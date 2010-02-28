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Предположительно 14 млн человек пользуются средой рабочего стола Xfce

07.04.2024 19:48

Александр Швинн (Alexander Schwinn), принимающий участие в разработке среды рабочего стола Xfce и файлового менеджера Thunar, попытался посчитать ориентировочное число пользователей Xfce. Оценив популярность основных дистрибутивов Linux был сделан вывод, что примерно 14 млн пользователей работают в Xfce. При расчёте использованы следующие предположения:

  • Число всех пользователей Linux оценивается в 120 млн.
  • Примерно 33% пользователей Linux используют на своих ПК Ubuntu или дистрибутивы, на его основе. Таким образом, общее число пользователей Ubuntu составляет 40 млн (девять лет назад по данным компании Canonical было 20 млн пользователей). По результатам опроса примерно 15% пользователей Ubuntu устанавливают Xubuntu, 15% от 40 млн = 6 млн пользователей Xubuntu.
  • Если предположить, что 10% пользователей дистрибутивов, отличных от Ubuntu, используют Xfce, получается ещё 8 млн пользователей (10% от 80 млн).
  • В gitlab.xfce.org зарегистрировано примерно 6000 учётных записей разработчиков Xfce, т.е. каждый 2000-ый пользователь зарегистрирован на gitlab.xfce.org.


  1. Главная ссылка к новости (https://alexxcons.github.io/bl...)
  2. OpenNews: Проект Xfce обновил планы, связанные с поддержкой Wayland
  3. OpenNews: Сравнение пользовательской базы дистрибутивов openSUSE и Fedora
  4. OpenNews: Релиз пользовательского окружения Xfce 4.18
  5. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Thunar 4.17.0, развиваемого проектом Xfce
  6. OpenNews: Canonical оценивает аудиторию Ubuntu в 20 млн пользователей
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60944-xfce
Ключевые слова: xfce
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:55, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Очень сомнительный метод подсчета!
     
  • 1.2, Аноним (2), 19:57, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Если предположить, что 10% пользователей дистрибутивов, отличных от Ubuntu, используют Xfce, получается ещё 8 млн пользователей (10% от 80 млн).

    Статистика. Уровень: Asian.

     
  • 1.3, Ivan_83 (ok), 20:05, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Xfce не плох, я им таскманагер отрефакторил капитально лет 7 назад, они не придирались и помогли оформить коммиты как им нравится, все в профите.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 21:21, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дружище, GTK3 - нечто инородное. Чтобы шрифты нормально рисовались со сглаживанием, для этого подходят лишь ограниченный набор шрифтов, все остальные - слишком резко рисуются с явными загогулинами. Вот вам и GTK3.
     
     
  • 3.30, pic (?), 22:13, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не застал шрифты, когда в Debian сглаживания шрифтов фактически не было.
    Никто не ныл.
     

  • 1.4, Аноним (4), 20:09, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если бы все скинулись по доллару, можно было бы нанять разработчиков и допилить до вменяемого состояния.
     
     
  • 2.5, Вы забыли заполнить поле Name (?), 20:21, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну вон гном фаундейшн тратит деньги на разработку и посмотри что из этого вышло.
     
     
  • 3.13, Skullnet (ok), 20:45, 07/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 3.16, Аноним (16), 20:59, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Офигенно вышло, каждый релиз шедевр, мне всё нравится.
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:25, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насмешил.
     
  • 2.8, dannyD (?), 20:26, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? -пипл хавает- (с)

    я пытался подвязаться к матэ в генту, об чем там висел баальшой и слёзный банер, но мне быстро ответили "у нас много хороших пакетов, давай другое".... а не хочу...

     

  • 1.9, Аноним (9), 20:31, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это маловероятно. С гтк2 это был пик популярности и востребованности, теперь абсолютно никому не интересна недогномятина.
     
  • 1.10, Аноним (10), 20:33, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вы как произносите xfce? Я вот так: /икс-файс/, почти как название сериала из девяностых.
     
     
  • 2.12, Skullnet (ok), 20:43, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крыска.
     
  • 2.15, Fracta1L (ok), 20:54, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Икс-эф-це.
     
  • 2.17, Аноним (16), 20:59, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    экс-эф-си-и, конечно же
     
  • 2.22, Аноним (22), 21:29, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А вы как произносите xfce?

    Иксы — фсё.

     
  • 2.25, birdie (ok), 21:57, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Экс Эф Си И
     
  • 2.26, O vy iz Anglii (?), 22:05, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хафэцэе
     
  • 2.29, Анониссимус (?), 22:10, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    икс-эф-це-е :)
     

  • 1.14, Аноним (14), 20:51, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Представить, что из 120 млн "пользователей" большая часть не нуждается ни в чем кроме консоли оказалось невозможным в рамках кругозора разработчика GUI.
     
  • 1.19, Аноним (21), 21:15, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да ты что! После перехода на GTK3 - крыска превратилась в ненужно! Кстате, в третьем гтк шрифты слишком резкие, сглаживание не пашет, вот до чего гноме докатилось! То есть, по существу, только XFCe 4.12 - ТРУЪ, а всё что позже - лютая профанация.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 22:09, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да ты что! После перехода на GTK3 - крыска превратилась в ненужно!
    > Кстате, в третьем гтк шрифты слишком резкие, сглаживание не пашет,

    Все познается в сравнении. Например, с четвертой версии, в которой отсутствие "subpixel antialiasing" и "could be described as more blurry" - "not a bug":
    https://gitlab.gnome.org/GNOME/gtk/-/issues/3787

     

  • 1.20, Аноним (21), 21:17, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, ЛХКуте круче крысы по минимализму в 100 разов! Qt5 >> GTk3
     
  • 1.23, Аноним (23), 21:30, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Предположительно

    Телеметрия ведь баюс-баюс, вот и предполагайте теперь.

     
  • 1.24, birdie (ok), 21:54, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1. Пользователей Линукс не больше 40 млн и это я очень жирно оцениваю. Более трезво - это 20-30 млн.

    2. Да, его оценки в 25% пользователей Линукса - похоже на чушь собачью.

    Линукс - это Gnome/KDE, остальные - жуткая маргинальщина.

    Дай бог 10% пользователей Линукса используют XFCE, т.е. реально от 2 до 4 миллионов человек или в три с лишним (!) раз меньше, чем у оптимистичного разработчика.

     
  • 1.28, pic (?), 22:10, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >6000 учётных записей разработчиков Xfce

    И чем же? Портированием на GTK3?

     

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