации и не в инфраструктуре - основная и главная их проблема в пересаживании всего ростера контактов на именно этот мессенджер. Этот хоть как-то пытается проблему решить.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 23:56, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Технически эту проблему не решить. Бизнес будет существенно вкладываться в продвижение только таких систем, которые он сможет потом полностью контроллировать и выгодно использовать, так что основная масса неразборчивых пользователей будет оставаться на навязанных централизованных решениях. Появился запрос на приватность — поставщики централизованных мессенджреров начали изображать, как они якобы заботятся об этом, и это прокатывает.
     
  • 3.14, Аноним (14), 23:56, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это не проблема. Для _всех_ контактов не нужны секурные мессенджеры. Мою переписку в домовом чате пусть хоть президенту распечатывают. Секурность нужна для конкретных людeй.
     
     
  • 4.17, Аноним (13), 00:00, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А это не проблема. Для _всех_ контактов не нужны секурные мессенджеры. Мою
    > переписку в домовом чате пусть хоть президенту распечатывают. Секурность нужна для
    > конкретных людeй.

    Нет, защищенные коммуникации не должны выделяться из общей массы.

     
     
  • 5.20, Аноним (20), 00:10, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Нет, защищенные коммуникации не должны выделяться из общей массы.

    В вайбере хорошо сделали с этим. Когда в строке поиска вводишь секретный код и тебе выкидывает секретные чаты. Так фиг кто узнает есть ли секреты у тебя.

     
     
  • 6.27, Аноним (13), 00:22, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так фиг кто узнает есть ли секреты у тебя.

    Кроме Ракутэна и непределенного круга их партнеров.

     
     
  • 7.29, Аноним (29), 00:24, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Главное чтобы их партнёрами не был товарищ майор (в рф) и военком (в укр).
     
  • 4.22, Аноним (20), 00:12, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Секурность нужна для конкретных людeй.

    Выше правильно сказали, ибо если такие чаты выделяются из общей массы, при проверке смартфона на улице, могут возникнуть вопросы, что ты там такое скрываешь. А дальше термо-ректальный криптоанализ сделает своё дело.

     
     
  • 5.28, OpenEcho (?), 00:23, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > при проверке смартфона на улице могут возникнуть вопросы, что ты там такое скрываешь.

    За емэйл тоже? Это ведь просто емэйл клиент

    > А дальше термо-ректальный криптоанализ сделает своё дело.

    Злой вы, - недобрый... или жертва знакомая с процессом?
    Тогда мои искренние соболезнования

     
     
  • 6.31, Аноним (29), 00:27, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > или жертва знакомая с процессом?

    Лично не знаком, но в моей стране проверка телефонов на блокпостах — обычное явление. И то, насколько к тебе докопаются (и докопаются ли вообще) зависит не от закона, а от настроения дяди с автоматом.

     
  • 3.35, 1234098 (?), 00:52, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    email у каждого есть)
    веб версия удобнее многих email клиентов (спасибо за последовательное убийство thunderbird) https://deltachat-app.web.app/
     
  • 2.25, OpenEcho (?), 00:16, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и как оно, кто уже использовал?

    Олично, (юзаю начиная где-то с 2018...)

    Ребята правда знают свою профессию

     

  • 1.2, Шарп (ok), 22:58, 27/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Деды всё от своего протухлого email никак не откажутся. Пихают его куда ни попадя.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:03, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ничего лучше пока ещё не придумали, вот и не отказываются.
     
     
  • 3.34, Аноним (-), 00:38, 28/11/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:28, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    ну да в этом же дедовском емэйле базу пользователей продавать чуть менее чем бесполезно,
    а при попытке закрутить гайки можно за день свой сервак поднять.
    и на своей платформе ни кого не удержишь, т.к. протокол общий для всех.
    и сообщения не удалишь у всех сразу.
    и шифрование можно прикрутить такое, что только криптоанализ паяльником поможет.
    и сервисы есть без привязки к <s>телефону</s> паспорту
    и еще столько минусов, что сразу и не вспомнить
     
     
  • 3.8, AlexYeCu (ok), 23:31, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >а при попытке закрутить гайки можно за день свой сервак поднять

    Который будет забанен на большей части других серваков.

     
     
  • 4.9, Аноним (7), 23:41, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    главное чтоб у адресатов не был. то, что у крупных контор забанено уже почти все кроме таких же крупных контор уже давно известный факт, они б и друг друга перебанали, но это пока не выгодно ни кому из них.
     
  • 4.10, Аноним (10), 23:50, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Большие конторы считай уже вообще всех перебанили путем создания несоместимых протоколов. Да еще пытаются боротся когда их реверсят и создают альтернативные клиенты. Жадность победила и убила прогресс. Поэтому электронная почта еще долго будет вне конкуренции.
     
  • 4.30, OpenEcho (?), 00:26, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Который будет забанен на большей части других серваков.

    Ну, если поднимать сервак с кривыми руками - то 100% :)

     
     
  • 5.32, Аноним (29), 00:30, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чел, руки от природы у всех прямые. Но если у тебя кривые, то, наверное, тебе нужно осваивать альтернативные способы ввода информации.
     
  • 4.33, Аноним (29), 00:32, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя заминусовали админы локалхоста за 50 🤣🤦‍♀️
     
  • 3.11, Анонимчик (?), 23:52, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а при попытке закрутить гайки можно за день свой сервак поднять.

    а к нему домен, и всем контактам разослать "это мой новый адрес, запишите", как это делали с номерами телефонов до введения MNP.

     
     
  • 4.15, Аноним (7), 23:57, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    честно признаюс, что на практике не проверял, но по спеке в домен после @ можно ip в [] засунуть и оно должно работать.
     
  • 2.23, Аноним (13), 00:16, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Электронная почта появилась до коммерциализации Интернета, поэтому обладает выжными особенностями, которые казались совершенно естественными (а как еще-то, на самом деле, разве можно по-другому? дичь же получится иначе): использует открытые стандартизованные протоколы, обеспечивается множеством независимых серверов, поддерживается различными приложениями, не контроллируется полностью одной коммерческой компанией.

    Электронная почта очень важна — это что-то еще массово используемое, что осталось от свободного Интернета.

     

  • 1.6, Tron is Whistling (?), 23:19, 27/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так а чего обмен ключами по Diffie-Hellman то сразу не сделали?
     
     
  • 2.19, Аноним (20), 00:07, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так как всегда сначала нaгoвнoкoдят потом боятся лезть в те write only спагетти. Потому что сразу когда писали не думали что проект разрастётся. Сам неоднократно на эти грабли наступал.
     
  • 2.24, Skullnet (ok), 00:16, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вроде же в TLS DH по дефолту или я ошибаюсь?
     

  • 1.18, Аноним (20), 00:01, 28/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это, блин, я понимаю — годнота!
    Чисто как пруф оф концепт, но на практике... эх 😕
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 00:11, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но на практике... эх 😕

    На практике у него нет ветвления и других достоинств email, поэтому хз, кому он вообще может быть нужен.

     

  • 1.26, kawaii boy (?), 00:20, 28/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А почтовых голубей не хотите в качестве транспорта использовать?
     

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