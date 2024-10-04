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Samsung адаптирует мобильную платформу Tizen для архитектуры RISC-V

04.10.2024 08:41

Компания Samsung объявила на конференции Samsung Developer Conference 2024 о портировании открытой мобильной платформы Tizen для устройств с процессорами на базе архитектуры RISC-V. Samsung рассматривается возможность использования RISC-V в умных телевизорах и прочей потребительской технике, а также сотрудничает с компанией SiFive по созданию прототипов телевизоров с RISC-V ядрами серии SiFive Performance. На выставке продемонстрирован один из таких прототипов, построенный на базе RISC-V процессора SiFive Performance P470 и оснащённый прошивкой с платформой Tizen.

Код Tizen поставляется под лицензиями GPLv2, Apache 2.0 и BSD, и развивается под покровительством организации Linux Foundation, в основном силами компании Samsung. Платформа продолжает развитие проектов MeeGo и LiMO и отличается предоставлением возможности использования Web API и web-технологий (HTML5/JavaScript/CSS) для создания мобильных приложений. Графическое окружение построено на основе протокола Wayland и наработках проекта Enlightenment, для управления сервисами применяется Systemd.

RISC-V предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование. RISC-V позволяет создавать полностью открытые SoC и процессоры. В настоящее время на базе спецификации RISC-V разными компаниями и сообществами под различными свободными лицензиями (BSD, MIT, Apache 2.0) развивается несколько десятков вариантов ядер микропроцессоров, более сотни SoC и уже производимых чипов. Поддержка RISC-V присутствует начиная с выпусков Glibc 2.27, binutils 2.30, gcc 7 и ядра Linux 4.15.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.sifive.com/blog/sa...)
  2. OpenNews: Samsung заключил соглашения о поставке Tizen на телевизорах сторонних производителей
  3. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Tizen 6.0 M2
  4. OpenNews: В Debian реализована официальная поддержка архитектуры RISC-V
  5. OpenNews: Порт Arch Linux для архитектуры RISC-V
  6. OpenNews: Google намерен включить RISC-V в число первичных архитектур для Android
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61983-risc-v
Ключевые слова: risc-v, tizen
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Обсуждение (71) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Жироватт (ok), 08:59, 04/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > телевизоры

    Зачем, если любой вменяемый человек буквально сразу после установки превращает его в простое устройство вывода посредством hdmi/DP?
    Без срача, просто интересно. Где-то еще остался нормальный телевизонный контент, НЕ заражённый всем цветами политики?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:47, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Буквально никто не превращает. Все юзают встроенную ОС и клиенты к потоковому контенту. А деды ещё и кабель до сих пор смотрят. Вылезай из манямирка садового кольца.
     
     
  • 3.14, Теливизиръ (?), 10:01, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое "садовое кольцо"? Это же маргинальный манямирочек гордых собой горячечных свидетелей одной широко известной в узковато-аутичноватых кругах ОС.
     
  • 3.34, Человек в шапочке (?), 11:42, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если юзать встроенную ОС, то только коаксиальный кабель и подключать к вумному телевизеру. Т.к. с коаксиалом хоть связь однонаправленная. А иначе, если телик к инету подрубить, то он телеметрить непонятно кому будет (Гнусмасу, как минимум). Да ещё, наверняка, в прошивке есть и бекдорчики для кого надо.
     
     
  • 4.76, Аноним (8), 14:30, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой блин, помещаешь все особо умные девайсы в отдельный влан, изолированный от остальной сети, и пускай бекдорит хоть миллион лет
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:48, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "Всеми цветами" и "политики" это ортогональные вещи.
     
  • 2.12, pfg21 (ok), 09:52, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    жирновато накинул... прям текёт...    
    большинство пользователей берет телефизор, пользуется и даж особо не задумывается о об альтернативных вариантах, ибо нфих не нужно.    
    и лишь отдельные узкозадроченные индивидуумы извилины себе ковыряют
     
     
  • 3.73, Аноним (73), 13:33, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаю как повысить спрос на телеки у этого, так называемого, большинства. Нужно вместо или рядом с наклейкой "Марка N1 в" клеить наклейку с белой последней буквой латинского алфавита.
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:22, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Все, что ты можешь запихнуть в HDMI/dp (кроме игорь) нормальный телевизор сам может добыть из сети. И стриминг, и ютуп, и воо там еще надо от него.
     
     
  • 3.18, нейм (?), 10:31, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нормальный

    Ага, достанет. Только зачем такой ютуб с рекламным скамом, когда osmc/kodi покажут тоже самое без рекламы и ненужного явного спонсирования омериканской организации?

     
     
  • 4.21, Аноним (21), 10:46, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В магазинах есть телевизоры с Kodi?
     
     
  • 5.23, DeerFriend (?), 10:54, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Kodi ставится не на телевизор, а на домашнюю файлопомойку.
     
     
  • 6.24, Аноним (21), 11:00, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажите это обычному невойтишнику, который просто желает смотреть ютуп.
    Впрочем, далеко не каждый войтишник будет с этим возиться.
     
     
  • 7.28, DeerFriend (?), 11:10, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Расскажите это обычному невойтишнику, который просто желает смотреть ютуп.
    > Впрочем, далеко не каждый войтишник будет с этим возиться.

    На днях посетил этот ваш ютуп через впн на свежей виртуалке, словил рекламный кринж каждые 5 минут. Даже самый тупой невайтишник после такого обычно начинает искать способы лечения.

     
     
  • 8.31, Аноним (21), 11:31, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ерунда Точно так же, как ТВ смотрят с рекламой, так же и ютуб смотрят Понимает... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.56, DeerFriend (?), 12:06, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ТВ разрешено показывать короткий рекламный блок раз в полчаса и длинный раз в... текст свёрнут, показать
     
  • 7.65, Аноним (73), 12:22, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так войтишники телевизеров и не покупают. Ну разве что, в качестве большого монитора.
     
     
  • 8.67, Аноним (21), 12:30, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а стриминги с ютубами смотрят и не айтишники ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.72, Аноним (72), 13:21, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем, если есть Smartube?
     
  • 4.32, Ramiralez (?), 11:32, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у кого-то на роутере еще нет фильтующего dns?
     
  • 3.25, Аноним (25), 11:01, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня старенькая SUPRA. Софт уже не обновляется, а то что у него внутри жутко глючное и тормозное. Ни одного фильма не удается за один прием посмотреть. Видимо, утечка памяти, т.к потихоньку начинает тормозить пока совсем не остановится, а потом ребут. Так что HPMI наше все.
    Новый покупать! А нафига? Этот прекрасно работает.
     
  • 3.58, Аноним (73), 12:09, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И стриминг, и ютуп, и воо там еще надо от него.

    И вот самое интересное, что потом не отмыться от них, когда они тебя рекомендательными технологиями задолбают. У телека же даже куки не почистить.

     
  • 2.27, Аноним (27), 11:07, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От телевизора там сейчас одно название. Там обычно андроид, на котором запускается Bilibili, Aiqiyi, RuTube или что-то такое.

    Но можно теперь и на Тизен запускать.

     
  • 2.55, Andrey (??), 12:04, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За пределами РФ остались общественные телеканалы без рекламы. Не сказать, чтобы они освещают ситуацию в мире непредвзято, но это внезапно лучше, чем сидеть в персонализированном медиа-пузыре ютюба и поглощать тонны рекламы.

    Плюс, у них есть медиатеки с документалками, фильмами, сериалами и науч-попом.

     
     
  • 3.63, Аноним (-), 12:18, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хуже Rutube нет ничего на свете. Если вы смотрите rutube знайте, что те, кто затеял замедление ютуба уже победили. Не заходите на Rutube.
     
  • 2.75, Аноним (75), 14:20, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > НЕ заражённый всем цветами политики?

    у политики один цвет, нет не как у истины, - цвет детской неожиданности!

    пс: Цвет истины один, у лжи - палитра.

     

  • 1.2, Аноним (2), 09:14, 04/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ухты, Tizen ещё живое
     
     
  • 2.3, Walker (??), 09:23, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Tizen

    В РФ кто-то им пользуется? Продают смартфоны с этой платформой?

     
     
  • 3.6, Аноним324 (ok), 09:28, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > В РФ кто-то им пользуется? Продают смартфоны с этой платформой?

    Рф не центр вселенной, а тайзен на смартфонах не взлетел и их давно не выпускают. Тайзен чисто IOT ось, телевизоры, умные часы и им подобное.

     
     
  • 4.11, iPony129412 (?), 09:51, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Часы всё.
    Как и смартфоны на Tizen.
    Ушли в прошлое.

    Сейчас только ТВ.

     
  • 3.7, проходил мимо (?), 09:41, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня был телевизор на базе тизена. В сервисном меню можно было ацки покрутить очень много. Если бы не косяки с цветом то не вернул бы в магазин. Теперь у меня элджи на вебос.
     
     
  • 4.42, Аноним (42), 11:50, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приложение zona уже можно поставить на тайзен?
     
  • 3.10, iPony129412 (?), 09:49, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смартофны давно того. Никогда в РФ не продавались.
    Вроде в Индии было дело.
     
     
  • 4.61, Аноним (73), 12:13, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Йотафон?
    Ну понятно, что все гаджеты производятся не в РФ, но с маркой РФ'ей и стёртыми названиями на чипах.
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:26, 04/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Мне кажется или сабж одна из самых неадекватных оболочек для ТВ?
    У меня вообще впечатление что адекватных оболочек для ТВ не существует в природе.
     
     
  • 2.13, iPony129412 (?), 09:54, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня штатный плеер в своё время порадовал.
    Даже смог MKV файл с файлом субтитрами рядом.
     
     
  • 3.19, Аноним (21), 10:34, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну это достижение, конечно.
     
     
  • 4.52, iPony129412 (?), 11:59, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типа того.
    Я вон на Samsung смартфон с Android 4.1 распаковывал ZIP архивы в терминале.

    Потому что штатный Файл Менеджер не умел. А приложения то с кучей лишнено, то ещё что.

    А тут стал мультсериал смотреть примерно в эти же года. А оно субтитры такие умеет! Для меня был шок 🤯

     
  • 2.26, Аноним (26), 11:04, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чем это лучше CentOS?
     
     
  • 3.41, Аноним (42), 11:49, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тем что CentOS больше не существует.
     

  • 1.20, Аноним (20), 10:44, 04/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самсунг решил накатить ненужно на маргинальщину?
     
  • 1.22, Аноним (22), 10:48, 04/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока ничего не пришло, мне все равно что там коллаб питон , почти уехал.
     
  • 1.29, Аноним (27), 11:12, 04/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А на loongarch64 не планируют?
     
     
  • 2.33, Аноним (21), 11:38, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто-то планирует делать телевизоры на loongarch64?
     
     
  • 3.35, Аноним (27), 11:45, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так можно любой htpc на loongarch64 взять и через hdmi подключить дисплей.
     
     
  • 4.39, Аноним (42), 11:47, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем там Тайзен? Поставь любой линь и поставь туда Kodi. loongarch64 многие сейчас поддерживают.
     
     
  • 5.44, Аноним (44), 11:53, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Kodi

    часом ваш плей-лист у себя на сервере не хранит. Готовый состав так-то.

     
     
  • 6.46, Аноним (42), 11:55, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я через Kodi смотрю стриминги имени капитана Джека Воробья.
     
     
  • 7.66, Аноним (66), 12:26, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    КАП- А... Молодец, молодец...
     
  • 4.47, Аноним (21), 11:55, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно хоть «эльбрус» подключить, самсунгу что с того?
     
  • 3.36, Аноним (42), 11:46, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто-то планирует делать телевизоры на RISC-V?
     
     
  • 4.43, Аноним (73), 11:50, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гнусмас. Иначаче, странно бы было с их стороны вкладываться во впиливание поддержки RISC-V в Тазик.
     
     
  • 5.51, Аноним (42), 11:57, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Эти вообще рассматривают возможность. Какой то менеджер решил показать какой он эффективный. Планов пока не видать. Я вот тоже рассматриваю возможность вытеснит эпл с рынка электроники. Тока чето пока байкал мне никто не продал.
     
     
  • 6.54, Аноним (73), 12:02, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да понимете ли, просто купить Байкал Эл. вам от этого не легче. У Байкалов нет своих литографов.
     
     
  • 7.60, Аноним (42), 12:13, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Млин а мне уже начальство миллиарды рублей выделила и что мне теперь с ними делать? Ну не яхту же покупать. Зачем мне третья яхта?
     
     
  • 8.64, Аноним (73), 12:18, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открывайтесь на Кипре, что-ли ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.48, YetAnotherOnanym (ok), 11:55, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, конечно же! Самсунг просто так вкорячивает на него свой тазик, чисто от нечего делать.
     
     
  • 5.62, Аноним (42), 12:14, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они уже bada пытались вкрячивать куда только можно. Ничего не вышло.
     
  • 3.38, Аноним (73), 11:47, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверняка, Ляо планирует.
     
     
  • 4.40, Аноним (42), 11:49, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ляо не будет преклонятся перед корейской поделкой. Он возьмет пиратский американский андроид без сервисов и поставит свои сервисы.
     
     
  • 5.45, Аноним (73), 11:54, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Loongarch64 есть не что иное, как поделка самого Ляо.
     
  • 4.50, Аноним (21), 11:56, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У Loongson совсем другое предназначение, а телевизоры Ляо и на Arm прекрасно клепает.
     

  • 1.37, Аноним (42), 11:46, 04/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Где купить полностью тупой большой телевизор? Друг спрашивает.
     
     
  • 2.49, Аноним (73), 11:55, 04/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.53, Аноним (26), 12:01, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Покупайте большой монитор.
     
  • 2.57, Аноним (57), 12:09, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "большой тупой телевизор" теперь называется "монитор".
     
     
  • 3.59, Аноним (21), 12:11, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема в том, что он тупо очень жирно стоит.
     
     
  • 4.68, Аноним (26), 12:49, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно обратиться за скидкой к менеджеру по продажам. Тупо скажите, что заплатите натурой.
     
     
  • 5.70, ryoken (ok), 12:59, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >натурой

    ...чьей...

     
  • 5.74, Аноним (73), 13:44, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вы такое скажете менеджеру, то он сразу подумает, что вы очень платёжеспособны. И предложит обратить внимание уже на другой товар: MacMini, MacBook на M2/M3. И вот на них, может быть, и скидку даст.
     
  • 2.71, Аноним (20), 13:11, 04/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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