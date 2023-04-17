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Доступен почтовый сервер Postfix 3.8.0

17.04.2023 11:51

После 14 месяцев разработки состоялся релиз новой стабильной ветки почтового сервера Postfix - 3.8.0. В то же время объявлено о прекращении поддержки ветки Postfix 3.4, выпущенной в начале 2019 года. Postfix является одним из редких проектов, сочетающих одновременно высокую безопасность, надёжность и производительность, чего удалось добиться благодаря продуманной архитектуре и достаточно жёсткой политике оформления кода и аудита патчей. Код проекта распространяется под лицензиями EPL 2.0 (Eclipse Public license) и IPL 1.0 (IBM Public License).

В соответствии с январским автоматизированным опросом около 400 тысяч почтовых серверов, Postfix используется на 33.18% (год назад 34.08%) почтовых серверов, доля Exim составляет 60.27% (58.95%), Sendmail - 3.62% (3.58%), MailEnable - 1.86% (1.99%), MDaemon - 0.39% (0.52%), Microsoft Exchange - 0.19% (0.26%), OpenSMTPD - 0.06% (0.06%).

Основные новшества:

  • В клиенте SMTP/LMTP реализована возможность проверки DNS-записей SRV для определения хоста и порта почтового сервера, который будет использован для передачи сообщений. Например, при указании в настройках "use_srv_lookup = submission" и "relayhost = example.com:submission" SMTP-клиент запросит SRV-запись хоста _submission._tcp.example.com для определения хоста и порта почтового шлюза. Предложенную возможность можно использовать в инфраструктурах, в которых для доставки почтовых сообщению используются сервисы с динамически выделяемыми номерами сетевых портов.
  • Из списка применяемых по умолчанию в настройках TLS алгоритмов исключены шифры SEED, IDEA, 3DES, RC2, RC4 и RC5, хэш MD5 и алгоритмы обмена ключами DH и ECDH, которые отнесены к числу устаревших или неиспользуемых. При указании в настройках типов шифров "export" и "low" фактически теперь выставляется тип "medium", так как в OpenSSL 1.1.1 поддержка типов "export" и "low" прекращена.
  • Добавлена новая настройка "tls_ffdhe_auto_groups" для включения протокола согласования групп FFDHE (Finite-Field Diffie-Hellman Ephemeral) в TLS 1.3 при сборке с OpenSSL 3.0.
  • Для защиты от атак, нацеленных на исчерпание доступной памяти, обеспечено агрегирование статистики "smtpd_client_*_rate" и "smtpd_client_*_count" в разрезе сетевых блоков, размер которых задан директивами "smtpd_client_ipv4_prefix_length" и "smtpd_client_ipv6_prefix_length" (по умолчанию /32 и /84)
  • Добавлена защита от атак, использующих запрос на повторное согласование TLS-соединения внутри уже установленного SMTP-соединения для создания излишней нагрузки на CPU.
  • В команде postconf обеспечен вывод предупреждения для комментариев, заданных непосредственно следом за значениями параметров в файле конфигурации Postfix.
  • Предоставлена возможность настройки кодировки клиента для PostgreSQL через указание атрибута "encoding" в файле конфигурации (по умолчанию значение теперь выставлено в "UTF8", а раньше использовалась кодировка "LATIN1").
  • В командах postfix и postlog вывод логов в stderr теперь производится независимо от подключения потока stderr к терминалу.
  • В дереве исходных текстов файлы "global/mkmap*.[hc]" перемещены в каталог "util", в основном каталоге оставлены только файлы "global/mkmap_proxy.*".


  1. Главная ссылка к новости (https://www.postfix.org/announ...)
  2. OpenNews: Доступен почтовый сервер Postfix 3.7.0
  3. OpenNews: Доступна система фильтрации спама Rspamd 3.0
  4. OpenNews: Представлен новый почтовый сервер Tegu
  5. OpenNews: vSMTP - почтовый сервер со встроенным языком для фильтрации трафика
  6. OpenNews: Новая версия почтового сервера Exim 4.96
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58986-postfix
Ключевые слова: postfix, mail
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:04, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Можно подумать сейчас можно купить впску поставить там сервер и слать почту и она будет приходить на все другие ящики. Конечно нет там все большие киты давно 1000 раз передоговорились. И перебанили всех кто не с ними Digital Ocean вообще наглухо забанен по всем IP.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:11, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Какую-то ерунду вы сейчас сказали. Корректно настроить SPF и DKIM, прописать reverse DNS -- и в целом, работает.

    У меня почта сидит на паре разных VPS в мирроре для отказоустойчивости, обе у абсолютно нонейм-провайдеров -- и всё спокойно ложится и в Gmail, и в Riseup. Не вводите людей в заблуждение.

     
     
  • 3.11, Аноним (1), 13:43, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ноунеймов в банлистах и нет. А с DO даже в спам не доходит как минимум на Gmail.
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 13:46, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    MIAB спокойно работает и на DO. Ещё раз, все работает при наличии прямых рук и умении читать. Приведите живые кейсы, где это явно не получилось, или не было.
     
     
  • 5.21, Аноним (1), 13:54, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если это прям важно спокойно все работает через сторонние сервисы. Вот с ними точно нет никаких проблем. Всё просто берёт и работает.  
     
     
  • 6.24, Аноним (3), 14:00, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так никто ж не спорит. Но у меня нет желания платить Яндексу за подписку, с учётом их последних вылюбонов -- или же Google по 4-6 баксов за один адрес в месяц. Речь о том, что при наличии умеренно прямых рук поднять селфхостед так, чтобы почта ложилась к адресату в 99% случаев не так уж сложно.
     
  • 2.5, Ilya Indigo (ok), 13:22, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У вас просто руки не из того места растут!
    Получается от провайдера выделенный IP и он должен прописать PTR-запись (на VPS это делается элементарно, у домашнего провайдере получить PTR самое трудное), при необходимости выводится IP из спам/блок листов, настраивается связка postfix+dovecot+opendkim, и TXT-записи с DKIM, DMARC и SPF и почта прекрасно работает!
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 13:36, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В любом случае нужно знать "PTR-запись, opendkim, и TXT-записи с DKIM, DMARC и SPF". Так что всё не так просто.
     
     
  • 4.10, Аноним (13), 13:43, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет никакой проблемы в этом разобраться за вечер, если уж ПРИГОРЕЛО селфхостед поднять. Для ленивых всегда есть Mail-in-a-Box.
     
  • 4.15, Аноним (15), 13:50, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    по сравнению с изучением конфигов postfix+dovecot - это капля в море
     
  • 3.9, Аноним (1), 13:42, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да да. Ещё надо с бубном поплясать, мантру прочитать. Хотя я явно написал что вот это вот всё с Digital Ocean у тебя не получится.
     
  • 3.14, FSA (??), 13:48, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Получается от провайдера выделенный IP и он должен прописать PTR-запись (на VPS это делается элементарно, у домашнего провайдере получить PTR самое трудное), при необходимости выводится IP из спам/блок листов, настраивается связка postfix+dovecot+opendkim, и TXT-записи с DKIM, DMARC и SPF и почта прекрасно работает!

    Был у меня почтовый сервер. Не то, что всё прямо легко настраивается, но я всё настроил, отладил, проверил. На Gmail ко мне отлично всё пришло. Спустя пару месяцев отправил со своего сервера другому человеку на Gmail и всё... письмо в спаме. При этом все тесты записей проходят отлично из найденных, письма подписаны.

     
     
  • 4.16, Аноним (3), 13:51, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне можно занести свой сервер в DNSWL, чтобы подобных эксцессов было по минимуму.
     
     
  • 5.19, Аноним (1), 13:53, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ох уж эти сказочники, которые всё умеют настраивать. И всё у них работает. А потом проверяешь ничего же у них не работает. Не всё и не всегда.
     
     
  • 6.25, FSA (??), 14:02, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ох уж эти сказочники, которые всё умеют настраивать. И всё у них работает. А потом проверяешь ничего же у них не работает. Не всё и не всегда.

    Ну, у меня уже не проверить. Oracle отключила мои серверы "всегда бесплатные", а домен я не смог оплатить из-за санкций. Недавно пробовал ещё раз поднять, но имеющийся хостинг провайдер криво работает с PTR. Точнее у них в VMmanager раздел настройки PTR выдаёт ошибки, а отображаемые записи просто в DNS отсутствуют. Так что я плюнул на эту идею. Какой смысл, если самое элементарное нельзя настроить. Если бы не стоимость сервера, сменил бы провайдера.

     
  • 3.22, FSA (??), 13:56, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > у домашнего провайдере получить PTR самое трудное

    А вот это элементарно. Обращаешься в поддержку и получаешь запись для IPv4 если есть услуга постоянный белый IP.

     
  • 2.18, Аноним (15), 13:52, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Научитесь пользоваться https://www.mail-tester.com/, когда все дыры закроете не будет проблем с отправкой на любые домены
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:04, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проект в принципе неплохой. Мог бы быть лучше, конечно, но и сейчас более-менее.
     
  • 1.4, Ilya Indigo (ok), 13:15, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена новая настройка "tls_ffdhe_auto_groups" для включения протокола согласования групп FFDHE в TLS 1.3 при сборке с OpenSSL 3.0.

    Что это вообще такое?
    Я ожидал добавления настроек для указания сиферов TLS 1.3, чтобы по умолчанию chacha20-Poly1305 был, но вместо этого добавили что-то непонятное.

    https://www.postfix.org/postconf.5.html#tls_ffdhe_auto_groups (из РФ без VPN НЕ доступен).

    The default list of FFDHE groups that Postfix enables in OpenSSL 3.0 and up includes just the 2048 and 3072-bit groups. Stronger FFDHE groups perform poorly and EC groups are a much better choice for the same security level. Postfix ignores group names that are unknown to OpenSSL, or that are known but not yet implemented. The FFDHE groups are largely a backup, in case some peer does not support EC key exchange, or EC key exchange needs to be disabled for some pressing reason.

    Реально, лучше бы добавили поддержку указания сиферов для TLS 1.3 было бы гораздо полезнее!

     
     
  • 2.6, Разработчики постфикса (?), 13:32, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Извините, уважаемый Господин Илья. Больше так не будем. Ваши ожидания для нас закон. Приносим извинения. Еще раз извините.
     
     
  • 3.8, Аноним (7), 13:38, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я надеюсь вы извинения на коленях писали?
     
     
  • 4.12, Помошник разработчика постфикса. (?), 13:45, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет это дерзкий тип писал сидя и при этом ещё и нагло хихикал.
     

  • 1.17, void (??), 13:52, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поделитесь гайдами, как правильно настроить свой почтовый сервер, чтобы письма приходили на крупные проприетарные сервисы типа гугла с яндексом, антиспам и шифрование.
     
     
  • 2.20, Аноним (15), 13:54, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Берешь любой гайд, настраиваешь, отправляешь тестовое письмо на https://www.mail-tester.com/, смотришь все что не зелененькое и гуглишь гайды как исправить.
     
  • 2.23, Аноним (3), 13:58, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://hatembentayeb.hashnode.dev/mailcow-setting-up-a-full-featured-self-hos может быть неплохой отправной точкой. Также имеет смысл посмотреть на скрипты из состава Mail-in-a-Box для общего понимания конфигураций.
     
  • 2.26, void (??), 14:04, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Благодарю анонимов за ответы!
     
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