Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.2

Эм... Странное какое-то здесь описание. Где в оригинале написано о поддержке Xperia 10? Написано "We have a few details of the Xperia 10 support to finalise, and will announce Sailfish X for the Sony Xperia 10 within the upcoming weeks." Где написано, что "Добавлена поддержка шифрования раздела с данными."? Написано "User data encryption ... developed further. However, this feature is in 3.2.0 only supported for freshly flashed corporate devices and will be deployed in upcoming Sailfish updates to consumer devices." Релиз скучный. В общем, "От него кровопролитиев ожидали, а он чижика съел"