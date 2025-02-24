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Выпуск мобильной ОС Sailfish 5.0

24.02.2025 19:50

Компания Jollaboys, получившая активы компании Jolla после банкротства, представила релиз операционной системы Sailfish 5.0. Сборки подготовлены для 16 устройств, среди которых Jolla C2, Sony Xperia 10 и Sony Xperia XA2. Это первый релиз платформы после реструктуризации бизнеса компании Jolla в 2023 году, его вывода из зоны влияния Российских инвесторов через банкротство и прекращения сотрудничества с разработчиками ОС Аврора.

Sailfish использует графический стек на базе Wayland и библиотеки Qt5, системное окружение построено на основе Mer, который с апреля 2019 года развивается как составная часть Sailfish, и пакетов Mer-дистрибутива Nemo. Пользовательская оболочка, базовые мобильные приложения, QML-компоненты построения графического интерфейса Silica, прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система синхронизации данных являются проприетарными, но их код планировалось открыть ещё в 2017 году.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка персонального AI-ассистента Jolla Mind2 и смартфона Jolla C2 (основан на турецком смартфоне Reeder S19 Max Pro S).
  • Добавлена поддержка VPN WireGuard.
  • Реализован новый ландшафтный режим.
  • Добавлена функция блокировки нежелательных звонков, позволяющая фильтровать входящие вызовы с заданных номеров.
  • Web-браузер Sailfish Browser переведён на движок Gecko ESR91, соответствующий Firefox 91 (ведётся работа по обновлению до Gecko ESR102).
  • Прослойка для совместимости с Android обновлена до платформы Android 13.
  • В состав включён пакет microG 0.3.6, предлагающий независимые аналоги сервисов Google.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.jolla.com/sailfis...)
  2. OpenNews: Запуск в Linux-дистрибутивах Android-окружения Aliendalvik из Sailfish
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива для мобильных телефонов NemoMobile 0.7
  4. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 4
  5. OpenNews: Samsung адаптирует мобильную платформу Tizen для архитектуры RISC-V
  6. OpenNews: Jolla лицензировала ОС Sailfish российской компании "Открытая мобильная платформа"
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62790-sailfish
Ключевые слова: sailfish
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Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Guser (?), 20:35, 24/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    4 аппарата, долго запрягают, никак не поедут
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:36, 24/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Пока не перейдут с qt - успеха не будет. Вы же видите, что всех кто связывается с qt постигает неудача, ну
     
     
  • 2.9, Самый Лучший Гусь (?), 20:59, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    KDE на qt и имеет успех
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 21:11, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну во-первых, это чуть ли не единственный пример за всю историю. Во-вторых, по популярности гном года с 2005 впереди. Особенно это видно на профессиональном рынке.
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 22:17, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неужели существует профессиональный рынок линукса? Ну кроме серверов и импортозамещения
     
     
  • 5.33, Аноним (12), 22:23, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С добрым утром.
     
  • 2.16, 12yoexpert (ok), 21:21, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    наоборот, на qt все должны были перейти ещё 20 лет назад, как и планировала нокиа. андроид это ошибка
     
     
  • 3.17, Аноним (12), 21:23, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мы обсуждаем не чьи-то фантазии, а реальность. А она, черт возьми, упрямая штука, ну хоть ты тыщу раз скажешь "должны были" - слаще не станет.
     
     
  • 4.29, 12yoexpert (ok), 22:00, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и я о чём: qt/qml это единственный адекватный способ делать gui, и против фактов не попрёшь
     
     
  • 5.32, Аноним (12), 22:22, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как скажешь, только не нервничай. И колюще-режущее запри на всякий случай.
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:40, 24/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уважаемые, а какой-то софт нативный сейчас пишется под это?
     
     
  • 2.14, 12yoexpert (ok), 21:20, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нативный пишется даже под ведро. под это будет писаться, когда исходники откроют. кому нужно рисковать?
     

  • 1.4, Смузихлеб забывший пароль (?), 20:44, 24/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 1.5, Аноним (5), 20:50, 24/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько Кок столько и ОС.
     
  • 1.6, Аноним (6), 20:51, 24/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система
    > синхронизации данных являются проприетарными, но их код планировалось открыть ещё в 2017 году

    Обещать - не значит жениться.

     
  • 1.7, Аноним (7), 20:51, 24/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.8, Аноним (10), 20:58, 24/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.11, Аноним (11), 21:04, 24/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1. Вышла еще полгода назад.

    2. Под нее перестали писать даже тот немногий софт, который был. Смысла вообще нет.

     
  • 1.13, 12yoexpert (ok), 21:19, 24/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > его вывода из зоны влияния Российских инвесторов через банкротство и прекращения сотрудничества с разработчиками ОС Аврора.

    хм, интересно, надо попробовать покодить. вдруг и правда уберут проприетарь и можно будет пользоваться

     
  • 1.18, Аноним (11), 21:24, 24/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Web-браузер Sailfish Browser переведён на движок Gecko ESR91, соответствующий Firefox 91 (ведётся работа по обновлению до Gecko ESR102).

    So sloooooow. Типичные финны.

    По сабжу - у них даже техподдержка уже забила на продукт. Если проверят почту раз в неделю - считай, повезло.

    Сама ось ничего из себя не представляет. Звонилка и немного проверялка почты и календаря. На этом как бы все. Сторонний софт, если и есть, не обновлялся много месяцев, а то и лет. Да и пользоваться им невозможно - недоделанный и кривой до ужаса. Запускаешь местный аналог телеги - каждый раз синхронизируется минуту, в ряде случаев следует крэш - и по-новой. Поробуешь приаттачить файл - снова крэш. Новые форматы сообщений (например, имеющие тег цитаты) - не поддерживает, просто не показывает все сообщение.

    Даже убогая и плохо подходящая для смартфонов postmarketOS выглядит намного перспективнее.

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 21:32, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так тебе значит иконок на рабочем столе не достаточно, хочешь ещё чтобы они запускались и работали? Совсем обнаглевший, хавай что дают!
     

  • 1.19, kravich (ok), 21:31, 24/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользуюсь уже 9 лет ей
    Кайф
     
     
  • 2.22, Аноним (12), 21:38, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я тебе, конечно, верю
    Разве могут быть сомненья?
    Я и сам всё это видел
    Это наш с тобой секрет
     
  • 2.25, Аноним (25), 21:48, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как там приложения наподобии Apple store, Android.
    Всмысле наверное не пользуешься.
     
  • 2.30, 12yoexpert (ok), 22:01, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на каких девайсах? банкингом, очевидно, ты там не пользуешься (было бы глупо из-под проприетарной ОС)
     
     
  • 3.34, Аноним (12), 22:24, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спешите видеть - два лунатика обсуждают общие галлюцинации.
     

  • 1.21, X86 (ok), 21:34, 24/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Это первый релиз платформы после реструктуризации бизнеса компании Jolla в 2023 году, его вывода из зоны влияния Российских инвесторов через банкротство и прекращения сотрудничества с разработчиками ОС Аврора.

    Выглядит как кидок российских инвесторов. Некрасиво.

     
     
  • 2.24, ДнС (?), 21:48, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот кто то кого то подкинул и прилител аж целый бумеранжело Донателло ничего не попишешь. Всё в отношениях изначально не складно тогда начало происходить за спинные игры и всё такое
     
  • 2.26, Аноним (25), 21:50, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Аврора Ос, еще на 3 4 смартфонах в мире.
    Но она уже.
    >прекращения сотрудничества с разработчиками ОС Аврора.

    В том суть российского по, и всего что связано с software, hardware.

     

  • 1.23, name (??), 21:39, 24/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пародия на андроид, ещё и проприетарная.
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 21:56, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бывает и так:
    https://opennet.ru/54515-harmonyos
     

  • 1.27, Аноним (-), 21:54, 24/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

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