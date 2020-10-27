Анализ негативного эффекта от формирования мессенджерами эскизов ссылок

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|2.14, Анонимно (ok), 11:53, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И заинтриговать. Ставим ставки господа, какой мессенгер находится в чёрном ящике
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|2.34, Аноним (34), 13:00, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Пользоваться телегой и переживать из-за безопасности?
Вы серьёзно?
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|2.37, Аноним (37), 13:04, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если вдруг это не он, значит, его вообще не тестировали, и там всё может обстоять ещё хуже.
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|2.4, Аноним (4), 11:38, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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"Информация об одном мессенджере, принимавшем участие в исследовании, пока не раскрывается, так как выявленные уязвимости в нём пока не устранены."
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|2.8, Дуров (?), 11:42, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Информация об одном мессенджере, принимавшем участие в исследовании, пока не раскрывается
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|1.5, Xasd7 (?), 11:39, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> ...и неназванный мессенджер, проблемы в котором ещё не устранены.
и ни кто не догадался какой это мессенджер
(sarcasm)
:-)
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|1.6, КО (?), 11:40, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Жополизы Whatsapp - самой донной проги за конфиденциальность
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|2.36, Аноним (34), 13:04, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они проверяют строго по фактам.
Можете опровергнуть хоть один факт про Whatsapp из исследования — вперёд.
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|1.7, Аноним (7), 11:41, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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"Неназванный мессенджер". Учитывая, что тут есть всё, кроме популярной и очевидной телеги - это очень тонкий способ сказать, что телега Г.
Особенно забавно видеть, что Viber и Whatsapp "секурные".
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|2.11, lockywolf (ok), 11:49, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Кому и чем нишевый мессееджер из-за железного занавеса интересен? Ещё ВК можно было бы понять.
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|4.35, Аноним (34), 13:03, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Лучше бы не приводили ссылку.
А то по ней кто-то может сходить и узнать, что гордое «наравне» — это аж целые 3%.
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|2.12, Аноним (12), 11:49, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Телега тоже ни разу не секурная. Даже в последнем обновлении с "анонимными" администраторами есть очевидные проблемы:
- ты не можешь никому лично написать, в привате сразу всплывёт кто ты
- ты не можешь участвовать в опросах - сразу будет видно реальную учётку в опросе
Ну и в целом нет возможности защитить канал и его историю от тихарей которые собирают компромат, но сами в канале даже не пытаются регистрироваться. Т.е. чтобы читать канал - участие в нём не обязательно, настроек управления этим поведением - нет.
Так же нет например и возможности сделать clean history для гео-чатов.
Так же куча вопросов с тем, что чел не может отключить уведомление всем подряд, сначала палится учётка в момент регистрации по СМС, а уже только потом чел, если не забудет, отключает "удобное средство своего отслеживания". К этому моменту СОРМ успешно свяжет ID и телефон на который через него пришла СМС.
Вообще сервисы завязанные на телефон не могут быть секурными по определению
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|3.17, Аноним (7), 12:04, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я не спорю про секурность в абсолютном отношении, но на фоне Viber и Whatsapp телега должна быть на голову выше. Особенно учитывая послужной список и того, и другого, где уже имелась история вылавливания бэкдоров.
А тут же получается, что Viber и Whatsapp белые и пушистые. И есть один нехороший "неназванный мессенджер", который ничего не чинит (ну, все и так поняли, не нужно быть гением). Выглядит как заказной пиар, проплаченный Фейсбуком и Viber Media.
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|1.9, Аноним (12), 11:43, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очень даже позитивный эффект, наконец-то можно читать новости (если нормально новость рендерится), а не рекламу, причём например прямо в телеге. Такой Reader view от FF, но прямо в новостной ленте. Бомбезно. Я уже даже готов платить какую-нибудь демократичную подписку за централизованный тул в котором я буду видеть сугубо интересные мне новости без калечной вырвиглазной вёрстки отдельных дезигнеров, без скачущих баннеров, без выскакивающих уведомлений "подпишись, зарегайся и дай вставить тебе ректальный зонд". И чтобы это всё синкалось между моими железками и фетчилось (т.е. не веб-поделки, а что-то что можно почитать даже когда связь отваливается)
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|2.22, Аноним здорового человека (?), 12:27, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Я уже даже готов платить какую-нибудь демократичную подписку за централизованный тул
Родина дала им RSS - не хотим, хотим централизованность и платить.
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|3.26, Ага (?), 12:34, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наполнение RSS зависит от веления пятки владельца портала, как правило - там только обрубок контента
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|1.10, lockywolf (ok), 11:47, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Наивные. "Неизвестный мессенджер" -- это либо QQ, либо Kakao. Ваш запорожец из СССР никому нафиг не сдался его исследовать.
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|3.18, Аноним (7), 12:09, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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После покупки мелкософтом - скайп уже и не мессенджер, и не звонилка. Это мусор, который остался лишь на задворках advanced user'ов Skype for Business и имитирующий функционал мессенджера. Да и те немногие несчастные, которые юзают это в 2020 потихоньку валят на что-то более вменяемое.
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|3.43, Аноним (34), 13:16, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "Неизвестный мессенджер" это скайп
Равновероятно. И у скайпа, и телеги в развитых странах аудитория в пару процентов.
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|3.45, rvs2016 (ok), 13:18, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "Неизвестный мессенджер" это скайп
Может быть ещё более почивший (из-за того, что сам заблокировал своих юзеров) ICQ? :-)
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|2.20, Аноним (20), 12:18, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой запорожец?
Телега на сегодня буквально лучший мессенджер.
По крайней мере, я не знаю чего-то лучше.
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|4.30, Аноним (7), 12:40, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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XMPP был хорош для своего времени, но он сильно сдал позиции. Особенно XML в основе протокола в 2020 убог.
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|5.39, Аноним (1), 13:08, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты так говоришь, словно XML это что-то плохое. JSON — лапша, а бинарщина ваша это к проприетарщикам скорее. Ну и вообще, сжатия потока хватит всем :}
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|6.44, Аноним (34), 13:18, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, если бинарщиена — это проприетарщина, то немедленно очистите свой комп от нее
rm -rf /bin /sbin /usr/bin /usr/sbin
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|3.38, Аноним (34), 13:07, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Телега на сегодня буквально лучший мессенджер.
Дуров, залогиньтесь.
И, раз уж вы тут, не изволите ли раскрыть нам детали своего соглашения с ФСБ?
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|1.13, little Bobby tables (?), 11:53, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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необходимо сравнение мессенджеров, серверную часть которых обычная Маша сможет запустить у себя на писюке/роутер/мобильнике в конце концов.
надо бы продумывать случай если вдруг вышки погасли
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|1.16, Анотолей (?), 12:01, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Я может ретроград или даже тормоз, но не понимаю эти эскизы. Кому это надо? Почему их полностью отключить практически нигде нельзя?
Типичный сценарий, Боб перекинул Алисе ссылку, по работе или из желания донести какую-то инфу. То есть, по определению, ожидается осмысленная реакция Алисы на материал. Получатель сам тыкнуть на ссылку обломается что ли? Или для тупых надо картиночку показать, чтобы собачка Павлова отреагировала? Идиотизм, имхо.
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|2.25, InuYasha (??), 12:32, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это удобно в больших чатах, где каждые 5 минут кидают ссылки неизвестно куда. Хорошо бы если б они формировались клиентом-отправителем, но тут возомжен подлог. Так что, вот. :-/
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|1.23, InuYasha (??), 12:30, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Функция предпросмотров - вредятина страшная. Опцию об отключении просили на жыдхабе telegram ещё лет пять назад. Почему не отключат? Мб за счёт этого идёт мониторинг и монетизация?
(а ведь превью генерится ещё ДО отправки сообщения - в черновике)
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|2.41, Аноним (34), 13:13, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За счет этого идёт привлечение хомячков.
Как и "фича" с деанонимизацией пользователей чата по контакт-листу.
Для слежки за пользователями никаких специальных ссылок не нужно, достаточно проприетарного сервера.
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|1.42, rvs2016 (ok), 13:13, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Facebook Messenger, Instagram и LinkedIn
> выполняют на своих серверах JavaScript-код
> при формировании эскизов сайтов
Вот в этом месте, подробности в студию, пожалуйста:
Что это за JavaScript-код такой и где его для своих сайтов добрые люди берут? А то я у себя эскизы формирую недёшево врукопашную перлом (аки топором) на сервере, а только потом готовым хтмл-кодом отдаю в барузер. :-)
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