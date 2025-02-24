Выпуск мобильной ОС Sailfish 5.0

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|1.2, Аноним (2), 20:36, 24/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Пока не перейдут с qt - успеха не будет. Вы же видите, что всех кто связывается с qt постигает неудача, ну
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|3.12, Аноним (12), 21:11, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну во-первых, это чуть ли не единственный пример за всю историю. Во-вторых, по популярности гном года с 2005 впереди. Особенно это видно на профессиональном рынке.
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|4.31, Аноним (31), 22:17, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неужели существует профессиональный рынок линукса? Ну кроме серверов и импортозамещения
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|2.16, 12yoexpert (ok), 21:21, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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наоборот, на qt все должны были перейти ещё 20 лет назад, как и планировала нокиа. андроид это ошибка
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|3.17, Аноним (12), 21:23, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мы обсуждаем не чьи-то фантазии, а реальность. А она, черт возьми, упрямая штука, ну хоть ты тыщу раз скажешь "должны были" - слаще не станет.
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|4.29, 12yoexpert (ok), 22:00, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и я о чём: qt/qml это единственный адекватный способ делать gui, и против фактов не попрёшь
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|5.32, Аноним (12), 22:22, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как скажешь, только не нервничай. И колюще-режущее запри на всякий случай.
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|2.14, 12yoexpert (ok), 21:20, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нативный пишется даже под ведро. под это будет писаться, когда исходники откроют. кому нужно рисковать?
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|1.6, Аноним (6), 20:51, 24/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система
> синхронизации данных являются проприетарными, но их код планировалось открыть ещё в 2017 году
Обещать - не значит жениться.
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|1.11, Аноним (11), 21:04, 24/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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1. Вышла еще полгода назад.
2. Под нее перестали писать даже тот немногий софт, который был. Смысла вообще нет.
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|1.13, 12yoexpert (ok), 21:19, 24/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> его вывода из зоны влияния Российских инвесторов через банкротство и прекращения сотрудничества с разработчиками ОС Аврора.
хм, интересно, надо попробовать покодить. вдруг и правда уберут проприетарь и можно будет пользоваться
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|1.18, Аноним (11), 21:24, 24/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Web-браузер Sailfish Browser переведён на движок Gecko ESR91, соответствующий Firefox 91 (ведётся работа по обновлению до Gecko ESR102).
So sloooooow. Типичные финны.
По сабжу - у них даже техподдержка уже забила на продукт. Если проверят почту раз в неделю - считай, повезло.
Сама ось ничего из себя не представляет. Звонилка и немного проверялка почты и календаря. На этом как бы все. Сторонний софт, если и есть, не обновлялся много месяцев, а то и лет. Да и пользоваться им невозможно - недоделанный и кривой до ужаса. Запускаешь местный аналог телеги - каждый раз синхронизируется минуту, в ряде случаев следует крэш - и по-новой. Поробуешь приаттачить файл - снова крэш. Новые форматы сообщений (например, имеющие тег цитаты) - не поддерживает, просто не показывает все сообщение.
Даже убогая и плохо подходящая для смартфонов postmarketOS выглядит намного перспективнее.
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|2.20, Аноним (20), 21:32, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так тебе значит иконок на рабочем столе не достаточно, хочешь ещё чтобы они запускались и работали? Совсем обнаглевший, хавай что дают!
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|2.22, Аноним (12), 21:38, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Я тебе, конечно, верю
Разве могут быть сомненья?
Я и сам всё это видел
Это наш с тобой секрет
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|2.25, Аноним (25), 21:48, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как там приложения наподобии Apple store, Android.
Всмысле наверное не пользуешься.
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|2.30, 12yoexpert (ok), 22:01, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на каких девайсах? банкингом, очевидно, ты там не пользуешься (было бы глупо из-под проприетарной ОС)
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|1.21, X86 (ok), 21:34, 24/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Это первый релиз платформы после реструктуризации бизнеса компании Jolla в 2023 году, его вывода из зоны влияния Российских инвесторов через банкротство и прекращения сотрудничества с разработчиками ОС Аврора.
Выглядит как кидок российских инвесторов. Некрасиво.
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|2.24, ДнС (?), 21:48, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот кто то кого то подкинул и прилител аж целый бумеранжело Донателло ничего не попишешь. Всё в отношениях изначально не складно тогда начало происходить за спинные игры и всё такое
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|2.26, Аноним (25), 21:50, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Аврора Ос, еще на 3 4 смартфонах в мире.
Но она уже.
>прекращения сотрудничества с разработчиками ОС Аврора.
В том суть российского по, и всего что связано с software, hardware.
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