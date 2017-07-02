Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.3

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|1.1, Аноним (1), 12:41, 02/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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> код планировалось открыть
Вот когда будет полностью свободным, тогда и поговорим.
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|3.18, DmA (??), 13:49, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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судя по статье в Коммерсанте свободность Аврора и не предполагает! Всё там будет запрятано, чёрный ящик...Как минимум Яндекс там непонятно, что делать, Касперский, а ещё ведь и фсбшники нашпигуют по полной.
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|3.28, Аноним (28), 14:31, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И какого тогда это опубликовано на OPENNET.ru? Почему нет новостей про выпуски macOS?
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|2.36, КО (?), 16:01, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Упаси господи - вдруг это богомерзкий андроид...
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|1.2, A.Stahl (ok), 12:45, 02/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А кто следит за проектом, объясните в чём заключается вендорлок? Ну там привязка к одному репозиторию с самобытным форматом пакета как в Андроиде... Или чего ещё хуже придумалли?
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|2.19, DmA (??), 13:51, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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там привязка к американским сервисам, а тут к ихним(фсб,яндекс,касперский), в этом вся разница. Для пользователя, ни тот, ни тот вариант не приемлем!
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|2.11, Аноним (11), 13:11, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На них наехал какой-то патентный тролль, обвинив в нарушении патентов.
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|2.17, Michael Shigorin (ok), 13:30, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Слышал, что это грабелька их платёжного шлюза, а перешлюзовываться влом. Вообще-то стоит спрашивать http://omprussia.ru -- что они думают за розницу в России, раз финны по этой части мышей не ловят.
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|3.26, iPony129412 (?), 14:16, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. Меры юридической направленности, а не технической.
> Current availability: EU, Norway, Switzerland.
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|2.20, DmA (??), 13:54, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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пора может в Европу вступить? :) а не мучится своим особенным путём
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|3.25, Аноним (13), 14:10, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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К чему эта маниловщина?
У Jolla нет перспектив, кроме как в России, при этом свой магазин для России они не открывают. Полнейшая клиника.
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|1.21, DmA (??), 13:55, 02/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>локализованный вариант ОС Sailfish от Ростелекома
Если на каждую локализацию будут новое имя продукту давать это запутает портебителя!
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|2.34, Аноним (34), 15:30, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так в этом и задумка. Чтобы не догадались, что из отечественного там только бекдоры.
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|1.24, Аноним (24), 14:05, 02/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Экран даже на скринах нечитаем, а уж на солнце...
Но никто об этом не подозревает т к ос еще не покидала лабораторию?
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|2.33, Аноним (33), 15:25, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так вот зачем это Ростелекому, скоро телефоны свои выпустят сим локнутые с уникальным не имеющем аналогов функционалом
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