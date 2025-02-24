Выпуск мобильной ОС Sailfish 5.0

> Web-браузер Sailfish Browser переведён на движок Gecko ESR91, соответствующий Firefox 91 (ведётся работа по обновлению до Gecko ESR102). So sloooooow. Типичные финны. По сабжу - у них даже техподдержка уже забила на продукт. Если проверят почту раз в неделю - считай, повезло. Сама ось ничего из себя не представляет. Звонилка и немного проверялка почты и календаря. На этом как бы все. Сторонний софт, если и есть, не обновлялся много месяцев, а то и лет. Да и пользоваться им невозможно - недоделанный и кривой до ужаса. Запускаешь местный аналог телеги - каждый раз синхронизируется минуту, в ряде случаев следует крэш - и по-новой. Поробуешь приаттачить файл - снова крэш. Новые форматы сообщений (например, имеющие тег цитаты) - не поддерживает, просто не показывает все сообщение. Даже убогая и плохо подходящая для смартфонов postmarketOS выглядит намного перспективнее.

