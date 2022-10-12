Samsung заключил соглашения о поставке Tizen на телевизорах сторонних производителей

Компания Samsung Electronics объявил о заключении ряда партнёрских соглашений, связанных с лицензированием платформы Tizen для других производителей умных телевизоров. Соглашения заключены с компаниями Attmaca, HKC и Tempo, которые в этом году начнут выпускать свои телевизоры с прошивкой на основе Tizen под брендами Bauhn, Linsar, Sunny и Vispera для продажи в Австралии, Италии, Новой Зеландии, Испании, Турции и Великобритании.

Лицензирование позволяет не только использовать открытые исходные тексты Tizen, но и устанавливать на своих устройствах готовое решение, включающее дополнительные приложения, инструменты для поиска контента и оригинальный интерфейс пользователя. Samsung также выразил готовность к совместной работе по оптимизации Tizen для стороннего оборудования. Заключившим соглашение производителям будет предоставлен доступ к сервисам и технологиям доставки контента, используемым в Samsung Smart TV, таким как платформа потокового вещания Samsung TV Plus, система навигации по телепрограмме (Universal Guide) и голосовой помощник Bixby.

Код Tizen поставляется под лицензиями GPLv2, Apache 2.0 и BSD, и развивается под покровительством организации Linux Foundation, в основном силами компании Samsung. Платформа продолжает развитие проектов MeeGo и LiMO и отличается предоставлением возможности использования Web API и web-технологий (HTML5/JavaScript/CSS) для создания мобильных приложений. Графическое окружение построено на основе протокола Wayland и наработках проекта Enlightenment, для управления сервисами применяется Systemd.



