Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.2

2.16 , Michael Shigorin ( ok ), 12:59, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – "Хотелось бы" -- это, как говорят за лужей, wishful thinking.

От сиденья на печи желаемое не приблизится. Для себя рассудил так: есть люди, которые *много* лет хотя бы в теме; если их поддержать копеечкой, отзывом/багрепортом/предложением, а то и строчкой кода -- может, когда-то получится им выполнить обещанное. Поэтому тянем-потянем. :)

3.29 , Аноним ( 2 ), 13:44, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > если их поддержать копеечкой, отзывом/багрепортом PinePhone пока дают купить лишь кернел-хацкерам. Как дойдёт продажа до более тупых, как я, вот тогда и поддержу копеечкой. Там и отчисления разработчикам альтернативный осей были анонсированы, а в процессе пользования будут и багрепорты с отзывами.

3.37 , Аноним ( 37 ), 15:52, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хм... Мне, как любознательному человеку, пришлось покопаться, чтобы найти, что это за "новое" выражение "за лужей", и откуда оно пошло. Пошло из авиационного сленга, в который попало из морского в начале-середине XX века, в который в свою очередь попало из британско-американского морского. В оригинале "the Pond", "across the Pond". Выражение используется редко как по-английски, так и, пока ещё, по-русски, но рискует стать популярным, как и любое новое уничижительное название США.

2.32 , IRASoldier_registered ( ok ), 14:28, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >альтернативу двум наиболее популярным платформам, но полностью свободную Librem 5 же. Без всяких "импортозамещений".

3.34 , Аноним ( 34 ), 14:48, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты то сам купил, или так, подрабатываешь торговым агентом?

4.36 , IRASoldier_registered ( ok ), 15:23, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ты то сам купил Мне не нужен, меня Гэлакси вполне устраивает. Но ценителям _свободы_ никто не мешает купить. > подрабатываешь торговым агентом? Теоретически желающий может попробовать заняться перепродажей и даже, может быть, авторизованной. Но категорически не выгодно - тут вон Яндекс.Телефон, говорят, всего 18 000 экземпляров продали, а Либрема в лучшем случае штук пятьсот в России прикупят фанаты. Возни бюрократической много, прибыль либо копеечная, либо реально в минус. На односолодовый вискарь по выходным можно заработать гораздо более простыми и ненапряжными способами.

