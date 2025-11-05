Организация Rust Foundation учредила фонд поддержки сопровождающих

|
|1.1, Аноним (1), 09:36, 05/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Мне кажется это лишь усилит выгорание тех, кому не достанется финансирование. Обидно продолжать бесплатно вкладывать свои силы, когда другому за это же стали платить.
|
|
|
|2.2, Bottle (?), 09:42, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ты несколько недооцениваешь силу энтузиазма. Они к тому времени уже сделали свою работу и будут "не нужны".
Нечего работать за бесплатно.
|
|
|
|3.28, Аноним (28), 10:53, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Rust не может ... оставаться безопасным
Это уже вымогательство: "Или вы кормите нас, или мы выпускаем опасный продукт". А как раст может стать опасным - это же безопасный язык?! Нам что-то про него скрывают?
|
|2.4, Жироватт (ok), 09:48, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
В штатах уже год как серьёзный крЫсис.
Судя по цифрам - в ближайшем будущем может одновременно лопнуть и пузырь ипотеки - рекорд нынче по невыплатам кредитов, и пузырь ИИ (как с пузырём доткомов) - буквально вчера новости были, что топовые инвесторы выводят оттуда деньги -, и при этом допечатать уже не получается.
Умные люди, чью дети всё-таки не стали детьми сенаторов с темками "гнать электронное барахло из Гонконга", сейчас их пытаются одновреммно и дистанцировать от корпораций, и при этом по-максимуму дать денюжков через такие вот (необлагаемые налогами) фонды.
Интересно, а список фамилий получателей денег откроют, или для этого нужно будет разгрести тонну фискальных документов?
Интересно, какой процент "правильных" фамилий там будет.
|
|
|
|3.7, Аноним (7), 09:54, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Прав был Михаил Леонтьев: доллар вот-вот рухнет, уже совсем чуть-чуть ждать, буквально несколько дней (максимум неделю).
|
|
|
|
|
|5.34, Аноним (34), 11:16, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там не совсем о баксе, а о финансовой системе построенной на баксе говорилось- Бильдербергский клуб. Мы же туда тоже входили, но Коба сдал назад и не ратифицировал договор. При Борьке всемогущем снова втиснулись, но уже в последний вагон.
|
|2.19, Аноним (19), 10:05, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> финансирование
В МБОУ, СОШ и МГИМО уже не преповдают склонения?
|
|
|
|3.29, Аноним (28), 10:58, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> кому не достанется финансирование
"кому" - дательный падеж, значит глагол "не достанется" с возвратным суффиксом относится к "финансированию", поэтому "финансирование" идёт именительным падежом: "финансирование не достанется".
|
|
|
|2.18, Ан333ним (?), 10:05, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Кто вообще хочет что-то делать бесплатно? Кроме студентоты без опыта.
|
|2.21, Rust (??), 10:08, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Богатые возможности но нет применения. Всё уже написано давным давно на уже устаревших ЯП.
|
|1.6, Аноним (11), 09:54, 05/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Вот и открытый распил начался. Для этого и визги про безопасность. Обналичить хомячков. Они же не понимают что Раст к безопасности отношения не имеет.
|
|
|
|2.16, Жироватт (ok), 10:03, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Скорее всего сам фонд - просто прикрытие для необлагаемого налогами вывода денег.
Может быть кому-то реальному даже дадут грант. Реальному программисту, который кодил и сопровождает дёргателя боровов за всякие мутные афиногенные типы. Или двум. Или даже трём. Но не более.
|
|
|
|3.30, Аноним (28), 10:59, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> фонд - просто прикрытие для необлагаемого налогами вывода денег
Естественно. Это база всех некомков.
|
|
|
|4.32, Жироватт (ok), 11:05, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, не скажи. Часть фондов прикрывает и легализовывает целевые поступления кэша, другая часть - его вывод.
|
|1.10, Zzz (??), 09:56, 05/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Удивительно дело. Пихают с усилием, а оно не сильно лезет. При этом начинают пихать более сильно и упорно.
|
|1.15, тракторист (?), 10:01, 05/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Опа-на, а чё так? Оказывается все как у всех. Энтузиасты тожа кушать хОчат? Чудны дела твои, Господи! А как-же теперь драйвера, ядра, ууутилс, судо, апт? Чё всё, сдулись?
|
|
|
|2.23, пох. (?), 10:11, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> А как-же теперь драйвера, ядра, ууутилс, судо, апт? Чё всё, сдулись?
все норм, читай внимательно - эти перепискиватели /bin/ls никуда не денутся, забесплатно поработают. Или новых студентов наберут по объявлениям.
бабло - только для "участникам, от которых зависит разработка Rust", за рецензирование пуль-запросов и ре-фак-торинг. На них у гугля и хуавея денег найдется.
|
|
|
|3.26, тракторист (?), 10:31, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А, ну тады ладно, успокоил. Спасибо, мил человек. А то я уж стал лихорадочно искать замену убунте на свой трактор.
|
|1.36, Фнон (-), 11:38, 05/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Правильное решение.
Нет более мотивированного человека, которому не нужно думать "а что я буду сегодня кушать?".
На то что могут написать люди без финансирования мы уже насмотрелись (спойлер: почти ничего)).
Именно по этой причине 90% кода ядра пишут люди на зарплате корпораций.
|
|1.39, Аноним (-), 11:44, 05/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
At first
"зачем финансировать мейнтейнеров! это просто попил бабла"
But then
"Сокращение срока поддержки LTS-ядер Linux и проблема с выгоранием сопровождающих" :)
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=64183
|
|1.42, xsignal (ok), 12:16, 05/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Что, совсем не хочет взлетать жравый самолёт?) Кропы даже баблишко готовы отстёгивать, лишь бы пейсали)
|