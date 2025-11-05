The OpenNET Project / Index page

Организация Rust Foundation учредила фонд поддержки сопровождающих

05.11.2025 09:25

Некоммерческая организация Rust Foundation, занимающаяся развитием и поддержкой языка Rust и связанной с ним экосистемы, представила инициативу "Maintainers Fund" для финансирования разработчиков, создающих Rust, и сопровождающих, отвечающих за поддержание разработки проекта.

Отмечается, что язык Rust не может развиваться, оставаться безопасным и функционировать без сопровождающих, выполняющих такие функции как рецензирование pull-запросов и проведение рефакторинга, при том, что работа этих людей часто остаётся недооценённой и основанной только на энтузиазме. Финансирование поможет участникам, от которых зависит разработка Rust, продолжать свою работу, избежать выгорания (1, 2, 3) и получить поддержку, которую они заслуживают.

Средства для нового фонда планируют привлечь за счёт целевых взносов. Участники, которым будет предоставлено финансирования, станут выбираться с учётом пожеланий сообщества и решения управляющего совета, в зависимости от состояния проекта и имеющихся потребностей. Процесс распределения средств будет прозрачным и подконтрольным сообществу на всех уровнях.

  1. Главная ссылка к новости (https://rustfoundation.org/med...)
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64183-rust
Ключевые слова: rust, opensource, fin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:36, 05/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Мне кажется это лишь усилит выгорание тех, кому не достанется финансирование. Обидно продолжать бесплатно вкладывать свои силы, когда другому за это же стали платить.
     
     
  • 2.2, Bottle (?), 09:42, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты несколько недооцениваешь силу энтузиазма. Они к тому времени уже сделали свою работу и будут "не нужны".
    Нечего работать за бесплатно.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 09:57, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    За деньги мозиллы они все сделали.
     
  • 3.28, Аноним (28), 10:53, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Rust не может ... оставаться безопасным

    Это уже вымогательство: "Или вы кормите нас, или мы выпускаем опасный продукт". А как раст может стать опасным - это же безопасный язык?! Нам что-то про него скрывают?

     
  • 2.4, Жироватт (ok), 09:48, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В штатах уже год как серьёзный крЫсис.
    Судя по цифрам - в ближайшем будущем может одновременно лопнуть и пузырь ипотеки - рекорд нынче по невыплатам кредитов, и пузырь ИИ (как с пузырём доткомов) - буквально вчера новости были, что топовые инвесторы выводят оттуда деньги -, и при этом допечатать уже не получается.

    Умные люди, чью дети всё-таки не стали детьми сенаторов с темками "гнать электронное барахло из Гонконга", сейчас их пытаются одновреммно и дистанцировать от корпораций, и при этом по-максимуму дать денюжков через такие вот (необлагаемые налогами) фонды.

    Интересно, а список фамилий получателей денег откроют, или для этого нужно будет разгрести тонну фискальных документов?
    Интересно, какой процент "правильных" фамилий там будет.

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:54, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Прав был Михаил Леонтьев: доллар вот-вот рухнет, уже совсем чуть-чуть ждать, буквально несколько дней (максимум неделю).
     
     
  • 4.9, Аноним (11), 09:56, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это было в 2001 году. Однако здравствуйте.
     
     
  • 5.34, Аноним (34), 11:16, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там не совсем о баксе, а о финансовой системе построенной на баксе говорилось- Бильдербергский клуб. Мы же туда тоже входили, но Коба сдал назад и не ратифицировал договор. При Борьке всемогущем снова втиснулись, но уже в последний вагон.
     
  • 4.14, Аноним (14), 09:58, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Да он реально скоро рухнет, это еще Брежнев говорил
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:05, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > финансирование

    В МБОУ, СОШ и МГИМО уже не преповдают склонения?

     
     
  • 3.29, Аноним (28), 10:58, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кому не достанется финансирование

    "кому" - дательный падеж, значит глагол "не достанется" с возвратным суффиксом относится к "финансированию", поэтому "финансирование" идёт именительным падежом: "финансирование не достанется".

     
  • 2.46, Аноним (46), 12:21, 05/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.5, Аноним (14), 09:53, 05/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Бесплатно никто не хочет на этом писать
     
     
  • 2.18, Ан333ним (?), 10:05, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Кто вообще хочет что-то делать бесплатно? Кроме студентоты без опыта.
     
  • 2.21, Rust (??), 10:08, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Богатые возможности но нет применения. Всё уже написано давным давно на уже устаревших ЯП.
     

  • 1.6, Аноним (11), 09:54, 05/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот и открытый распил начался. Для этого и визги про безопасность. Обналичить хомячков. Они же не понимают что Раст к безопасности отношения не имеет.  
     
     
  • 2.16, Жироватт (ok), 10:03, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее всего сам фонд - просто прикрытие для необлагаемого налогами вывода денег.

    Может быть кому-то реальному даже дадут грант. Реальному программисту, который кодил и сопровождает дёргателя боровов за всякие мутные афиногенные типы. Или двум. Или даже трём. Но не более.

     
     
  • 3.30, Аноним (28), 10:59, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > фонд - просто прикрытие для необлагаемого налогами вывода денег

    Естественно. Это база всех некомков.

     
     
  • 4.32, Жироватт (ok), 11:05, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, не скажи. Часть фондов прикрывает и легализовывает целевые поступления кэша, другая часть - его вывод.
     
  • 2.20, Ан333ним (?), 10:06, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Хомячками пофиг на безопасность, это ты визжишь.
     
     
  • 3.45, Аноним (46), 12:19, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хомячки за Раст-шествия.
     

  • 1.10, Zzz (??), 09:56, 05/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Удивительно дело. Пихают с усилием, а оно не сильно лезет. При этом начинают пихать более сильно и упорно.
     
     
  • 2.12, Аноним (14), 09:58, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ход пошёл уже откровенный подкуп
     

  • 1.15, тракторист (?), 10:01, 05/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Опа-на, а чё так? Оказывается все как у всех. Энтузиасты тожа кушать хОчат? Чудны дела твои, Господи! А как-же теперь драйвера, ядра, ууутилс, судо, апт? Чё всё, сдулись?
     
     
  • 2.22, Ан333ним (?), 10:09, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это же почётно вкалывать за пoдa4ки, тут на форуме таких увожают.
     
  • 2.23, пох. (?), 10:11, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А как-же теперь драйвера, ядра, ууутилс, судо, апт? Чё всё, сдулись?

    все норм, читай внимательно - эти перепискиватели /bin/ls никуда не денутся, забесплатно поработают. Или новых студентов наберут по объявлениям.

    бабло - только для "участникам, от которых зависит разработка Rust", за рецензирование пуль-запросов и ре-фак-торинг. На них у гугля и хуавея денег найдется.

     
     
  • 3.26, тракторист (?), 10:31, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ну тады ладно, успокоил. Спасибо, мил человек. А то я уж стал лихорадочно искать замену убунте на свой трактор.
     

  • 1.17, Аноним (17), 10:03, 05/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раст проплачен, это давно уже понятно…
     
  • 1.31, Ахз (?), 11:04, 05/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Психологической поддержки?
     
     
  • 2.44, xsignal (ok), 12:18, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, трансформеров, которые в основном на нём и пишут)
     

  • 1.35, Аноним (-), 11:32, 05/11/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.36, Фнон (-), 11:38, 05/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Правильное решение.
    Нет более мотивированного человека, которому не нужно думать "а что я буду сегодня кушать?".

    На то что могут написать люди без финансирования мы уже насмотрелись (спойлер: почти ничего)).
    Именно по этой причине 90% кода ядра пишут люди на зарплате корпораций.

     
  • 1.39, Аноним (-), 11:44, 05/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    At first
    "зачем финансировать мейнтейнеров! это просто попил бабла"

    But then
    "Сокращение срока поддержки LTS-ядер Linux и проблема с выгоранием сопровождающих" :)

    opennet.ru/opennews/art.shtml?num=64183

     
  • 1.42, xsignal (ok), 12:16, 05/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что, совсем не хочет взлетать жравый самолёт?) Кропы даже баблишко готовы отстёгивать, лишь бы пейсали)
     
  • 1.43, Аноним (46), 12:17, 05/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Желаем весёлого времяпрепровождения.
     

