Samsung адаптирует мобильную платформу Tizen для архитектуры RISC-V

3.18 , нейм ( ? ), 10:31, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > нормальный Ага, достанет. Только зачем такой ютуб с рекламным скамом, когда osmc/kodi покажут тоже самое без рекламы и ненужного явного спонсирования омериканской организации?

4.21 , Аноним ( 21 ), 10:46, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В магазинах есть телевизоры с Kodi?

5.23 , DeerFriend ( ? ), 10:54, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Kodi ставится не на телевизор, а на домашнюю файлопомойку.

6.24 , Аноним ( 21 ), 11:00, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Расскажите это обычному невойтишнику, который просто желает смотреть ютуп.

Впрочем, далеко не каждый войтишник будет с этим возиться.

7.28 , DeerFriend ( ? ), 11:10, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Расскажите это обычному невойтишнику, который просто желает смотреть ютуп.

> Впрочем, далеко не каждый войтишник будет с этим возиться. На днях посетил этот ваш ютуп через впн на свежей виртуалке, словил рекламный кринж каждые 5 минут. Даже самый тупой невайтишник после такого обычно начинает искать способы лечения.

8.31 , Аноним ( 21 ), 11:31, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ерунда Точно так же, как ТВ смотрят с рекламой, так же и ютуб смотрят Понимает... 9.56 , DeerFriend ( ? ), 12:06, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать На ТВ разрешено показывать короткий рекламный блок раз в полчаса и длинный раз в... 7.65 , Аноним ( 73 ), 12:22, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так войтишники телевизеров и не покупают. Ну разве что, в качестве большого монитора.

8.67 , Аноним ( 21 ), 12:30, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну а стриминги с ютубами смотрят и не айтишники ... 6.72 , Аноним ( 72 ), 13:21, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем, если есть Smartube?

4.32 , Ramiralez ( ? ), 11:32, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А у кого-то на роутере еще нет фильтующего dns?

3.25 , Аноним ( 25 ), 11:01, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У меня старенькая SUPRA. Софт уже не обновляется, а то что у него внутри жутко глючное и тормозное. Ни одного фильма не удается за один прием посмотреть. Видимо, утечка памяти, т.к потихоньку начинает тормозить пока совсем не остановится, а потом ребут. Так что HPMI наше все.

Новый покупать! А нафига? Этот прекрасно работает.

3.58 , Аноним ( 73 ), 12:09, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >И стриминг, и ютуп, и воо там еще надо от него. И вот самое интересное, что потом не отмыться от них, когда они тебя рекомендательными технологиями задолбают. У телека же даже куки не почистить.

