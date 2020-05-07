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Выпуск Matrix-клиета Riot 1.6 с включением сквозного шифрования

07.05.2020 12:45

Разработчики системы децентрализованных коммуникаций Matrix представили новые выпуски ключевых клиентских приложений Riot Web 1.6, Riot Desktop 1.6, Riot iOS 0.11.1 и RiotX Android 0.19. Riot написан с использованием web-технологий и фреймворка React (применяется обвязка React Matrix SDK). Версия для рабочего стола собирается на базе платформы Electron. Код распространяется под лицензией Apache 2.0.

Ключевым улучшением в новых версиях стало включение по умолчанию сквозного шифрования (E2EE, end-to-end encryption) для всех новых приватных чатов, вход в которые производится через отправку приглашений. Сквозное шифрование реализовано на базе собственного протокола, использующего для начального обмена ключами и обслуживания сеансовых ключей алгоритм двойного храповика (часть протокола Signal).

Для согласования ключей в чатах с несколькими участниками применяется расширение Megolm, оптимизированное для шифрования сообщений с большим числом получателей и позволяющее расшифровывать одно сообщение несколько раз. Шифротекст сообщения может быть сохранён на не заслуживающем доверия сервере, но не может быть расшифрован без сессионных ключей, хранимых на стороне клиента (каждый клиент имеет свой сессионный ключ). При шифровании для каждого сообщения на основании ключа сеанса клиента генерируется свой ключ, который аутентифицирует сообщение в привязке к автору. Перехват ключа позволяет скомпрометировать только уже отправленные сообщения, но не сообщения, которые будут отправлены в будущем. Реализация методов шифрования прошла аудит в организации NCC Group.

Вторым важным изменением является активация поддержки перекрёстного подтверждения (Cross-signing), позволяющего пользователю из уже подтверждённого сеанса верифицировать новый сеанс. Ранее при подключении к чату пользователя с нового устройства остальным участникам выводилось предупреждение, чтобы избежать подслушивания в случае доступа злоумышленника к учётной записи жертвы. Перекрёстное подтверждение позволяет пользователю при входе верифицировать другие свои устройства и подтвердить доверие к новому логину или определить, что кто-то попытался подключиться без их ведома.

Для упрощения настройки новых логинов предоставлена возможность использования QR-кодов. Запросы на верификацию и результаты теперь сохраняются в истории в виде напрямую отправленных сообщений. Вместо всплывающего модального диалога верификация теперь выполняется в боковой панели. Из сопутствующих возможностей также отмечена прослойка Pantalaimon, позволяющая подключаться к шифрованным чатам из клиентов, не поддерживающих E2EE, а также работающий на стороне клиента механизм поиска и индексации файлов в чат-комнатах с шифрованием.

Напомним, что платформа для организации децентрализованных коммуникаций Matrix развивается как проект, использующий открытые стандарты и уделяющий большое внимание обеспечению безопасности и приватности пользователей. В качестве транспорта применяется HTTPS+JSON с возможностью использования WebSockets или протокола на базе CoAP+Noise. Система формируется как содружество серверов, которые могут взаимодействовать между собой и объединяются в общую децентрализованную сеть. Сообщения реплицируются по всем серверам, к которым подключены участники обмена сообщениями. Сообщения распространяются по серверам по аналогии с тем как коммиты распространяются между Git-репозиториями. В случае временного отключения сервера сообщения не теряются, а передаются пользователям после возобновления работы сервера. Поддерживаются различные варианты идентификаторов пользователя, включая email, номер телефона, учётную запись в Facebook и т.п.

В сети отсутствует единая точка отказа или контроля за сообщениями. Все серверы, которые охватывает обсуждение, равноправны между собой. Любой пользователь может запустить собственный сервер и подключить его к общей сети. Возможно создание шлюзов для взаимодействия Matrix с системами на базе других протоколов, например, подготовлены сервисы для двусторонней отправки сообщений в IRC, Facebook, Telegram, Skype, Hangouts, Email, WhatsApp и Slack.

Помимо мгновенного обмена текстовыми сообщениями и организации чатов, система может использоваться для передачи файлов, отправки уведомлений, организации телеконференций, совершения голосовых и видео звонков. Matrix позволяет использовать поиск и неограниченный просмотр истории переписки. Поддерживаются также такие расширенные возможности как уведомление о наборе текста, оценка присутствия пользователя в online, подтверждение прочтения, push-уведомления, поиск на стороне сервера, синхронизация истории и состояния клиентов.



  1. Главная ссылка к новости (https://matrix.org/blog/2020/0...)
  2. OpenNews: Выпуск децентрализованной коммуникационной платформы Matrix 1.0
  3. OpenNews: Mozilla перейдёт с IRC на Matrix и добавит в Firefox второго провайдера DNS-over-HTTPS
  4. OpenNews: Подробности про второй взлом Matrix. Скомпрометированы GPG-ключи проекта
  5. OpenNews: Проект KDE перешёл на Matrix для общения разработчиков
  6. OpenNews: Проект TFC развивает параноидально защищённую систему обмена сообщениями
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52897-matrix
Ключевые слова: matrix, im, e2e
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 13:48, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Как у него с потреблением ресурсов? слышал Matrix очень прожорлив
     
     
  • 2.12, пох. (?), 14:39, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    у вас опечатка в слове electron

    (ну а других клиентов нет и не будет никогда)

     
     
  • 3.25, псевдонимус (?), 15:57, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что это ты все человечество похоронил? Были и тёмные века, были климатические катастрофы..голые обезьяны их пережили, переживут и электрон с идиократией. Обычные люди, к счастью не настолько тупы и окаменелы, как ты думаешь.
     
     
  • 4.28, пох. (?), 16:00, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не, ну если в таких масштабах - жаль только, жить в эту пору прекрасную...

    > Обычные люди, к счастью не настолько тупы и окаменелы, как ты думаешь.

    Как, ЕЩЕ хуже?! Да ну, не может быть, невозможно это - они бы самовыпиливались еще в нежном возр...постойте... oh, shiiiit....


      

     
     
  • 5.37, псевдонимус (?), 16:18, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, мне тоже жаль, что не доживу :-( Но это не повод опускать руки, заворачивается в белую простыню и ползти на кладбище.

    Да ладно, не такой ды древний, не..й брюзжать на негодную, никудышнюю молодёжь ;-)

     
  • 5.43, псевдонимус (?), 16:39, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты так говоришь, будто юноши в средние века не самовыпиливались  после прочтения книжек про любофф ;-)
     
  • 3.41, Аноним (41), 16:36, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и на сервере питоноподелие Synapse, по совместительству единственный рабочий серверный вариант, любит выжрать всю свободную память и разбунуть базами до тридцати гигов. А Dendrite всё никак не допилят.
     
  • 2.24, псевдонимус (?), 15:53, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну по сравнению с жабером, где-то на пару порядков ( в 100(сто) раз). Это минимальная оценка.
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:54, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь подскажет, насколько хороши видео/аудио звонки? Возможно ли показывать демонстрацию экрана?
     
     
  • 2.5, iichan (?), 14:01, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    через jitsi всё
     

  • 1.3, КО (?), 13:57, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    "системы децентрализованных коммуникаций"
    заипись
    " включение по умолчанию сквозного шифрования"
    заипись
    "возможность использования QR-кодов"
    закопайте
    "на базе платформы Electron"
    ай блин, как зазудело
     
  • 1.4, Аноним (4), 14:00, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    децентрализованный мессенджер конечно же хорошо.

    Может кто-то подсказать, существует ли некая платформа для блогов или html страничек работающая через пиринговые сети?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:13, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ZeroNet
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:59, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    briar
     
  • 2.16, L29Ah (ok), 15:08, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    freenet
     
  • 2.26, псевдонимус (?), 15:59, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не хорошо, если нет возможности федерации. Где сообщения, полученные оффлайн будут сохраняться, а?
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 16:01, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Узлы, сервисные ноды и прочее.
     
     
  • 4.39, псевдонимус (?), 16:27, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть федерация все же присутствует?

    ЗЫ: моя хотеть как в старый скайп, но с возможностью выбора: быть супернодой или нет.

    ЗЫЫ:что произойдёт, если сервисную ноду забанят/упадёт?

     
  • 2.27, Аноним (29), 16:00, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ZeroNet, dat, SSB, IPFS, Lokinet, i2p, tor, swarm.
     
  • 2.42, paulus (ok), 16:38, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    hubzilla
     

  • 1.6, Аноним (6), 14:04, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как банить спамеров на паблик-серверах?
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 16:18, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Безжалостно!
     
     
  • 3.40, псевдонимус (?), 16:27, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И беспощадно!
     

  • 1.7, Fracta1L (ok), 14:07, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Гиковская игрушка без будущего, как и джаббер
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:32, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что не гиковская игрушка с будущим?
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 15:47, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    telegram, whatsapp, viber, skype, slack, facebook
     
     
  • 4.31, Аноним (29), 16:03, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Несколько лет назад ответ бы прозвучал как MSN, ICQ, AOL Messenger.
     
  • 2.18, kusb (?), 15:12, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какой она должна была быть, чтобы ты сказал, что у игрушки есть будущее??
     
  • 2.30, псевдонимус (?), 16:02, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дырявый, жаббер как раз рабочий. Целый абассап запилен на нем. И гугляьина поганая юзала.

    Вот что не рабочее, так это фэйлбук, где все твои комменты могут снести нахер.

     

  • 1.10, Аноним (10), 14:33, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для внутреннего использования есть смысл использовать? Ничего не протечёт на другие сервера? Или лучше маттермост?
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 14:59, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    есть. пользуйтесь. отличная замена rocket/mattermost
     
  • 2.22, Сейд (ok), 15:35, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысл есть.
     
  • 2.32, псевдонимус (?), 16:03, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если серьёзно, не стОит.
     

  • 1.11, Аноним (11), 14:38, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вышел qTox 1.17

    Мою новость о qTox 1.17 цензура забанила: https://www.opennet.ru/rejected_news.shtml

     
     
  • 2.13, Аноним (11), 14:41, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://qtox.github.io

    https://github.com/qTox/qTox/blob/master/README.md#qtox

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 15:08, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "я маме расскажууу"
     
  • 2.34, псевдонимус (?), 16:05, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что твой токс УГ бесполезное и бесперспективное.
     

  • 1.19, Аноним (19), 15:18, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что его теперь запретят ?
     
  • 1.20, хотел спросить (?), 15:21, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для всех новых приватных чатов

    погодите-ка а там есть не приватные?
    что за шляпа.. проясните плиз

     
     
  • 2.21, Аноним (14), 15:30, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть приватные, а есть групповые
     
     
  • 3.33, Аноним (29), 16:03, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть и приватные групповые
     
     
  • 4.35, псевдонимус (?), 16:07, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и как реализавали "групповые приватные чаты"?

    Ты хоть задумывался, на сколько это возможно?

     
  • 2.36, псевдонимус (?), 16:13, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Естественно!
     
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