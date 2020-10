Анализ негативного эффекта от формирования мессенджерами эскизов ссылок

2.15 , warus ( ?? ), 11:56, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – "Неизвестный мессенджер" это скайп

3.18 , Аноним ( 7 ), 12:09, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – После покупки мелкософтом - скайп уже и не мессенджер, и не звонилка. Это мусор, который остался лишь на задворках advanced user'ов Skype for Business и имитирующий функционал мессенджера. Да и те немногие несчастные, которые юзают это в 2020 потихоньку валят на что-то более вменяемое.

3.43 , Аноним ( 34 ), 13:16, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > "Неизвестный мессенджер" это скайп Равновероятно. И у скайпа, и телеги в развитых странах аудитория в пару процентов.

3.45 , rvs2016 ( ok ), 13:18, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > "Неизвестный мессенджер" это скайп Может быть ещё более почивший (из-за того, что сам заблокировал своих юзеров) ICQ? :-)

2.20 , Аноним ( 20 ), 12:18, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какой запорожец?

Телега на сегодня буквально лучший мессенджер.

По крайней мере, я не знаю чего-то лучше.

3.28 , Сейд ( ok ), 12:35, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – XMPP

4.30 , Аноним ( 7 ), 12:40, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – XMPP был хорош для своего времени, но он сильно сдал позиции. Особенно XML в основе протокола в 2020 убог.

5.31 , Сейд ( ok ), 12:42, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Клиенты на Android хороши.

5.39 , Аноним ( 1 ), 13:08, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты так говоришь, словно XML это что-то плохое. JSON — лапша, а бинарщина ваша это к проприетарщикам скорее. Ну и вообще, сжатия потока хватит всем :}

6.44 , Аноним ( 34 ), 13:18, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, если бинарщиена — это проприетарщина, то немедленно очистите свой комп от нее

rm -rf /bin /sbin /usr/bin /usr/sbin

4.33 , Аноним ( 33 ), 12:52, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – XEP

3.38 , Аноним ( 34 ), 13:07, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Телега на сегодня буквально лучший мессенджер. Дуров, залогиньтесь. И, раз уж вы тут, не изволите ли раскрыть нам детали своего соглашения с ФСБ?