Организация Rust Foundation учредила фонд поддержки сопровождающих

Некоммерческая организация Rust Foundation, занимающаяся развитием и поддержкой языка Rust и связанной с ним экосистемы, представила инициативу "Maintainers Fund" для финансирования разработчиков, создающих Rust, и сопровождающих, отвечающих за поддержание разработки проекта.

Отмечается, что язык Rust не может развиваться, оставаться безопасным и функционировать без сопровождающих, выполняющих такие функции как рецензирование pull-запросов и проведение рефакторинга, при том, что работа этих людей часто остаётся недооценённой и основанной только на энтузиазме. Финансирование поможет участникам, от которых зависит разработка Rust, продолжать свою работу, избежать выгорания (1, 2, 3) и получить поддержку, которую они заслуживают.

Средства для нового фонда планируют привлечь за счёт целевых взносов. Участники, которым будет предоставлено финансирования, станут выбираться с учётом пожеланий сообщества и решения управляющего совета, в зависимости от состояния проекта и имеющихся потребностей. Процесс распределения средств будет прозрачным и подконтрольным сообществу на всех уровнях.



