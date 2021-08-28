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Доступен мессенджер Delta Chat 1.22

28.08.2021 10:14

Вышла новая версия Delta Chat 1.22 - мессенджера, использующего email в качестве транспорта вместо собственных серверов (chat-over-email, специализированный почтовый клиент, работающий как мессенджер). Код приложений распространяется под лицензией GPLv3, а базовая библиотека доступна под лицензией MPL 2.0 (Mozilla Public License). Релиз доступен в Google Play и F-Droid. Аналогичная версия для рабочего стола задерживается.

В новой версии:

  • Значительно улучшен процесс взаимодействия с людьми, отсутствующими в адресной книге. Если человек, не занесённый в адресную книгу, отправит пользователю сообщение или добавит в группу, указанному пользователю теперь отправляется запрос на чат (Chat Request), требующий принять или отклонить дальнейшее общение. Запрос может включать элементы обычных сообщений (вложения, картинки) и отображается непосредственно в списке чатов, но снабжён специальной меткой. В случае принятия запрос трансформируется в отдельный чат. Для возвращения к переписке запрос можно закрепить на видном месте или переместить в архив.
  • Реализация поддержки нескольких учётных записей Delta Chat (Multi-Account) в одном приложении переведена на новый унифицированный для всех платформ обработчик, обеспечивающий возможность распараллеливания работы с учётными записями (переключение между учётными записями теперь выполняется мгновенно). Обработчик также позволяет выполнять операции подключения к группам в фоновом режиме. Помимо сборок для Android и настольных систем возможность использования нескольких учётных записей реализована и в версии для платформы iOS.
  • В верхней панели обеспечено отображение статуса соединения, позволяющего быстро оценить отсутствие связи из-за сетевых проблем. При нажатии на заголовок появляется диалог с более детальной информацией о причинах отсутствия соединения, например, показаны передаваемые провайдером данные о квотах на трафик.

Напомним, что Delta Chat не использует собственные серверы и может работать практически через любой почтовый сервер, поддерживающий SMTP и IMAP (для быстрого определения поступления новых сообщений применяется техника Push-IMAP). Поддерживается шифрование с использованием OpenPGP и стандарта Autocrypt для простой автоматической настройки и обмена ключами без использования серверов ключей (ключ автоматически передаётся в первом отправленном сообщении). Реализация оконечного шифрования основывается на коде rPGP, который в этом году прошёл независимый аудит безопасности. Трафик шифруется с использованием TLS в реализации штатных системных библиотек.

Delta Chat полностью контролируется пользователем и не привязан к централизованным сервисам. Для работы не требуется регистрация в новых сервисах - в качестве идентификатора можно использовать существующий email. Если корреспондент не использует Delta Chat он может прочитать сообщение как обычное письмо. Борьба со спамом осуществляется при помощи отсеивания сообщений от неизвестных пользователей (по умолчанию отображаются только сообщения от пользователей из адресной книги и тех, кому раньше отправлялись сообщения, а также ответы на собственные сообщения). Возможно отображение вложений и прикреплённых изображений и видео.

Поддерживается создание групповых чатов, в которых могут общаться несколько участников. При этом имеется возможность привязки к группе верифицируемого списка участников, не позволяющего прочитать сообщения посторонним лицам (проверка участников осуществляется по криптографической подписи, а сообщения шифруются с использованием оконечного шифрования). Подключение к верифицированным группам осуществляется через отправку приглашения с QR-кодом.

Ядро мессенджера разрабатывается отдельно в форме библиотеки и может быть использовано для написания новых клиентов и ботов. Актуальный вариант базовой библиотеки написан на языке Rust (старый вариант был написан на языке Си). Имеются биндинги для Python, Node.js и Java. В разработке неофициальные биндинги для Go. Существует DeltaChat для libpurple, который может использовать как новое Rust-ядро, так и старое Cи-ядро.

  1. Главная ссылка к новости (https://delta.chat/en/2021-08-...)
  2. OpenNews: Delta Chat получил от Роскомнадзора требование о доступе к данным пользователей
  3. OpenNews: Новая версия Delta Chat 1.2 для рабочего стола
  4. OpenNews: Доступен мессенджер Delta Chat 1.2 для Android и iOS
  5. OpenNews: Вышел Delta Chat 1.0 для Android с новым ядром, переписанным на Rust
  6. OpenNews: Мессенджер Signal возобновил публикацию серверного кода и интегрировал криптовалюту
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55700-deltachat
Ключевые слова: deltachat, im, chat
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:22, 28/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    на русте? лайк
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:26, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уносите. По крайне мере, до того, как в GCC штатно появится Rust-фронтенд.
     
     
  • 3.14, Аноним (1), 11:53, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    примечательно, как у местный сумрачных гениев подгорает от упоминания прекрасного руста — ау, это вы настолько любите дырявую (фракталом во все дыры) сишку?) ну так сишка не есть озарение свыше из 70х, ВСЕГДА есть машинные коды, и вот в них всё упирается

    хотя кому я пытаюсь что-то доказать...

     
     
  • 4.30, Аноним (30), 13:53, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто о чем а растодырка снова о дырках, ээээх
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:08, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нафига нужен этот монолитный гцц, когда есть прекрасный ллвм?
     
     
  • 4.18, Аноним (1), 12:10, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а чем он прекрасен? или это только принять на веру, потому что ты так написал?
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:24, 28/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    за rust всегда лайк
     
     
  • 2.15, Аноним (1), 11:53, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > за rust всегда лайк

    брат и тебе лайк братишка

     
     
  • 3.31, Аноним (30), 13:54, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За брата-братишку лайк тебе, братулец
     

  • 1.3, Разбойник (?), 10:25, 28/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В теории неплохо.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:52, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Signal & Telegram
    https://signal.org/ru/
    https://telegram.org
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:47, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Тогда уж Matrix и XMPP.

    А централизованное - сразу нет. Как бы оно не шифровалось, вся сеть со всеми метаданными в одних руках. Это вообще противоречит сущности Интернета. Должны быть открытые протоколы, поддерживаемые независимыми взаимодействующими серверами или одноранговыми узлами (для Матрикса, кстати, пилят поддержку P2P).

     
     
  • 4.16, Аноним (16), 11:54, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Матрикс смузихлебство эклетроне с питоном, будущее его в лучшем случае как у хмрр.
     
     
  • 5.21, Аноним (12), 12:37, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На электроне дефолтный клиент, но он прекрасно работает и в браузере, и есть уже куча других в разной степени зрелых. На Питоне референсная реализация сервера, но пилят ещё как минимум сервера на го и на расте. В любом случае, разработка идёт от спецификации протокола, а реализации различны.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:28, 28/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    чётко в натуре чётко
     
     
  • 2.32, Аноним (30), 13:56, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В натуре ты гонишь, ну не четко же ну
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:47, 28/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    За rust всегда лайк
     
     
  • 2.33, Аноним (30), 13:57, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Растаманькам членом по губам
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:49, 28/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пока не будет нормального десктопного клиента (не на электроне), то не нужно.
    Пока громоздкий RSA не будет заменён на ECC, то не нужно.
    Пока не будет консольного клиента, то никаких шансов на какую-то востребованность.
    IRC топ, десу.
     
     
  • 2.8, HeavyMetal (?), 11:05, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Самый ненужный комментарий от ненужного анонима
     
     
  • 3.9, Аноним (4), 11:07, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ахахахаха
     
  • 2.13, Аноним (-), 11:49, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > IRC топ

    Удваиваю.

     
  • 2.19, Аноним (19), 12:19, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Пока не будет консольного клиента, то никаких шансов на какую-то востребованность.

    Действительно, кому нужен мессенджер без консольного клиента?

     
  • 2.20, мля (?), 12:21, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Чаты вообще не нужны, кроме зуммеров с синдромом Аспергера неспособных просто позвонить и сказать пару слов.
     
  • 2.29, mikhailnov (ok), 13:46, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть Thunderbird и консольные почтовые клиенты
     

  • 1.10, Аноним (-), 11:21, 28/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лайк за раст.
     
     
  • 2.24, Хан (?), 13:11, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сказал ярый #rust
     
  • 2.25, Анонимъ (?), 13:14, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За раст и двор стреляю в упор.
     

  • 1.23, freehck (ok), 13:01, 28/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что там с контролем доставки? Я могу узнать, прочитал человек сообщение или нет?
    Что с идентификацией пользователя? PGP обязателен при использовании или нет?
     
  • 1.26, Аноним (26), 13:33, 28/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какая разница, на чём написано?

    Идея отличная!

     
  • 1.27, Аноним (27), 13:37, 28/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Борьба со спамом осуществляется при помощи отсеивания сообщений от неизвестных пользователей<

    а если подделают почтовый адрес?

     
  • 1.28, Аноним (28), 13:40, 28/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чем это отличается от обычного почтового клиента?
     

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