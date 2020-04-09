Новая версия Delta Chat 1.2 для рабочего стола

Представлен новый значительный выпуск Delta Chat Desktop - мессенджера, использующего email в качестве транспорта вместо собственных серверов (chat-over-email, специализированный почтовый клиент, работающий как мессенджер). Код приложения построен на платформе Electron и распространяется под лицензией GPLv3, а базовая библиотека доступна под лицензией MPL 2.0 (Mozilla Public License). В новом выпуске: БД провайдеров и почтовых сервисов с информацией о типовых настройках;

Новые клавиатурные комбинации "Ctrl + K"для поиска в адресной книге и "Alt + ←↓↑→" для перемещения в чате;

Новый набор фоновых изображений;

Возможность привязки картинок к профилю;

Поддержка использования одновременно нескольких учётных записей;

Возможность просмотра изображений на полном экране;

Отдельный чат для сохранённых сообщений;

Поддержка изменения размера шрифта и уровня масштабирования (View -> Zoom Factor);

Использование имени группы в поле с темой письма;

Возможность написания многострочных сообщений и настройка "Show classic emails", позволяющие использовать Delta Chat в виде классического почтового клиента. Напомним, что Delta Chat не использует собственные серверы и может работать практически через любой почтовый сервер, поддерживающий SMTP и IMAP (для быстрого определения поступления новых сообщений применяется техника Push-IMAP). Поддерживается шифрование с использованием OpenPGP и стандарта Autocrypt для простой автоматической настройки и обмена ключами без использования серверов ключей (ключ автоматически передаётся в первом отправленном сообщении). Реализация оконечного шифрования основывается на коде rPGP, который в этом году прошёл независимый аудит безопасности. Трафик шифруется с использованием TLS в реализации штатных системных библиотек. Delta Chat полностью контролируется пользователем и не привязан к централизованным сервисам. Для работы не требуется регистрация в новых сервисах - в качестве идентификатора можно использовать существующий email. Если корреспондент не использует Delta Chat он может прочитать сообщение как обычное письмо. Борьба со спамом осуществляется при помощи отсеивания сообщений от неизвестных пользователей (по умолчанию отображаются только сообщения от пользователей из адресной книги и тех, кому раньше отправлялись сообщения, а также ответы на собственные сообщения). Возможно отображение вложений и прикреплённых изображений и видео. Поддерживается создание групповых чатов, в которых могут общаться несколько участников. При этом имеется возможность привязки к группе верифицируемого списка участников, не позволяющего прочитать сообщения посторонним лицам (проверка участников осуществляется по криптографической подписи, а сообщения шифруются с использованием оконечного шифрования). Подключение к верифицированным группам осуществляется через отправку приглашения с QR-кодом. Верифицированные чаты пока имеют статус экспериментальной возможности, но их поддержку планируется стабилизировать в 2020 году после завершения аудита безопасности реализации. Ядро мессенджера разрабатывается отдельно в форме библиотеки и может быть использовано для написания новых клиентов и ботов. Актуальный вариант базовой библиотеки написан на языке Rust (старый вариант был написан на языке Си). Имеются биндинги для Python, Node.js и Java. В разработке неофициальные биндинги для Go. Существует DeltaChat для libpurple, который может использовать как новое Rust-ядро, так и старое Cи-ядро.



