Выпуск мобильной платформы Tizen 6.0 M2

Опубликован второй тестовый (milestone) выпуск мобильной платформы Tizen 6.0. Выпуск ориентирован на ознакомление разработчиков с новыми возможностями платформы. Код поставляется под лицензиями GPLv2, Apache 2.0 и BSD. Сборки сформированы для эмулятора, плат Raspberry Pi 3/4, artik 710/530/533 и различных мобильных платформ на базе архитектур armv7l и arm64. Проект развивается под покровительством организации Linux Foundation, последнее время в основном силами компании Samsung. Платформа продолжает развитие проектов MeeGo и LiMO и отличается предоставлением возможности использования Web API и web-технологий (HTML5/JavaScript/CSS) для создания мобильных приложений. Графическое окружение построено на основе протокола Wayland и наработках проекта Enlightenment, для управления сервисами применяется Systemd. Особенности Tizen 6.0 M2: Добавлена поддержка встроенного API для компьютерного зрения, который можно использовать для распознавания людей.

Расширены связанные с машинным обучением программные интерфейсы для распознавания речи.

Улучшен фреймворк Wearable Gesture Framework для взаимодействия с программами для умных часов при помощи экранных жестов.

Добавлен фреймворк NUI 2.0 с унифицированной поддержкой 2D и 3D для приложений на C#.

Добавлена поддержка движков воспроизведения мультимедийного контента (Flexible Media Playback Engine & Interface).

Добавлена поддержка фреймворка BLE Mesh Framework создания mesh-сети из устройств интернета вещей.

Проведена оптимизация потребления энергии для носимых устройств.

Добавлена поддержка фреймворка для настраиваемого домашнего экрана (Customizable Home Framework).

Добавлена поддержка устройств с несколькими интерфейсами Wi-Fi.

Добавлена поддержка изображений в формате WebP и возможность загрузки изображений Gif в асинхронном режиме.

Улучшено создание и проверка цифровых подписей для обновляемых пакетов. Добавлены компоненты для создания и проверки подписей пакета recovery. Добавлена поддержка обновления и восстановления на основе подключаемых накопителей.

Библиотеки EFL (Enlightenment Foundation Library) обновлены до версии 1.24.



