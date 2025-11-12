The OpenNET Project / Index page

Google начнёт помечать Android-приложения, злоупотребляющие фоновым выполнением

12.11.2025 21:36

Компания Google объявила о введении с 1 марта 2026 года новых правил в отношении Android-приложений, злоупотребляющих активацией во время нахождения устройства в режиме ожидания. Подобные приложения, негативно влияющие на время автономной работы, будут специальным образом помечаться в каталоге приложений Google Play Store, а также исключаться из системы рекомендаций.

Предупреждение будет добавляться на страницу загрузки в случае превышения определённого порогового значения пробуждений в неактивном состоянии смартфона, реализуемых в приложении при помощи механизма Wake Lock в API PowerManager. Wake Lock позволяет приложениям приостановить переход устройства в спящий режим и продолжить фоновое выполнение при выключенном экране.

Совместно с компаний Samsung разработана метрика телеметрии для оценки степени злоупотребления применением Wake Lock. Неприемлемым решено считать суммарное нахождение приложения в состоянии Wake Lock более 2 часов за период в 24 часа. При подсчёте не учитывается время, при котором приложение использовало API для воспроизведения музыки, доступа к местоположению или вызова действий через API JobScheduler.

Предупреждение в Play Store могут добавляться, если злоупотребления Wake Lock выявлены в более чем 5% сеансов приложения на всех устройствах в течение 28 дней. Наличие метки также может негативно отразиться на видимости и рейтинге приложения в каталоге.



Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64233-android
Ключевые слова: android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Zenitur (ok), 22:37, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Полезно для вычищения всякой вирусни, которая запускает 100500 процессов и телефон становится неотзывчивым. Возможно даже майнит. Удаляешь все незнакомые приложения, удаляешь, а через какое-то время всё по-новой.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:51, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого достаточно не ставить сомнительный софт.
     
  • 2.5, Страдивариус (?), 22:57, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А дерьмицо от самого гугла будет помечаться? У меня телефон без гугл-дерьма во сне две недели живёт на одной зарядке, а гугло-дерьмом 3-4 дня максимум. Redmi Note 12 4G Pro на crDroid.
     
     
  • 3.9, Ан333ним (?), 00:01, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Заряжай чаще и не придётся особо переживать по этому поводу.
     
  • 3.10, dannyD (?), 00:10, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>А дерьмицо от самого гугла будет помечаться?

    зачем? свое не пахнет!

     
  • 2.6, Аноним (6), 23:27, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Полезно для вычищения всякой вирусни

    самсунг, серьезно? пхапха (мехомжирика), да они легально (за ваши деньги) эту вирусню суют в свои же смартфоны.

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 00:15, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Данные отправляются предустановленными производителем системными приложениями без получения согласия у пользователя, без уведомления об отправке и независимо от настроек конфиденциальности и отправки телеметрии.

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58613

     

  • 1.2, Аноним (2), 22:39, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Через 15 лет гугл задумалась, почему её вёдра жрут так много...
     
     
  • 2.8, Ан333ним (?), 23:55, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что криворукие васяны всякий крап в маркет выкладывают.
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:35, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Помечать свои собственные приложения они будут?
     
  • 1.11, Дмитрий (??), 00:12, 13/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    главное на самих себя не выйти...  на чистой линейке гуглплэй в топе пробуждений висит...
     
  • 1.12, Аноним (12), 00:12, 13/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все приложеньки Яндекса могут сразу одним запросом в бд пометить.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 00:27, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жизнь без яндекса возможна, пробуй
     

  • 1.15, name (??), 00:41, 13/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Будет прикол, если какой-нибудь conversations пометят.
     
     
  • 2.16, Tty4 (?), 00:47, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так он первый на очереди - он слишком незаметный, но требует работу в фоне (чтобы без гугл плей и пуша сообщения принимать).
     

