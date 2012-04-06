Выпуск мобильной платформы /e/OS 3.1

|
|1.1, дАнон (?), 21:41, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
наплодили прослоек, но по итогу видел выбор только между Open Cell и между BeaconDB. сканю через второе, ибо он ещё и вафлю с ble сканит
|1.2, 12yoexpert (ok), 21:43, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
кто-нибудь пробовал портировать это или lineage на свой девайс? как это выглядит вкратце?
|2.11, Ценитель GPL рогаликов (?), 23:17, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Накатывал на старый самсунг галакси, в итоге bootloop. Там версии прошивок (ОС) в списках обязательных требований поверх которых все пишется. Нужные не распространяются для РФ и легких способов сменить их нет. Инструментарий adb и heimdal в репах дебиана есть.
Хотел какой-то смарт взять под прошивку, но в этих проектах акцент либо на штучные премиум девайсы, либо на сильно устаревшее, которые даже б/у сложно купить. Да и желание донашивать за кем-то тоже нет.
PostmarketOS более интересный и перспективный проект.
|4.18, Ценитель GPL рогаликов (?), 00:27, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> postmarket - крайне кастрированная поделка, неуютно
Возможно. От модели девайса зависит, но это GNU/Linux для телефонов, активно разрабатываемый. В горизонте нескольких лет, 5-10, это более перспективный проект чем что-то на кодовой базе Гугла, который захочет все это для посторонних закрыть, если еще не закрыл. А там санкции, глобальные "конфликты" и что еще может запретить для любого жителя планеты несвободные технологии вроде Гугла.
Эпоха комфорта закончилась и проприетарщины завязанной на него то же.
|2.14, myster (ok), 00:13, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я пробовал. Чистую LineageOS не стоит ставить, она просто урезана до нельзя, там умышленно вырезали всё, что по их мнению лишнее в AOSP, даже градиент цвета UI не настроить. Но сама команда разработчиков LineageOS создала хорошую основу на создания кастомов на базе их документации и кода. Авторы же прошивок на базе LineageOS, возвращают назад вырезанные из AOSP фишки и сверху накручивают другие интересные наработки. Собственно тоже самое делает и сам Google в Pixel, только Google не берёт за основу LineageOS, а берёт AOSP и публично нигде не делятся кастомизациями и документацией по их установке.
Авторы кастомов часто перенимают наработки друг друга, например, красивые анимации сканнера отпечатка пальца, наборы инонок статус бара, расширенные модули по управлению разрешениями и другие улучшалки, все берут откуда-то из общей базы наработок. Каждый автор кастома собирает прошивку, как из конструктора из общих наработок и модулей.
Выглядят популярные кастомы хорошо, там крутых улучшалок, больше даже, чем Google добавляет в Pixel'и. Но все они, и даже /e/OS и даже GrapheneOS, не могут прыгнуть за рамки архитектуры AOSP. Например, не могут сделать возможность включать больше одного рабочего профиля. Не могут сделать из Android нормальную систему, в которой приложения больше не пробуждаются постоянно по куче разных событий и не висят в памяти. Не могут добавить поддержку внешних устройств не предусмотренных архитектурой Android. И т.д.
Стоит ли использовать кастомы вмесно прошивок вендоров? Если вы любитель всё настраивать, то определенно стоит. Если вам лень, то пользуйтесь тем, что вам вендоры кастомизируют. Все прошивки вендоров это такие же кастомы AOSP, но с усиленной телеметрией и разным проприетарным мусором.
|4.19, myster (ok), 00:27, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Если не понял предназначения LineageOS — зачем брался.
чтобы понять и нужно взяться. Она настолько урезана, что выглядит, как болванка / основа, а не как полноценная система.
|3.17, дАнон (?), 00:26, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
линяга она как арч. из самих настроек ничего не выдирали, местами даже чуть добавляют. в сборках для Моторолы даже есть настройки, имеющиеся в оригинальной прошивке. и самое клёвое на линяге используется световой индикатор для уведомлений!
а на сток прошивке он сугубо для того чтобы узнать телефон труп или нет, когда ставишь на зарядку с 0%
|4.20, myster (ok), 00:31, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> линяга она как арч.
Там нет аналога pacman, у пользователя руки связаны вернуть вырезанное, поэтому нет.
> из самих настроек ничего не выдирали, местами даже чуть добавляют. в сборках для Моторолы даже есть настройки, имеющиеся в оригинальной прошивке.
Видимо бутлупилась, вот и портировали их для совместимости с железом.
> и самое клёвое на линяге используется световой индикатор для уведомлений!
Да, это их фишка
|3.22, Ценитель GPL рогаликов (?), 00:43, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> не могут прыгнуть за рамки архитектуры AOSP.
Это равносильно задаче выпилить из Chromium все что связано с Google. Заведомо невыполнимая шизофреничная цель. Все эти "улучшатели" приватности на основе android это равносильны "улучшателям" приватности windows 10.
Нужно 100% свободное ПО, без проприетарщины. Здесь PostmarketOS на основе Alpine GNU/Linux нет альтернатив. Вообще. Ubuntu и их touch не воспринимаю как свободное ПО.
|2.16, дАнон (?), 00:23, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
там даже без своего порта грустно
ставил готовую сборку под телефон 2021г, дальше рекавери даже не ушёл. ADB тупо не работал там, на этом и забил
написал репорт ребятам, ни ответа ни привета. потом его спустя год бот закрыл за срок давности
касательно более старого телефона аналогично баг репорты просто закрыли за давность
|1.3, Аноним (3), 21:52, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Прошивка /e/OS развивается как ... на базе Android
Ничего нового.
|1.4, 55555 (??), 21:58, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
На фоне окукливания и огораживания бобра, это пожалуй мощная альтернатива. Как Роки против Шапки.
|2.6, Аноним (3), 22:29, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> движок обновлён до Chromium 138
Да уж, "альтернатива"...
|3.10, Bob (??), 23:14, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Правильно, всё как в отношениях, одна половина сношает другую)
Есть мнение, что логотип Apple это не яблоко, а разработаная попка, вид сбоку.
Учитывая как Тим Кук любит backstage и всю контору в целом - так оно и есть.
|4.13, Ценитель GPL рогаликов (?), 00:11, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Есть мнение, что логотип Apple это не яблоко, а разработаная попка, вид сбоку.
Учитывая как Тим Кук любит backstage и всю контору в целом - так оно и есть.
Если убрать выемку справа, то действительно будет похоже на чей-то зад во время дефикации на север.
Но с такой выемкой человек вряд-ли сможете жить, так что это яблоко. НО. Огрызок. Первый укус и всю сладость забрала корпорации, а покупателю скинула огрызок. Людей в реальной жизни сложно заставить доедать за кем-то яблоко. Но с этим брендом какая-то аномалия. Миллионы на планете соглашаются доедать за кем-то надкусанное яблоко, соглашаясь с тем, что кто-то имеет право за них делать первый укус. Не удивлюсь если тут какая-то библейская отсылка и еще магия в довесок.
|6.23, Ценитель GPL рогаликов (?), 00:49, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В наше время самые безумные конспирологические теории либо стали, либо становятся реальностью.
Символы для людей в них верящих очень важны. Зачем швейцарский производитель рюкзаков в рюкзак на 30-35 литров пихает аж 26 крестов??? Для производителя это очень важно! Так и с яблоком, и одноглазой нвидией, и с решеткой на окнах от майкрософт.
|