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Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.4

13.10.2020 20:04

Компания Jolla опубликовала релиз операционной системы Sailfish 3.4. Сборки подготовлены для устройств Jolla 1, Jolla C, Jolla Tablet, Sony Xperia X, Xperia XA2, Sony Xperia 10, и уже доступны в форме OTA-обновления. Sailfish использует графический стек на базе Wayland и библиотеки Qt5, системное окружение построено на основе Mer, который с апреля развивается как составная часть Sailfish, и пакетов Mer-дистрибутива Nemo. Пользовательская оболочка, базовые мобильные приложения, QML-компоненты построения графического интерфейса Silica, прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система синхронизации данных являются проприетарными, но их код планировалось открыть ещё в 2017 году.

В новой версии:

  • Изменения, подготовленные разработчиками мобильной операционной системы "Аврора" (форк ОС Sailfish, развиваемый компанией "Открытая мобильная платформа"):
    • Предоставлена возможность разработки компонентов и приложений на языке Rust.
    • Добавлена экспериментальная поддержка 64-разрядной архитектуры.
    • Переработан интерфейс приёма входящих звонков. Для приёма звонка можно использовать горизонтальный скользящий жест, а для отклонения - сдвиг вверх.
    • Реализована возможность использования устройства несколькими пользователями. На одном устройстве можно добавлять до 6 дополнительных пользователей, которые смогут совместно пользоваться телефоном.
    • Добавлена возможность создания временных гостевых пользователей без отдельной учётной записи и с ограниченными правами.
    • Улучшена реализация блокировки экрана. Для всех новых устройств (Xperia X/XA2/10) включено по умолчанию шифрование домашнего каталога. Обеспечена настойка кода доступа при первом запуске устройства. Ввод кода доступа (если активирован) теперь обязателен после загрузки (проверки по отпечатку пальца недостаточно).
    • Браузерный движок в Sailfish Browser обновлён до Mozilla Gecko 52.
    • Через Gecko Media Plugin в браузере обеспечено аппаратное ускорение декодирования видео.
    • Режим просмотра HTML-писем в почтовом клиенте переведён c Qt WebKit на использование движка Mozilla Gecko.
    • В почтовом клиенте добавлена возможность выделения и копирования текста из сообщений.
    • Улучшена настройка учётных записей в Exchange. Реализована синхронизация почтовых папок между Exchange и IMAP.
    • Модернизирован интерфейс добавления и редактирования элементов адресной книги.
    • Улучшено автоматическое резервное копирование в облачные сервисы.
    • Улучшена синхронизация и совместная работа на базе платформы Nextcloud.
    • Оптимизирован процесс сканирования доступных беспроводных сетей (уменьшена нагрузка на системы и повышена экономия заряда аккумулятора).
    • Расширены настройки VPN: добавлена возможность определения маршрутизации по умолчанию (направлять весь трафик через VPN или нет).
    • Увеличена производительность просмотрщиков электронных таблиц и презентаций. Открытие больших таблиц Excel теперь выполняется в 4 раза быстрее. Улучшена отзывчивость при масштабировании щипком.
    • Добавлена поддержка настройки учётных записей Active Sync поверх MDM.
    • Изменено уведомление о получении SMS.
    • Обновлён файловый менеджер. В настройках хранилища появилась возможность переименования файлов и каталогов.
  • Изменено оформление настроек резервного копирования. В списке событий обеспечен показ прогресса выполнения резервной копии.
  • В календаре-планировщике добавлена поддержка выделения событий для определённых дней недели, добавлены новые интервалы напоминания о событиях, в CalDAV реализована поддержка обработки приглашений на стороне сервера.
  • В почтовом клиенте на панель экрана просмотра письма добавлены кнопки для ответа, ответа всем, удаления и перенаправления. Все сообщений теперь группируются по дате получения.
  • В интерфейс просмотра событий добавлено отображения прогноза погоды на каждый час. Для получения прогноза погоды задействован API Foreca.
  • На домашнем экране улучшены пиктограммы. В конец верхнего меню в многопользовательских конфигурациях добавлена кнопка для переключения пользователя.
  • Все SMS-сообщения теперь группируются по дате получения. Добавлен режим быстрой прокрутки для перехода на последнее сообщение в обсуждении.
  • В видеопроигрыватель добавлена возможность перемотки на 10 секунд вперёд или назад.
  • Добавлено новое меню Settings>Users, через которое владелец устройства может создать, удалить, изменить и переключить дополнительных пользователей или включить гостевого пользователя.
  • Добавлены более строгие проверки потенциальных конфликтов с загружаемым обновлением платформы. Пакеты, которые могут привести к конфликтами или замена которых может привести к сбою теперь отображаются как потенциально проблемные и рекомендованы к удалению до продолжения установки обновления.
  • Решены проблемы с копированием крупных файлов (больше 300МБ) с ПК на SD-карту устройства через протокол MTP, а также проблемы с передачей файлов на SD-карту по MTP с устройств на базе Linux.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.jolla.com/sailfis...)
  2. OpenNews: В состав Glibc включено исправление уязвимости в memcpy, подготовленное разработчиками ОС Аврора
  3. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.3
  4. OpenNews: Статус подготовки первого стабильного релиза KDE Plasma Mobile
  5. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.2
  6. OpenNews: Тринадцатое обновление прошивки Ubuntu Touch
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53883-sailfish
Ключевые слова: sailfish
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Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:30, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ну их на 3 буквы: при последнем обновлении моя Акфафиш, прошитая Сэйлфиш, стала кирпичём - отвалился этот сраный Вэйлэнд или что там у них, теперь чёрный экран после загрузки. Криворукие кривожопы: сперва от btrfs отказались, потому стали делать ведроид по управлению, теперь выпускают обновления, в которых отваливается менеджер дисплея. И при этом ни одного устройства с этой ОС не продаётся. Отстой в чистом... нет - в чистейшем виде!
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:56, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отказ от бтрфс это как раз логично, если ты не хочешь, чтобы твой девайс превратился в кирпич. Что не так?
     
  • 2.7, Анончик99999 (?), 20:57, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, для любителя страдать - самое то!
     
  • 2.20, vadiml (ok), 22:29, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прямо на экране обновления можно делать резервные копии на внешнюю карту или облачное хранилище.

    Если умерло, накатываешь с нуля и затем делаешь восстановление из резерной копии.

     

  • 1.2, Аноним (2), 20:31, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Xperia XA3, говорите? Вроде неплохой телефон, стоит брать? Батарейка маловата, и не сменная. Придётся опять таскать павербанк с собой. Я пользовался редми4 и там только стоковый китайский андроид емнип. Хотелось бы конечно что-нибудь от российского производителя, но, видимо, ничего отечественного кроме брендированного китайского мусора на российском рынке никогда не появится.
     
     
  • 2.8, A.Stahl (ok), 21:05, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >XA3

    Хантымансийский Андроидный Завод?

     
  • 2.9, Сейд (ok), 21:05, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бери Digma Citi 653.
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:32, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Раньше выглядело круто, необычно, современно, а сейчас как колхоз :(
     
  • 1.4, Аноним (4), 20:35, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лучше уж ReactOS чем это :-(
     
  • 1.5, Аноним (5), 20:54, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какая версия Qt используется?
     
  • 1.10, Аноним (10), 21:17, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    спонсоры релиза союз офтальмологов?
    почему как не новая версия, так такие всратые цвета у этого селофиша? ну это же совершенно не читаемо. начерта так делать по дефолту. они реально такое Г толкают на продажу?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 21:24, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гуй на кутях вот и результат.
     
     
  • 3.13, тфьу (?), 21:35, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нормальный гуй только на кутях и можно писать.

    А тут результат не Qt, тут результат криворукие макаки виндузятники.

     

  • 1.12, Аноним (12), 21:34, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "можно добавлять до 6 дополнительных пользователей, которые смогут совместно пользоваться"
    Крутая фича, можно будет просверлить в нем дырку и повесить в коридоре общаги на веревочку.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 21:43, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "можно добавлять до 6 дополнительных пользователей, которые смогут совместно пользоваться"

    В смысле 6 симок можно? Мы о смартфоне говорим?

     
     
  • 3.18, vadiml (ok), 22:25, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1-2 симки, но можно переключаться между кучей юзеров, как на обычном компе.

    Удобно для организаций, когда устройство передаётся по кругу между 2-4 работниками.

     

  • 1.15, Козлетто (?), 21:56, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А проприетарные gui-компоненты ещё не открыли?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 22:13, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтоб не позориться
     

  • 1.17, vadiml (ok), 22:23, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Добавили б уже новые модели телефонов Sony, а то уже год прошёл как XA2 добавляли.
     
  • 1.19, Аноним (19), 22:27, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    что эта проприетарщина делает на опеннете?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 22:49, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебя не спросили.
     

  • 1.21, Аноним (21), 22:34, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Решены проблемы с копированием крупных файлов (больше 300МБ)

    Теперь оказалось, что есть проблемы с копированием файлов с размером больше 512 МБ, а раньше такой проблемы не было, т.к. никому не удавалось скопировать файлы больше 300 МБ. Разработчики уверяют, что в следующем релизе они поднимут на 2-3% максимальный размер файла, при котором не возникает ошибок во время копирования. В достижение подобных показателей, разработчикам поможет запатентованная проприетарная технология основанная на принципе паралелизации при котором, для достижения наивысших результатов, операционная система будет задействовать вычислительную мощность всех ядер процессора.

     
  • 1.23, Аноним (23), 23:04, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Gecko 52
    > Firefox 52 was released on March 7, 2017.

    Трупы встали из могил...

     
     
  • 2.25, пепяка (?), 23:20, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вконтактик в браузере музыку играет и норм.

    Узнай какого года выпуска ядро на твоей мобиле, прежде чем про трупы говорить.

     

  • 1.24, Deanon (?), 23:14, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Конечно альтернативы это очень хорошо, но когда они сплошь глючные и не особо юзабельные это удручает.
     
  • 1.26, Аноним (26), 23:38, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С того самого момента, когда сменили название с Maemo на другое и ушли от GTK к Qt, эта штука потеряла все шансы стать популярной. В итоге пилят уже с десяток лет и передают из рук в руки, из поколения в поколение и никому оно не нужно. Единственное кому эта ерунда может помочь, так это Ростелекому распилить бабла на закупке чиновниками, которые пользоваться ей и не будут, а продолжат переписываться в iMessages. Ведь даже Павел Дуров предпочитает пользоваться WhatsApp, т.к. опосается, что системные инженеры Telegram могут прочитать его переписку.
     
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