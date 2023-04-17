Доступен почтовый сервер Postfix 3.8.0

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|1.1, Аноним (1), 13:04, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Можно подумать сейчас можно купить впску поставить там сервер и слать почту и она будет приходить на все другие ящики. Конечно нет там все большие киты давно 1000 раз передоговорились. И перебанили всех кто не с ними Digital Ocean вообще наглухо забанен по всем IP.
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|2.3, Аноним (3), 13:11, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Какую-то ерунду вы сейчас сказали. Корректно настроить SPF и DKIM, прописать reverse DNS -- и в целом, работает.
У меня почта сидит на паре разных VPS в мирроре для отказоустойчивости, обе у абсолютно нонейм-провайдеров -- и всё спокойно ложится и в Gmail, и в Riseup. Не вводите людей в заблуждение.
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|3.11, Аноним (1), 13:43, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ноунеймов в банлистах и нет. А с DO даже в спам не доходит как минимум на Gmail.
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|4.13, Аноним (13), 13:46, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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MIAB спокойно работает и на DO. Ещё раз, все работает при наличии прямых рук и умении читать. Приведите живые кейсы, где это явно не получилось, или не было.
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|5.21, Аноним (1), 13:54, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если это прям важно спокойно все работает через сторонние сервисы. Вот с ними точно нет никаких проблем. Всё просто берёт и работает.
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|6.24, Аноним (3), 14:00, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так никто ж не спорит. Но у меня нет желания платить Яндексу за подписку, с учётом их последних вылюбонов -- или же Google по 4-6 баксов за один адрес в месяц. Речь о том, что при наличии умеренно прямых рук поднять селфхостед так, чтобы почта ложилась к адресату в 99% случаев не так уж сложно.
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|2.5, Ilya Indigo (ok), 13:22, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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У вас просто руки не из того места растут!
Получается от провайдера выделенный IP и он должен прописать PTR-запись (на VPS это делается элементарно, у домашнего провайдере получить PTR самое трудное), при необходимости выводится IP из спам/блок листов, настраивается связка postfix+dovecot+opendkim, и TXT-записи с DKIM, DMARC и SPF и почта прекрасно работает!
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|3.7, Аноним (7), 13:36, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В любом случае нужно знать "PTR-запись, opendkim, и TXT-записи с DKIM, DMARC и SPF". Так что всё не так просто.
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|4.10, Аноним (13), 13:43, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет никакой проблемы в этом разобраться за вечер, если уж ПРИГОРЕЛО селфхостед поднять. Для ленивых всегда есть Mail-in-a-Box.
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|4.15, Аноним (15), 13:50, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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по сравнению с изучением конфигов postfix+dovecot - это капля в море
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|3.9, Аноним (1), 13:42, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да да. Ещё надо с бубном поплясать, мантру прочитать. Хотя я явно написал что вот это вот всё с Digital Ocean у тебя не получится.
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|3.14, FSA (??), 13:48, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Получается от провайдера выделенный IP и он должен прописать PTR-запись (на VPS это делается элементарно, у домашнего провайдере получить PTR самое трудное), при необходимости выводится IP из спам/блок листов, настраивается связка postfix+dovecot+opendkim, и TXT-записи с DKIM, DMARC и SPF и почта прекрасно работает!
Был у меня почтовый сервер. Не то, что всё прямо легко настраивается, но я всё настроил, отладил, проверил. На Gmail ко мне отлично всё пришло. Спустя пару месяцев отправил со своего сервера другому человеку на Gmail и всё... письмо в спаме. При этом все тесты записей проходят отлично из найденных, письма подписаны.
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|4.16, Аноним (3), 13:51, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вполне можно занести свой сервер в DNSWL, чтобы подобных эксцессов было по минимуму.
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|5.19, Аноним (1), 13:53, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ох уж эти сказочники, которые всё умеют настраивать. И всё у них работает. А потом проверяешь ничего же у них не работает. Не всё и не всегда.
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|6.25, FSA (??), 14:02, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ох уж эти сказочники, которые всё умеют настраивать. И всё у них работает. А потом проверяешь ничего же у них не работает. Не всё и не всегда.
Ну, у меня уже не проверить. Oracle отключила мои серверы "всегда бесплатные", а домен я не смог оплатить из-за санкций. Недавно пробовал ещё раз поднять, но имеющийся хостинг провайдер криво работает с PTR. Точнее у них в VMmanager раздел настройки PTR выдаёт ошибки, а отображаемые записи просто в DNS отсутствуют. Так что я плюнул на эту идею. Какой смысл, если самое элементарное нельзя настроить. Если бы не стоимость сервера, сменил бы провайдера.
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|3.22, FSA (??), 13:56, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> у домашнего провайдере получить PTR самое трудное
А вот это элементарно. Обращаешься в поддержку и получаешь запись для IPv4 если есть услуга постоянный белый IP.
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|1.2, Аноним (2), 13:04, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Проект в принципе неплохой. Мог бы быть лучше, конечно, но и сейчас более-менее.
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|1.4, Ilya Indigo (ok), 13:15, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена новая настройка "tls_ffdhe_auto_groups" для включения протокола согласования групп FFDHE в TLS 1.3 при сборке с OpenSSL 3.0.
Что это вообще такое?
Я ожидал добавления настроек для указания сиферов TLS 1.3, чтобы по умолчанию chacha20-Poly1305 был, но вместо этого добавили что-то непонятное.
https://www.postfix.org/postconf.5.html#tls_ffdhe_auto_groups (из РФ без VPN НЕ доступен).
The default list of FFDHE groups that Postfix enables in OpenSSL 3.0 and up includes just the 2048 and 3072-bit groups. Stronger FFDHE groups perform poorly and EC groups are a much better choice for the same security level. Postfix ignores group names that are unknown to OpenSSL, or that are known but not yet implemented. The FFDHE groups are largely a backup, in case some peer does not support EC key exchange, or EC key exchange needs to be disabled for some pressing reason.
Реально, лучше бы добавили поддержку указания сиферов для TLS 1.3 было бы гораздо полезнее!
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|2.6, Разработчики постфикса (?), 13:32, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Извините, уважаемый Господин Илья. Больше так не будем. Ваши ожидания для нас закон. Приносим извинения. Еще раз извините.
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|1.17, void (??), 13:52, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поделитесь гайдами, как правильно настроить свой почтовый сервер, чтобы письма приходили на крупные проприетарные сервисы типа гугла с яндексом, антиспам и шифрование.
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