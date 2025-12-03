|
|1.1, Аноним (1), 17:56, 03/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
нету необходимости каждый год выпускать новую версию Android. Сделайте одну конечную законченную качественную версию которая будет поддерживаться до теплового конца вселенной выпустите позднего устройство которое прослужит 50 лет и остановитесь. Горшочек не вари.
|
|
|
|
|
|3.5, Аноним (5), 18:08, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Проблема не только в цене, проблема в технологическом отставании. Телефоны двадцать лед назад не умели кучу вещей, что умеют сейчас.
|
|
|
|4.9, Аноним (1), 18:21, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Невозможно придумать ничего нового, кроме запуска этого вашего линукса в этом вашем линуксе.
Это всё профанация.
|
|2.12, Аноним (12), 18:30, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Сделайте одну конечную законченную качественную версию
Это невозможно. Есть конкуренция (iOS) и прогресс технологий.
>которая будет поддерживаться до теплового конца вселенной
Берите Google Pixel или Samsung, у них самая длительная поддержка.
|
|
|
|3.17, Аноним (1), 18:52, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Невозможно ничего нового изобрести, уже все изобрести, цвета корпуса меняют на оранжевый.
|
|
|
|4.21, Аноним (12), 18:58, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это когнитивные искажения. И 100-200 лет назад казалось, что ничего нового уже не изобрести.
|
|2.26, Кассирша (?), 19:03, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тогда кто будет покупать новые версии Android, где мы будем брать новых потребителей)
Что нам делать, что нам делать)
Мы не продаем йогурт, мы продаем стройность.". В его мире реклама – это искусство манипуляции, где каждый продукт – лишь крючок для наших глубинных желаний и страхов.
Йогурт "Мадонна": красота или пустота?
Возьмем сцену с рекламой йогурта "Мадонна". Вкус? Польза? Это никого не волнует. "Будь худой, но не головой!" – этот слоган прекрасно отражает циничный подход рекламщиков. Главное – красивая девушка на постере и месседж, бьющий точно в болевую точку страха перед лишним весом.)
|
|
|
|
|
|4.32, Кассирша (?), 19:18, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что покупать, Android?).
В стоимость Смартфона на Android уже входит стоимость Android.
В стоимость Смартфона на iOs уже входит стоимость iOs.
Кеккхщхкхщ).
|
|1.2, Аноним (2), 18:03, 03/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Дожили. На линуксе с графическим окружением (что есть фактически андроид) запускается виртуалка с графическим окружением (дебиан), которое пробрасывается обратно. Осталось теперь в этой виртуалке с дебианом запустить виртуалку, в которой андроид запустить, в котором ... - ну вы поняли, зря что ли учили рекурсию.
|
|
|
|2.6, виртуалка (?), 18:09, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
И что в этом плохого? Хоть до конца оперативки собирай матрешку. Дебиан там в качестве полноценного дистра, а не Андроид.
|
|2.10, Аноним (10), 18:27, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А что в этом плохого? Я уже пробовал запускать crosvm, пока правда без графики. И дальше я в этой виртуалке запускал docker чтобы запускать то что мне нужно. Оно на удивление довольно быстро работает.
|
|
|
|3.15, Аноним (15), 18:40, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Подскажите пожалуйста, Docker совсем беспроблемно завелся? Или пока ещё ненадёжно?
|
|
|
|4.18, Аноним (10), 18:53, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я пробовал два способа поднять docker на телефоне.
Один это в termux через proot через udocker (root для этого не нужен). Это относительно просто, достаточно в termux поставить два пакета и все. Но работает оно не очень быстро. И там нету реальной поддержки namespaces так что с некоторыми контейнерами могут быть проблемы.
Второй это как раз в crosvm поставить обычный docker. Для этого ядро для виртуалки должно быть с поддержкой namespaces. Я пробовал не на pixel так что не знаю что в их образе виртуалки идет по умолчанию. Я запускал на oneplus 13 опять же в termux. Если в ядре все нужное есть то да дальше запускается все без каких либо проблем и работает ровно так же как и на компьютере. (ядро я тут имею в виду не то что на телефоне для android загружается а то что будет для гостевой системы в виртуалке)
|
|
|
|5.24, Аноним (15), 19:01, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Спасибо, учту. Попробую поэкспериментировать в ближайшее время, заодно проверить, на сколько хорошо будет работать rootless Docker.
|
|2.13, Аноним (13), 18:36, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если графическое окружение андроида настолько специфичное, что проще запустить виртуалку, то почему бы и нет.
|
|1.4, Аноним (15), 18:06, 03/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Т.е. есть надежда, что можно будет без танцев с бубном запускать редактор кода (VSCode) или IDE на Android-планшете с клавиатурой. А то компактные surface-подобные windows-планшеты (можно и Linux поставить) на x64 достаточно дорогие, да и автономность хромает, а варианты на ARM (windows) дохловаты по производительности. Уж больно удобные устройства в тех случаях, когда надо и мобильным быть и иметь нормальную среду разработки в рабочих ситуациях (в тех же поездках).
|
|
|
|2.7, DayDve (?), 18:17, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Используй neovim в termux.
Прекрасный полноценный редактор.
И никакой vscode не нужен.
|
|
|
|3.11, Аноним (15), 18:27, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пробовал. Извините, но на деле это крайне ужасный в работе вариант (хотя vim сам по себе на компьютере мне нравится). VSCode тут без вариантов за счёт поддержки плагинов сторонними вендорами.
|
|
|
|3.14, Аноним (15), 18:38, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это не самый хороший вариант за счёт сильной зависимости к качеству интернета (нестабильный LTE), ужасному рендерингу (всё-таки разработчики в десктопной версии неплохо рендеринг оптимизировали) в силу дефолтных ограничений браузеров. Также нет прямого доступа к аппаратным интерфейсам USB, для работы с оборудованием. Т.е. веб-версия (даже с запуском code-server через termux) извините, но совсем плохой вариант.
В настоящее время использую windows-планшет, с vscode и remote development на мощную станцию в тех случаях, когда нужна производительность. При этом весит это с клавиатурой около 500гр., что очень удобно для портативных работ. Но вот хотелось бы иметь возможность напрямую, без костылей, тоже самое получить и на android-планшете.
|
|2.16, Аноним (10), 18:43, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
VSCode можно запустить уже прямо сейчас. Даже это обновление для прддержки графики не нужно. Уже сейчас можно в этой виртуалке запустить docker и поднять code-server контейнер с VSCode. Дальше это можно использовать из любого браузера на android или даже подключиться удаленно с другого устройства.
|
|1.22, Xo (?), 18:59, 03/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А почему именно дебиан, а не что нибудь посвежее, например Арч?
|
|
|
|2.27, Аноним (10), 19:04, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это просто то что идет у них по умолчанию. А так это обычная виртуалка. Я пробовал собирать и образ диска с rootfs от Arch on arm и оно работало.
|
|1.23, Аноним (23), 19:01, 03/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Добавлена возможность запуска графических приложений, собранных для Linux
Это наверное для того чтобы установить туда эмулятор андроид приложений и запускать их без регистрации и ключей? 🤔
|