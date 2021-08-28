Доступен мессенджер Delta Chat 1.22

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|2.11, Аноним (11), 11:26, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уносите. По крайне мере, до того, как в GCC штатно появится Rust-фронтенд.
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|3.14, Аноним (1), 11:53, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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примечательно, как у местный сумрачных гениев подгорает от упоминания прекрасного руста — ау, это вы настолько любите дырявую (фракталом во все дыры) сишку?) ну так сишка не есть озарение свыше из 70х, ВСЕГДА есть машинные коды, и вот в них всё упирается
хотя кому я пытаюсь что-то доказать...
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|4.18, Аноним (1), 12:10, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а чем он прекрасен? или это только принять на веру, потому что ты так написал?
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|3.12, Аноним (12), 11:47, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Тогда уж Matrix и XMPP.
А централизованное - сразу нет. Как бы оно не шифровалось, вся сеть со всеми метаданными в одних руках. Это вообще противоречит сущности Интернета. Должны быть открытые протоколы, поддерживаемые независимыми взаимодействующими серверами или одноранговыми узлами (для Матрикса, кстати, пилят поддержку P2P).
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|4.16, Аноним (16), 11:54, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Матрикс смузихлебство эклетроне с питоном, будущее его в лучшем случае как у хмрр.
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|5.21, Аноним (12), 12:37, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На электроне дефолтный клиент, но он прекрасно работает и в браузере, и есть уже куча других в разной степени зрелых. На Питоне референсная реализация сервера, но пилят ещё как минимум сервера на го и на расте. В любом случае, разработка идёт от спецификации протокола, а реализации различны.
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|1.6, Аноним (6), 10:49, 28/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пока не будет нормального десктопного клиента (не на электроне), то не нужно.
Пока громоздкий RSA не будет заменён на ECC, то не нужно.
Пока не будет консольного клиента, то никаких шансов на какую-то востребованность.
IRC топ, десу.
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|2.19, Аноним (19), 12:19, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Пока не будет консольного клиента, то никаких шансов на какую-то востребованность.
Действительно, кому нужен мессенджер без консольного клиента?
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|2.20, мля (?), 12:21, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Чаты вообще не нужны, кроме зуммеров с синдромом Аспергера неспособных просто позвонить и сказать пару слов.
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|1.23, freehck (ok), 13:01, 28/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А что там с контролем доставки? Я могу узнать, прочитал человек сообщение или нет?
Что с идентификацией пользователя? PGP обязателен при использовании или нет?
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|1.27, Аноним (27), 13:37, 28/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Борьба со спамом осуществляется при помощи отсеивания сообщений от неизвестных пользователей<
а если подделают почтовый адрес?
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