Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.4

|
|1.1, Аноним (1), 20:30, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Ну их на 3 буквы: при последнем обновлении моя Акфафиш, прошитая Сэйлфиш, стала кирпичём - отвалился этот сраный Вэйлэнд или что там у них, теперь чёрный экран после загрузки. Криворукие кривожопы: сперва от btrfs отказались, потому стали делать ведроид по управлению, теперь выпускают обновления, в которых отваливается менеджер дисплея. И при этом ни одного устройства с этой ОС не продаётся. Отстой в чистом... нет - в чистейшем виде!
|
|
|
|2.6, Аноним (6), 20:56, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Отказ от бтрфс это как раз логично, если ты не хочешь, чтобы твой девайс превратился в кирпич. Что не так?
|
|2.20, vadiml (ok), 22:29, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Прямо на экране обновления можно делать резервные копии на внешнюю карту или облачное хранилище.
Если умерло, накатываешь с нуля и затем делаешь восстановление из резерной копии.
|
|1.2, Аноним (2), 20:31, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Xperia XA3, говорите? Вроде неплохой телефон, стоит брать? Батарейка маловата, и не сменная. Придётся опять таскать павербанк с собой. Я пользовался редми4 и там только стоковый китайский андроид емнип. Хотелось бы конечно что-нибудь от российского производителя, но, видимо, ничего отечественного кроме брендированного китайского мусора на российском рынке никогда не появится.
|
|1.3, Аноним (3), 20:32, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Раньше выглядело круто, необычно, современно, а сейчас как колхоз :(
|
|1.10, Аноним (10), 21:17, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
спонсоры релиза союз офтальмологов?
почему как не новая версия, так такие всратые цвета у этого селофиша? ну это же совершенно не читаемо. начерта так делать по дефолту. они реально такое Г толкают на продажу?
|
|
|
|
|
|3.13, тфьу (?), 21:35, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Нормальный гуй только на кутях и можно писать.
А тут результат не Qt, тут результат криворукие макаки виндузятники.
|
|1.12, Аноним (12), 21:34, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
"можно добавлять до 6 дополнительных пользователей, которые смогут совместно пользоваться"
Крутая фича, можно будет просверлить в нем дырку и повесить в коридоре общаги на веревочку.
|
|
|
|2.14, Аноним (14), 21:43, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> "можно добавлять до 6 дополнительных пользователей, которые смогут совместно пользоваться"
В смысле 6 симок можно? Мы о смартфоне говорим?
|
|
|
|3.18, vadiml (ok), 22:25, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
1-2 симки, но можно переключаться между кучей юзеров, как на обычном компе.
Удобно для организаций, когда устройство передаётся по кругу между 2-4 работниками.
|
|1.17, vadiml (ok), 22:23, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Добавили б уже новые модели телефонов Sony, а то уже год прошёл как XA2 добавляли.
|
|1.21, Аноним (21), 22:34, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> Решены проблемы с копированием крупных файлов (больше 300МБ)
Теперь оказалось, что есть проблемы с копированием файлов с размером больше 512 МБ, а раньше такой проблемы не было, т.к. никому не удавалось скопировать файлы больше 300 МБ. Разработчики уверяют, что в следующем релизе они поднимут на 2-3% максимальный размер файла, при котором не возникает ошибок во время копирования. В достижение подобных показателей, разработчикам поможет запатентованная проприетарная технология основанная на принципе паралелизации при котором, для достижения наивысших результатов, операционная система будет задействовать вычислительную мощность всех ядер процессора.
|
|1.23, Аноним (23), 23:04, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Gecko 52
> Firefox 52 was released on March 7, 2017.
Трупы встали из могил...
|
|
|
|2.25, пепяка (?), 23:20, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вконтактик в браузере музыку играет и норм.
Узнай какого года выпуска ядро на твоей мобиле, прежде чем про трупы говорить.
|
|1.24, Deanon (?), 23:14, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Конечно альтернативы это очень хорошо, но когда они сплошь глючные и не особо юзабельные это удручает.
|
|1.26, Аноним (26), 23:38, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
С того самого момента, когда сменили название с Maemo на другое и ушли от GTK к Qt, эта штука потеряла все шансы стать популярной. В итоге пилят уже с десяток лет и передают из рук в руки, из поколения в поколение и никому оно не нужно. Единственное кому эта ерунда может помочь, так это Ростелекому распилить бабла на закупке чиновниками, которые пользоваться ей и не будут, а продолжат переписываться в iMessages. Ведь даже Павел Дуров предпочитает пользоваться WhatsApp, т.к. опосается, что системные инженеры Telegram могут прочитать его переписку.
|