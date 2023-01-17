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Выпуск системы изоляции приложений Firejail 0.9.72

17.01.2023 12:09

Опубликован релиз проекта Firejail 0.9.72, развивающего систему для изолированного выполнения графических, консольных и серверных приложений, позволяющую минимизировать риск компрометации основной системы при запуске не заслуживающих доверия или потенциально уязвимых программ. Программа написана на языке Си, распространяется под лицензией GPLv2 и может работать в любом дистрибутиве Linux с ядром старше 3.0. Готовые пакеты с Firejail подготовлены в форматах deb (Debian, Ubuntu) и rpm (CentOS, Fedora).

Для изоляции в Firejail используются пространства имён (namespaces), AppArmor и фильтрация системных вызовов (seccomp-bpf) в Linux. После запуска программа и все её дочерние процессы используют отдельные представления ресурсов ядра, таких как сетевой стек, таблица процессов и точки монтирования. Зависимые между собой приложения можно объединять в один общий sandbox. При желании Firejail можно применять и для запуска контейнеров Docker, LXC и OpenVZ.

В отличие от средств контейнерной изоляции firejail предельно прост в конфигурации и не требует подготовки системного образа - состав контейнера формируется на лету на основе содержимого текущей ФС и удаляется после завершения работы приложения. Предоставляются гибкие средства задания правил доступа к файловой системе, можно определять к каким файлами и директориям разрешён или запрещён доступ, подключать для данных временные ФС (tmpfs), ограничивать доступ к файлам или директориям только на чтение, совмещать директории через bind-mount и overlayfs.

Для большого числа популярных приложений, в том числе для Firefox, Chromium, VLC и Transmission, подготовлены готовые профили изоляции системных вызовов. Для получения привилегий, необходимых для настройки изолированного окружения, исполняемый файл firejail устанавливается с флагом SUID root (после инициализации привилегии сбрасываются). Для выполнения программы в режиме изоляции достаточно указать имя приложения в качестве аргумента утилиты firejail, например, "firejail firefox" или "sudo firejail /etc/init.d/nginx start".

В новом выпуске:

  • Добавлен seccomp-фильтр системных вызовов, блокирующий создания пространств имён (для включения добавлена опция "--restrict-namespaces"). Обновлены таблицы системных вызовов и группы seccomp.
  • Улучшен режим force-nonewprivs (NO_NEW_PRIVS), запрещающий получение дополнительных привилегий в новых процессах.
  • Добавлена возможность использования собственных профилей AppArmor (для подключения предложена опция "--apparmor").
  • В системе отслеживания сетевого трафика nettrace, которая отображает сведения об IP и интенсивности трафика с каждого адреса, реализована поддержка ICMP и предложены опции "--dnstrace", "--icmptrace" и "--snitrace".
  • Удалены команды --cgroup и --shell (по умолчанию применяется --shell=none). По умолчанию прекращена сборка firetunnel. Отключены настройки chroot, private-lib и tracelog в /etc/firejail/firejail.config. Прекращена поддержка grsecurity.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/netblue30/f...)
  2. OpenNews: Уязвимость в firejail, позволяющая получить root-доступ в системе
  3. OpenNews: Опасные уязвимости в Firejail, Connman и GNU Guix
  4. OpenNews: Выпуск системы изоляции приложений Firejail 0.9.62
  5. OpenNews: Серия уязвимостей в Firejail
  6. OpenNews: Выпуск Bubblewrap 0.6, прослойки для создания изолированных окружений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58493-firejail
Ключевые слова: firejail, chroot, container
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:14, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    bubblewrap лучше. А флатпак еще лучше (именно с точки зрения изоляции, а не способе доставки приложений, который мне тоже противен).
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:28, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Это уязвимые технологии, чем сложнее тем больше вектор атаки. Именно с точки зрения изоляции это всё дно, изоляция невозможно, это всё миф для наивных хомяков.
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 12:42, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    изоляция возможна, это не миф, а реальность. Но есть втюхнологии, которые изоляции почти не поддаются:

    - иксы: спасибо дидам, изоляции нет вообще, через Xephyr не пробросишь видюху, а Xpra показывает слайдшоу на локалхосте так, словно подключаешься к компу в антарктиде
    - pulseaudio: спасибо большое поттерингу. К счастью есть pipewire.
    - d-bus: спасибо аффтарам, изоляции нет. К счастью флатпак явил миру dbus-proxy.

     
     
  • 4.8, Аноним (2), 13:27, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изоляция на обычном железе физически не осуществима. QubesOS это раз за разом подтверждает, и обычная виртуализация это просто шутка. Изоляция никогда не работала и изоляция не на физическом уровне так тем более. И новые костыли только оказываются ещё более дырявыми.
     
     
  • 5.13, Аноним (1), 14:04, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя просто какое-то свое особое определение слову "изоляция". Среди обычных людей это слово означает, что ядро и прочие системные компоненты будут возвращать фуфловые ресурсы при использовании их официальных апи. К примеру, readdir от корня вернет фуфловый список файлов, не имеющих отношения к реальной системе, а официальный апи какого-нибудь пульсаудио сообщит изолированному приложению, что микрофона нет, даже если в реальной системе он есть. И лишь явное разрешение от пользователя может заставить тот или иной апи ответить не фуфелом, а реальностью. Следующая еще более защищенная ступень после изоляции - это виртуализация, но не всем интересно терять в производительности.
     
     
  • 6.14, Аноним (2), 14:09, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я о том и говорю, что это баззворды для хомяков. Изоляция, которая элементарно обходится. Виртуализация, которая по своему принципу ничего не может изолировать. Это у тебя какие-то свои определения.
     
  • 4.21, Аноним (21), 15:35, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >через Xephyr не пробросишь видюху

    virgl_test_server

     
  • 3.6, Бывалый смузихлёб (?), 13:10, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > изоляция невозможно, это всё миф для наивных хомяков.

    Ты ещё скажи, что презики не защищают от кучи болезней
    Но, вообще-то, реально не защищают. Ни от вич, ни от гепатитов. В лучшем случае, от детей, да и то не всегда

     
     
  • 4.12, Аноним (12), 14:00, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Защищают детей от ВИЧ.
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:07, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет ничего лучше выключенного компа
     
     
  • 3.11, Аноним (12), 13:59, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это-то да, но иногда и поработать требуется.
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 15:01, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    от работы кони дохнут
     
     
  • 5.22, Аноним (21), 15:36, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пони
     
  • 3.26, Big Robert TheTables (?), 15:57, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    автономная подсистема, встроенная почти во все чипсеты процессоров Intel с 2008 года[1][2][3]. Она состоит из проприетарной прошивки, исполняемой отдельным микропроцессором. Так как чипсет всегда подключен к источнику тока (батарейке или другому источнику питания), эта подсистема продолжает работать, даже когда компьютер отключен

    эта подсистема продолжает работать, даже когда компьютер отключен

    даже когда компьютер отключен

     
  • 2.16, Голум (?), 14:15, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но флатпак и так использует bwrap для изоляции.
     
     
  • 3.18, Аноним (1), 14:46, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    bubblewrap - низкоуровневая утилита. Флатпак - конечное решение, в котором используется множество низкоуровневых утилит, включая (но не ограничиваясь) bubblewrap.
     
     
  • 4.23, Аноним (21), 15:37, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >конечное

    Я бы сказал, конченое.

     

  • 1.3, Аноним (12), 12:38, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    состав контейнера формируется на лету на основе содержимого текущей ФС и удаляется после завершения работы приложения
    А можно как-то для изолируемого приложения добавлять библиотеки, которые отсутствуют в хостовой системе без размещения их в хостовой?
     
     
  • 2.24, Аноним (21), 15:41, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно, разрешаю.
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:15, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > позволяющую минимизировать риск компрометации основной систем
    > при запуске не заслуживающих доверия или
    > потенциально уязвимых программ.
    > Программа написана на языке Си,

    Авторы знатные тролли

     
     
  • 2.27, ИмяХ (?), 16:12, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое главное:
    >>исполняемый файл firejail устанавливается с флагом SUID root
     

  • 1.9, Аноним (9), 13:45, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  AppArmor

    Т.е. в Федоре работать не будет?

     
     
  • 2.10, Аноним (12), 13:57, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Федоре нет FUSE?
     

  • 1.15, Аноним (15), 14:12, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > состав контейнера формируется на лету на основе содержимого текущей ФС

    Меня это настораживает.

     
  • 1.17, Роман (??), 14:18, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Про OpenVZ интересно, это как бы его на ванильных ядрах запускать
     
     
  • 2.25, Аноним (21), 15:41, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты не запускай на ванильных вёдрах.
     

  • 1.28, Самый умный из вас (?), 16:33, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Несколько раз я на неё смотрел, но что-то отталкивает каждый раз. Есть пользователи?
     
  • 1.29, kusb (?), 16:43, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
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