Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.2

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|1.1, Аноним (1), 11:54, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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>> Пользовательская оболочка, базовые мобильные приложения, QML-компоненты построения графического интерфейса Silica, прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система синхронизации данных являются проприетарными, но их код планировалось открыть ещё в 2017 году.
Забудьте.
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|1.2, Аноним (2), 11:54, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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> *половина компонентов системы* являются проприетарными, но их код планировалось открыть ещё в 2017 году.
Вот когда будет полностью свободным - тогда разбудите.
А так - спасибо, без проприетарщины обойдусь. Мне хотелось бы видеть альтернативу двум наиболее популярным платформам, но полностью свободную.
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|2.16, Michael Shigorin (ok), 12:59, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"Хотелось бы" -- это, как говорят за лужей, wishful thinking.
От сиденья на печи желаемое не приблизится.
Для себя рассудил так: есть люди, которые *много* лет хотя бы в теме; если их поддержать копеечкой, отзывом/багрепортом/предложением, а то и строчкой кода -- может, когда-то получится им выполнить обещанное.
Поэтому тянем-потянем. :)
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|3.29, Аноним (2), 13:44, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> если их поддержать копеечкой, отзывом/багрепортом
PinePhone пока дают купить лишь кернел-хацкерам. Как дойдёт продажа до более тупых, как я, вот тогда и поддержу копеечкой. Там и отчисления разработчикам альтернативный осей были анонсированы, а в процессе пользования будут и багрепорты с отзывами.
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|3.37, Аноним (37), 15:52, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм... Мне, как любознательному человеку, пришлось покопаться, чтобы найти, что это за "новое" выражение "за лужей", и откуда оно пошло. Пошло из авиационного сленга, в который попало из морского в начале-середине XX века, в который в свою очередь попало из британско-американского морского. В оригинале "the Pond", "across the Pond". Выражение используется редко как по-английски, так и, пока ещё, по-русски, но рискует стать популярным, как и любое новое уничижительное название США.
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|4.36, IRASoldier_registered (ok), 15:23, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты то сам купил
Мне не нужен, меня Гэлакси вполне устраивает. Но ценителям _свободы_ никто не мешает купить.
> подрабатываешь торговым агентом?
Теоретически желающий может попробовать заняться перепродажей и даже, может быть, авторизованной. Но категорически не выгодно - тут вон Яндекс.Телефон, говорят, всего 18 000 экземпляров продали, а Либрема в лучшем случае штук пятьсот в России прикупят фанаты. Возни бюрократической много, прибыль либо копеечная, либо реально в минус. На односолодовый вискарь по выходным можно заработать гораздо более простыми и ненапряжными способами.
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|1.5, Аноним (5), 12:01, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Пользуюсь на Jolla1 с версии 1.Х. Вот всем хороша ОС, особенно в сравнении с Андроидом, но вот что реально прям бесит-пребесит - это тупой, тормознутый и глючный браузер. На тяжелых сайтах может просто зависнуть. На андроиде вебкитный на этом же сайте все норм.
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|2.8, _ (??), 12:15, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема не в браузере, а в Jolla Phone который устарел еще на момент выхода, переходите уже на Xperia.
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|2.17, Michael Shigorin (ok), 13:01, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На первой ёлке памяти гигабайт -- по крайней мере выгружайте остальное, запуская фокс. Ну и да, на INOI R7 ему стало значительно легче жить (именно по сравнению с J1).
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|2.24, noize (ok), 13:09, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> но вот что реально прям бесит-пребесит - это тупой, тормознутый и глючный браузер
https://hh.ru/vacancy/34362961
> Разработчик Chromium-based браузера
подождите немного, скоро нормальный хромиум запилят.
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|1.6, proninyaroslav (ok), 12:03, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Разработчиками мобильной операционной системы "Аврора" проведена работа
Ну хоть для кого-то ипмортозамещение делает полезное дело (не смотря на то что это импортная ОС).
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|2.18, Michael Shigorin (ok), 13:02, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, ребята молодцы. Кстати, их нынешнее начальство оказалось моим старым знакомым, с которым всегда было приятно иметь дело -- толковый и при этом отвечает оперативно.
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|3.21, йййй (ok), 13:04, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я, кстати, был реально удивлен, что наши какие-то фичи пилят для базовой системы, да еще и обратно выкатывают. Думал, они только пересобирают ее.
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|2.9, Анотолей (?), 12:18, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это как раз не показатель - так виртуозно факапить на рынке мобос, как мастадонты - никто еще не смог. А вот то, что сурсы зажали, да в контексте сотрудничества с импортозамещателями - это тревожно. Альтернатива, тем более годная, это всегда хорошо. Но здесь что-то пока невнятное и проприетарное получается
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|3.14, iPony129412 (?), 12:51, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какое-то нелепое сравнение.
Сабжевая Jolla, Canonical, Mozilla явно добились меньших успехов.
Без денег тяжело...
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|4.20, Michael Shigorin (ok), 13:03, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Насчёт "меньших" по сравнению с официально трупом WP -- это Вы погорячились, наверное. Это даже без учёта закачанных ресурсов.
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|5.26, iPony129412 (?), 13:25, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так речь была про успехи на мобильном рынке вообщем.
А так у той самой компании и приложений много, что под Android, что под iOS.
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|3.23, noize (ok), 13:07, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> А вот то, что сурсы зажали, да в контексте сотрудничества с импортозамещателями - это тревожно
В авроре выпилили прослойку для запуска андроид приложений. Сделано это было, как я понял, из соображений безопасности.
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|4.35, a3k (?), 14:56, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее из соображений, что она была за отдельную плату на устройство.
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|1.11, Аноним (11), 12:24, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Пользовательская оболочка, базовые мобильные приложения, QML-компоненты построения графического интерфейса Silica, прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система синхронизации данных являются проприетарными, но их код планировалось открыть ещё в 2017 году.
Доколе?
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|2.19, йййй (ok), 13:02, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для серфинга не советаю, встроенный браузер - г.вно. Последняя сонька XA2, будет Xperia 10.
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|2.22, Michael Shigorin (ok), 13:05, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробуйте :-) Только сперва походите по интересующим сайтам в виртуалке с гигом памяти и 32-битным линуксом с Firefox 45 в качестве "предварительного просмотра".
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|1.15, йййй (ok), 12:59, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эм... Странное какое-то здесь описание. Где в оригинале написано о поддержке Xperia 10? Написано "We have a few details of the Xperia 10 support to finalise, and will announce Sailfish X for the Sony Xperia 10 within the upcoming weeks."
Где написано, что "Добавлена поддержка шифрования раздела с данными."? Написано "User data encryption ... developed further. However, this feature is in 3.2.0 only supported for freshly flashed corporate devices and will be deployed in upcoming Sailfish updates to consumer devices."
Релиз скучный. В общем, "От него кровопролитиев ожидали, а он чижика съел"
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|1.30, Xarek (?), 14:04, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В России это добро уже никак нельзя купить, официальный стор посылает нахер, а местные его в глаза не видели. Обидно
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|1.33, гуси (?), 14:29, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пробовал на Fairphone 2. Увы, без поддежки ведроидных приложений оно не юзабельно для меня (нужен банковский клиент). А так, очень годно, после андроида как глоток свежего воздуха.
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