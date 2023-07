Выпуск DeltaTouch 1.0.0, клиента Delta Chat для Ubuntu Touch

2.5 , User ( ?? ), 07:58, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты еще про устройства на ubuntu touch спроси )

3.6 , soarin ( ok ), 08:22, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну они есть так-то.

Вон идёшь к Volla и берёшь.

Volla Phone 22 — 452 евро. Не предзаказ, платишь — получаешь.

4.19 , User ( ?? ), 13:10, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Спасибо. Покупать его я конечно не буду(Ц), но было ощущение, что с этим прям совсем "никак" - а оно все-таки "как-то".

5.20 , совсемникак ( ? ), 13:19, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Девайсов поддерживается куча - https://ubports.com/en/supported-products, местные любители пентиума3 и железа за копейки оценят.

6.22 , User ( ?? ), 13:35, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Неее... это вот как раз то самое "троллейбус-из-буханки-своими-руками" (давайте вкорячим на археотек неонку, и пусть блоха прыгать перестанет - ЗАТО <что сюда вставлять я правда не знаю>) о котором я думал - а тут именно что "из коробки", да еще и "в продаже" нашлось.

3.15 , Аноним ( 15 ), 12:01, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Взял недавно б\у Google Pixel 3a за 45$ Установил UT, на первй взгляд полет нормальный

2.13 , Аноним ( 13 ), 11:47, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Thunderbird, k9mail, не?

3.14 , soarin ( ok ), 12:01, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет.

Thunderbird не для смартфонов.

K9Mail под Android.

4.16 , Аноним ( 16 ), 12:24, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тогда нужно уточнять о нормальности для чего.

5.17 , soarin ( ok ), 12:26, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чтобы просто получить почту и отправить.

И чтобы это не глючило, или не было бы невозможно мелким десктопным приложением на 6 дюймовом экране.

Это же элементарно.