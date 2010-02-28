Предположительно 14 млн человек пользуются средой рабочего стола Xfce

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|1.2, Аноним (2), 19:57, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Если предположить, что 10% пользователей дистрибутивов, отличных от Ubuntu, используют Xfce, получается ещё 8 млн пользователей (10% от 80 млн).
Статистика. Уровень: Asian.
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|1.3, Ivan_83 (ok), 20:05, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Xfce не плох, я им таскманагер отрефакторил капитально лет 7 назад, они не придирались и помогли оформить коммиты как им нравится, все в профите.
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|2.21, Аноним (21), 21:21, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дружище, GTK3 - нечто инородное. Чтобы шрифты нормально рисовались со сглаживанием, для этого подходят лишь ограниченный набор шрифтов, все остальные - слишком резко рисуются с явными загогулинами. Вот вам и GTK3.
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|3.30, pic (?), 22:13, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты не застал шрифты, когда в Debian сглаживания шрифтов фактически не было.
Никто не ныл.
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|1.4, Аноним (4), 20:09, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если бы все скинулись по доллару, можно было бы нанять разработчиков и допилить до вменяемого состояния.
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|2.8, dannyD (?), 20:26, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем? -пипл хавает- (с)
я пытался подвязаться к матэ в генту, об чем там висел баальшой и слёзный банер, но мне быстро ответили "у нас много хороших пакетов, давай другое".... а не хочу...
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|1.9, Аноним (9), 20:31, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это маловероятно. С гтк2 это был пик популярности и востребованности, теперь абсолютно никому не интересна недогномятина.
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|1.10, Аноним (10), 20:33, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А вы как произносите xfce? Я вот так: /икс-файс/, почти как название сериала из девяностых.
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|1.14, Аноним (14), 20:51, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Представить, что из 120 млн "пользователей" большая часть не нуждается ни в чем кроме консоли оказалось невозможным в рамках кругозора разработчика GUI.
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|1.19, Аноним (21), 21:15, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да ты что! После перехода на GTK3 - крыска превратилась в ненужно! Кстате, в третьем гтк шрифты слишком резкие, сглаживание не пашет, вот до чего гноме докатилось! То есть, по существу, только XFCe 4.12 - ТРУЪ, а всё что позже - лютая профанация.
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|2.27, Аноним (27), 22:09, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да ты что! После перехода на GTK3 - крыска превратилась в ненужно!
> Кстате, в третьем гтк шрифты слишком резкие, сглаживание не пашет,
Все познается в сравнении. Например, с четвертой версии, в которой отсутствие "subpixel antialiasing" и "could be described as more blurry" - "not a bug":
https://gitlab.gnome.org/GNOME/gtk/-/issues/3787
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|1.23, Аноним (23), 21:30, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Предположительно
Телеметрия ведь баюс-баюс, вот и предполагайте теперь.
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|1.24, birdie (ok), 21:54, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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1. Пользователей Линукс не больше 40 млн и это я очень жирно оцениваю. Более трезво - это 20-30 млн.
2. Да, его оценки в 25% пользователей Линукса - похоже на чушь собачью.
Линукс - это Gnome/KDE, остальные - жуткая маргинальщина.
Дай бог 10% пользователей Линукса используют XFCE, т.е. реально от 2 до 4 миллионов человек или в три с лишним (!) раз меньше, чем у оптимистичного разработчика.
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|1.28, pic (?), 22:10, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>6000 учётных записей разработчиков Xfce
И чем же? Портированием на GTK3?
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