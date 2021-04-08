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Мессенджер Signal возобновил публикацию серверного кода и интегрировал криптовалюту

08.04.2021 13:55

Организация Signal Technology Foundation, развивающая систему защищённых коммуникаций Signal, возобновила публикацию кода серверных частей мессенджера. Код проекта изначально было открыт под лицензией AGPLv3, но публикация изменений в публичном репозитории без объяснения причин была прекращена 22 апреля прошлого года. Обновление репозитория прекратилось после объявления о намерении интегрировать в Signal систему платежей.

На днях началось тестирование встроенной в Signal системы платежей, основанной на собственной криптовалюте MobileCoin (MOB), разработанной Мокси Марлинспайком (Moxie Marlinspike), автором протокола Signal. Примерно в это же время в репозитории были опубликованы накопившиеся за год изменения серверных компонентов, в том числе включающие реализацию системы платежей.

Криптовалюта MobileCoin спроектирована для построения сети мобильных платежей, обеспечивающей конфиденциальность пользователей. Данные пользователей остаются только в их руках и разработчики Signal или администраторы элементов инфраструктуры не имеют возможность получить доступ к деньгам, данным о балансе пользователя и истории транзакций. Платёжная сеть не имеет единой точки контроля и основывается на идее долевого владения, суть которой в том, все средства сети образуются как совокупность индивидуальных долей, которыми можно обмениваться. Общий размер средств в сети фиксирован и составляет 250 миллионов MOB.

В основе MobileCoin лежит блокчейн, в котором сохраняется история всех успешных платежей. Для подтверждения владением средств необходимо наличие двух ключей - ключ для передачи средств и ключ для просмотра состояния. Для большинства пользователей указанные ключи можно извлечь из общего базового ключа. Для получения платежа пользователь должен предоставить отправителю два открытых ключа, соответствующих имеющимся закрытым ключам, используемым для отправки и подтверждения владением средств. Транзакции формируются на компьютере или смартфоне пользователя, после чего передаются на один из узлов, имеющих статус валидатора, для обработки в изолированном анклаве. Валидаторы проверяют транзакцию и по цепочке (peer to peer) делятся информацией о транзакции с другими узлами с сети MobileCoin.

Данные могут быть переданы только узлам криптографичкески подтвердившим использование в анклаве немодифицированного кода MobileCoin. Каждый изолированный анклав реплицирует конечный автомат (state machine), который добавляет действительные транзакции в блокчейн, используя для подтверждения платежей алгоритм достижения консенсуса (MobileCoin Consensus Protocol). Узлы также могут брать на себя роль полных валидаторов, которые дополнительно формируют и размещают в сетях доставки контента публичную копию вычисленного блокчейна. В итоговом блокчейне отсутствуют сведения, позволяющие идентифицировать пользователя без знания его ключей. В блокчейне присутствуют лишь идентификаторы, вычисленные на основе ключей пользователя, зашифрованные данные о средствах и метаданные для контроля целостности.

Для обеспечения целостности и защиты от искажения данных задним числом применяется древовидная структура "дерево Меркла" (Merkle Tree), в которой каждая ветка верифицирует все нижележащие ветки и узлы благодаря совместному (древовидному) хешированию. Имея конечный хеш, пользователь может удостовериться в корректности всей истории операций, а также в корректности прошлых состояний БД (корневой проверочный хеш нового состояния базы вычисляется с учётом прошлого состояния).

Кроме валидаторов в сети также имеются наблюдающие узлы (Watcher), которые занимаются верификацией цифровых подписей, которые валидаторы прикрепляют к каждому блоку в блокчейне. Наблюдающие узлы постоянно отслеживают целостность децентрализованной сети, поддерживают собственные локальные копии блокчейна и предоставляют API для приложений-кошельков и клиентов, занимающихся обменом. Валидатор и наблюдающий узел может запустить любой желающий, для этого распространяются соответствующие сервисы, образы анклава для Intel SGX и демон mobilecoind.

Создатель Signal пояснил идею интеграции криптовалюты в мессенджер желанием предоставить пользователям простую в использовании систему платежей, охраняющую конфиденциальность, аналогично тому, как мессенджер Signal обеспечивает безопасность общения. Брюс Шнайер, известный эксперт в области криптографии и компьютерной безопасности, раскритиковал действия разработчиков Signal. Шнайер считает, что складывание всех яиц в одну корзину не лучшее решение, и дело даже не в том, что это приводит к раздутию и усложнению программы, не в сомнительности применения блокчейна, и не в попытке привязать Signal к одной криптовалюте.

Ключевая проблема в том, что добавление системы платежей в приложение для сквозного шифрования создаёт дополнительные угрозы, связанные с повышением интереса различных спецслужб и государственных регуляторов. Защищённые коммуникации и защищённые транзакции вполне можно было реализовать отдельными приложениями. Приложения с реализаций надёжного сквозного шифрования и так находятся под ударом и дополнительно повышать градус противостояния опасно - когда функциональность объединена, воздействие на платёжную систему потянет за собой и функциональность сквозного шифрования. Если умрёт одна часть, то умрёт и вся система.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Signal Desktop и в платформе Electron
  3. OpenNews: Представлен метод атаки на групповой чат WhatsApp и Signal
  4. OpenNews: Опубликован Signal Desktop, вариант мессенджера для настольных систем
  5. OpenNews: Выпуск Matrix-клиента Riot 1.6 с включением сквозного шифрования
  6. OpenNews: Анализ негативного эффекта от формирования мессенджерами эскизов ссылок
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54927-signal
Ключевые слова: signal, crypt, blockchain, bitcoin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Иваня (?), 14:19, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Это чтож получается, Signal можно встроить в приложение поддержку криптовалюты, а Telegram нет? 🥴 Какие-то двойные стандарты 🤔
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:22, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У них просто гражданство и партийная принадлежность разные :)
     
  • 2.8, Специалист (?), 14:29, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так суть была совсем в другом. Пашок хотел оформлять акции через вложение в крипту и комиссия по ценным бумагам это запорола. А вводить просто какую-то крипту у себя в приложении цели вообще говоря не было (только как часть бизнес стратегии). Так что в общем это разное просто. Телеге ничто не мешает запилить свою крипту, вытащить ее на биржу и добавить поддержку в телегу, я так и вижу светлое будущее, но видит ли его таким же светлым Паша?)
     
  • 2.10, Oskar (?), 14:33, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только Telegram небезопасный по-умолчанию и сомнительно безопасный при E2E в секретных чатах. Signal же заинтересовал Шнейра и всяких Сноуденов не из-за пиара, а сильной и проверенной криптографии.

    Шнейер бы не сказал ничего, если бы Telegram делал что-то подобное, потому что ему Telegram неинтересен: там просто сложно верить, что сообщения приватны.

     
  • 2.11, Аноним (11), 14:36, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не совсем. Павел хотел это сделать на инвестиции американских граждан и рассчитаться с ними граммами. А это уже попадает под понятие ценной бумаги и регулируется SEC.

    Вот сделал бы он это на арабские деньги и претензий бы не было.

     
     
  • 3.12, Шейх (?), 14:42, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хрен вам русским мои деньги! Я может и ослеп, но не ох...ел!
     

  • 1.2, Специалист (?), 14:20, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А как же Пашок?
     
  • 1.3, Аноним (3), 14:21, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Signal - 4ever!
     
  • 1.4, Аноним (6), 14:21, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зашибись децентрализованная сеть с кучей узлов валидаторов :)
     
  • 1.5, Аноним (5), 14:22, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    250 лимонов мобов. Междусобойчик бандюков скрывающих свои бабосики.) Может я не прав?
     
     
  • 2.16, пох. (?), 14:50, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Абсолютно неправ. Все 250 принадлежат - кого надо, короч, нога.
    Майнинга нет.

    В междусобойчик ты можешь войти, васян, только одним способом - _купить_ эти ненужные цифирки у кого-то, у кого они уже есть, за реальные деньжата. Угадай, у кого они таки есть? А если по базару походить, поспрашивать? Опа, опять то же самое рыльце? Ну вооот, теперь до тебя начнет доходить.

    Неплохой способ покрепче привязать юзверьков к своему ненужно-защищенному мессенджеру.
    Денежки-то потерять жаааалко будет...

    А сказки о долевом владении - ну так это ж в пользу бедных...простите, небедных. Ненужные цифирки они тебе за реальные такие баксы продадут.

     

  • 1.7, Аноним (3), 14:24, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучший! Марлинспайку два чая!
     
  • 1.9, Аноним (9), 14:31, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Скам ❌
     
  • 1.13, Аноним (-), 14:42, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >возобновила публикацию кода серверных частей мессенджера. >публикация изменений в публичном репозитории без объяснения причин была прекращена 22 апреля прошлого года.

    Не люблю мутных людей. Либо ты с открытым забралом честно, либо..., короче мутным не доверяю.

     
     
  • 2.14, Аноним (3), 14:47, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    пральна! пейсбуку и вацапу доверяй! а еще телеге!
     
     
  • 3.17, signal (?), 14:53, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тебе что, жалко еще и нам подарить телефонную книжку? Этим вот подарил, а нам, нормальным пацанам - чего жмешься-то?!

     
  • 2.15, Аноним (15), 14:49, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да ты какой-то мутный чел!
     
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