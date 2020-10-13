Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.4

Компания Jolla опубликовала релиз операционной системы Sailfish 3.4. Сборки подготовлены для устройств Jolla 1, Jolla C, Jolla Tablet, Sony Xperia X, Xperia XA2, Sony Xperia 10, и уже доступны в форме OTA-обновления. Sailfish использует графический стек на базе Wayland и библиотеки Qt5, системное окружение построено на основе Mer, который с апреля развивается как составная часть Sailfish, и пакетов Mer-дистрибутива Nemo. Пользовательская оболочка, базовые мобильные приложения, QML-компоненты построения графического интерфейса Silica, прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система синхронизации данных являются проприетарными, но их код планировалось открыть ещё в 2017 году. В новой версии: Изменения, подготовленные разработчиками мобильной операционной системы "Аврора" (форк ОС Sailfish, развиваемый компанией "Открытая мобильная платформа"): Предоставлена возможность разработки компонентов и приложений на языке Rust. Добавлена экспериментальная поддержка 64-разрядной архитектуры. Переработан интерфейс приёма входящих звонков. Для приёма звонка можно использовать горизонтальный скользящий жест, а для отклонения - сдвиг вверх. Реализована возможность использования устройства несколькими пользователями. На одном устройстве можно добавлять до 6 дополнительных пользователей, которые смогут совместно пользоваться телефоном. Добавлена возможность создания временных гостевых пользователей без отдельной учётной записи и с ограниченными правами. Улучшена реализация блокировки экрана. Для всех новых устройств (Xperia X/XA2/10) включено по умолчанию шифрование домашнего каталога. Обеспечена настойка кода доступа при первом запуске устройства. Ввод кода доступа (если активирован) теперь обязателен после загрузки (проверки по отпечатку пальца недостаточно). Браузерный движок в Sailfish Browser обновлён до Mozilla Gecko 52. Через Gecko Media Plugin в браузере обеспечено аппаратное ускорение декодирования видео. Режим просмотра HTML-писем в почтовом клиенте переведён c Qt WebKit на использование движка Mozilla Gecko. В почтовом клиенте добавлена возможность выделения и копирования текста из сообщений. Улучшена настройка учётных записей в Exchange. Реализована синхронизация почтовых папок между Exchange и IMAP. Модернизирован интерфейс добавления и редактирования элементов адресной книги. Улучшено автоматическое резервное копирование в облачные сервисы. Улучшена синхронизация и совместная работа на базе платформы Nextcloud. Оптимизирован процесс сканирования доступных беспроводных сетей (уменьшена нагрузка на системы и повышена экономия заряда аккумулятора). Расширены настройки VPN: добавлена возможность определения маршрутизации по умолчанию (направлять весь трафик через VPN или нет). Увеличена производительность просмотрщиков электронных таблиц и презентаций. Открытие больших таблиц Excel теперь выполняется в 4 раза быстрее. Улучшена отзывчивость при масштабировании щипком. Добавлена поддержка настройки учётных записей Active Sync поверх MDM. Изменено уведомление о получении SMS. Обновлён файловый менеджер. В настройках хранилища появилась возможность переименования файлов и каталогов.

Изменено оформление настроек резервного копирования. В списке событий обеспечен показ прогресса выполнения резервной копии.

В календаре-планировщике добавлена поддержка выделения событий для определённых дней недели, добавлены новые интервалы напоминания о событиях, в CalDAV реализована поддержка обработки приглашений на стороне сервера.

В почтовом клиенте на панель экрана просмотра письма добавлены кнопки для ответа, ответа всем, удаления и перенаправления. Все сообщений теперь группируются по дате получения.

В интерфейс просмотра событий добавлено отображения прогноза погоды на каждый час. Для получения прогноза погоды задействован API Foreca.

На домашнем экране улучшены пиктограммы. В конец верхнего меню в многопользовательских конфигурациях добавлена кнопка для переключения пользователя.

Все SMS-сообщения теперь группируются по дате получения. Добавлен режим быстрой прокрутки для перехода на последнее сообщение в обсуждении.

В видеопроигрыватель добавлена возможность перемотки на 10 секунд вперёд или назад.

Добавлено новое меню Settings>Users, через которое владелец устройства может создать, удалить, изменить и переключить дополнительных пользователей или включить гостевого пользователя.

Добавлены более строгие проверки потенциальных конфликтов с загружаемым обновлением платформы. Пакеты, которые могут привести к конфликтами или замена которых может привести к сбою теперь отображаются как потенциально проблемные и рекомендованы к удалению до продолжения установки обновления.

Решены проблемы с копированием крупных файлов (больше 300МБ) с ПК на SD-карту устройства через протокол MTP, а также проблемы с передачей файлов на SD-карту по MTP с устройств на базе Linux.



