Выпуск DeltaTouch 1.0.0, клиента Delta Chat для Ubuntu Touch

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|3.6, soarin (ok), 08:22, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну они есть так-то.
Вон идёшь к Volla и берёшь.
Volla Phone 22 — 452 евро.
Не предзаказ, платишь — получаешь.
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|4.19, User (??), 13:10, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо. Покупать его я конечно не буду(Ц), но было ощущение, что с этим прям совсем "никак" - а оно все-таки "как-то".
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|6.22, User (??), 13:35, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неее... это вот как раз то самое "троллейбус-из-буханки-своими-руками" (давайте вкорячим на археотек неонку, и пусть блоха прыгать перестанет - ЗАТО <что сюда вставлять я правда не знаю>) о котором я думал - а тут именно что "из коробки", да еще и "в продаже" нашлось.
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|3.15, Аноним (15), 12:01, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Взял недавно б\у Google Pixel 3a за 45$ Установил UT, на первй взгляд полет нормальный
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|5.17, soarin (ok), 12:26, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы просто получить почту и отправить.
И чтобы это не глючило, или не было бы невозможно мелким десктопным приложением на 6 дюймовом экране.
Это же элементарно.
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|1.2, kusb (?), 07:07, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, просто почтовик с похожим интерфейсом это радикально, по дурацки или удобно и хорошо?
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|1.4, ух (?), 07:22, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Delta Chat полностью контролируется пользователем и не привязан к централизованным сервисам. Для работы не требуется регистрация в новых сервисах - в качестве идентификатора можно использовать существующий email.
а можно просто воспользоваться Session Messanger что гораздо эффективнее.
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|3.18, ух (?), 13:05, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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извините я глупость написал, на это поделие нельзя АПК установить, это я просто отрефлекировал на мобильный тач , а так в природе session messanger это такой мессенджер для анона параноика 😁
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|1.8, Аноним (8), 10:23, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"позволяет работать практически через любой почтовый сервер, поддерживающий SMTP и IMAP"
Но не через большинство публичных популярных. Т.к. они могут не пропускать шифрованные сообщения, ограничивать количество сообщений и считать нарушителями пользовательских соглашений тех кто в ограничения не вписывается.
Т.е. чтобы это использовать скорее всего потребуется приватный почтовый сервер.
А если требуется разворачивать приватный сервер, то непонятно зачем завязываться на SMTP/IMAP - для мессенджеров есть свои протоколы и сервера.
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|2.11, Аноним (16), 11:47, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это значит, что тебе нужно читать внимательно документацию сервиса!
И не более
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