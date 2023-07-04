Выпуск DeltaTouch 1.0.0, клиента Delta Chat для Ubuntu Touch

Вышла первая версия мессенджера DeltaTouch для платформы Ubuntu Touch, применяющего технологию Delta Chat для использования email в качестве транспорта вместо собственных серверов (chat-over-email, специализированный почтовый клиент, работающий как мессенджер). Исходные тексты написаны на С++ и распространяются под лицензией GPLv3. Сборки DeltaTouch доступны для загрузки в каталоге OpenStore для веток Ubuntu Touch на базе Ubuntu 16.04 и 20.04.

Разработчики DeltaTouch попытались воссоздать функциональность официального клиента Delta Chat, развиваемого для платформы Android. Не все задуманные возможности пока реализованы, но базовая функциональность уже доступна для работы. Например, в программе поддерживается настройка учётной записи по QR-коду, сканирование QR-приглашений, импорт/экспорт резервных копий, работа с несколькими учётными записями, создание групп, закрепление и архивирование чатов, поиск в чатах, встроенные просмотрщик изображений и звуковой проигрыватель, отправка голосовых сообщений. Среди пока не реализованных возможностей: HTML-сообщения, Webxdc, шифрование БД, показ статуса соединения, индикатор недавно прочитанных сообщений, очистка чата, работа в качестве первичного устройства для подключения вторичных.

Что касается технологии Delta Chat, то она позволяет работать практически через любой почтовый сервер, поддерживающий SMTP и IMAP (для быстрого определения поступления новых сообщений применяется техника Push-IMAP), вместо развёртывания отдельных серверов. Поддерживается шифрование с использованием OpenPGP и стандарта Autocrypt для простой автоматической настройки и обмена ключами без использования серверов ключей (ключ автоматически передаётся в первом отправленном сообщении).

Delta Chat полностью контролируется пользователем и не привязан к централизованным сервисам. Для работы не требуется регистрация в новых сервисах - в качестве идентификатора можно использовать существующий email. Если корреспондент не использует Delta Chat он может прочитать сообщение как обычное письмо. Борьба со спамом осуществляется при помощи отсеивания сообщений от неизвестных пользователей (по умолчанию отображаются только сообщения от пользователей из адресной книги и тех, кому раньше отправлялись сообщения, а также ответы на собственные сообщения).



