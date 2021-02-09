Выпуск мобильной ОС Sailfish 4

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|2.15, Леголас (ok), 12:15, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Sailfish currently uses Qt version 5.2, but is working on updating the stack to Qt 5.6.
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|1.2, Аноним (2), 11:44, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> QML-компоненты построения графического интерфейса Silica, прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система синхронизации данных являются проприетарными
> проприетарными
Зачем это на opennet?
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|2.9, GrayRats (ok), 12:09, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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скорее они просто купили компанию и разрабатывают совместное ос решение с финами для блага российской независимости
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|2.17, Аноним (12), 12:17, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Точно-точно, разработчики в ОМП сидят, в т.ч. делятся своим кодом с финскими коллегами.
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|2.20, Аноним (12), 12:19, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Есть же нормальные ОС - Android и iOS.
Какое радикальное заявление... Аксиомическое утверждение наводит на подозрение.
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|2.24, ryoken (ok), 13:12, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Первое - дуршлаг с конями и лезущими в каждую дырку "приложениями", второе - концлагерь. Странные у некоторых понятия о "норме".
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|2.23, iPony129412 (?), 12:41, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну и на каких смартафонах она стоит?
На очень не больших. Короче ты не купишь сейчас смартфон с Sailfish.
Только самому ставить ручками. В случае с SONY с потерей гарантией.
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|1.16, Аноним (4), 12:16, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А то сколько тут не переливали кефир по бутылкам, а реально в магазинах есть только андроид. Да ещё какая-то фигня от яблока.
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|1.19, Иноагент (?), 12:18, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>...но их код планировалось открыть ещё в 2017 году
Можно понимать, как - никогда?
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|1.22, Аноним (22), 12:37, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ещё до сих пор полупроприетарщина? Поэтому лучше вкладыватся в pmOS или Ubuntu Touch (если путь libhybris считаете более правильным)
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|2.28, Аноним (26), 13:29, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мобильная ОС в отрыве от железа жить не может как показывает практика, это не Гугл.
Производители мобилок в состоянии сами себе ОС сделать.
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|2.30, Аноним (30), 13:38, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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щас придет шигорин и объяснит почему важно спонсировать закрытое полудохлое но наше, которое без финансирования просто канет в лету, чем развивать открытое всем миром.
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|3.33, anonymous (??), 14:00, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше спонсировать закрытое полудохлое наше, чем покупать закрытую продукцию Майкрософт, IBM, HP.
Надеюсь и с опенсорсом научатся работать, PostgreSQL тому пример.
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|1.25, имятакое (?), 13:22, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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посмотрель ревью на 3.3 версию. невероятно медлительная в интерфейсе. после летающих андроидов сесть на это будет непосильной задачей в попытке пересилить чувство отвращения от этой заторможенности.
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|2.36, Аноним (12), 14:13, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> посмотрель ревью
Взял в руки ведро и парусник... Ведро за тормоза гуя сразу в ведро полетело.
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|1.29, Аноним (26), 13:30, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня одного сложилось скептическое отношение к этому Паруснику?
Какой-то сферический конь в вакууме к тому же ещё и проприетарный частично.
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|2.35, Аноним (12), 14:12, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебя же не смущают проприетарные компоненты гугла и вендор-блобы?
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|1.38, Аноним (38), 14:20, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С фирменными зондами от фсб. Спасибо, не нужно. Лучше уж зонды от корпорации бобра пользовать.
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|2.39, Zitz (?), 14:40, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Любая копрорация добра с радостью сдаст тебя мусорам при первой же возможности.
Деньги не пахнут.(с)
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