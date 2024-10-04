Samsung адаптирует мобильную платформу Tizen для архитектуры RISC-V

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|1.1, Жироватт (ok), 08:59, 04/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> телевизоры
Зачем, если любой вменяемый человек буквально сразу после установки превращает его в простое устройство вывода посредством hdmi/DP?
Без срача, просто интересно. Где-то еще остался нормальный телевизонный контент, НЕ заражённый всем цветами политики?
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|2.8, Аноним (8), 09:47, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Буквально никто не превращает. Все юзают встроенную ОС и клиенты к потоковому контенту. А деды ещё и кабель до сих пор смотрят. Вылезай из манямирка садового кольца.
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|3.14, Теливизиръ (?), 10:01, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какое "садовое кольцо"? Это же маргинальный манямирочек гордых собой горячечных свидетелей одной широко известной в узковато-аутичноватых кругах ОС.
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|3.34, Человек в шапочке (?), 11:42, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если юзать встроенную ОС, то только коаксиальный кабель и подключать к вумному телевизеру. Т.к. с коаксиалом хоть связь однонаправленная. А иначе, если телик к инету подрубить, то он телеметрить непонятно кому будет (Гнусмасу, как минимум). Да ещё, наверняка, в прошивке есть и бекдорчики для кого надо.
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|4.76, Аноним (8), 14:30, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ой блин, помещаешь все особо умные девайсы в отдельный влан, изолированный от остальной сети, и пускай бекдорит хоть миллион лет
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|2.12, pfg21 (ok), 09:52, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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жирновато накинул... прям текёт...
большинство пользователей берет телефизор, пользуется и даж особо не задумывается о об альтернативных вариантах, ибо нфих не нужно.
и лишь отдельные узкозадроченные индивидуумы извилины себе ковыряют
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|3.73, Аноним (73), 13:33, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Знаю как повысить спрос на телеки у этого, так называемого, большинства. Нужно вместо или рядом с наклейкой "Марка N1 в" клеить наклейку с белой последней буквой латинского алфавита.
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|2.15, Аноним (15), 10:22, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Все, что ты можешь запихнуть в HDMI/dp (кроме игорь) нормальный телевизор сам может добыть из сети. И стриминг, и ютуп, и воо там еще надо от него.
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|3.18, нейм (?), 10:31, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> нормальный
Ага, достанет. Только зачем такой ютуб с рекламным скамом, когда osmc/kodi покажут тоже самое без рекламы и ненужного явного спонсирования омериканской организации?
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|6.24, Аноним (21), 11:00, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Расскажите это обычному невойтишнику, который просто желает смотреть ютуп.
Впрочем, далеко не каждый войтишник будет с этим возиться.
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|7.28, DeerFriend (?), 11:10, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Расскажите это обычному невойтишнику, который просто желает смотреть ютуп.
> Впрочем, далеко не каждый войтишник будет с этим возиться.
На днях посетил этот ваш ютуп через впн на свежей виртуалке, словил рекламный кринж каждые 5 минут. Даже самый тупой невайтишник после такого обычно начинает искать способы лечения.
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|8.31, Аноним (21), 11:31, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ерунда Точно так же, как ТВ смотрят с рекламой, так же и ютуб смотрят Понимает... текст свёрнут, показать
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|7.65, Аноним (73), 12:22, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так войтишники телевизеров и не покупают. Ну разве что, в качестве большого монитора.
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|3.25, Аноним (25), 11:01, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня старенькая SUPRA. Софт уже не обновляется, а то что у него внутри жутко глючное и тормозное. Ни одного фильма не удается за один прием посмотреть. Видимо, утечка памяти, т.к потихоньку начинает тормозить пока совсем не остановится, а потом ребут. Так что HPMI наше все.
Новый покупать! А нафига? Этот прекрасно работает.
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|3.58, Аноним (73), 12:09, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>И стриминг, и ютуп, и воо там еще надо от него.
И вот самое интересное, что потом не отмыться от них, когда они тебя рекомендательными технологиями задолбают. У телека же даже куки не почистить.
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|2.27, Аноним (27), 11:07, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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От телевизора там сейчас одно название. Там обычно андроид, на котором запускается Bilibili, Aiqiyi, RuTube или что-то такое.
Но можно теперь и на Тизен запускать.
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|2.55, Andrey (??), 12:04, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За пределами РФ остались общественные телеканалы без рекламы. Не сказать, чтобы они освещают ситуацию в мире непредвзято, но это внезапно лучше, чем сидеть в персонализированном медиа-пузыре ютюба и поглощать тонны рекламы.
Плюс, у них есть медиатеки с документалками, фильмами, сериалами и науч-попом.
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|3.63, Аноним (-), 12:18, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хуже Rutube нет ничего на свете. Если вы смотрите rutube знайте, что те, кто затеял замедление ютуба уже победили. Не заходите на Rutube.
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|2.75, Аноним (75), 14:20, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> НЕ заражённый всем цветами политики?
у политики один цвет, нет не как у истины, - цвет детской неожиданности!
пс: Цвет истины один, у лжи - палитра.
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|2.3, Walker (??), 09:23, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Tizen
В РФ кто-то им пользуется? Продают смартфоны с этой платформой?
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|3.6, Аноним324 (ok), 09:28, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В РФ кто-то им пользуется? Продают смартфоны с этой платформой?
Рф не центр вселенной, а тайзен на смартфонах не взлетел и их давно не выпускают. Тайзен чисто IOT ось, телевизоры, умные часы и им подобное.
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|3.7, проходил мимо (?), 09:41, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня был телевизор на базе тизена. В сервисном меню можно было ацки покрутить очень много. Если бы не косяки с цветом то не вернул бы в магазин. Теперь у меня элджи на вебос.
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|4.61, Аноним (73), 12:13, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Йотафон?
Ну понятно, что все гаджеты производятся не в РФ, но с маркой РФ'ей и стёртыми названиями на чипах.
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|1.5, Аноним (5), 09:26, 04/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Мне кажется или сабж одна из самых неадекватных оболочек для ТВ?
У меня вообще впечатление что адекватных оболочек для ТВ не существует в природе.
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|2.13, iPony129412 (?), 09:54, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Меня штатный плеер в своё время порадовал.
Даже смог MKV файл с файлом субтитрами рядом.
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|4.52, iPony129412 (?), 11:59, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Типа того.
Я вон на Samsung смартфон с Android 4.1 распаковывал ZIP архивы в терминале.
Потому что штатный Файл Менеджер не умел. А приложения то с кучей лишнено, то ещё что.
А тут стал мультсериал смотреть примерно в эти же года. А оно субтитры такие умеет! Для меня был шок 🤯
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|1.22, Аноним (22), 10:48, 04/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пока ничего не пришло, мне все равно что там коллаб питон , почти уехал.
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|3.35, Аноним (27), 11:45, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так можно любой htpc на loongarch64 взять и через hdmi подключить дисплей.
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|4.39, Аноним (42), 11:47, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем там Тайзен? Поставь любой линь и поставь туда Kodi. loongarch64 многие сейчас поддерживают.
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|5.44, Аноним (44), 11:53, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Kodi
часом ваш плей-лист у себя на сервере не хранит. Готовый состав так-то.
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|4.43, Аноним (73), 11:50, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Гнусмас. Иначаче, странно бы было с их стороны вкладываться во впиливание поддержки RISC-V в Тазик.
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|5.51, Аноним (42), 11:57, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эти вообще рассматривают возможность. Какой то менеджер решил показать какой он эффективный. Планов пока не видать. Я вот тоже рассматриваю возможность вытеснит эпл с рынка электроники. Тока чето пока байкал мне никто не продал.
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|6.54, Аноним (73), 12:02, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да понимете ли, просто купить Байкал Эл. вам от этого не легче. У Байкалов нет своих литографов.
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|7.60, Аноним (42), 12:13, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Млин а мне уже начальство миллиарды рублей выделила и что мне теперь с ними делать? Ну не яхту же покупать. Зачем мне третья яхта?
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|5.62, Аноним (42), 12:14, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они уже bada пытались вкрячивать куда только можно. Ничего не вышло.
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|4.40, Аноним (42), 11:49, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ляо не будет преклонятся перед корейской поделкой. Он возьмет пиратский американский андроид без сервисов и поставит свои сервисы.
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|4.50, Аноним (21), 11:56, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У Loongson совсем другое предназначение, а телевизоры Ляо и на Arm прекрасно клепает.
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|4.68, Аноним (26), 12:49, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно обратиться за скидкой к менеджеру по продажам. Тупо скажите, что заплатите натурой.
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|5.74, Аноним (73), 13:44, 04/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если вы такое скажете менеджеру, то он сразу подумает, что вы очень платёжеспособны. И предложит обратить внимание уже на другой товар: MacMini, MacBook на M2/M3. И вот на них, может быть, и скидку даст.
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