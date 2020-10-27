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Выпуск мобильной платформы Tizen 6.0 M2

27.10.2020 21:48

Опубликован второй тестовый (milestone) выпуск мобильной платформы Tizen 6.0. Выпуск ориентирован на ознакомление разработчиков с новыми возможностями платформы. Код поставляется под лицензиями GPLv2, Apache 2.0 и BSD. Сборки сформированы для эмулятора, плат Raspberry Pi 3/4, artik 710/530/533 и различных мобильных платформ на базе архитектур armv7l и arm64.

Проект развивается под покровительством организации Linux Foundation, последнее время в основном силами компании Samsung. Платформа продолжает развитие проектов MeeGo и LiMO и отличается предоставлением возможности использования Web API и web-технологий (HTML5/JavaScript/CSS) для создания мобильных приложений. Графическое окружение построено на основе протокола Wayland и наработках проекта Enlightenment, для управления сервисами применяется Systemd.

Особенности Tizen 6.0 M2:

  • Добавлена поддержка встроенного API для компьютерного зрения, который можно использовать для распознавания людей.
  • Расширены связанные с машинным обучением программные интерфейсы для распознавания речи.
  • Улучшен фреймворк Wearable Gesture Framework для взаимодействия с программами для умных часов при помощи экранных жестов.
  • Добавлен фреймворк NUI 2.0 с унифицированной поддержкой 2D и 3D для приложений на C#.
  • Добавлена поддержка движков воспроизведения мультимедийного контента (Flexible Media Playback Engine & Interface).
  • Добавлена поддержка фреймворка BLE Mesh Framework создания mesh-сети из устройств интернета вещей.
  • Проведена оптимизация потребления энергии для носимых устройств.
  • Добавлена поддержка фреймворка для настраиваемого домашнего экрана (Customizable Home Framework).
  • Добавлена поддержка устройств с несколькими интерфейсами Wi-Fi.
  • Добавлена поддержка изображений в формате WebP и возможность загрузки изображений Gif в асинхронном режиме.
  • Улучшено создание и проверка цифровых подписей для обновляемых пакетов. Добавлены компоненты для создания и проверки подписей пакета recovery. Добавлена поддержка обновления и восстановления на основе подключаемых накопителей.
  • Библиотеки EFL (Enlightenment Foundation Library) обновлены до версии 1.24.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.tizen.org/blogs/bi...)
  2. OpenNews: Второй тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.5
  3. OpenNews: Первый тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.5
  4. OpenNews: Второй тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53975-tizen
Ключевые слова: tizen
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Козлетто (?), 22:21, 27/10/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда что-то из альтернативных мобильных ОС начнет захватывать мир? Чтобы потеснить эти андроиды и айосы из массового рынка
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:22, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как только разрабы поймут, что о телефонках надо не только мечтать, но и физически продавать их.
     
     
  • 3.5, НяшМяш (ok), 22:41, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом у разрабов возникнет естественное желание монетизировать и вот у нас уже 3 "конкурирующих" стандарта...
     
  • 2.6, апвпа (?), 22:54, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    зачем? мало фрагментации?
     
  • 2.7, A.Stahl (ok), 23:10, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как только люди начнут понимать что сама концепция "мобильной ОСи" нелепа как хлеб для еды по средам. ОС она должна быть и в Африке ОС и на телефоне ОС.
     

  • 1.2, Аноним (3), 22:21, 27/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    А телефонки с ним есть вообще в продаже? Или тазик более неуловимый, чем парусник?
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:27, 27/10/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Осталось добавить API для стирания памяти пользователя, связанные с машинным обучением, естественно. И в "телевизор".
     
  • 1.8, Аноним (8), 23:52, 27/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    Закапывайте стюардессу обратно...
     
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