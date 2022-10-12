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Samsung заключил соглашения о поставке Tizen на телевизорах сторонних производителей

12.10.2022 13:55

Компания Samsung Electronics объявил о заключении ряда партнёрских соглашений, связанных с лицензированием платформы Tizen для других производителей умных телевизоров. Соглашения заключены с компаниями Attmaca, HKC и Tempo, которые в этом году начнут выпускать свои телевизоры с прошивкой на основе Tizen под брендами Bauhn, Linsar, Sunny и Vispera для продажи в Австралии, Италии, Новой Зеландии, Испании, Турции и Великобритании.

Лицензирование позволяет не только использовать открытые исходные тексты Tizen, но и устанавливать на своих устройствах готовое решение, включающее дополнительные приложения, инструменты для поиска контента и оригинальный интерфейс пользователя. Samsung также выразил готовность к совместной работе по оптимизации Tizen для стороннего оборудования. Заключившим соглашение производителям будет предоставлен доступ к сервисам и технологиям доставки контента, используемым в Samsung Smart TV, таким как платформа потокового вещания Samsung TV Plus, система навигации по телепрограмме (Universal Guide) и голосовой помощник Bixby.

Код Tizen поставляется под лицензиями GPLv2, Apache 2.0 и BSD, и развивается под покровительством организации Linux Foundation, в основном силами компании Samsung. Платформа продолжает развитие проектов MeeGo и LiMO и отличается предоставлением возможности использования Web API и web-технологий (HTML5/JavaScript/CSS) для создания мобильных приложений. Графическое окружение построено на основе протокола Wayland и наработках проекта Enlightenment, для управления сервисами применяется Systemd.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.samsung.com/globa...)
  2. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Tizen 6.0 M2
  3. OpenNews: Второй тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.5
  4. OpenNews: Выпуск платформы webOS Open Source Edition 2.18
  5. OpenNews: Весь новый модельный ряд Samsung Smart TV будет основан на платформе Tizen
  6. OpenNews: Samsung анонсировал Tizen 4.0 и Tizen RT
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57894-tizen
Ключевые слова: tizen, tv
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, dullish (ok), 13:56, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Так укры их за это "буком" что-ли?
    Как ни крути, а причина веская.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:08, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Опять таблетки забыл принять и спёр телефон у санитаров?
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 14:55, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сами напросились! #ЯМыМост
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:04, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > дополнительные приложения

    неудаляемые?

     
  • 1.4, Аноним (3), 14:09, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Больше жду когда гнусмас свои ящики на Android переведёт. Там хоть можно termux, NX/VNC/RDP-клиента и RetroArch накатить. Сёрфить на них всё равно кровь из глаз...
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:31, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Скоро плазма уже будет удобоваримой и можно будет с любого дистрибутива использовать моноблок с тормозным процессором под названием телевизор.
     

  • 1.5, adolfus (ok), 14:10, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не читает флешки, размеченные в ext3.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:17, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Флешки могут быть только в ext2.
     
     
  • 3.9, Онаним. (?), 14:22, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему. Ещё в ext4 с отключенным полностью журналированием и включенным sync - why not?
     
     
  • 4.13, Аноним (7), 14:40, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, у меня такое работало куда хуже, чем ext2. Может быть, tune2fs -O ^has_journal /dev/sdXn был некорректный способ отключить журнал, но сильно просаживались все параметры, даже линейные скорость и задержка доступа к файлам (после сброса кешей).
     
  • 2.19, Аноним (2), 14:55, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня в автомобиле только FAT32 и NTFS читаются.
     
  • 2.22, iPony129412 (?), 15:03, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Логично
     

  • 1.6, YM2608 (?), 14:15, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хачу новый ЭЛТ телевизор с современными входами — USB, HDMI, VGA и цифровыми приемниками DVB, а также разрешение повыше, чем 720*576 — хотя бы 1360*768
    (на ЭЛТ экранах картинка более плавная, чем на самых быстрых ЖК-панелях)
     
     
  • 2.12, Ананоним (?), 14:33, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Купи уже хороший CRT дисплей на 21 дюйм, пока их не угробили все.
     
     
  • 3.17, YM2608 (?), 14:50, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хотелось бы телек, 28-32"
    я вот недавно поиграл на 19" мониторе в Сеговские игры через эмулятор - картинка чёткая, пиксели не плывут, как на ЖК, когда спрайты крутятся, наклоняются
     

  • 1.8, user90 (?), 14:20, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да чо это за новости? Вон у Торвальдса комп сломался! А не это вот)
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 14:33, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну он даже дебиан поставить не мог потому что сложно. А тут ну может ему не сказали как комп собирать.
     

  • 1.14, Chlen22sm (?), 14:45, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто пользуется телевизором в 2к22? Зачем он нужен? Я не про контент, а про формфактор огромного монитора? Фильмы смотреть в разы удобнее с телефона перед мордой, вместо того чтобы щуриться и напрягать глаза, особенно если вы слепой, как и все айтишники.
     
     
  • 2.18, YM2608 (?), 14:51, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Манго реально улучшает и даже восстанавливает зрение! ешь хотя бы по 2 манго в неделю!!!
     
  • 2.21, Аноним (2), 14:56, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С ноутбука можно фильмы смотреть или в онлайн-кинотеатре.
     
  • 2.23, InuYasha (??), 15:07, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы с Фракталом не знакомы,случаем? Так, просто...
     

  • 1.15, Аноним (-), 14:45, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Графическое окружение построено на основе протокола Wayland и наработках проекта Enlightenment

    Юзал Энлайтенмент такое впечатление, что разработчики ложили болт на Десктоп. По моим ощущениям их DE  пилится для планшетов и холодильников.

     
  • 1.16, Аноним (-), 14:47, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Код Tizen поставляется под лицензиями GPLv2, Apache 2.0 и BSD

    Э не гони! А в их продуктах есть тивоизарованные устройства? Столман Tizen одобрил?

     
  • 1.24, InuYasha (??), 15:11, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо законодательно запретить производителям (и всем остальным) блокировать погрузчик ботинок и любое сокрытие данных от пользователя.
     
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