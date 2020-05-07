Выпуск Matrix-клиета Riot 1.6 с включением сквозного шифрования

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|2.12, пох. (?), 14:39, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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у вас опечатка в слове electron
(ну а других клиентов нет и не будет никогда)
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|3.25, псевдонимус (?), 15:57, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что это ты все человечество похоронил? Были и тёмные века, были климатические катастрофы..голые обезьяны их пережили, переживут и электрон с идиократией. Обычные люди, к счастью не настолько тупы и окаменелы, как ты думаешь.
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|4.28, пох. (?), 16:00, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не, ну если в таких масштабах - жаль только, жить в эту пору прекрасную...
> Обычные люди, к счастью не настолько тупы и окаменелы, как ты думаешь.
Как, ЕЩЕ хуже?! Да ну, не может быть, невозможно это - они бы самовыпиливались еще в нежном возр...постойте... oh, shiiiit....
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|5.37, псевдонимус (?), 16:18, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, мне тоже жаль, что не доживу :-( Но это не повод опускать руки, заворачивается в белую простыню и ползти на кладбище.
Да ладно, не такой ды древний, не..й брюзжать на негодную, никудышнюю молодёжь ;-)
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|5.43, псевдонимус (?), 16:39, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты так говоришь, будто юноши в средние века не самовыпиливались после прочтения книжек про любофф ;-)
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|3.41, Аноним (41), 16:36, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да и на сервере питоноподелие Synapse, по совместительству единственный рабочий серверный вариант, любит выжрать всю свободную память и разбунуть базами до тридцати гигов. А Dendrite всё никак не допилят.
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|2.24, псевдонимус (?), 15:53, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну по сравнению с жабером, где-то на пару порядков ( в 100(сто) раз). Это минимальная оценка.
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|1.2, Аноним (2), 13:54, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто-нибудь подскажет, насколько хороши видео/аудио звонки? Возможно ли показывать демонстрацию экрана?
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|1.3, КО (?), 13:57, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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"системы децентрализованных коммуникаций"
заипись
" включение по умолчанию сквозного шифрования"
заипись
"возможность использования QR-кодов"
закопайте
"на базе платформы Electron"
ай блин, как зазудело
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|1.4, Аноним (4), 14:00, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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децентрализованный мессенджер конечно же хорошо.
Может кто-то подсказать, существует ли некая платформа для блогов или html страничек работающая через пиринговые сети?
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|2.26, псевдонимус (?), 15:59, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, не хорошо, если нет возможности федерации. Где сообщения, полученные оффлайн будут сохраняться, а?
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|4.39, псевдонимус (?), 16:27, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть федерация все же присутствует?
ЗЫ: моя хотеть как в старый скайп, но с возможностью выбора: быть супернодой или нет.
ЗЫЫ:что произойдёт, если сервисную ноду забанят/упадёт?
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|2.27, Аноним (29), 16:00, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ZeroNet, dat, SSB, IPFS, Lokinet, i2p, tor, swarm.
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|4.31, Аноним (29), 16:03, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Несколько лет назад ответ бы прозвучал как MSN, ICQ, AOL Messenger.
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|2.18, kusb (?), 15:12, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А какой она должна была быть, чтобы ты сказал, что у игрушки есть будущее??
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|2.30, псевдонимус (?), 16:02, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дырявый, жаббер как раз рабочий. Целый абассап запилен на нем. И гугляьина поганая юзала.
Вот что не рабочее, так это фэйлбук, где все твои комменты могут снести нахер.
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|1.10, Аноним (10), 14:33, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Для внутреннего использования есть смысл использовать? Ничего не протечёт на другие сервера? Или лучше маттермост?
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|4.35, псевдонимус (?), 16:07, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и как реализавали "групповые приватные чаты"?
Ты хоть задумывался, на сколько это возможно?
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