Выпуск мобильной ОС Sailfish 4

2.12 , Аноним ( 12 ), 12:13, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – правильная.

2.15 , Леголас ( ok ), 12:15, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Sailfish currently uses Qt version 5.2, but is working on updating the stack to Qt 5.6.