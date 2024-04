Предположительно 14 млн человек пользуются средой рабочего стола Xfce

> Да ты что! После перехода на GTK3 - крыска превратилась в ненужно!

> Кстате, в третьем гтк шрифты слишком резкие, сглаживание не пашет, Все познается в сравнении. Например, с четвертой версии, в которой отсутствие "subpixel antialiasing" и "could be described as more blurry" - "not a bug":

https://gitlab.gnome.org/GNOME/gtk/-/issues/3787