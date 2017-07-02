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Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.3

02.05.2020 11:25

Компания Jolla опубликовала релиз операционной системы Sailfish 3.3. Сборки подготовлены для устройств Jolla 1, Jolla C, Jolla Tablet, Sony Xperia X, Xperia XA2, Gemini, Sony Xperia 10, и уже доступны в форме OTA-обновления. Sailfish использует графический стек на базе Wayland и библиотеки Qt5, системное окружение построено на основе Mer, который с апреля развивается как составная часть Sailfish, и пакетов Mer-дистрибутива Nemo. Пользовательская оболочка, базовые мобильные приложения, QML-компоненты построения графического интерфейса Silica, прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система синхронизации данных являются проприетарными, но их код планировалось открыть ещё в 2017 году.

В новой версии:

  • Обновлён cборочный инструментарий и системные библиотеки, включая обновление GCC с 4.9.4 до версии 8.3, glibc c 2.28 до 2.30 и glib2 с 2.56 до 2.62, Gstreamer 1.16.1, QEMU 4.2 (применяется при сборке для других платформ). Обновлены системные пакеты, включая expat, file, e2fsprogs, libgrypt, libsoup, augeas, wpa_supplicant, fribidi, glib2, nss и nspr. Вместо coreutils, tar и vi задействованы аналоги из набора busybox, что позволило сократить размер системы на 7.2 МБ. Функциональность statefs заменена на получение информации о состояние через API libqofono. Python, применяемый в сборочной инфраструктуре обновлён до выпуска 3.8.1. Код пока полностью не избавлен от привязок к Python 2, поэтому также продолжает поддерживаться и пакет с Python 2.7.17, но ведётся работа по его удалению и полному переходу на Python 3.
  • Миграция на новый GCC произведена разработчиками мобильной операционной системы "Аврора" (локализованный вариант ОС Sailfish от Ростелекома), которые также добавили следующие улучшения:
    • Реализован сервис на базе платформы Nextcloud и возможность его использования для организации совместного доступа к фотографиям (альбомы Nextcloud автоматически появляются в приложении Gallery), документам и заметкам, а также для размещения резервных копий и синхронизации адресной книги и календаря-планировщика;
    • Для беспроводных соединений добавлена поддержка аутентификации WPA-EAP (TTLS и TLS). Улучшена аутентификация с использованием учётных записей Exchange (EAS), появилась возможность аутентификации при помощи персональных SSL-сертификатов;
    • В почтовом клиенте добавлена поддержка поиска в глобальном списке адресов (Global Address List, GAL), предоставляемом в Exchange Active Sync. Обеспечена поддержка синхронизации настроек;
    • Стек для определения местоположения по Wi-Fi и базовым станциям (без GPS) адаптирован для работы с другими провайдерами. Ранее применялся Mozilla Location Service, но его поддержка в Sailfish прекращена из-за ограничения доступа - Mozilla Location Service обвинили в нарушении патентов компании Skyhook Holdings и в рамках внесудебного соглашения Mozilla установила лимит в 100 тысяч обращений к API в день для коммерческих проектов;
    • В настройки "Settings > Backup" добавлены кнопки "Mount" и "unlock" для монтирования или разблокировки карт памяти;
    • Устранены ошибки в календаре-планировщике, камере, просмотрщике документов (решены проблемы при просмотре CSV и RTF).
    • Реализован MDM API для ActiveSync и учётных записей;
    • В адресной книге добавлена поддержка автозаполнения полей и поиска;
    • Улучшена работа с историей звонков и интерфейсе набора номера;
    • Улучшен API для управления VPN.
  • Включена изоляция системных сервисов через sandbox-режим в systemd. В будущем планируется обеспечить изоляцию запуска приложений (пока ведутся эксперименты с firejail). Также ведётся работа по обеспечению поддержки в будущем выпуске пакетов в формате Flatpak - в систему уже интегрированы libseccomp и json-glib, необходимые для работы инструментария Flatpak.
  • Добавлены пиктограммы со значками, отображающими различные погодные условия. Обновлены пиктограммы для учётных записей в Google;
  • Раскладка элементов интерфейса приложений оптмизирована для смартфонов с крупными экранами;
  • Прослойка для совместимости с Android обновлена до платформы Android 8.1.0_r73. Решены проблемы с добавлением контактов и просмотром видео в WhatsApp. Для многих программ обеспечена поддержка доступа к SD-карте;
  • На экране блокировки системы обеспечено отображение пиктограмм Bluetooth и сервиса определения местоположения, а также названия оператора связи.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.jolla.com/sailfis...)
  2. OpenNews: В дистрибутиве postmarketOS реализована начальная поддержка iPhone 7
  3. OpenNews: Статус подготовки первого стабильного релиза KDE Plasma Mobile
  4. OpenNews: Доступен для заказа смартфон PinePhone, поставляемый с UBports
  5. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.2.1
  6. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52864-sailfish
Ключевые слова: sailfish, mer
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  • 1.1, Аноним (1), 12:41, 02/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    > код планировалось открыть

    Вот когда будет полностью свободным, тогда и поговорим.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:48, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    =)
    https://www.kommersant.ru/doc/4322797
     
     
  • 3.18, DmA (??), 13:49, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    судя по статье в Коммерсанте свободность Аврора и не предполагает! Всё там будет запрятано, чёрный ящик...Как минимум Яндекс там непонятно, что делать, Касперский, а ещё ведь и фсбшники нашпигуют по полной.
     
  • 2.9, proninyaroslav (ok), 12:53, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    С учётом того что его де-факто оккупировал ростелеком это кажется маловероятным...
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 14:31, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И какого тогда это опубликовано на OPENNET.ru? Почему нет новостей про выпуски macOS?
     
     
  • 4.30, proninyaroslav (ok), 14:35, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороший вопрос
     
  • 4.37, КО (?), 16:01, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это, флаг те в руки!
     
  • 2.36, КО (?), 16:01, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Упаси господи - вдруг это богомерзкий андроид...
     

  • 1.2, A.Stahl (ok), 12:45, 02/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А кто следит за проектом, объясните в чём заключается вендорлок? Ну там привязка к одному репозиторию с самобытным форматом пакета как в Андроиде... Или чего ещё хуже придумалли?
     
     
  • 2.19, DmA (??), 13:51, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    там привязка к американским сервисам, а тут к ихним(фсб,яндекс,касперский), в этом вся разница. Для пользователя, ни тот, ни тот вариант не приемлем!
     
     
  • 3.23, Элитный линуксоид (?), 14:04, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Пользуюсь microg с lineage os.
    Никто меня никуда не привязывает.
    Что я делаю не так?
     

  • 1.6, timur.davletshin (ok), 12:47, 02/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Откуда вообще информация, что прекращена поддержка Mozilla Location Service?
     
     
  • 2.10, Anonn (?), 13:09, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не совсем точный перевод. Там Мозилла из-за каких-то патентных проблем ограничивает использование своего API для коммерческого использования.
    https://blog.mozilla.org/services/2019/09/03/a-new-policy-for-mozilla-location
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:11, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На них наехал какой-то патентный тролль, обвинив в нарушении патентов.
     
     
  • 3.14, timur.davletshin (ok), 13:28, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он работает прямо сейчас.
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:24, 02/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    При попытке зайти на https://shop.jolla.com : Sorry, not available in your country

    Как же задрала эта сегрегация.

     
     
  • 2.17, Michael Shigorin (ok), 13:30, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Слышал, что это грабелька их платёжного шлюза, а перешлюзовываться влом.  Вообще-то стоит спрашивать http://omprussia.ru -- что они думают за розницу в России, раз финны по этой части мышей не ловят.
     
     
  • 3.26, iPony129412 (?), 14:16, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Меры юридической направленности, а не технической.

    > Current availability: EU, Norway, Switzerland.

     
  • 2.20, DmA (??), 13:54, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пора может в Европу вступить? :) а не мучится своим особенным путём
     
     
  • 3.25, Аноним (13), 14:10, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    К чему эта маниловщина?

    У Jolla нет перспектив, кроме как в России, при этом свой магазин для России они не открывают. Полнейшая клиника.

     
  • 3.29, Аноним (29), 14:34, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вспоминаем, как в Европе ликвидировали Нокию.
     
  • 2.27, iPony129412 (?), 14:20, 02/05/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.16, Michael Shigorin (ok), 13:29, 02/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Едет 3.3.0.16, посмотрим... судя по новостям, изрядно чего починили/сделали на Xperia.
     
     
  • 2.35, Im banana man (?), 15:49, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какой у вас аппарат?
    Давно интересуюсь как ведет себя Sailfish на Xperia.
     

  • 1.21, DmA (??), 13:55, 02/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >локализованный вариант ОС Sailfish от Ростелекома

    Если на каждую локализацию будут новое имя  продукту давать это запутает портебителя!

     
     
  • 2.34, Аноним (34), 15:30, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так в этом и задумка. Чтобы не догадались, что из отечественного там только бекдоры.
     

  • 1.22, Любитель Монеточки (?), 13:58, 02/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То что на картинке - это точно дизайн SailfishOS. Просто дизайн звездатый, по край не менее мне понравился
     
  • 1.24, Аноним (24), 14:05, 02/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Экран даже на скринах нечитаем, а уж на солнце...
    Но никто об этом не подозревает т к ос еще не покидала лабораторию?
     
  • 1.31, Аноним (31), 14:43, 02/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они интерактивный пуль для телевизора делают судя по каринкам
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 15:25, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вот зачем это Ростелекому, скоро телефоны свои выпустят сим локнутые с уникальным не имеющем аналогов функционалом
     

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