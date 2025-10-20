Chrome и Android прекратят использование многих технологий, созданных проектом Privacy Sandbox

|
|1.1, Мурзилла (?), 13:01, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Гугл все делаешь правильно!
С каждым своим шагом, с каждой своей новацией, ты все больше открываешь свое истинное лицо, свой волчий оскал!
|2.4, Аноним (4), 13:11, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Зарабатывают же? Все как во взрослом же бизнесе.. корпоративненько...
Как же классно! Вам не нравится?
|3.8, Надводная_лодка (?), 13:16, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А , когда бизнес был детским как 12+ ? То то и не был , щас я жду с этих бизнесменов свою долю , потом если не придет компексейшн будем делать , автономизации и делить далее совок
|2.5, Аноним (-), 13:11, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Конечно правильно.
Потребляторы совсем оборзели вкрай.
Вместо того, чтобы сказать "ой, на этом сайте реклама, это противоречит моим жизненным ценнсостим, я туда ходить не буду" и быть честным с самим собой, эти лицемерные люди идут за контентом, но рекламу вырезают.
Как бы говоря "мне плевать на то как будет финансироваться этот сайт и создание контента, я эгоистичный у--к".
|3.16, skyblade (ok), 13:44, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
С той ли стороны вы ищете проблему?
Если я ищу, скажем, как уложить ламинат, то я сразу в поисковом запросе это обозначил. Там не было написано, что я ещё хочу увидеть тонну рекламных объявлений на строительную или иную тематику, тогда почему вдруг я это получать должен? Если проект должен как-то финансироваться, то пусть автор сразу на входе поле для ввода кредитки повесит, как ребята из браззерз. И тогда оно и индексироваться не будет и никто из поиска туда перейти случайно не сможет. Только те придут, кто твёрдо намерен автору заплатить. У ребят из браззерз нет проблем и к ним вполне себе приходят и платят за их контент. Никаких претензий к такой модели не имею.
|4.19, Аноним (-), 13:52, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Если я ищу, скажем, как уложить ламинат, то я сразу в поисковом запросе это обозначил.
Всё верно.
> Там не было написано, что я ещё хочу увидеть тонну рекламных объявлений на строительную или иную тематику, тогда почему вдруг я это получать должен?
Потому что сервера и поисковый движок должен как-то финансироваться.
Да и "не было написано" это вы лукавите.
Еще до того как вы написали поисковый запрос, то внизу были Terms (policies.google.com/terms) в которых пишется и про Ads и про "How our business works" с четким объяснением: Ads help fund our products.
Если вы поленились это прочитать, то сами виноваты.
> Если проект должен как-то финансироваться, то пусть автор сразу на входе поле для ввода кредитки повесит, как ребята из браззерз.
А может они сами решат)?
|
|
|6.23, Аноним (-), 14:07, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А можно я тоже буду сам решать, включать блокировщик или нет?
В таком случае вы просто лицемер, который хочет пользоваться сервисом нарушая его "правила".
Поэтому может вы лучше решите пользоваться уткой и прочими "свободными" поисковиками?
Так будет намного честнее.
|6.28, Аноним (-), 14:11, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> А можно я тоже буду сам решать, включать блокировщик или нет?
Придя в ресторан или садясь в автобус вы сами решаете, за что платить))?
Вы просто потребитель.
У вас есть выбор пользоваться услугой на условиях поставщика или нет.
Приходить и качать права у вас есть возможность только в рамках ЗоЗПП.
Не нравится? Походите по базару, может найдете что-то получше.
|7.38, Васян (?), 14:54, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
----- Придя в ресторан или садясь в автобус вы сами решаете, за что платить))?...
Ну так и пусть всякие корпики идут и работают в рестораны и водилами автобусов, и т.д. и т.п., и не забудут место осовободить с проводами под сервера других, придущих на их место... Чё то не так? Или ты там самый хитрый и типа лохов видишь во всех окружающих вместе с корпорастами всякими? Тю-тю...
|7.39, Shantikov (?), 14:55, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
>Придя в ресторан или садясь в автобус вы сами решаете, за что платить))?
Всё проще, садясь за СВОЙ компьютер, я сам решаю, что мне видеть на мониторе, а что нет и здесь уже это в принципе никого волновать не должно ни при каких "правилах сервиса".
|8.41, Аноним (-), 15:02, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это да Но открывая ИХ сайт, они уже решаю что вам показывать, а что нет
|
|5.22, Имя (?), 14:07, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>А может они сами решат)?
Но оборзели у вас почему-то именно потребители. Или свою собственную борзость попросту неудобно замечать?
|6.27, Аноним (-), 14:11, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Но оборзели у вас почему-то именно потребители.
Наверное потому что потребители все что могут это потре6лять?))
А создатель сервиса может сам устанавливать абсолютно любые правила, которые не противоречат закону. И это совсем не борзость, а их право.
Напр. я как создатель приложухи могу запретить пользоваться ею в определенных странах.
Это мое право и оно не противоречит закону. А вот пользователь этой страны может попробовать взломать софт чем скорее всего нарушит закон (а я ему могу в ответку вайпнуть хомяка, что тоже может нарушить закон)))
|7.35, Имя (?), 14:33, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Наверное потому что потребители все что могут это потре6лять?))
Ну при таком отношении вообще вызывает удивление, зачем что-то делать для тех, кого не уважаете. Жизнь не сахар, да? Или какая обида застарелая, и теперь всех потребителей своего "контента" считаете за прах у ног ваших? А если вы такой нелицемерный, может и название своего продукта скажете? Надо же челяди знать в лицо господ создателей контента, без которого они жить не могут.
|8.37, Аноним (-), 14:50, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Деньги, разве это не очевидно Их можно потратить на людей, которых я уважаю и которые меня уважают
|3.20, Надводная_лодка (?), 13:55, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А , почему рекламу запускают не на целевых сайтах профилированных этому делу ? Почему я должен в фильме наблюдать рекламу не следующего какого нибудь фильма , а рекламу колбасы и сосисок если я итак их беру и без рекламы ? Хитрые пращуры
|4.30, Аноним (-), 14:25, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А , почему рекламу запускают не на целевых сайтах профилированных этому делу?
А почему они должны?
Вот когда будет такой закон, тогда и поговорим.
> Почему я должен в фильме наблюдать рекламу не следующего какого нибудь фильма, а рекламу колбасы и сосисок если я итак их беру и без рекламы ?
Потому что тот, кто создает контент так решил.
Он может даже рекламу не показывать, а выводить черный фон с текстом "Вот на что ты тратишь свою жизнь!")))
|3.26, localhostadmin (ok), 14:10, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>мне плевать на то как будет финансироваться этот сайт и создание контента, я эгоистичный у--к
А чем владельцы таких сайтов принципиально отличаются от меня? Я отключаю рекламу, а они сливают мои данные рекламодателям и нейронкам. По-моему обмен равноценный
|4.34, Аноним (-), 14:32, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Хорошо, что ты в этом создался.
Хм, кажется у вас проблемы с пониманием строки целиком.
Возможно это первые признаки деменции.
Или какой либо умственной отсталости.
Лично мне "не плевать как будет финансироваться создание контента".
Следовательно я не "эгоистичный у--к".
В отличии от неблагодарных потребялдей.
|5.43, Васян (?), 15:10, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
---- В отличии от неблагодарных потребялдей.
Ну ты типа другой, да? А не пошёл бы ты картошку копать своим законодателям ... Не не катит, типа учился не на землекопа? А жрать хочешь, а у гуглерастов на серваках бананы и апельсины растут? А соглашение там кто сотавлял и с кем, а для кого? Для соблюдения прав потребителей по каким-то там законам? А законы ваще кто придумывает и для кого? Не не понимаешь куда рыть? Контент? А какой и для кого? Какова цель соглашений? Что хочу то и ворочу .... типа даже законы там какие-то. Иди производи продукты питания и одежду, а не свои видосики и буквы на сайте... Чё там не так? Типа полезный очень для всех окружающих? ...
|3.42, Аноним (42), 15:07, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Деньги получают не сайты , а рекламные агентства . Сайтам достаётся милостыня . А сколько получает от рекламы тот же гугл - можно судить по 20 МИЛЛИАРДАМ , которые он отваливает эпплу за "умолчанку" .
|2.6, Аноним (-), 13:13, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> ты все больше открываешь свое истинное лицо, свой волчий оскал!
При чем тут гугл, если их хорошие инициативы не взлетели "из-за сопротивления отрасли и низкого уровня внедрения технологий" и никто не хотел поддержать, в том числе и мрazilla?
А поддерживать нинужное могут только опенсорные прдлики из сообщества.
|3.44, Аноним (42), 15:12, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А кто на этом же сайте под каждой новость пишет что гугл навязывает стандарты ? "Как он решит - так и будет ." Значит именно сам гугл решил что "нинужня" .
|2.7, Аноним (7), 13:15, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Добавили Privacy Sandbox - плохо. Убрали - тоже плохо. Вам не угодишь.
|3.9, Аноним (-), 13:19, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Классика же!)))
Плебс который нифига не делает, ни на что не влияет, может только ныть и кидаться, в тех кто работает, продуктами своей жизнедеятельности.
|1.3, Аноним (3), 13:03, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
У меня только один вопрос, почему в свободной продаже нет устройств на ОС андроид с сервисами Яндекс и аутентификацией через Госуслуги?
|2.13, Аноним (13), 13:25, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> У меня только один вопрос, почему в свободной продаже нет устройств на
> ОС андроид с сервисами Яндекс и аутентификацией через Госуслуги?
Потому что ты их не создал.
|1.11, Аноним (13), 13:24, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Всё в комментариях про эту инициативу тут раньше говорили что пчелы не будут бороться с медом и так и получилось. Ктобы мог подумать.
|2.15, Анонимусс (-), 13:42, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Сейчас отменили, интересно будут их хвалить ?
Нет конечно! И там хаяли, и тут будут хаять!
Но в этом ничего удивительного нет, с местным... контингентом, так сказать)
|2.17, skyblade (ok), 13:48, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
И там писали, что нужно просто блокировать рекламу без всяких компромиссов и тут напишу: рекламы просто не должно быть ни в каком виде кроме явного.
Лет 20 назад отлично себе продавались газеты, целиком состоящие из объявлений. И именно когда человеку было что-то нужно, он покупал эту газеты и читал эту всю "рекламу". А во всех остальных случаях не видел её. Я по такому же принципу считаю правильным и в сети собрать все объявления в одну кучу (можно в несколько разных однокуч, но напрочь отделённых от контента) и вот когда мне вдруг понадобится что-то купить, я туда зайду и посмотрю. А во всё остальное время не нужно меня отвлекать на очередные кроссовки.
|3.25, Аноним (-), 14:08, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> И там писали, что нужно просто блокировать рекламу без всяких компромиссов
Хм.. а просто не ходить на такие сайты не вариант?
> и тут напишу: рекламы просто не должно быть ни в каком виде кроме явного.
Так она в явном виде: гугл прям сверху пишет "спонсированные результаты", куда уже явнее.
> Лет 20 назад отлично себе продавались газеты, целиком состоящие из объявлений. И именно когда человеку было что-то нужно, он покупал эту газеты и читал эту всю "рекламу". А во всех остальных случаях не видел её.
Но при этом продавались еще куча других других газет в которых были объявления.
> Я по такому же принципу считаю правильным и в сети собрать все объявления в одну кучу (можно в несколько разных однокуч, но напрочь отделённых от контента) и вот когда мне вдруг понадобится что-то купить, я туда зайду и посмотрю.
Ваше мнение ну очень важное, можете сделать такой сервис.
> А во всё остальное время не нужно меня отвлекать на очередные кроссовки.
Мы вас услышали, можете не пользоваться нашим сервисом.
|2.24, penetrator (?), 14:07, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
так технология бесполезная, за это и хаяли, сейчас она померла, так чего суетиться? не понимаю почему такой батхерт
|1.14, anonymous (??), 13:40, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Да и пофиг. Не повелись люди на очередную следилку под предлогом безопасности - и ладно. Гугл придумает что-нибудь другое, но зонд свой точно поглубже вставит.
|2.33, Аноним (33), 14:29, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Куда уж глубже? Просто неблагодарные пользователи сопротивляются...
|1.36, 1 (??), 14:34, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Теперь на мобильных устройствах только линукс будет спасением
