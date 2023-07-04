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Выпуск DeltaTouch 1.0.0, клиента Delta Chat для Ubuntu Touch

04.07.2023 06:03

Вышла первая версия мессенджера DeltaTouch для платформы Ubuntu Touch, применяющего технологию Delta Chat для использования email в качестве транспорта вместо собственных серверов (chat-over-email, специализированный почтовый клиент, работающий как мессенджер). Исходные тексты написаны на С++ и распространяются под лицензией GPLv3. Сборки DeltaTouch доступны для загрузки в каталоге OpenStore для веток Ubuntu Touch на базе Ubuntu 16.04 и 20.04.

Разработчики DeltaTouch попытались воссоздать функциональность официального клиента Delta Chat, развиваемого для платформы Android. Не все задуманные возможности пока реализованы, но базовая функциональность уже доступна для работы. Например, в программе поддерживается настройка учётной записи по QR-коду, сканирование QR-приглашений, импорт/экспорт резервных копий, работа с несколькими учётными записями, создание групп, закрепление и архивирование чатов, поиск в чатах, встроенные просмотрщик изображений и звуковой проигрыватель, отправка голосовых сообщений. Среди пока не реализованных возможностей: HTML-сообщения, Webxdc, шифрование БД, показ статуса соединения, индикатор недавно прочитанных сообщений, очистка чата, работа в качестве первичного устройства для подключения вторичных.

Что касается технологии Delta Chat, то она позволяет работать практически через любой почтовый сервер, поддерживающий SMTP и IMAP (для быстрого определения поступления новых сообщений применяется техника Push-IMAP), вместо развёртывания отдельных серверов. Поддерживается шифрование с использованием OpenPGP и стандарта Autocrypt для простой автоматической настройки и обмена ключами без использования серверов ключей (ключ автоматически передаётся в первом отправленном сообщении).

Delta Chat полностью контролируется пользователем и не привязан к централизованным сервисам. Для работы не требуется регистрация в новых сервисах - в качестве идентификатора можно использовать существующий email. Если корреспондент не использует Delta Chat он может прочитать сообщение как обычное письмо. Борьба со спамом осуществляется при помощи отсеивания сообщений от неизвестных пользователей (по умолчанию отображаются только сообщения от пользователей из адресной книги и тех, кому раньше отправлялись сообщения, а также ответы на собственные сообщения).

  1. Главная ссылка к новости (https://delta.chat/en/2023-07-...)
  2. OpenNews: Доступен мессенджер Delta Chat 1.22
  3. OpenNews: Новая версия Delta Chat 1.2 для рабочего стола
  4. OpenNews: Вышел Delta Chat 1.0 для Android с новым ядром, переписанным на Rust
  5. OpenNews: Доступен мессенджер Speek 1.6, использующий сеть Tor для обеспечения конфиденциальности
  6. OpenNews: Опубликована прошивка Ubuntu Touch OTA-1 Focal, переведённая на Ubuntu 20.04
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Аноним
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59376-deltachat
Ключевые слова: deltachat, ubuntutouch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, soarin (ok), 06:51, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А просто почтовик нормальный появился? Или пока ещё всё нет?
     
     
  • 2.5, User (??), 07:58, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты еще про устройства на ubuntu touch спроси )
     
     
  • 3.6, soarin (ok), 08:22, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну они есть так-то.
    Вон идёшь к Volla и берёшь.
    Volla Phone 22 — 452 евро.

    Не предзаказ, платишь — получаешь.

     
     
  • 4.19, User (??), 13:10, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо. Покупать его я конечно не буду(Ц), но было ощущение, что с этим прям совсем "никак" - а оно все-таки "как-то".
     
     
  • 5.20, совсемникак (?), 13:19, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Девайсов поддерживается куча - https://ubports.com/en/supported-products, местные любители пентиума3 и железа за копейки оценят.
     
     
  • 6.22, User (??), 13:35, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неее... это вот как раз то самое "троллейбус-из-буханки-своими-руками" (давайте вкорячим на археотек неонку, и пусть блоха прыгать перестанет - ЗАТО <что сюда вставлять я правда не знаю>) о котором я думал - а тут именно что "из коробки", да еще и "в продаже" нашлось.
     
  • 3.15, Аноним (15), 12:01, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Взял недавно б\у Google Pixel 3a за 45$ Установил UT, на первй взгляд полет нормальный
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:47, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Thunderbird, k9mail, не?
     
     
  • 3.14, soarin (ok), 12:01, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
    Thunderbird не для смартфонов.
    K9Mail под Android.
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 12:24, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда нужно уточнять о нормальности для чего.
     
     
  • 5.17, soarin (ok), 12:26, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы просто получить почту и отправить.
    И чтобы это не глючило, или не было бы невозможно мелким десктопным приложением на 6 дюймовом экране.
    Это же элементарно.
     

  • 1.2, kusb (?), 07:07, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, просто почтовик с похожим интерфейсом это радикально, по дурацки или удобно и хорошо?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:06, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле удобно и хорошо
     

  • 1.4, ух (?), 07:22, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Delta Chat полностью контролируется пользователем и не привязан к централизованным сервисам. Для работы не требуется регистрация в новых сервисах - в качестве идентификатора можно использовать существующий email.

    а можно просто воспользоваться Session Messanger что гораздо эффективнее.

     
     
  • 2.10, Аноним (16), 11:46, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Session Messanger

    Что за чудо??

     
     
  • 3.18, ух (?), 13:05, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    извините я глупость написал, на это поделие нельзя АПК установить, это я просто отрефлекировал на мобильный тач , а так в природе session messanger это такой мессенджер для анона параноика 😁
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:23, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "позволяет работать практически через любой почтовый сервер, поддерживающий SMTP и IMAP"
    Но не через большинство публичных популярных. Т.к. они могут не пропускать шифрованные сообщения, ограничивать количество сообщений и считать нарушителями пользовательских соглашений тех кто в ограничения не вписывается.
    Т.е. чтобы это использовать скорее всего потребуется приватный почтовый сервер.
    А если требуется разворачивать приватный сервер, то непонятно зачем завязываться на SMTP/IMAP - для мессенджеров есть свои протоколы и сервера.
     
     
  • 2.11, Аноним (16), 11:47, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это значит, что тебе нужно читать внимательно документацию сервиса!
    И не более
     

  • 1.9, robo228 (?), 11:30, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не нужно тем более с отправкой через IMAP
     
     
  • 2.12, Аноним (16), 11:47, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Неосилятор с отсутствием знаний?
     
  • 2.21, совсемникак (?), 13:22, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    фкантахте и тилиграм наше все!
     

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