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Запуск в Linux-дистрибутивах Android-окружения Aliendalvik из Sailfish

25.12.2023 22:27

Джонас Дресслер (Jonas Dressler) из проекта GNOME, развивающий редакцию GNOME Shell для мобильных устройств, опубликовал наработки, позволяющие запустить окружение Aliendalvik (AppSupport) в обычных дистрибутивах Linux. Aliendalvik представляет собой прослойку для мобильной платформы Sailfish, обеспечивающую запуск приложений, написанных для платформы Android. В ходе проведение обратного инжинирига Aliendalvik подготовлены патчи к композитному серверу Мutter, скрипты и обвязки над звуковым сервером и системой ввода, необходимые для запуска Aliendalvik вне окружения платформы Sailfish.

Запуск Aliendalvik продемонстрирован на смартфонах Pinephone Pro и Oneplus 6, на которые был установлен в Arch Linux с оболочкой GNOME Mobile. Отмечается, что для взаимодействия Aliendalvik c пользовательским окружением Sailfish используются штатные API Freedesktop, например, уведомления передаются через DBus-интерфейс org.freedesktop.Notification, а для управления музыкальными проигрывателями задействован протокол MPRIS. Каждое запущенное Android-приложение отображается с использованием отдельной Wayland-поверхности в своём окне, а для организации ввода применялся Wayland-протокол "text-input".

Окружение Aliendalvik запускается при помощи инструментов контейнерной изоляции LXC, а компоненты для интеграции с хост-системой собраны для архитектуры ARM64 и написаны с использованием Qt. В отличие от похожего проекта Waydroid, также запускающего Android-окружение в контейнере, в Aliendalvik обеспечена более тесная интеграция с хост-системой, например, Android-приложения открываются в обычных окнах, поддерживается синхронизация адресной книги и используется экранная клавиатура Sailfish.

Системное окружение Sailfish построено на основе проекта Mer (с апреля 2019 года развивается как составная часть Sailfish) и пакетов Mer-дистрибутива Nemo. В окружении используются systemd, DBus, RPM, PackageKit, PulseAudio, BlueZ, Wayland и Qt. Композитный сервер lipstick построен на основе QtCompositor. Для изоляции приложений применяется Firejail. Для управления сетевыми соединениями задействован ConnMan, а в качестве телефонного стека - oFono.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/jdress...)
  2. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.0.2
  3. OpenNews: Проект Anbox развивает окружение для запуска Android-приложений в дистрибутивах Linux
  4. OpenNews: Проект Waydroid развивает пакет для запуска Android в дистрибутивах GNU/Linux
  5. OpenNews: Прогресс в создании варианта GNOME Shell для мобильных устройств
  6. OpenNews: Продолжение развития GNOME Shell для мобильных устройств
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60349-aliendalvik
Ключевые слова: aliendalvik, android, gnome, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 23:31, 25/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    > В ходе проведение обратного инжинирига Aliendalvik
    > подготовлены патчи

    Эта гадость что, blob only была?!

     
     
  • 2.2, Трэхо (?), 23:38, 25/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, она как раз и распространяется по подписке
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:43, 25/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    Выглядит супер круто. Если будет быстро летать, то смартфон на Андроиде даром не нужен. Это просто чудо какое-то
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:58, 25/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугол уже позаботился об этом, и завязал дофига всего на gms. И часть андроид приложений вы не запустите без gms, а какую-то часть запустите, но будет подглючивать, но при этом немало вполне себе популярных будет работать себе и работать. Возможно, micro.g тут выручит, но это всё надо пробовать, пробовать...
     

  • 1.6, Bottle (?), 00:06, 26/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    Костыли костылями погоняют, чёрт ногу сломит, чтобы понять, что делает ЭТО, в отличие от Wine.
     
  • 1.7, cheburnator9000 (ok), 00:12, 26/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    Надо же, на видео все работает куда лучше, чем на распиареным опеннетом Р-Фоном. Тот самый момент когда разработчики дают лучший результат чем мейнтейнеры наклеивающие шильдики и те кто значки заменяют.
     
  • 1.8, Аноним (8), 00:31, 26/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    У меня видео с ифона не  работает,модератор почини!!!
     

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