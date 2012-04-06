The OpenNET Project / Index page

Выпуск мобильной платформы /e/OS 3.1

15.09.2025 21:34

Представлен выпуск мобильной платформы /e/OS 3.1, сфокусированной на конфиденциальности пользовательских данных. Платформа основана Гаэлем Дювалем (Gaël Duval), создателем дистрибутива Mandrake Linux. Проект поддерживает 253 модели смартфонов и формирует сборки прошивок для наиболее популярных из них. На базе смартфонов OnePlus, Fairphone, Teracube и Pixel подготовлены собственные редакции устройств, распространяемые с предустановленной прошивкой /e/OS под брендами Murena One, Murena 2, Murena Fairphone 4/5, Murena Teracube 2e, Murena Pixel 5/7 и Murena SHIFTphone 8.

Прошивка /e/OS развивается как ответвление от платформы LineageOS (на базе Android), избавленное от привязки к сервисам и инфраструктуре Google для исключения передачи телеметрии на серверы Google и повышения уровня конфиденциальности. Среди прочего, блокируется и неявная отправка информации, например, обращения к серверам Google при проверке доступности сети, резолвинге DNS и определении точного времени.

В поставку входит пакет microG, предлагающий независимые аналоги сервисов Google, что позволяет обойтись без установки проприетарных компонентов. Для определения местоположения по Wi-Fi и базовым станциям (без GPS) прослойка UnifiedNlp, способная работать через BeaconDB, OpenWlanMap, openBmap, OpenCellID, lacells.db и другие альтернативные сервисы. Вместо поисковой системы Google предлагается метапоисковый сервис Murena Find на основе поискового движка Qwant. метапоисковый сервис на основе форка движка Searx, анонимизирующий отправляемые запросы.

Для синхронизации точного времени вместо обращения к NTP-серверу Google запросы отправляются на серверы из коллекции NTP Pool, а вместо DNS-серверов Google (8.8.8.8) используются DNS-серверы текущего провайдера. В web-браузере по умолчанию включён блокировщик рекламы и скриптов для отслеживания перемещений. Для синхронизации файлов и данных приложений разработан собственный сервис, совместимый с инфраструктурой на основе Nextcloud. Серверные компоненты основаны на открытом ПО и доступны для установки на подконтрольных пользователю системах.

Интерфейс пользователя включает собственное окружение для запуска приложений BlissLauncher, улучшенную систему уведомлений, новый экран блокировки и иное стилевое оформление. В BlissLauncher задействован разработанный для /e/OS набор автоматически масштабируемых пиктограмм и отдельная подборка виджетов (например, виджет для показа прогноза погоды).

Проектом также развивается собственный менеджер аутентификации, позволяющий использовать для всех сервисов единую учётную запись (user@murena.io), регистрируемую в процессе первой установки. Учётную запись можно использовать для получения доступа к своему окружению с других устройств или через Web. В облаке Murena Cloud бесплатно предоставляется 1ГБ для хранения своих данных, синхронизации приложений и резервных копий.

Среди входящих в состав приложений: почтовый клиент Mail (форк K9-Mail), web-браузер Cromite, (на базе Chromium), программа для работы с камерой OpenCamera, программа для отправки мгновенных сообщений QKSMS, система для ведения заметок nextcloud-notes, PDF-просмотрщик MJ PDF, планировщик opentasks, программа для работы с картами Magic Earth, галерея фотографий gallery3d, файловый менеджер, каталог приложений App Lounge.

Основные изменения в /e/OS 3.1:

  • Для смартфоров Fairphone включены по умолчанию VoLTE и передача данных через сеть мобильного оператора (VoWiFi остаётся отключённым по умолчанию). В приложении для камеры реализована возможность создания фотографий с разрешением до 50 мегапикселей и улучшено качество звука в видеозаписях. Улучшена совместимость со сторонними приложениями. Добавлена поддержка установки платформы /e/OS через инсталлятор.
  • В функции автоматического создания на лету субтитров к видео ("Live Caption") реализована поддержка изменения местоположение текста.
  • Перенесены обновления и исправления из платформы LineageOS 22.2, основанной на кодовой базе Android 15 (/e/OS 3.0 базировался на LineageOS 20/Android 13).
  • В web-браузере движок обновлён до Chromium 138.
  • Пакет microG обновлён до версии 0.3.8.250932.
  • Добавлена возможность использования в /e/OS приложений Revolut, Yuh, web.de, GMX и Yuka.

Дополнительно доступен для заказа новый смартфон Murena SHIFTphone 8, представляющий собой клон SHIFTphone 8, поставляемый с /e/OS. Смартфон примечателен модульным дизайном (состоит из 18 заменяемых компонентов) и наличием аппаратного выключателя камеры и микрофона.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63887-e.foundation
Ключевые слова: e.foundation
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, дАнон (?), 21:41, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    наплодили прослоек, но по итогу видел выбор только между Open Cell и между BeaconDB. сканю через второе, ибо он ещё и вафлю с ble сканит
     
  • 1.2, 12yoexpert (ok), 21:43, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кто-нибудь пробовал портировать это или lineage на свой девайс? как это выглядит вкратце?
     
     
  • 2.11, Ценитель GPL рогаликов (?), 23:17, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Накатывал на старый самсунг галакси, в итоге bootloop. Там версии прошивок (ОС) в списках обязательных требований поверх которых все пишется. Нужные не распространяются для РФ и легких способов сменить их нет. Инструментарий adb и heimdal в репах дебиана есть.

    Хотел какой-то смарт взять под прошивку, но в этих проектах акцент либо на штучные премиум девайсы, либо на сильно устаревшее, которые даже б/у сложно купить. Да и желание донашивать за кем-то тоже нет.

    PostmarketOS более интересный и перспективный проект.

     
     
  • 3.12, 12yoexpert (ok), 23:53, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    postmarket - крайне кастрированная поделка, неуютно
     
     
  • 4.18, Ценитель GPL рогаликов (?), 00:27, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > postmarket - крайне кастрированная поделка, неуютно

    Возможно. От модели девайса зависит, но это GNU/Linux для телефонов, активно разрабатываемый. В горизонте нескольких лет, 5-10, это более перспективный проект чем что-то на кодовой базе Гугла, который захочет все это для посторонних закрыть, если еще не закрыл. А там санкции, глобальные "конфликты" и что еще может запретить для любого жителя планеты несвободные технологии вроде Гугла.

    Эпоха комфорта закончилась и проприетарщины завязанной на него то же.

     
  • 2.14, myster (ok), 00:13, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я пробовал. Чистую LineageOS не стоит ставить, она просто урезана до нельзя, там умышленно вырезали всё, что по их мнению лишнее в AOSP, даже градиент цвета UI не настроить. Но сама команда разработчиков LineageOS создала хорошую основу на создания кастомов на базе их документации и кода. Авторы же прошивок на базе LineageOS, возвращают назад вырезанные из AOSP фишки и сверху накручивают другие интересные наработки. Собственно тоже самое делает и сам Google в Pixel, только Google не берёт за основу LineageOS, а берёт AOSP и публично нигде не делятся кастомизациями и документацией по их установке.

    Авторы кастомов часто перенимают наработки друг друга, например, красивые анимации сканнера отпечатка пальца, наборы инонок статус бара, расширенные модули по управлению разрешениями и другие улучшалки, все берут откуда-то из общей базы наработок. Каждый автор кастома собирает прошивку, как из конструктора из общих наработок и модулей.

    Выглядят популярные кастомы хорошо, там крутых улучшалок, больше даже, чем Google добавляет в Pixel'и.  Но все они, и даже /e/OS и даже GrapheneOS, не могут прыгнуть за рамки архитектуры AOSP. Например, не могут сделать возможность включать больше одного рабочего профиля. Не могут сделать из Android нормальную систему, в которой приложения больше не пробуждаются постоянно по куче разных событий и не висят в памяти. Не могут добавить поддержку внешних устройств не предусмотренных архитектурой Android. И т.д.

    Стоит ли использовать кастомы вмесно прошивок вендоров? Если вы любитель всё настраивать, то определенно стоит. Если вам лень, то пользуйтесь тем, что вам вендоры кастомизируют. Все прошивки вендоров это такие же кастомы AOSP, но с усиленной телеметрией и разным проприетарным мусором.

     
     
  • 3.15, Вадо (?), 00:21, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не понял предназначения LineageOS — зачем брался.
     
     
  • 4.19, myster (ok), 00:27, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если не понял предназначения LineageOS — зачем брался.

    чтобы понять и нужно взяться. Она настолько урезана, что выглядит, как болванка / основа, а не как полноценная система.

     
  • 3.17, дАнон (?), 00:26, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    линяга она как арч. из самих настроек ничего не выдирали, местами даже чуть добавляют. в сборках для Моторолы даже есть настройки, имеющиеся в оригинальной прошивке. и самое клёвое на линяге используется световой индикатор для уведомлений!
    а на сток прошивке он сугубо для того чтобы узнать телефон труп или нет, когда ставишь на зарядку с 0%
     
     
  • 4.20, myster (ok), 00:31, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > линяга она как арч.

    Там нет аналога pacman, у пользователя руки связаны вернуть вырезанное, поэтому нет.

    > из самих настроек ничего не выдирали, местами даже чуть добавляют. в сборках для Моторолы даже есть настройки, имеющиеся в оригинальной прошивке.

    Видимо бутлупилась, вот и портировали их для совместимости с железом.

    > и самое клёвое на линяге используется световой индикатор для уведомлений!

    Да, это их фишка


     
  • 3.22, Ценитель GPL рогаликов (?), 00:43, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не могут прыгнуть за рамки архитектуры AOSP.

    Это равносильно задаче выпилить из Chromium все что связано с Google. Заведомо невыполнимая шизофреничная цель. Все эти "улучшатели" приватности на основе android это равносильны "улучшателям" приватности windows 10.

    Нужно 100% свободное ПО, без проприетарщины. Здесь PostmarketOS на основе Alpine GNU/Linux нет альтернатив. Вообще. Ubuntu и их touch не воспринимаю как свободное ПО.

     
  • 2.16, дАнон (?), 00:23, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там даже без своего порта грустно
    ставил готовую сборку под телефон 2021г, дальше рекавери даже не ушёл. ADB тупо не работал там, на этом и забил
    написал репорт ребятам, ни ответа ни привета. потом его спустя год бот закрыл за срок давности

    касательно более старого телефона аналогично баг репорты просто закрыли за давность

     

  • 1.3, Аноним (3), 21:52, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Прошивка /e/OS развивается как ... на базе Android

    Ничего нового.

     
  • 1.4, 55555 (??), 21:58, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На фоне окукливания и огораживания бобра, это пожалуй мощная альтернатива. Как Роки против Шапки.
     
     
  • 2.6, Аноним (3), 22:29, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > движок обновлён до Chromium 138

    Да уж, "альтернатива"...

     
  • 2.9, Аноним (9), 23:02, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Альтернатива Android это iOS.
    5 из Топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире это iPhone:
    https://www.counterpointresearch.com/en/insights/global-smartphone-sales-top-1
     
     
  • 3.10, Bob (??), 23:14, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно, всё как в отношениях, одна половина сношает другую)
    Есть мнение, что логотип Apple это не яблоко, а разработаная попка, вид сбоку.
    Учитывая как Тим Кук любит backstage и всю контору в целом - так оно и есть.
     
     
  • 4.13, Ценитель GPL рогаликов (?), 00:11, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть мнение, что логотип Apple это не яблоко, а разработаная попка, вид сбоку.

    Учитывая как Тим Кук любит backstage и всю контору в целом - так оно и есть.

    Если убрать выемку справа, то действительно будет похоже на чей-то зад во время дефикации на север.
    Но с такой выемкой человек вряд-ли сможете жить, так что это яблоко. НО. Огрызок. Первый укус и всю сладость забрала корпорации, а покупателю скинула огрызок. Людей в реальной жизни сложно заставить доедать за кем-то яблоко. Но с этим брендом какая-то аномалия. Миллионы на планете соглашаются  доедать за кем-то надкусанное яблоко, соглашаясь с тем, что кто-то имеет право за них делать первый   укус. Не удивлюсь если тут какая-то библейская отсылка и еще магия в довесок.

     
     
  • 5.21, волновой кочевник (?), 00:40, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Инопланетяне против рогаликов!
     
     
  • 6.23, Ценитель GPL рогаликов (?), 00:49, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В наше время самые безумные конспирологические теории либо стали, либо становятся реальностью.

    Символы для людей в них верящих очень важны. Зачем швейцарский производитель рюкзаков в рюкзак на 30-35 литров пихает аж 26 крестов??? Для производителя это очень важно! Так и с яблоком, и одноглазой нвидией, и с решеткой на окнах от майкрософт.

     
     
  • 7.24, Аноним (24), 01:25, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а можно еще?
     

  • 1.7, Admino (ok), 22:50, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Revolut, Yuh, web.de, GMX и Yuka.

    Кто все эти люди?

     
  • 1.8, Аноним (3), 22:53, 15/09/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

