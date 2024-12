Опубликована мобильная платформа LineageOS 22, основанная на Android 15

Представлен выпуск мобильной платформы LineageOS 22.1, основанный на кодовой базе Android 15. Отмечается, что ветка LineageOS 22 достигла паритета по функциональности и стабильности c веткой 21, и признана готовой для формирования первого релиза. Сборки подготовлены для 132 моделей устройств (на 23 устройства больше, чем в LineageOS 21). LineageOS также можно запустить в эмуляторе Android Emulator и в среде Android Studio. Дополнительно, предоставлена возможность сборки в режиме Android TV и Android Automotive. Помимо публикации LineageOS 22 продолжено поддержание ветки LineageOS 21, для которой сформированы дополнительные сборки для 57 устройств. Также обновлены ветки LineageOS 19.1 и 20.0, в которые перенесены исправления, связанные с устранением уязвимостей. При установке для всех поддерживаемых устройств по умолчанию предлагается собственный Lineage Recovery, не требующий выделения отдельного recovery-раздела. Обновление ветки LineageOS 18, в которой оставалась возможность использования старых ядер Linux (до 4.9), прекращено. Номера выпусков LineageOS синхронизированы с номерами ежеквартальных обновлений Android. Первому выпуску ветки LineageOS 22 присвоен номер 22.1, так как он соответствует первому ежеквартальному обновлению Android 15 QPR1 (Quarterly Platform Release). Изменение нумерации и фиксация версий для отдельных ежеквартальных обновлений Android объясняется желанием исключить путаницу, связанную с тем, что Google начал практиковать прекращение поддержки отдельных старых устройств в промежуточных обновлениях Android. По сравнению с LineageOS 21, кроме улучшений, специфичных для Android 15, предложены следующие изменения: По умолчанию для прослушивания музыки и управления музыкальной коллекцией задействовано новое приложение Twelve. Отмечает, что кодовая база предлагавшегося с 2015 года музыкального проигрывателя Eleven устарела и не соответствует требованиям современных версий Android. Из особенностей Twelve отмечается современный интерфейс в стиле "Material You", корректная работа в портретном и ландшафтном режимах, поддержка большинства протоколов для подключения к сетевым музыкальным библиотекам (Subsonic, OpenSubsonic, Jellyfin), поддержка стриминговых протоколов (HLS, DASH, SmoothStreaming), улучшенная система поиска, возможность продолжения воспроизведения с прерванной позиции после перезагрузки устройства, дополнительные преднастройки визуализации, опция для пропуска пауз между композициями.

Для просмотра документов в формате PDF задействовано приложение Camelot, позволяющее просматривать некоторые PDF-файлы, не поддерживаемые в ранее предлагавшемся приложении Jelly. Старое приложение использовало браузерный движок WebView, а новое приложение построено на базе библиотеки Jetpack, применяемой для отрисовки PDF-файлов Chrome.

Обновлены до актуальных выпусков приложения SeedVault и Etar.

Компонент WebView обновлён до движка Chromium 131.0.6778.200.

Переписаны утилиты для извлечения ресурсов из APK-файлов (extract-utils) - стадия распаковки на некоторых устройствах сократилась примерно в 30 раз (c 180 до 6 секунд).

Добавлена неофициальная поддержка установки LineageOS в виртуальных окружениях с virtIO (QEMU, crosvm, UTM).