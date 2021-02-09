Выпуск мобильной ОС Sailfish 4

Компания Jolla опубликовала релиз операционной системы Sailfish 4.0.1, который стал первым выпуском в новой ветке 4.x. Сборки подготовлены для устройств Jolla C, Jolla Tablet, Sony Xperia X, Xperia XA2 и Sony Xperia 10, но поставляются пока только для зарегистрированных участников программы раннего доступа к прошивкам (для всех остальных доступ будет открыт в ближайшие дни). Формирование сборок для смартфона Jolla 1 прекращено после 7 лет сопровождения. Sailfish использует графический стек на базе Wayland и библиотеки Qt5, системное окружение построено на основе Mer, который с апреля 2019 года развивается как составная часть Sailfish, и пакетов Mer-дистрибутива Nemo. Пользовательская оболочка, базовые мобильные приложения, QML-компоненты построения графического интерфейса Silica, прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система синхронизации данных являются проприетарными, но их код планировалось открыть ещё в 2017 году. Изменения, подготовленные разработчиками мобильной операционной системы "Аврора" (форк ОС Sailfish, развиваемый компанией "Открытая мобильная платформа"): Проведена работа по модернизации стиля оформления. Переработано оформление панели вкладок, кнопок, строки состояния, полей ввода текста. Добавлены средства для изменения стиля оформления фона приложения и настройки эффекта размытия фона. Добавлены новые фильтры для фоновых изображений.

Для базовых приложений включена sandbox-изоляция на основе Firejail.

Улучшены инструменты для резервного копирования.

В браузере обновлён движок, который синхронизирован с Firefox 60, внесены улучшения в интерфейс и панель инструментов, переработан мультимедийный стек, добавлена поддержка управления полномочиями отдельных сайтов, реализована кнопка для сохранения страницы в формате PDF.

В календаре-планировщике улучшен просмотр уведомлений и информации о событиях.

В программу для работы с камерой встроена поддержка распознавания QR-кодов.

Модернизировано оформление почтового клиента, добавлена возможность перехода к написанию ответа из уведомления о получении сообщения.

В настройках сети "Settings > WLAN > Advanced" появилась возможность смены имени хоста.

В дополнение к появившимся в прошлом выпуске средствам для использования устройства несколькими пользователями в новой версии добавлена начальная поддержка создания учётных записей и групп через механизм удалённого управления мобильным устройством (MDM, Device Management).

В MDM (Device Management) добавлены API для включения/выключения Bluetooth, управления настройками email (ActiveSync), управления пользователями, работы с архивом SMS-сообщений и получения информации о сетях WLAN.

Улучшены интерфейс блокировки экрана и строка состояния.

Предложено новое оформление блока для просмотра уведомлений. Переработано предупреждение о появлении новой версии прошивки.

Значительно переработана адресная книга и расширены возможности поиска и связывания контактов.

Обеспечен вывод дополнительных сведений о вызываемом номере, таких как название региона и признак бесплатных номеров. Добавлен индикатор приглушённого звонка и обеспечен показ аватара в уведомлении о пропущенных вызовах.

Обновлены системные компоненты, включая systemd 238, OpenSSL 1.1, и karchive 5.75.0.

Конфигуратор переведён на интерфейс на основе вкладок, разделяющих настройки на имеющие отношение к системе, приложениям и пользователю.

Добавлена возможность создания VPN-соединений с получением параметров из файла. Добавлена поддержка сетевого конфигуратора connman. Другие новшества: Добавлено 4 новых стиля интерфейса, улучшены светлая и тёмная темы оформления.

Реализовано уведомление о вводе неверного пароля.

Прослойка для совместимости с Android обновлена до платформы Android 9 (ранее поддерживался Android 8). Расширена поддержка уведомлений, генерируемых платформой Android (появилось отображение картинок, действий и дополнительного текста).

В браузере реализовано открытие captive-порталов для подключения к беспроводным сетям в отдельно изолированном окружении. При выходе из области достижимости сети страница с captive-порталом теперь закрывается автоматически. Переработано оформление интерфейсов для просмотра истории посещений и закладок. Обеспечен прямой доступ к настройкам. Для разработчиков реализован режим Safemode, включаемый при запуске с переменной окружения "EMBED_SAFEMODE=1 sailfish-browser". Добавлен индикатор c информацией о типе защиты соединения.

В почтовом клиенте при просмотре HTML-сообщений запрещено выполнение JavaScript. Улучшены средства синхронизации сообщений.

В хранителе экрана появилась экспериментальная возможность просмотра активных событий (включается через Settings > Events view).

Командный интерпретатор Bash заменён на встроенную оболочку ash из состава busybox.



