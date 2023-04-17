Доступен почтовый сервер Postfix 3.8.0

2.3 , Аноним ( 3 ), 13:11, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Какую-то ерунду вы сейчас сказали. Корректно настроить SPF и DKIM, прописать reverse DNS -- и в целом, работает. У меня почта сидит на паре разных VPS в мирроре для отказоустойчивости, обе у абсолютно нонейм-провайдеров -- и всё спокойно ложится и в Gmail, и в Riseup. Не вводите людей в заблуждение.

3.11 , Аноним ( 1 ), 13:43, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ноунеймов в банлистах и нет. А с DO даже в спам не доходит как минимум на Gmail.

4.13 , Аноним ( 13 ), 13:46, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – MIAB спокойно работает и на DO. Ещё раз, все работает при наличии прямых рук и умении читать. Приведите живые кейсы, где это явно не получилось, или не было.

5.21 , Аноним ( 1 ), 13:54, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если это прям важно спокойно все работает через сторонние сервисы. Вот с ними точно нет никаких проблем. Всё просто берёт и работает.

6.24 , Аноним ( 3 ), 14:00, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так никто ж не спорит. Но у меня нет желания платить Яндексу за подписку, с учётом их последних вылюбонов -- или же Google по 4-6 баксов за один адрес в месяц. Речь о том, что при наличии умеренно прямых рук поднять селфхостед так, чтобы почта ложилась к адресату в 99% случаев не так уж сложно.

2.5 , Ilya Indigo ( ok ), 13:22, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – У вас просто руки не из того места растут!

Получается от провайдера выделенный IP и он должен прописать PTR-запись (на VPS это делается элементарно, у домашнего провайдере получить PTR самое трудное), при необходимости выводится IP из спам/блок листов, настраивается связка postfix+dovecot+opendkim, и TXT-записи с DKIM, DMARC и SPF и почта прекрасно работает!

3.7 , Аноним ( 7 ), 13:36, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – В любом случае нужно знать "PTR-запись, opendkim, и TXT-записи с DKIM, DMARC и SPF". Так что всё не так просто.

4.10 , Аноним ( 13 ), 13:43, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет никакой проблемы в этом разобраться за вечер, если уж ПРИГОРЕЛО селфхостед поднять. Для ленивых всегда есть Mail-in-a-Box.

4.15 , Аноним ( 15 ), 13:50, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – по сравнению с изучением конфигов postfix+dovecot - это капля в море

3.9 , Аноним ( 1 ), 13:42, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Да да. Ещё надо с бубном поплясать, мантру прочитать. Хотя я явно написал что вот это вот всё с Digital Ocean у тебя не получится.

3.14 , FSA ( ?? ), 13:48, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Получается от провайдера выделенный IP и он должен прописать PTR-запись (на VPS это делается элементарно, у домашнего провайдере получить PTR самое трудное), при необходимости выводится IP из спам/блок листов, настраивается связка postfix+dovecot+opendkim, и TXT-записи с DKIM, DMARC и SPF и почта прекрасно работает! Был у меня почтовый сервер. Не то, что всё прямо легко настраивается, но я всё настроил, отладил, проверил. На Gmail ко мне отлично всё пришло. Спустя пару месяцев отправил со своего сервера другому человеку на Gmail и всё... письмо в спаме. При этом все тесты записей проходят отлично из найденных, письма подписаны.

4.16 , Аноним ( 3 ), 13:51, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вполне можно занести свой сервер в DNSWL, чтобы подобных эксцессов было по минимуму.

5.19 , Аноним ( 1 ), 13:53, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ох уж эти сказочники, которые всё умеют настраивать. И всё у них работает. А потом проверяешь ничего же у них не работает. Не всё и не всегда.

6.25 , FSA ( ?? ), 14:02, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ох уж эти сказочники, которые всё умеют настраивать. И всё у них работает. А потом проверяешь ничего же у них не работает. Не всё и не всегда. Ну, у меня уже не проверить. Oracle отключила мои серверы "всегда бесплатные", а домен я не смог оплатить из-за санкций. Недавно пробовал ещё раз поднять, но имеющийся хостинг провайдер криво работает с PTR. Точнее у них в VMmanager раздел настройки PTR выдаёт ошибки, а отображаемые записи просто в DNS отсутствуют. Так что я плюнул на эту идею. Какой смысл, если самое элементарное нельзя настроить. Если бы не стоимость сервера, сменил бы провайдера.

3.22 , FSA ( ?? ), 13:56, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > у домашнего провайдере получить PTR самое трудное А вот это элементарно. Обращаешься в поддержку и получаешь запись для IPv4 если есть услуга постоянный белый IP.

2.18 , Аноним ( 15 ), 13:52, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Научитесь пользоваться https://www.mail-tester.com/, когда все дыры закроете не будет проблем с отправкой на любые домены

