Выпуск платформы Android 16 QPR2 с поддержкой запуска графических Linux-приложений

03.12.2025 17:33

Компания Google представила второй квартальный релиз открытой мобильной платформы Android 16 (QPR2). Связанный с новым выпуском исходный код размещён в Git-репозитории проекта (ветка android-16.0.0_r4). Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 6/6a/6 Pro, Pixel 7/7a/7 Pro, Pixel 8/8a/8 Pro, Pixel 9/9a/9 Pro/9 Pro XL/9 Pro Fold, Pixel Fold и Pixel Tablet. В ближайшие месяцы прошивки с новой версией ожидаются для смартфонов Samsung, Honor, iQOO, Lenovo, Motorola, Nothing, OnePlus, Oppo, realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo и Xiaomi. Дополнительно будут сформированы универсальные сборки GSI (Generic System Images), подходящие для разных устройств на базе архитектур ARM64 и x86_64.

Выпуск Android 16 QPR2 сформирован в рамках нового графика разработки, в соответствии с которым каждый год формируется не один значительный релиз Android, а два выпуска - первый во втором квартале (QPR1), а второй - в четвёртом квартале (QPR2). В летний релиз вошли значительные новшества, изменения поведения в SDK и новые API. Зимний релиз содержит улучшения, новые API и изменения, не влияющие на совместимость с приложениями.

Основные новшества Android 16 QPR2:

  • Добавлена возможность запуска графических приложений, собранных для Linux. Запуск осуществляется через приложение Linux Terminal, позволяющее запустить в окружении Android виртуальную машину с Debian GNU/Linux, в которой можно выполнять обычные Linux-приложения. Для запуска графического окружения в приложение Linux Terminal добавлена кнопка "Display", включающая перенаправление графики через компоненты в основном окружении Android. После активации кнопки "Display" в терминале можно запустить композитный сервер Weston, предоставляющий минималистичный оконный сеанс, а затем использовать его для запуска любых графических приложений, например, продемонстрирован запуск графического редактора GIMP.

    Функциональность виртуальной машины c Linux развивается в рамках проекта Ferrochrome. В гостевом окружении запускается Debian GNU/Linux. Для виртуализации используется фреймворк AVF (Android Virtualization Framework), реализованный на базе гипервизора KVM и инструментария crosvm. Графическое окружение использует протокол Wayland и основано на композитном сервере Weston. Для аппаратного ускорения графики задействован VirGL - виртуальный GPU Virgil3D. Запуск приложений, собранных для X11, производится при помощи DDX-компонента XWayland.

  • Реализована расширенная тёмная тема оформления (Expanded Dark Theme), которая автоматически инвертирует цвета в приложениях, не предоставляющих тёмную тему оформления. Необходимость инвертирования определяется отдельно для каждого приложения на основе атрибута isLightTheme. Инвертирование применяется к элементам интерфейса на базе Android Views, Composables и WebViews, но не используется для приложений с собственными движками отрисовки, например, на базе фреймворка Flutter.
  • Предоставлена возможность выбора специфичных форм пиктограмм, которые будут применены ко всем показываемым пиктограммам и ярлыкам каталогов.
  • Для приложений, не предоставляющих отдельные варианты пиктограмм для тем оформления, реализована возможность автоматической генерации пиктограмм, стилизованных под темы оформления. При генерации к имеющейся пиктограмме запуска приложения применяется цветовой фильтр.
  • Предоставлена возможность продолжения интерактивного взаимодействия с приложением после открытия системного диалога Share (Поделиться) и обновления содержимого интерфейса приложения в процессе выбора обработчика обмена данными.
  • В Android Runtime (ART) добавлен генеративный сборщик мусора (Generational Concurrent Mark-Compact Garbage Collector), использующий раздельную обработку "старых" и "молодых" объектов, что повышает эффективность очистки недавно созданных объектов с небольшим временем жизни. Применение генеративного сборщика мусора уменьшает риск приостановок во время выделения ресурсов и снижает нагрузку на CPU, что повышает эффективность потребления энергии.
  • Расширены средства для анализа взаимодействия пользователей с виджетами - приложение теперь могут получать метрики о событиях взаимодействия, таких как клики, прокрутки и показы (impression).
  • Реализован вывод предупреждения об отсутствии в отлаживаемом приложении выравнивания памяти по границе страниц, размером 16 КБ. В будущем для отдельных архитектур ожидается переход на использование страниц размером 16 КБ вместо 4 КБ, что позволит повысить производительность программ, интенсивно работающих с памятью.
  • Добавлен программный декодировщик для звукового формата IAMF (Immersive Audio Model and Formats), применяемого для распространения объёмного звука (учитывает распространение звуковых сигналов в трёхмерном пространстве для воссоздания звучания, максимально близкого к естественному).
  • В интерфейс выбора устройства воспроизведения (Output Switcher) интегрирована возможность предоставления общего доступа к звуку через Bluetooth LE, не требующая отдельного изменения настроек Bluetooth.
  • В систему Health Connect добавлена поддержка автоматического отслеживания числа пройденных шагов, используя доступные датчики. Доступ к информации о числе шагов предоставляется приложениям, имеющим права доступа READ_STEPS. Новый метод позволяет упростить код в приложениях и снизить энергопотребление при отслеживании шагов. Health Connect обеспечивает централизованное хранение данных с фитнес-браслетов и прочих устройств, имеющих отношение к здоровью пользователя, и организует совместный доступ разных приложений к данным о здоровье.
  • Добавлен новый API Data Transfer для повышения надёжности миграции данных между устройствами на базе Android и iOS.
  • Добавлен API для верификации разработчиков в процессе установки APK-пакетов. В утилиту ADB добавлены команды для симуляции верификации (возможность установки приложений без верификации, используя ADB, останется неизменной).
  • Обеспечена защита SMS с одноразовыми паролями (OTP). Для защиты от перехвата одноразовых паролей вредоносными приложениями доставка SMS с хэшем для сервиса SMS Retriever станет задерживаться на три часа для большинства приложений. До истечения этого времени широковещательная отправка события RECEIVE_SMS будет заблокирована, а запросы к БД c SMS отфильтрованы.
  • Добавлено новое системное состояние блокировки "Secure Lock Device", при активации которого (например, через службу поиска потерянного устройства "Find My Device") устройство будет сразу заблокировано и потребует ввода PIN-кода или пароля для разблокировки. Уведомления и напоминания в данном режиме будут скрыты c экрана блокировки, а биометрическая разблокировка временно отключена.


  • 1.1, Аноним (1), 17:56, 03/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    нету необходимости каждый год выпускать новую версию Android. Сделайте одну конечную законченную качественную версию которая будет поддерживаться до теплового конца вселенной выпустите позднего устройство которое прослужит 50 лет и остановитесь. Горшочек не вари.
     
     
  • 2.3, Андрей (??), 18:03, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты готов в 50 раз больше за устройство заплатить ?
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 18:08, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема не только в цене, проблема в технологическом отставании. Телефоны двадцать лед назад не умели кучу вещей, что умеют сейчас.
     
     
  • 4.9, Аноним (1), 18:21, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Невозможно придумать ничего нового, кроме запуска этого вашего линукса в этом вашем линуксе.
    Это всё профанация.
    Это всё профанация.
     
     
  • 5.19, Аноним (19), 18:56, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше опиши свою идеальную комбинацию.
     
  • 4.29, 12yoexpert (ok), 19:08, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    например?
     
  • 2.12, Аноним (12), 18:30, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Сделайте одну конечную законченную качественную версию

    Это невозможно. Есть конкуренция (iOS) и прогресс технологий.
    >которая будет поддерживаться до теплового конца вселенной

    Берите Google Pixel или Samsung, у них самая длительная поддержка.

     
     
  • 3.17, Аноним (1), 18:52, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Невозможно ничего нового изобрести, уже все изобрести, цвета корпуса меняют на оранжевый.
     
     
  • 4.21, Аноним (12), 18:58, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это когнитивные искажения. И 100-200 лет назад казалось, что ничего нового уже не изобрести.
     
     
  • 5.25, Аноним (12), 19:02, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases
     
  • 2.26, Кассирша (?), 19:03, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда кто будет покупать новые версии Android, где мы будем брать новых потребителей)
    Что нам делать, что нам делать)
    Что нам делать, что нам делать)
    Мы не продаем йогурт, мы продаем стройность.". В его мире реклама – это искусство манипуляции, где каждый продукт – лишь крючок для наших глубинных желаний и страхов.
    Йогурт "Мадонна": красота или пустота?
    Возьмем сцену с рекламой йогурта "Мадонна". Вкус? Польза? Это никого не волнует. "Будь худой, но не головой!" – этот слоган прекрасно отражает циничный подход рекламщиков. Главное – красивая девушка на постере и месседж, бьющий точно в болевую точку страха перед лишним весом.)
     
     
  • 3.31, Аноним (12), 19:15, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вас никто не заставляет покупать.
     
     
  • 4.32, Кассирша (?), 19:18, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что покупать, Android?).
    В стоимость Смартфона на Android уже входит стоимость Android.
    В стоимость Смартфона на iOs уже входит стоимость iOs.
    Кеккхщхкхщ).
     

  • 1.2, Аноним (2), 18:03, 03/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Дожили. На линуксе с графическим окружением (что есть фактически андроид) запускается виртуалка с графическим окружением (дебиан), которое пробрасывается обратно. Осталось теперь в этой виртуалке с дебианом запустить виртуалку, в которой андроид запустить, в котором ... - ну вы поняли, зря что ли учили рекурсию.
     
     
  • 2.6, виртуалка (?), 18:09, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И что в этом плохого? Хоть до конца оперативки собирай матрешку. Дебиан там в качестве полноценного дистра, а не Андроид.
     
  • 2.10, Аноним (10), 18:27, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что в этом плохого? Я уже пробовал запускать crosvm, пока правда без графики. И дальше я в этой виртуалке запускал docker чтобы запускать то что мне нужно. Оно на удивление довольно быстро работает.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 18:40, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подскажите пожалуйста, Docker совсем беспроблемно завелся? Или пока ещё ненадёжно?
     
     
  • 4.18, Аноним (10), 18:53, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я пробовал два способа поднять docker на телефоне.

    Один это в termux через proot через udocker (root для этого не нужен). Это относительно просто, достаточно в termux поставить два пакета и все. Но работает оно не очень быстро. И там нету реальной поддержки namespaces так что с некоторыми контейнерами могут быть проблемы.

    Второй это как раз в crosvm поставить обычный docker. Для этого ядро для виртуалки должно быть с поддержкой namespaces. Я пробовал не на pixel так что не знаю что в их образе виртуалки идет по умолчанию. Я запускал на oneplus 13 опять же в termux. Если в ядре все нужное есть то да дальше запускается все без каких либо проблем и работает ровно так же как и на компьютере. (ядро я тут имею в виду не то что на телефоне для android загружается а то что будет для гостевой системы в виртуалке)

     
     
  • 5.24, Аноним (15), 19:01, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, учту. Попробую поэкспериментировать в ближайшее время, заодно проверить, на сколько хорошо будет работать rootless Docker.
     
  • 2.13, Аноним (13), 18:36, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если графическое окружение андроида настолько специфичное, что проще запустить виртуалку, то почему бы и нет.
     

  • 1.4, Аноним (15), 18:06, 03/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Т.е. есть надежда, что можно будет без танцев с бубном запускать редактор кода (VSCode) или IDE на Android-планшете с клавиатурой. А то компактные surface-подобные windows-планшеты (можно и Linux поставить) на x64 достаточно дорогие, да и автономность хромает, а варианты на ARM (windows) дохловаты по производительности. Уж больно удобные устройства в тех случаях, когда надо и мобильным быть и иметь нормальную среду разработки в рабочих ситуациях (в тех же поездках).
     
     
  • 2.7, DayDve (?), 18:17, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Используй neovim в termux.
    Прекрасный полноценный редактор.
    И никакой vscode не нужен.
     
     
  • 3.11, Аноним (15), 18:27, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пробовал. Извините, но на деле это крайне ужасный в работе вариант (хотя vim сам по себе на компьютере мне нравится). VSCode тут без вариантов за счёт поддержки плагинов сторонними вендорами.
     
  • 2.8, Аноним (12), 18:21, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >без танцев с бубном запускать редактор кода (VSCode)

    https://vscode.dev

     
     
  • 3.14, Аноним (15), 18:38, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не самый хороший вариант за счёт сильной зависимости к качеству интернета (нестабильный LTE), ужасному рендерингу (всё-таки разработчики в десктопной версии неплохо рендеринг оптимизировали) в силу дефолтных ограничений браузеров. Также нет прямого доступа к аппаратным интерфейсам USB, для работы с оборудованием. Т.е. веб-версия (даже с запуском code-server через termux) извините, но совсем плохой вариант.
    В настоящее время использую windows-планшет, с vscode и remote development на мощную станцию в тех случаях, когда нужна производительность. При этом весит это с клавиатурой около 500гр., что очень удобно для портативных работ. Но вот хотелось бы иметь возможность напрямую, без костылей, тоже самое получить и на android-планшете.
     
  • 2.16, Аноним (10), 18:43, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    VSCode можно запустить уже прямо сейчас. Даже это обновление для прддержки графики не нужно. Уже сейчас можно в этой виртуалке запустить docker и поднять code-server контейнер с VSCode. Дальше это можно использовать из любого браузера на android или даже подключиться удаленно с другого устройства.
     
     
  • 3.30, Аноним (15), 19:09, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Благодарю за внимание. Я чуть выше описал ( https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/138550.html#14 ), почему такой вариант не подходит. Тем более в плане стабильности, скорости работы и особенно отзывчивости, там все не так уж хорошо.
     

  • 1.22, Xo (?), 18:59, 03/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему именно дебиан, а не что нибудь посвежее, например Арч?
     
     
  • 2.27, Аноним (10), 19:04, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это просто то что идет у них по умолчанию. А так это обычная виртуалка. Я пробовал собирать и образ диска с rootfs от Arch on arm и оно работало.
     
  • 1.23, Аноним (23), 19:01, 03/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена возможность запуска графических приложений, собранных для Linux

    Это наверное для того чтобы установить туда эмулятор андроид приложений и запускать их без регистрации и ключей? 🤔

     

