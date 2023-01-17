Выпуск системы изоляции приложений Firejail 0.9.72

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|1.1, Аноним (1), 12:14, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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bubblewrap лучше. А флатпак еще лучше (именно с точки зрения изоляции, а не способе доставки приложений, который мне тоже противен).
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|2.2, Аноним (2), 12:28, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Это уязвимые технологии, чем сложнее тем больше вектор атаки. Именно с точки зрения изоляции это всё дно, изоляция невозможно, это всё миф для наивных хомяков.
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|3.4, Аноним (1), 12:42, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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изоляция возможна, это не миф, а реальность. Но есть втюхнологии, которые изоляции почти не поддаются:
- иксы: спасибо дидам, изоляции нет вообще, через Xephyr не пробросишь видюху, а Xpra показывает слайдшоу на локалхосте так, словно подключаешься к компу в антарктиде
- pulseaudio: спасибо большое поттерингу. К счастью есть pipewire.
- d-bus: спасибо аффтарам, изоляции нет. К счастью флатпак явил миру dbus-proxy.
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|4.8, Аноним (2), 13:27, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Изоляция на обычном железе физически не осуществима. QubesOS это раз за разом подтверждает, и обычная виртуализация это просто шутка. Изоляция никогда не работала и изоляция не на физическом уровне так тем более. И новые костыли только оказываются ещё более дырявыми.
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|5.13, Аноним (1), 14:04, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У тебя просто какое-то свое особое определение слову "изоляция". Среди обычных людей это слово означает, что ядро и прочие системные компоненты будут возвращать фуфловые ресурсы при использовании их официальных апи. К примеру, readdir от корня вернет фуфловый список файлов, не имеющих отношения к реальной системе, а официальный апи какого-нибудь пульсаудио сообщит изолированному приложению, что микрофона нет, даже если в реальной системе он есть. И лишь явное разрешение от пользователя может заставить тот или иной апи ответить не фуфелом, а реальностью. Следующая еще более защищенная ступень после изоляции - это виртуализация, но не всем интересно терять в производительности.
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|6.14, Аноним (2), 14:09, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я о том и говорю, что это баззворды для хомяков. Изоляция, которая элементарно обходится. Виртуализация, которая по своему принципу ничего не может изолировать. Это у тебя какие-то свои определения.
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|3.6, Бывалый смузихлёб (?), 13:10, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> изоляция невозможно, это всё миф для наивных хомяков.
Ты ещё скажи, что презики не защищают от кучи болезней
Но, вообще-то, реально не защищают. Ни от вич, ни от гепатитов. В лучшем случае, от детей, да и то не всегда
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|3.26, Big Robert TheTables (?), 15:57, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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автономная подсистема, встроенная почти во все чипсеты процессоров Intel с 2008 года[1][2][3]. Она состоит из проприетарной прошивки, исполняемой отдельным микропроцессором. Так как чипсет всегда подключен к источнику тока (батарейке или другому источнику питания), эта подсистема продолжает работать, даже когда компьютер отключен
эта подсистема продолжает работать, даже когда компьютер отключен
даже когда компьютер отключен
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|3.18, Аноним (1), 14:46, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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bubblewrap - низкоуровневая утилита. Флатпак - конечное решение, в котором используется множество низкоуровневых утилит, включая (но не ограничиваясь) bubblewrap.
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|1.3, Аноним (12), 12:38, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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состав контейнера формируется на лету на основе содержимого текущей ФС и удаляется после завершения работы приложения
А можно как-то для изолируемого приложения добавлять библиотеки, которые отсутствуют в хостовой системе без размещения их в хостовой?
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|1.7, Аноним (7), 13:15, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> позволяющую минимизировать риск компрометации основной систем
> при запуске не заслуживающих доверия или
> потенциально уязвимых программ.
> Программа написана на языке Си,
Авторы знатные тролли
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|2.27, ИмяХ (?), 16:12, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самое главное:
>>исполняемый файл firejail устанавливается с флагом SUID root
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|1.15, Аноним (15), 14:12, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> состав контейнера формируется на лету на основе содержимого текущей ФС
Меня это настораживает.
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