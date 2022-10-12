Samsung заключил соглашения о поставке Tizen на телевизорах сторонних производителей

|
|1.4, Аноним (3), 14:09, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Больше жду когда гнусмас свои ящики на Android переведёт. Там хоть можно termux, NX/VNC/RDP-клиента и RetroArch накатить. Сёрфить на них всё равно кровь из глаз...
|
|
|
|2.10, Аноним (10), 14:31, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем? Скоро плазма уже будет удобоваримой и можно будет с любого дистрибутива использовать моноблок с тормозным процессором под названием телевизор.
|
|
|
|
|
|3.9, Онаним. (?), 14:22, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Почему. Ещё в ext4 с отключенным полностью журналированием и включенным sync - why not?
|
|
|
|4.13, Аноним (7), 14:40, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не знаю, у меня такое работало куда хуже, чем ext2. Может быть, tune2fs -O ^has_journal /dev/sdXn был некорректный способ отключить журнал, но сильно просаживались все параметры, даже линейные скорость и задержка доступа к файлам (после сброса кешей).
|
|1.6, YM2608 (?), 14:15, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
хачу новый ЭЛТ телевизор с современными входами — USB, HDMI, VGA и цифровыми приемниками DVB, а также разрешение повыше, чем 720*576 — хотя бы 1360*768
(на ЭЛТ экранах картинка более плавная, чем на самых быстрых ЖК-панелях)
|
|
|
|
|
|3.17, YM2608 (?), 14:50, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
хотелось бы телек, 28-32"
я вот недавно поиграл на 19" мониторе в Сеговские игры через эмулятор - картинка чёткая, пиксели не плывут, как на ЖК, когда спрайты крутятся, наклоняются
|
|1.8, user90 (?), 14:20, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Да чо это за новости? Вон у Торвальдса комп сломался! А не это вот)
|
|
|
|2.11, Аноним (10), 14:33, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну он даже дебиан поставить не мог потому что сложно. А тут ну может ему не сказали как комп собирать.
|
|1.14, Chlen22sm (?), 14:45, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кто пользуется телевизором в 2к22? Зачем он нужен? Я не про контент, а про формфактор огромного монитора? Фильмы смотреть в разы удобнее с телефона перед мордой, вместо того чтобы щуриться и напрягать глаза, особенно если вы слепой, как и все айтишники.
|
|
|
|2.18, YM2608 (?), 14:51, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Манго реально улучшает и даже восстанавливает зрение! ешь хотя бы по 2 манго в неделю!!!
|
|1.15, Аноним (-), 14:45, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Графическое окружение построено на основе протокола Wayland и наработках проекта Enlightenment
Юзал Энлайтенмент такое впечатление, что разработчики ложили болт на Десктоп. По моим ощущениям их DE пилится для планшетов и холодильников.
|
|1.16, Аноним (-), 14:47, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Код Tizen поставляется под лицензиями GPLv2, Apache 2.0 и BSD
Э не гони! А в их продуктах есть тивоизарованные устройства? Столман Tizen одобрил?
|
|1.24, InuYasha (??), 15:11, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Надо законодательно запретить производителям (и всем остальным) блокировать погрузчик ботинок и любое сокрытие данных от пользователя.
|