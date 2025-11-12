Google начнёт помечать Android-приложения, злоупотребляющие фоновым выполнением

Компания Google объявила о введении с 1 марта 2026 года новых правил в отношении Android-приложений, злоупотребляющих активацией во время нахождения устройства в режиме ожидания. Подобные приложения, негативно влияющие на время автономной работы, будут специальным образом помечаться в каталоге приложений Google Play Store, а также исключаться из системы рекомендаций.

Предупреждение будет добавляться на страницу загрузки в случае превышения определённого порогового значения пробуждений в неактивном состоянии смартфона, реализуемых в приложении при помощи механизма Wake Lock в API PowerManager. Wake Lock позволяет приложениям приостановить переход устройства в спящий режим и продолжить фоновое выполнение при выключенном экране.

Совместно с компаний Samsung разработана метрика телеметрии для оценки степени злоупотребления применением Wake Lock. Неприемлемым решено считать суммарное нахождение приложения в состоянии Wake Lock более 2 часов за период в 24 часа. При подсчёте не учитывается время, при котором приложение использовало API для воспроизведения музыки, доступа к местоположению или вызова действий через API JobScheduler.

Предупреждение в Play Store могут добавляться, если злоупотребления Wake Lock выявлены в более чем 5% сеансов приложения на всех устройствах в течение 28 дней. Наличие метки также может негативно отразиться на видимости и рейтинге приложения в каталоге.