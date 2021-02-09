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Выпуск мобильной ОС Sailfish 4

09.02.2021 11:39

Компания Jolla опубликовала релиз операционной системы Sailfish 4.0.1, который стал первым выпуском в новой ветке 4.x. Сборки подготовлены для устройств Jolla C, Jolla Tablet, Sony Xperia X, Xperia XA2 и Sony Xperia 10, но поставляются пока только для зарегистрированных участников программы раннего доступа к прошивкам (для всех остальных доступ будет открыт в ближайшие дни). Формирование сборок для смартфона Jolla 1 прекращено после 7 лет сопровождения.

Sailfish использует графический стек на базе Wayland и библиотеки Qt5, системное окружение построено на основе Mer, который с апреля 2019 года развивается как составная часть Sailfish, и пакетов Mer-дистрибутива Nemo. Пользовательская оболочка, базовые мобильные приложения, QML-компоненты построения графического интерфейса Silica, прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система синхронизации данных являются проприетарными, но их код планировалось открыть ещё в 2017 году.

Изменения, подготовленные разработчиками мобильной операционной системы "Аврора" (форк ОС Sailfish, развиваемый компанией "Открытая мобильная платформа"):

  • Проведена работа по модернизации стиля оформления. Переработано оформление панели вкладок, кнопок, строки состояния, полей ввода текста. Добавлены средства для изменения стиля оформления фона приложения и настройки эффекта размытия фона. Добавлены новые фильтры для фоновых изображений.
  • Для базовых приложений включена sandbox-изоляция на основе Firejail.
  • Улучшены инструменты для резервного копирования.
  • В браузере обновлён движок, который синхронизирован с Firefox 60, внесены улучшения в интерфейс и панель инструментов, переработан мультимедийный стек, добавлена поддержка управления полномочиями отдельных сайтов, реализована кнопка для сохранения страницы в формате PDF.
  • В календаре-планировщике улучшен просмотр уведомлений и информации о событиях.
  • В программу для работы с камерой встроена поддержка распознавания QR-кодов.
  • Модернизировано оформление почтового клиента, добавлена возможность перехода к написанию ответа из уведомления о получении сообщения.
  • В настройках сети "Settings > WLAN > Advanced" появилась возможность смены имени хоста.
  • В дополнение к появившимся в прошлом выпуске средствам для использования устройства несколькими пользователями в новой версии добавлена начальная поддержка создания учётных записей и групп через механизм удалённого управления мобильным устройством (MDM, Device Management).
  • В MDM (Device Management) добавлены API для включения/выключения Bluetooth, управления настройками email (ActiveSync), управления пользователями, работы с архивом SMS-сообщений и получения информации о сетях WLAN.
  • Улучшены интерфейс блокировки экрана и строка состояния.
  • Предложено новое оформление блока для просмотра уведомлений. Переработано предупреждение о появлении новой версии прошивки.
  • Значительно переработана адресная книга и расширены возможности поиска и связывания контактов.
  • Обеспечен вывод дополнительных сведений о вызываемом номере, таких как название региона и признак бесплатных номеров. Добавлен индикатор приглушённого звонка и обеспечен показ аватара в уведомлении о пропущенных вызовах.
  • Обновлены системные компоненты, включая systemd 238, OpenSSL 1.1, и karchive 5.75.0.
  • Конфигуратор переведён на интерфейс на основе вкладок, разделяющих настройки на имеющие отношение к системе, приложениям и пользователю.
  • Добавлена возможность создания VPN-соединений с получением параметров из файла. Добавлена поддержка сетевого конфигуратора connman.

Другие новшества:

  • Добавлено 4 новых стиля интерфейса, улучшены светлая и тёмная темы оформления.
  • Реализовано уведомление о вводе неверного пароля.
  • Прослойка для совместимости с Android обновлена до платформы Android 9 (ранее поддерживался Android 8). Расширена поддержка уведомлений, генерируемых платформой Android (появилось отображение картинок, действий и дополнительного текста).
  • В браузере реализовано открытие captive-порталов для подключения к беспроводным сетям в отдельно изолированном окружении. При выходе из области достижимости сети страница с captive-порталом теперь закрывается автоматически. Переработано оформление интерфейсов для просмотра истории посещений и закладок. Обеспечен прямой доступ к настройкам. Для разработчиков реализован режим Safemode, включаемый при запуске с переменной окружения "EMBED_SAFEMODE=1 sailfish-browser". Добавлен индикатор c информацией о типе защиты соединения.
  • В почтовом клиенте при просмотре HTML-сообщений запрещено выполнение JavaScript. Улучшены средства синхронизации сообщений.
  • В хранителе экрана появилась экспериментальная возможность просмотра активных событий (включается через Settings > Events view).
  • Командный интерпретатор Bash заменён на встроенную оболочку ash из состава busybox.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.sailfishos.org/t...)
  2. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.4
  3. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.3
  4. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.2
  5. OpenNews: Объявлено о слиянии открытого проекта Mer и проприетарной ОС Sailfish
  6. OpenNews: Компания Jolla готовит открытие кода приложений и графического интерфейса Sailfish
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54558-sailfish
Ключевые слова: sailfish
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:41, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какая версия Qt под катом?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:13, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    правильная.
     
  • 2.15, Леголас (ok), 12:15, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Sailfish currently uses Qt version 5.2, but is working on updating the stack to Qt 5.6.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:44, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > QML-компоненты построения графического интерфейса Silica, прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система синхронизации данных являются проприетарными
    > проприетарными

    Зачем это на opennet?

     
     
  • 2.5, КО (?), 11:53, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да на, не кричи
    https://sailfishos.org/wiki/SailfishOS_Source
    Хотя я бы на них не посматривал с их Sailfish X
     
  • 2.6, gggt (?), 12:01, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    планировалось же открыть. хронореверсивный опенсорс
     

  • 1.3, kknight (ok), 11:45, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Точно разработчиками Авроры? Или всё же финиками?
     
     
  • 2.9, GrayRats (ok), 12:09, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скорее они просто купили компанию и разрабатывают совместное ос решение с финами для блага российской независимости
     
  • 2.17, Аноним (12), 12:17, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Точно-точно, разработчики в ОМП сидят, в т.ч. делятся своим кодом с финскими коллегами.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:51, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хм... Рыба парус?
     
     
  • 2.7, A.Stahl (ok), 12:02, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Istiophorus platypterus. Парусник по-нашему.
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:02, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну всё, прощай Jolla1
     
     
  • 2.18, Леголас (ok), 12:17, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что за Jolla1?
     

  • 1.10, Денис Попов (?), 12:10, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Этим вообще кто-то пользуется? Есть же нормальные ОС - Android и iOS.
     
     
  • 2.14, Голум (?), 12:15, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    И что нормального в андроиде?
     
  • 2.20, Аноним (12), 12:19, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Есть же нормальные ОС - Android и iOS.

    Какое радикальное заявление... Аксиомическое утверждение наводит на подозрение.

     
  • 2.24, ryoken (ok), 13:12, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Первое - дуршлаг с конями и лезущими в каждую дырку "приложениями", второе - концлагерь. Странные у некоторых понятия о "норме".
     
  • 2.26, Аноним (26), 13:27, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сам дурак!
     

  • 1.11, Zitz (?), 12:11, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Rottenfish 4
     
  • 1.13, Аноним (4), 12:14, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну и на каких смартафонах она стоит? Не побоюсь этого слова.
     
     
  • 2.21, Аноним (12), 12:19, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В гугле забанили посмотреть список совместимых?
     
  • 2.23, iPony129412 (?), 12:41, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну и на каких смартафонах она стоит?

    На очень не больших. Короче ты не купишь сейчас смартфон с Sailfish.
    Только самому ставить ручками. В случае с SONY с потерей гарантией.

     
  • 2.32, Аноним (32), 13:42, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://auroraos.ru/devices
     
     
  • 3.37, Аноним (12), 14:15, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это совсем не то - это защищённые девайсы для корпораций.
     

  • 1.16, Аноним (4), 12:16, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А то сколько тут не переливали кефир по бутылкам, а реально в магазинах есть только андроид. Да ещё какая-то фигня от яблока.
     
  • 1.19, Иноагент (?), 12:18, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >...но их код планировалось открыть ещё в 2017 году

    Можно понимать, как - никогда?

     
  • 1.22, Аноним (22), 12:37, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё до сих пор полупроприетарщина? Поэтому лучше вкладыватся в pmOS или Ubuntu Touch (если путь libhybris считаете более правильным)
     
     
  • 2.28, Аноним (26), 13:29, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мобильная ОС в отрыве от железа жить не может как показывает практика, это не Гугл.
    Производители мобилок в состоянии сами себе ОС сделать.
     
  • 2.30, Аноним (30), 13:38, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    щас придет шигорин и объяснит почему важно спонсировать закрытое полудохлое но наше, которое без финансирования просто канет в лету, чем развивать открытое всем миром.
     
     
  • 3.33, anonymous (??), 14:00, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше спонсировать закрытое полудохлое наше, чем покупать закрытую продукцию Майкрософт, IBM, HP.

    Надеюсь и с опенсорсом  научатся работать,  PostgreSQL тому пример.

     

  • 1.25, имятакое (?), 13:22, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    посмотрель ревью на 3.3 версию. невероятно медлительная в интерфейсе. после летающих андроидов сесть на это будет непосильной задачей в попытке пересилить чувство отвращения от этой заторможенности.
     
     
  • 2.36, Аноним (12), 14:13, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > посмотрель ревью

    Взял в руки ведро и парусник... Ведро за тормоза гуя сразу в ведро полетело.

     

  • 1.27, Аноним (27), 13:27, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Про зонды в Авроре забыли написать.
     
     
  • 2.31, Аноним (32), 13:39, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё норм, не выпилили ;)
     
     
  • 3.34, Аноним (12), 14:07, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свечку держал?
     

  • 1.29, Аноним (26), 13:30, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    У меня одного сложилось скептическое отношение к этому Паруснику?
    Какой-то сферический конь в вакууме к тому же ещё и проприетарный частично.
     
     
  • 2.35, Аноним (12), 14:12, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя же не смущают проприетарные компоненты гугла и вендор-блобы?
     

  • 1.38, Аноним (38), 14:20, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С фирменными зондами от фсб. Спасибо, не нужно. Лучше уж зонды от корпорации бобра пользовать.
     
     
  • 2.39, Zitz (?), 14:40, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любая копрорация добра с радостью сдаст тебя мусорам при первой же возможности.


    Деньги не пахнут.(с)

     
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