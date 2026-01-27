Проект Xfce анонсировал композитный сервер Xfwl4, использующий Wayland и Rust

|
|1.1, Грека (?), 23:12, 27/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
Все. Приехали. А ведь это время можно было бы потратить на реально полезное дело.
|3.24, 12yoexpert (ok), 00:15, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
валить на dwm, я лично так и сделаю, если в xfce полностью выпилят поддержку X11 оконныx менеджеров. если оставят, но выкинут xfwm - не вижу проблем, можно продолжать юзать xfce с другими wm
|2.25, Аноним (25), 00:16, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> А ведь это время можно было бы потратить на реально полезное дело.
Сделайте это полезное дело. А то всяк горазд чужим временем указывать.
|2.34, Аноним (34), 00:46, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Пацаны вообще ребята, или не ребята?).
Пробовал xfce-wayfire. Если это не хуже, и не жр**т процессы как не в себя, то молодцы.
|2.7, Bottle (?), 23:19, 27/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
Чем хуже десктоп на линуксе, тем лучше.
Линукс окончательно лишится своих четырёх процентов и уступит место нормальным операционкам.
|3.10, Аноним (10), 23:29, 27/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Что тебе конкретно станет лучше если пропадут 4% линукс декстопа?
|4.17, Ононизмус (?), 23:39, 27/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
Хотя бы тем, что линукс перестанет будоражить умы глупых юнцов! Они-то смотрят на картинки - ба, да у них окна, КАЛЬКУЛЯТОР, таскбар! И думают, что вся эта бутафория работает. А как начинаешь реально работать - то упадёт, то делает криво, то выглядит отвратно.
Для серьёзного десктопа нужны серьёзные люди на 5-дневке - чтобы заниматься серьёзным проектированием с осознанием последствий. Просто for fun - такой подход не прокатит.
|5.20, Аноним (20), 23:48, 27/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
> Для серьёзного десктопа нужны серьёзные люди на 5-дневке - чтобы заниматься серьёзным проектированием с осознанием последствий.
Жаль, что так не бывает. Точнее, не бывает систем, которые построены подобным образом.
|4.19, windows10 (ok), 23:43, 27/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
> Что тебе конкретно станет лучше если пропадут 4% линукс декстопа?
Высвобожденные ресурсы можно будет потратить на разработку действительно полезных программ под взрослые операционные системы, а не очередную реализацию find с цветами и столбиками.
|5.27, Аноним (25), 00:17, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Подключи интернет для блокнота и не забудь передать привет фбр.
|6.32, windows10 (ok), 00:40, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
> Подключи интернет для блокнота и не забудь передать привет фбр.
Да, представь себе, во взрослых системах есть и блокноты и подключение к интернету =)
|7.38, Аноним (38), 00:47, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
> Да, представь себе, во взрослых системах есть и блокноты и подключение к интернету =)
Зато в линypse у тебя будет десять... нет, двадцать блокнотов! И все нескучные!
И пять софтин для подключения инета, но все глючные в разных аспектах.
|5.35, Аноним (35), 00:46, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Взрослые — это те, которые посередине рабочего процесса начинают обновления на пару часов? А потом не запускаются после обновлений. Такого трешака в "невзрослом" debian нет.
|6.50, windows10 (ok), 02:24, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
> Взрослые — это те, которые посередине рабочего процесса начинают обновления на пару
> часов? А потом не запускаются после обновлений. Такого трешака в "невзрослом"
> debian нет.
Да, чувак, такого трешака нет. Но мы говорим за Linux, а не Debian. Надеюсь ты понимаешь в чем тут разница?
|3.30, Аноним (-), 00:38, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Так еще лет десять назад было 2 процента.
Как только начал появляться раст - так сразу поползло вверх.
Совпадение? Не думаю! (с)
|4.49, Аноним (49), 01:24, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
"Отрицательный рост"/"отрицательный раст".
Плюсики только за счёт гамиров со стимом.
|3.36, Аноним (34), 00:47, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Подписки на обновления Linux), paypal, регистрация аккаунта ( Microsoft, зачернуто ), Linux.
И кстати обновите tpm2.0, и поставьте Gpu.
:D
|2.26, 12yoexpert (ok), 00:16, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
> Внезапно Линукс декстоп может переползти на Раст.
ради этого всё и затевается, уже сколько раз и сколько лет назад писал: максимально усложнить софт (wayland+rust это комбо), чтобы независимые разрабы даже рот открыть не смогли, а потом напиxать везде рекламы
|3.31, Аноним (38), 00:40, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
> максимально усложнить софт
> wayland
Ну да, ну да. Наверное поэтому количество васянореализаций вейланда сравнимо с васяноДЕ для иксов.
> чтобы независимые разрабы
только и могут что рот открывать
|4.52, Аноним (52), 03:49, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
> васянореализаций вейланда
Ровно две - wlroots и hyprland. KDE заняты запилом своей ветки вейланда (потому что протоколов для десктопа кроме как в extra/testing вы не увидите, Wayland с нуля немощным сделали не для того чтобы IoT-ботнеты на базе холодильников со своими проприетарными дисплей-серверами _твой_ софт поддерживали), Gnome заняты гастролями своего цирка.
И самое забавное, абсолютно все поделки на wlroots - кривожопые, потому что объединять композитор, инпут-сервер, оконный сервер и таскбар в один процесс, ВНЕЗАПНО, оказалось идиотской затеей с кучей лагов и багов.
|3.39, laindono (ok), 00:48, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
А что сложного в вяленом и расте? В сравнении с их основными альтернативами.
Иксы сами по себе не проще, а местами сложнее. Особенно в поддержке. Потому эту самую поддержку и дропнули. Тем более, что вяленый по своей сути несколько более низкоуровневый. Фактически разбили функциональность по серверу, композитору и клиентам. При этом иксы более монолитны в этом плане, плюс содержат кучу всякого, от чего надо бы избавиться, но обратная совместимость не позволяет.
Кресты намного сложнее раста, настолько, что большая часть программистов не знает хотяб половину фичей своего языка. Мне в этом плане нравится, как любят ругать раст за синтаксис. Но стоит напомнить, как там выглядит шаблонолапша в каком-нибуть boost.
Не спорю, у каждой технологии есть свои плюсы/минусы и подводные камни. Но хочется как-то видеть как минимум конструктивную критику, а не нытьё о том, что всё плохо и приходится чему-то новому учиться. Последнее с моей точки зрения граничит с лёгкой инвалидностью.
|4.41, Аноним (-), 00:51, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
> хочется как-то видеть как минимум конструктивную критику
> конструктивную критику
От 12yoexpert? Серьезно??
Ты вроде не первый день на лоре, а такие странные хотелки.
|4.51, iPony128052 (?), 03:05, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
> А что сложного в вяленом и расте?
На Opennet "эксперты" определиться не могут.
То у них на Rust любой первоклассник может писать, а значит порог вхождения низкий, и качество в итоге тоже низкое.
То сложно, и вот отсекают разработчиков, поэтому всё плохо будет.
|1.3, Аноним (3), 23:15, 27/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
Давайте сразу договоримся о произношении. Xfce -- иксфайс, Xfwl -- иксвафель.
|1.6, Аноним (6), 23:19, 27/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
- годами не иметь денег на реализацию топ фич
- сбор денег на ничего не меняющий вайленд
|2.42, Фнон (-), 00:52, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Думаю эти два события связаны.
На иксах сидят нищие луdduты которые удавятся дать копейку на реализацию фичи.
Реализация вейланда сможет привлечь молодых и активных: и для помощи в разработке, и для помощи деньгами.
По поводу "ничего не меняющий вайленд" - это неправда.
Как минимум команда Xfce не останется наедине с багованным копролитом иксов.
Они понимают, что сами это не потянут.
|2.14, freehck (ok), 23:37, 27/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
> Ну приплыли. Теперь пора и крысу хоронить.
Ну что поделать, если на крысе крест стоял ещё при жизни. ;)
|2.33, Аноним (38), 00:45, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
> Ну приплыли. Теперь пора и крысу хоронить.
Она особо и не жила.
Так, подергивалась в конвульсиях в тени нормальных ДЕ.
Ну а сейчас у нее хоть шанс есть стать чем-то нормальным.
|1.11, freehck (ok), 23:33, 27/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
> В качестве причин также упоминается невозможность адаптировать некоторые концепции управления окнами X11 для Wayland и необходимость использования языка Си и библиотеки wlroots в случае продолжения развития xfwm4, несмотря на наличие лучших альтернатив.
Ой-ой-ой-ой-ой... То есть теперь у wayland будет не 3, а 4 базовых композитора...
Что-то в FOSS зачастили с подобными новостями, я уже наизусть помню номер этого страйпа:
https://xkcd.com/927/
|2.37, Фнон (-), 00:47, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А сколько у нас тулкитов? Два основных и еще несколько более маргинальных.
А сколько у нас ДЕ? Ну как минимум десяток.
А сколько у нас дистрибутивов? 100500 и их никто не считает.
Я понимаю, что с безальтернативной макоси на макбучике легко куракекать про "должен быть одна ОСь, один народ, один ХОрг!"
Но не все же такие и хотят ходить строем)
|1.13, Аноним (13), 23:37, 27/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
> первый тестовый выпуск ожидается в середине 2026 года
Получается, Xfce 4.22 будет с xfwl4? Или таки выкатят релиз с xfwm4?
P.S. В тестовой 4.21 выпиливают libexo и пока непонятно, можно уже собрать или пока нет. В принципе, багофиксы они вроде в основном бэкпортируют в 4.20.х.
|1.28, Аноним (28), 00:30, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
Отличное начинание!
Wayland + Rust = Xfwl4
С учетом ... (сами знаете чего), крыса остается на иксах походу на долго :)
|2.29, Аноним (13), 00:38, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не факт на самом деле, libxfce4windowing они таки запилили: Wayland-сессия доступна в 4.20 и ещё в какой-то DE эта либа использовалась.
|2.40, Аноним (34), 00:48, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
>крыса остается на иксах походу на долго :)
С учетом того как часто выходят обновления Xfce, - можно в Xfce, - десятилетиями переходить на Wayland.
|1.53, cheburnator9000 (ok), 04:20, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Нельзя просто так взять рандомную библиотеку, реализующую wayland протоколы и надеяться что все будет прекрасно работать сразу из коробки. Ответ - не будет. Gnome Shell - Mutter, Plasma Wayland - Kwin написаны почти с нуля и постоянно исправляются и решаются разные проблемы. Например, оба хорошо работают с Nvidia.
|