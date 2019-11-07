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Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.2

07.11.2019 11:51

Компания Jolla опубликовала релиз операционной системы Sailfish 3.2. Сборки подготовлены для устройств Jolla 1, Jolla C, Sony Xperia X, Gemini, Sony Xperia 10, и уже доступны в форме OTA-обновления. Sailfish использует графический стек на базе Wayland и библиотеки Qt5, системное окружение построено на основе Mer, который с апреля развивается как составная часть Sailfish, и пакетов Mer-дистрибутива Nemo. Пользовательская оболочка, базовые мобильные приложения, QML-компоненты построения графического интерфейса Silica, прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система синхронизации данных являются проприетарными, но их код планировалось открыть ещё в 2017 году.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка смартфона Sony Xperia 10, который стал первым устройством для которого в Sailfish по умолчанию включена функция шифрования раздела с пользовательскими данными и активированы средства разграничения доступа на основе SELinux. SELinux пока применяется только для компонентов управления экраном и сервисов systemd;
  • Разработчиками мобильной операционной системы "Аврора" (локализованный вариант ОС Sailfish от Ростелекома) проведена работа по оптимизации интерфейса для осуществления и приёма звонков. Для входящих вызовов добавлено отображение страны, если звонок поступил из-за границы. Полностью переделана процедура уведомления о завершении вызова, которая избавлена от полноэкранного диалога и теперь реализована в виде ненавязчивого всплывающего окна с кнопками, позволяющими перезвонить или отправить текстовое сообщение. Добавлена возможность вывода напоминания о необходимости совершения звонка - установка напоминания производится через длительное касание к имени абонента в списке с историей звонков.
  • Разработчиками ОС Аврора также реализованы следующие улучшения:
    • Добавлена поддержка шифрования раздела с данными.
    • Проведена подготовка к изоляции различных частей ОС при помощи SELinux.
    • Добавлена поддержка различных типов устройств Bluetooth Low Energy (BLE).
    • Добавлена отправка напоминаний о недоступности через Active Sync.
    • Обеспечено отображение размера каталогов в файловом менеджере (при открытии диалога с детальной информацией).
    • Расширено число опций EAP, предлагаемых в настройках беспроводной сети.
    • Решена проблема с аутентификацией по защищённым паролем сертификатам в OpenVPN.
    • Сделаны менее надоедливыми и редкими уведомление о недостаточном заряде аккумулятора;
  • Проведена адаптация интерфейса для новых пользователей - меню сделаны более заметными, а операции удаления заметки или записи в адресной книге более однозначными;
  • Переделано приложение с часами-будильником. Добавлена возможность отсрочки сигнала будильника на 5-30 минут. Таймер теперь можно настроить с точностью до ближайшей секунды, а показания всех сохранённых таймеров можно разом сбросить;
  • В браузере решены проблемы с открытием сайта Twitter и налажена поддержка WebGL;
  • Проведена оптимизация поиска в адресной книге при наличии большого числа контактов, синхронизированных с другими устройствами;
  • Прослойка для совместимости с Android обновлена до платформы Android 8.1. Повышена надёжность запуска Android-приложений и увеличена производительность поиска контактов в адресной книге Android.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.jolla.com/sailfis...)
  2. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.1
  3. OpenNews: Объявлено о слиянии открытого проекта Mer и проприетарной ОС Sailfish
  4. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.0.3
  5. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 3
  6. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.0.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sailfish, aurora
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  • 1.1, Аноним (1), 11:54, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    >> Пользовательская оболочка, базовые мобильные приложения, QML-компоненты построения графического интерфейса Silica, прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система синхронизации данных являются проприетарными, но их код планировалось открыть ещё в 2017 году.

    Забудьте.

     
  • 1.2, Аноним (2), 11:54, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    >  *половина компонентов системы* являются проприетарными, но их код планировалось открыть ещё в 2017 году.

    Вот когда будет полностью свободным - тогда разбудите.
    А так - спасибо, без проприетарщины обойдусь. Мне хотелось бы видеть альтернативу двум наиболее популярным платформам, но полностью свободную.

     
     
  • 2.16, Michael Shigorin (ok), 12:59, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "Хотелось бы" -- это, как говорят за лужей, wishful thinking.
    От сиденья на печи желаемое не приблизится.

    Для себя рассудил так: есть люди, которые *много* лет хотя бы в теме; если их поддержать копеечкой, отзывом/багрепортом/предложением, а то и строчкой кода -- может, когда-то получится им выполнить обещанное.

    Поэтому тянем-потянем. :)

     
     
  • 3.29, Аноним (2), 13:44, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  если их поддержать копеечкой, отзывом/багрепортом

    PinePhone пока дают купить лишь кернел-хацкерам. Как дойдёт продажа до более тупых, как я, вот тогда и поддержу копеечкой. Там и отчисления разработчикам альтернативный осей были анонсированы, а в процессе пользования будут и багрепорты с отзывами.

     
  • 3.37, Аноним (37), 15:52, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм... Мне, как любознательному человеку, пришлось покопаться, чтобы найти, что это за "новое" выражение "за лужей", и откуда оно пошло. Пошло из авиационного сленга, в который попало из морского в начале-середине XX века, в который в свою очередь попало из британско-американского морского. В оригинале "the Pond", "across the Pond". Выражение используется редко как по-английски, так и, пока ещё, по-русски, но рискует стать популярным, как и любое новое уничижительное название США.
     
  • 2.32, IRASoldier_registered (ok), 14:28, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >альтернативу двум наиболее популярным платформам, но полностью свободную

    Librem 5 же. Без всяких "импортозамещений".

     
     
  • 3.34, Аноним (34), 14:48, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты то сам купил, или так, подрабатываешь торговым агентом?
     
     
  • 4.36, IRASoldier_registered (ok), 15:23, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты то сам купил

    Мне не нужен, меня Гэлакси вполне устраивает. Но ценителям _свободы_ никто не мешает купить.

    > подрабатываешь торговым агентом?

    Теоретически желающий может попробовать заняться перепродажей и даже, может быть, авторизованной. Но категорически не выгодно - тут вон Яндекс.Телефон, говорят, всего 18 000 экземпляров продали, а Либрема в лучшем случае штук пятьсот в России прикупят фанаты. Возни бюрократической много, прибыль либо копеечная, либо реально в минус. На односолодовый вискарь по выходным можно заработать гораздо более простыми и ненапряжными способами.


     

  • 1.3, Аноним (3), 11:56, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Судя по скриншотам - интерфейс то еще "мыло".
     
  • 1.4, б.б. (?), 12:00, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Маемо то, что Maemo
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:01, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пользуюсь на Jolla1 с версии 1.Х. Вот всем хороша ОС, особенно в сравнении с Андроидом, но вот что реально прям бесит-пребесит - это тупой, тормознутый и глючный браузер. На тяжелых сайтах может просто зависнуть. На андроиде вебкитный на этом же сайте все норм.
     
     
  • 2.8, _ (??), 12:15, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема не в браузере, а в Jolla Phone который устарел еще на момент выхода, переходите уже на Xperia.
     
  • 2.17, Michael Shigorin (ok), 13:01, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На первой ёлке памяти гигабайт -- по крайней мере выгружайте остальное, запуская фокс.  Ну и да, на INOI R7 ему стало значительно легче жить (именно по сравнению с J1).
     
  • 2.24, noize (ok), 13:09, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> но вот что реально прям бесит-пребесит - это тупой, тормознутый и глючный браузер

    https://hh.ru/vacancy/34362961
    > Разработчик Chromium-based браузера

    подождите немного, скоро нормальный хромиум запилят.

     

  • 1.6, proninyaroslav (ok), 12:03, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Разработчиками мобильной операционной системы "Аврора" проведена работа

    Ну хоть для кого-то ипмортозамещение делает полезное дело (не смотря на то что это импортная ОС).

     
     
  • 2.18, Michael Shigorin (ok), 13:02, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, ребята молодцы.  Кстати, их нынешнее начальство оказалось моим старым знакомым, с которым всегда было приятно иметь дело -- толковый и при этом отвечает оперативно.
     
     
  • 3.21, йййй (ok), 13:04, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я, кстати, был реально удивлен, что наши какие-то фичи пилят для базовой системы, да еще и обратно выкатывают. Думал, они только пересобирают ее.
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:07, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Даже уже в МС признали, что лучшая ОС для мобилок андроид.
     
     
  • 2.9, Анотолей (?), 12:18, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это как раз не показатель - так виртуозно факапить на рынке мобос, как мастадонты - никто еще не смог. А вот то, что сурсы зажали, да в контексте сотрудничества с импортозамещателями - это тревожно. Альтернатива, тем более годная, это всегда хорошо. Но здесь что-то пока невнятное и проприетарное получается
     
     
  • 3.14, iPony129412 (?), 12:51, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое-то нелепое сравнение.
    Сабжевая Jolla, Canonical, Mozilla явно добились меньших успехов.
    Без денег тяжело...
     
     
  • 4.20, Michael Shigorin (ok), 13:03, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Насчёт "меньших" по сравнению с официально трупом WP -- это Вы погорячились, наверное.  Это даже без учёта закачанных ресурсов.
     
     
  • 5.26, iPony129412 (?), 13:25, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так речь была про успехи на мобильном рынке вообщем.
    А так у той самой компании и приложений много, что под Android, что под iOS.
     
  • 3.23, noize (ok), 13:07, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> А вот то, что сурсы зажали, да в контексте сотрудничества с импортозамещателями - это тревожно

    В авроре выпилили прослойку для запуска андроид приложений. Сделано это было, как я понял, из соображений безопасности.

     
     
  • 4.35, a3k (?), 14:56, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее из соображений, что она была за отдельную плату на устройство.
     
  • 2.10, жека воробьев (?), 12:18, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    МС может себе позволить, а у нас импортозамещение
     

  • 1.11, Аноним (11), 12:24, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Пользовательская оболочка, базовые мобильные приложения, QML-компоненты построения графического интерфейса Silica, прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система синхронизации данных являются проприетарными, но их код планировалось открыть ещё в 2017 году.

    Доколе?

     
  • 1.13, Попугай Кеша (?), 12:48, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Попробовать что ли? Чисто для серфинга + как звонилку. Какая последняя Sony тянет?
     
     
  • 2.19, йййй (ok), 13:02, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для серфинга не советаю, встроенный браузер - г.вно. Последняя сонька XA2, будет Xperia 10.
     
  • 2.22, Michael Shigorin (ok), 13:05, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуйте :-)  Только сперва походите по интересующим сайтам в виртуалке с гигом памяти и 32-битным линуксом с Firefox 45 в качестве "предварительного просмотра".
     

  • 1.15, йййй (ok), 12:59, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эм... Странное какое-то здесь описание. Где в оригинале написано о поддержке Xperia 10? Написано "We have a few details of the Xperia 10 support to finalise, and will announce Sailfish X for the Sony Xperia 10 within the upcoming weeks."

    Где написано, что "Добавлена поддержка шифрования раздела с данными."? Написано "User data encryption ... developed further. However, this feature is in 3.2.0 only supported for freshly flashed corporate devices and will be deployed in upcoming Sailfish updates to consumer devices."

    Релиз скучный. В общем, "От него кровопролитиев ожидали, а он чижика съел"

     
  • 1.30, Xarek (?), 14:04, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В России это добро уже никак нельзя купить, официальный стор посылает нахер, а местные его в глаза не видели. Обидно
     
     
  • 2.31, iPony129412 (?), 14:19, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только так
    https://inoi.com/2766/sailfish-tablet-t8/
     

  • 1.33, гуси (?), 14:29, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пробовал на Fairphone 2. Увы, без поддежки ведроидных приложений оно не юзабельно для меня (нужен банковский клиент). А так, очень годно, после андроида как глоток свежего воздуха.
     
  • 1.38, А.П. (?), 15:52, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что там с голосовым управлением?
     

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