Представлен выпуск мобильной платформы /e/OS 3.1, сфокусированной на конфиденциальности пользовательских данных. Платформа основана Гаэлем Дювалем (Gaël Duval), создателем дистрибутива Mandrake Linux. Проект поддерживает 253 модели смартфонов и формирует сборки прошивок для наиболее популярных из них. На базе смартфонов OnePlus, Fairphone, Teracube и Pixel подготовлены собственные редакции устройств, распространяемые с предустановленной прошивкой /e/OS под брендами Murena One, Murena 2, Murena Fairphone 4/5, Murena Teracube 2e, Murena Pixel 5/7 и Murena SHIFTphone 8. Прошивка /e/OS развивается как ответвление от платформы LineageOS (на базе Android), избавленное от привязки к сервисам и инфраструктуре Google для исключения передачи телеметрии на серверы Google и повышения уровня конфиденциальности. Среди прочего, блокируется и неявная отправка информации, например, обращения к серверам Google при проверке доступности сети, резолвинге DNS и определении точного времени. В поставку входит пакет microG, предлагающий независимые аналоги сервисов Google, что позволяет обойтись без установки проприетарных компонентов. Для определения местоположения по Wi-Fi и базовым станциям (без GPS) прослойка UnifiedNlp, способная работать через BeaconDB, OpenWlanMap, openBmap, OpenCellID, lacells.db и другие альтернативные сервисы. Вместо поисковой системы Google предлагается метапоисковый сервис Murena Find на основе поискового движка Qwant. метапоисковый сервис на основе форка движка Searx, анонимизирующий отправляемые запросы. Для синхронизации точного времени вместо обращения к NTP-серверу Google запросы отправляются на серверы из коллекции NTP Pool, а вместо DNS-серверов Google (8.8.8.8) используются DNS-серверы текущего провайдера. В web-браузере по умолчанию включён блокировщик рекламы и скриптов для отслеживания перемещений. Для синхронизации файлов и данных приложений разработан собственный сервис, совместимый с инфраструктурой на основе Nextcloud. Серверные компоненты основаны на открытом ПО и доступны для установки на подконтрольных пользователю системах. Интерфейс пользователя включает собственное окружение для запуска приложений BlissLauncher, улучшенную систему уведомлений, новый экран блокировки и иное стилевое оформление. В BlissLauncher задействован разработанный для /e/OS набор автоматически масштабируемых пиктограмм и отдельная подборка виджетов (например, виджет для показа прогноза погоды). Проектом также развивается собственный менеджер аутентификации, позволяющий использовать для всех сервисов единую учётную запись (user@murena.io), регистрируемую в процессе первой установки. Учётную запись можно использовать для получения доступа к своему окружению с других устройств или через Web. В облаке Murena Cloud бесплатно предоставляется 1ГБ для хранения своих данных, синхронизации приложений и резервных копий. Среди входящих в состав приложений: почтовый клиент Mail (форк K9-Mail), web-браузер Cromite, (на базе Chromium), программа для работы с камерой OpenCamera, программа для отправки мгновенных сообщений QKSMS, система для ведения заметок nextcloud-notes, PDF-просмотрщик MJ PDF, планировщик opentasks, программа для работы с картами Magic Earth, галерея фотографий gallery3d, файловый менеджер, каталог приложений App Lounge. Основные изменения в /e/OS 3.1: Для смартфоров Fairphone включены по умолчанию VoLTE и передача данных через сеть мобильного оператора (VoWiFi остаётся отключённым по умолчанию). В приложении для камеры реализована возможность создания фотографий с разрешением до 50 мегапикселей и улучшено качество звука в видеозаписях. Улучшена совместимость со сторонними приложениями. Добавлена поддержка установки платформы /e/OS через инсталлятор.

В функции автоматического создания на лету субтитров к видео ("Live Caption") реализована поддержка изменения местоположение текста.

Перенесены обновления и исправления из платформы LineageOS 22.2, основанной на кодовой базе Android 15 (/e/OS 3.0 базировался на LineageOS 20/Android 13).

В web-браузере движок обновлён до Chromium 138.

Пакет microG обновлён до версии 0.3.8.250932.

Добавлена возможность использования в /e/OS приложений Revolut, Yuh, web.de, GMX и Yuka. Дополнительно доступен для заказа новый смартфон Murena SHIFTphone 8, представляющий собой клон SHIFTphone 8, поставляемый с /e/OS. Смартфон примечателен модульным дизайном (состоит из 18 заменяемых компонентов) и наличием аппаратного выключателя камеры и микрофона.



