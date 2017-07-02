Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.3

Компания Jolla опубликовала релиз операционной системы Sailfish 3.3. Сборки подготовлены для устройств Jolla 1, Jolla C, Jolla Tablet, Sony Xperia X, Xperia XA2, Gemini, Sony Xperia 10, и уже доступны в форме OTA-обновления. Sailfish использует графический стек на базе Wayland и библиотеки Qt5, системное окружение построено на основе Mer, который с апреля развивается как составная часть Sailfish, и пакетов Mer-дистрибутива Nemo. Пользовательская оболочка, базовые мобильные приложения, QML-компоненты построения графического интерфейса Silica, прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система синхронизации данных являются проприетарными, но их код планировалось открыть ещё в 2017 году. В новой версии: Обновлён cборочный инструментарий и системные библиотеки, включая обновление GCC с 4.9.4 до версии 8.3, glibc c 2.28 до 2.30 и glib2 с 2.56 до 2.62, Gstreamer 1.16.1, QEMU 4.2 (применяется при сборке для других платформ). Обновлены системные пакеты, включая expat, file, e2fsprogs, libgrypt, libsoup, augeas, wpa_supplicant, fribidi, glib2, nss и nspr. Вместо coreutils, tar и vi задействованы аналоги из набора busybox, что позволило сократить размер системы на 7.2 МБ. Функциональность statefs заменена на получение информации о состояние через API libqofono. Python, применяемый в сборочной инфраструктуре обновлён до выпуска 3.8.1. Код пока полностью не избавлен от привязок к Python 2, поэтому также продолжает поддерживаться и пакет с Python 2.7.17, но ведётся работа по его удалению и полному переходу на Python 3.

Миграция на новый GCC произведена разработчиками мобильной операционной системы "Аврора" (локализованный вариант ОС Sailfish от Ростелекома), которые также добавили следующие улучшения: Реализован сервис на базе платформы Nextcloud и возможность его использования для организации совместного доступа к фотографиям (альбомы Nextcloud автоматически появляются в приложении Gallery), документам и заметкам, а также для размещения резервных копий и синхронизации адресной книги и календаря-планировщика; Для беспроводных соединений добавлена поддержка аутентификации WPA-EAP (TTLS и TLS). Улучшена аутентификация с использованием учётных записей Exchange (EAS), появилась возможность аутентификации при помощи персональных SSL-сертификатов; В почтовом клиенте добавлена поддержка поиска в глобальном списке адресов (Global Address List, GAL), предоставляемом в Exchange Active Sync. Обеспечена поддержка синхронизации настроек; Стек для определения местоположения по Wi-Fi и базовым станциям (без GPS) адаптирован для работы с другими провайдерами. Ранее применялся Mozilla Location Service, но его поддержка в Sailfish прекращена из-за ограничения доступа - Mozilla Location Service обвинили в нарушении патентов компании Skyhook Holdings и в рамках внесудебного соглашения Mozilla установила лимит в 100 тысяч обращений к API в день для коммерческих проектов; В настройки "Settings > Backup" добавлены кнопки "Mount" и "unlock" для монтирования или разблокировки карт памяти; Устранены ошибки в календаре-планировщике, камере, просмотрщике документов (решены проблемы при просмотре CSV и RTF). Реализован MDM API для ActiveSync и учётных записей; В адресной книге добавлена поддержка автозаполнения полей и поиска; Улучшена работа с историей звонков и интерфейсе набора номера; Улучшен API для управления VPN.

Включена изоляция системных сервисов через sandbox-режим в systemd. В будущем планируется обеспечить изоляцию запуска приложений (пока ведутся эксперименты с firejail). Также ведётся работа по обеспечению поддержки в будущем выпуске пакетов в формате Flatpak - в систему уже интегрированы libseccomp и json-glib, необходимые для работы инструментария Flatpak.

Добавлены пиктограммы со значками, отображающими различные погодные условия. Обновлены пиктограммы для учётных записей в Google;

Раскладка элементов интерфейса приложений оптмизирована для смартфонов с крупными экранами;

Прослойка для совместимости с Android обновлена до платформы Android 8.1.0_r73. Решены проблемы с добавлением контактов и просмотром видео в WhatsApp. Для многих программ обеспечена поддержка доступа к SD-карте;

На экране блокировки системы обеспечено отображение пиктограмм Bluetooth и сервиса определения местоположения, а также названия оператора связи.



