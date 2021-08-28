Доступен мессенджер Delta Chat 1.22

Вышла новая версия Delta Chat 1.22 - мессенджера, использующего email в качестве транспорта вместо собственных серверов (chat-over-email, специализированный почтовый клиент, работающий как мессенджер). Код приложений распространяется под лицензией GPLv3, а базовая библиотека доступна под лицензией MPL 2.0 (Mozilla Public License). Релиз доступен в Google Play и F-Droid. Аналогичная версия для рабочего стола задерживается. В новой версии: Значительно улучшен процесс взаимодействия с людьми, отсутствующими в адресной книге. Если человек, не занесённый в адресную книгу, отправит пользователю сообщение или добавит в группу, указанному пользователю теперь отправляется запрос на чат (Chat Request), требующий принять или отклонить дальнейшее общение. Запрос может включать элементы обычных сообщений (вложения, картинки) и отображается непосредственно в списке чатов, но снабжён специальной меткой. В случае принятия запрос трансформируется в отдельный чат. Для возвращения к переписке запрос можно закрепить на видном месте или переместить в архив.

Реализация поддержки нескольких учётных записей Delta Chat (Multi-Account) в одном приложении переведена на новый унифицированный для всех платформ обработчик, обеспечивающий возможность распараллеливания работы с учётными записями (переключение между учётными записями теперь выполняется мгновенно). Обработчик также позволяет выполнять операции подключения к группам в фоновом режиме. Помимо сборок для Android и настольных систем возможность использования нескольких учётных записей реализована и в версии для платформы iOS.

В верхней панели обеспечено отображение статуса соединения, позволяющего быстро оценить отсутствие связи из-за сетевых проблем. При нажатии на заголовок появляется диалог с более детальной информацией о причинах отсутствия соединения, например, показаны передаваемые провайдером данные о квотах на трафик. Напомним, что Delta Chat не использует собственные серверы и может работать практически через любой почтовый сервер, поддерживающий SMTP и IMAP (для быстрого определения поступления новых сообщений применяется техника Push-IMAP). Поддерживается шифрование с использованием OpenPGP и стандарта Autocrypt для простой автоматической настройки и обмена ключами без использования серверов ключей (ключ автоматически передаётся в первом отправленном сообщении). Реализация оконечного шифрования основывается на коде rPGP, который в этом году прошёл независимый аудит безопасности. Трафик шифруется с использованием TLS в реализации штатных системных библиотек. Delta Chat полностью контролируется пользователем и не привязан к централизованным сервисам. Для работы не требуется регистрация в новых сервисах - в качестве идентификатора можно использовать существующий email. Если корреспондент не использует Delta Chat он может прочитать сообщение как обычное письмо. Борьба со спамом осуществляется при помощи отсеивания сообщений от неизвестных пользователей (по умолчанию отображаются только сообщения от пользователей из адресной книги и тех, кому раньше отправлялись сообщения, а также ответы на собственные сообщения). Возможно отображение вложений и прикреплённых изображений и видео. Поддерживается создание групповых чатов, в которых могут общаться несколько участников. При этом имеется возможность привязки к группе верифицируемого списка участников, не позволяющего прочитать сообщения посторонним лицам (проверка участников осуществляется по криптографической подписи, а сообщения шифруются с использованием оконечного шифрования). Подключение к верифицированным группам осуществляется через отправку приглашения с QR-кодом. Ядро мессенджера разрабатывается отдельно в форме библиотеки и может быть использовано для написания новых клиентов и ботов. Актуальный вариант базовой библиотеки написан на языке Rust (старый вариант был написан на языке Си). Имеются биндинги для Python, Node.js и Java. В разработке неофициальные биндинги для Go. Существует DeltaChat для libpurple, который может использовать как новое Rust-ядро, так и старое Cи-ядро.



