Chrome и Android прекратят использование многих технологий, созданных проектом Privacy Sandbox

20.10.2025 12:48

Вице-президент Google, курирующий проект Privacy Sandbox, объявил о сворачивании разработки и исключении из Chrome и Android части технологий, развиваемых для достижения компромисса между потребностью пользователей сохранить конфиденциальность и желанием рекламных сетей и сайтов отслеживать предпочтения посетителей. Большинство API, разработанных проектом Privacy Sandboх, предназначались для использования вместо сторонних Cookie, поддержку которых планировали прекратить в Chrome.

Изначально блокировку сторонних Cookie по умолчанию планировалось реализовать до 2022 года, но блокировка из года в год откладывалась из-за сопротивления отрасли и низкого уровня внедрения технологий, разработанных для замены методов отслеживания пользователей на основе Cookie. Весной этого года компания Google решила отказаться от данной инициативы и сохранить сложившийся подход. Теперь, спустя полгода, дополнительно решено отказаться и от продвижения многих API и технологий, разработанных для повышения конфиденциальности и обеспечения показа рекламы без идентификации пользователей на основе сторонних Cookie.

API и технологии, поддержка которых будет прекращена:

  • IP Protection - позволяет скрыть IP-адрес пользователя от владельцев сайтов, благодаря отправке трафика не напрямую, а через цепочку прокси-серверов. При включении IP Protection целевой сервер видит в качестве входящего IP-адреса только адрес прокси, по аналогии с использованием VPN.
  • API Topics (пришёл на смену API FLoC) - даёт возможность определять категории интересов пользователя, которые можно использовать для выделения групп пользователей со сходными интересами без идентификации отдельных пользователей при помощи отслеживающих Cookie. Интересы вычисляются на основе активности пользователя в браузере и сохраняются на устройстве пользователя. При помощи API Topics рекламная сеть может получить общие сведения об отдельных интересах без наличия информации о конкретной активности пользователя.
  • API Attribution Reporting - позволяет оценивать такие характеристики эффективности рекламы, как переходы и конверсия (покупка на сайте после перехода). Для определения эффективности показываемой рекламы без нарушения конфиденциальности отдельных пользователей организация W3C совместно с производителями разных браузеров развивает новый API Ad Attribution, обеспечивающий накопление агрегированных статистических данных о конверсии показанной рекламы. Компания Google будет использовать данный API вместо собственного варианта.
  • Private Aggregation - для агрегирования и получения сведений о данных, используемых разными сайтами (cross-site). Например, API позволяет формировать сводные отчёты об уникальности посетителей (первых и повторных открытиях сайта) и демографии пользователей.
  • API Shared Storage - хранение данных в формате ключ-значение, без привязки к домену и с возможностью обращения к хранилищу с разных сайтов.
  • API Protected Audience - решение задач ретаргетинга и оценки собственной аудитории (работа с пользователями, ранее уже посещавшими сайт).
  • API Related Website Sets - определение взаимосвязи между сайтами, на основе которой браузеры могут допускать ограниченный межсайтовый доступ к данным.
  • requestStorageAccessFor - расширение к API Storage Access для запроса полномочий для межсайтового доступа к хранимым данным.
  • API Related Website Partition - позволяет внешним скриптам работать с группой связанных сайтов.
  • API Select URL - позволяет выбирать показываемый URL на основе межсайтовых данных в хранилище Shared Storage, не раскрывая эти данные.
  • API Protected App Signals - сохранение информации об активности пользователя при работе с приложениями, которая может быть полезной для показа рекламы, учитывающей интересы пользователя. Например, API позволяет накапливать информацию о числе установок, первом запуске, проведённом в приложении времени, совершённых покупках и выполненных действиях.
  • SDK Runtime - даёт возможность запускать сторонние библиотеки в изолированном процессе отдельно от процесса Android-приложения, что не позволяет функциям библиотеки получить доступ к ресурсам и памяти процесса.
  • On-Device Personalization - технология персонализации работы пользователя на Android-устройстве, использующая локально хранимые данные, не отправляемые на внешние серверы.

API, которые решено сохранить, так как они уже получили распространение и реализованы в других браузерах:

  • FedCM (Federated Credential Management), позволяет создавать объединённые сервисы идентификации, обеспечивающие сохранение конфиденциальности и работающие без сторонних Cookie.
  • CHIPS (Cookies Having Independent Partitioned State) - позволяет изолировать Cookie в привязке к домену первого уровня, используя атрибут "Partitioned". Если в обычных условиях сторонний код с сайта "C", встроенный на сайты "A" и "В", может обрабатывать общие для данных сайтов Cookie, то при указании атрибута "Partitioned", выставленные сайтом "C" Cookie, при загрузке кода с сайтов "A" и "В", будут полностью разделены.
  • Private State Token - позволяет разделять разных пользователей без использования межсайтовых идентификаторов и передавать сведения о подлинности пользователя между разными контекстами. API полезен для отделения ботов от реальных посетителей без явной передачи данных идентификации. Суть работы с API сводится к тому, что определённый сайт, на котором пользователь прошёл аутентификацию или проверку капчей, может сгенерировать токен, хранимый на стороне браузера. Данный токен могут использовать другие сайты для того, чтобы удостовериться, что пользователь человек, а не бот.


  • 1.1, Мурзилла (?), 13:01, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Гугл все делаешь правильно!
    С каждым своим шагом, с каждой своей новацией, ты все больше открываешь свое истинное лицо, свой волчий оскал!
     
     
  • 2.2, Аноним (-), 13:03, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Звериный. Правильно говорить звериный оскал.
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:11, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зарабатывают же? Все как во взрослом же бизнесе.. корпоративненько...
    Как же классно! Вам не нравится?
     
     
  • 3.8, Надводная_лодка (?), 13:16, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А , когда бизнес был детским как 12+ ? То то и не был , щас я жду с этих бизнесменов свою долю , потом если не придет компексейшн будем делать , автономизации и делить далее совок
     
  • 2.5, Аноним (-), 13:11, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Конечно правильно.
    Потребляторы совсем оборзели вкрай.

    Вместо того, чтобы сказать "ой, на этом сайте реклама, это противоречит моим жизненным ценнсостим, я туда ходить не буду" и быть честным с самим собой, эти лицемерные люди идут за контентом, но рекламу вырезают.

    Как бы говоря "мне плевать на то как будет финансироваться этот сайт и создание контента, я эгоистичный у--к".

     
     
  • 3.16, skyblade (ok), 13:44, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    С той ли стороны вы ищете проблему?

    Если я ищу, скажем, как уложить ламинат, то я сразу в поисковом запросе это обозначил. Там не было написано, что я ещё хочу увидеть тонну рекламных объявлений на строительную или иную тематику, тогда почему вдруг я это получать должен? Если проект должен как-то финансироваться, то пусть автор сразу на входе поле для ввода кредитки повесит, как ребята из браззерз. И тогда оно и индексироваться не будет и никто из поиска туда перейти случайно не сможет. Только те придут, кто твёрдо намерен автору заплатить. У ребят из браззерз нет проблем и к ним вполне себе приходят и платят за их контент. Никаких претензий к такой модели не имею.

     
     
  • 4.19, Аноним (-), 13:52, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Если я ищу, скажем, как уложить ламинат, то я сразу в поисковом запросе это обозначил.

    Всё верно.

    > Там не было написано, что я ещё хочу увидеть тонну рекламных объявлений на строительную или иную тематику, тогда почему вдруг я это получать должен?

    Потому что сервера и поисковый движок должен как-то финансироваться.
    Да и "не было написано" это вы лукавите.
    Еще до того как вы написали поисковый запрос, то внизу были Terms (policies.google.com/terms) в которых пишется и про Ads и про "How our business works" с четким объяснением: Ads help fund our products.

    Если вы поленились это прочитать, то сами виноваты.

    > Если проект должен как-то финансироваться, то пусть автор сразу на входе поле для ввода кредитки повесит, как ребята из браззерз.

    А может они сами решат)?

     
     
  • 5.21, localhostadmin (ok), 14:03, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >А может они сами решат)?

    А можно я тоже буду сам решать, включать блокировщик или нет?

     
     
  • 6.23, Аноним (-), 14:07, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А можно я тоже буду сам решать, включать блокировщик или нет?

    В таком случае вы просто лицемер, который хочет пользоваться сервисом нарушая его "правила".

    Поэтому может вы лучше решите пользоваться уткой и прочими "свободными" поисковиками?
    Так будет намного честнее.

     
  • 6.28, Аноним (-), 14:11, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А можно я тоже буду сам решать, включать блокировщик или нет?

    Придя в ресторан или садясь в автобус вы сами решаете, за что платить))?
    Вы просто потребитель.
    У вас есть выбор пользоваться услугой на условиях поставщика или нет.
    Приходить и качать права у вас есть возможность только в рамках ЗоЗПП.
    Не нравится? Походите по базару, может найдете что-то получше.

     
     
  • 7.38, Васян (?), 14:54, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ----- Придя в ресторан или садясь в автобус вы сами решаете, за что платить))?...

    Ну так и пусть всякие корпики идут и работают в рестораны и водилами автобусов, и т.д. и т.п., и не забудут место осовободить с проводами под сервера других, придущих на их место... Чё то не так?  Или ты там самый хитрый и типа лохов видишь во всех окружающих вместе с корпорастами всякими? Тю-тю...

     
     
  • 8.40, Аноним (-), 14:59, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пфф, а что если нет Так я ж не против Сделайте свой поисковик без рекламы Ну... текст свёрнут, показать
     
  • 7.39, Shantikov (?), 14:55, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Придя в ресторан или садясь в автобус вы сами решаете, за что платить))?

    Всё проще, садясь за СВОЙ компьютер, я сам решаю, что мне видеть на мониторе, а что нет  и здесь уже это в принципе никого волновать не должно ни при каких "правилах сервиса".

     
     
  • 8.41, Аноним (-), 15:02, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это да Но открывая ИХ сайт, они уже решаю что вам показывать, а что нет А на В... текст свёрнут, показать
     
  • 5.22, Имя (?), 14:07, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >А может они сами решат)?

    Но оборзели  у вас почему-то именно потребители. Или свою собственную борзость попросту неудобно замечать?

     
     
  • 6.27, Аноним (-), 14:11, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но оборзели  у вас почему-то именно потребители.

    Наверное потому что потребители все что могут это потре6лять?))
    А создатель сервиса может сам устанавливать абсолютно любые правила, которые не противоречат закону. И это совсем не борзость, а их право.

    Напр. я как создатель приложухи могу запретить пользоваться ею в определенных странах.
    Это мое право и оно не противоречит закону. А вот пользователь этой страны может попробовать взломать софт чем скорее всего нарушит закон (а я ему могу в ответку вайпнуть хомяка, что тоже может нарушить закон)))

     
     
  • 7.35, Имя (?), 14:33, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Наверное потому что потребители все что могут это потре6лять?))

    Ну при таком отношении вообще вызывает удивление, зачем что-то делать для тех, кого не уважаете. Жизнь не сахар, да? Или какая обида застарелая, и теперь всех потребителей своего "контента" считаете за прах у ног ваших? А если вы такой нелицемерный, может и название своего продукта скажете? Надо же челяди знать в лицо господ создателей контента, без которого они жить не могут.

     
     
  • 8.37, Аноним (-), 14:50, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Деньги, разве это не очевидно Их можно потратить на людей, которых я уважаю и к... текст свёрнут, показать
     
  • 3.20, Надводная_лодка (?), 13:55, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А , почему рекламу запускают не на целевых сайтах профилированных этому делу ? Почему я должен в фильме наблюдать рекламу не следующего какого нибудь фильма , а рекламу колбасы и сосисок если я итак их беру и без рекламы ? Хитрые пращуры
     
     
  • 4.30, Аноним (-), 14:25, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А , почему рекламу запускают не на целевых сайтах профилированных этому делу?

    А почему они должны?
    Вот когда будет такой закон, тогда и поговорим.

    > Почему я должен в фильме наблюдать рекламу не следующего какого нибудь фильма, а рекламу колбасы и сосисок если я итак их беру и без рекламы ?

    Потому что тот, кто создает контент так решил.
    Он может даже рекламу не показывать, а выводить черный фон с текстом "Вот на что ты тратишь свою жизнь!")))

     
  • 3.26, localhostadmin (ok), 14:10, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >мне плевать на то как будет финансироваться этот сайт и создание контента, я эгоистичный у--к

    А чем владельцы таких сайтов принципиально отличаются от меня? Я отключаю рекламу, а они сливают мои данные рекламодателям и нейронкам. По-моему обмен равноценный

     
     
  • 4.29, Аноним (-), 14:17, 20/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.31, Аноним (31), 14:26, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >"я эгоистичный у--к"

    Хорошо, что ты в этом создался.

     
     
  • 4.34, Аноним (-), 14:32, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хорошо, что ты в этом создался.

    Хм, кажется у вас проблемы с пониманием строки целиком.
    Возможно это первые признаки деменции.
    Или какой либо умственной отсталости.

    Лично мне "не плевать как будет финансироваться создание контента".
    Следовательно я не "эгоистичный у--к".
    В отличии от неблагодарных потребялдей.


     
     
  • 5.43, Васян (?), 15:10, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ----  В отличии от неблагодарных потребялдей.

    Ну ты типа другой, да? А не пошёл бы ты картошку копать своим законодателям ... Не не катит, типа учился не на землекопа? А жрать хочешь, а у гуглерастов на серваках бананы и апельсины растут? А соглашение там кто сотавлял и с кем, а для кого? Для соблюдения прав потребителей по каким-то там законам? А законы ваще кто придумывает и для кого? Не не понимаешь куда рыть? Контент? А какой и для кого? Какова цель соглашений? Что хочу то и ворочу .... типа даже законы там какие-то. Иди производи продукты питания и одежду, а не свои видосики и буквы на сайте... Чё там не так? Типа полезный очень для всех окружающих? ...

     
  • 3.42, Аноним (42), 15:07, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Деньги получают не сайты , а рекламные агентства . Сайтам достаётся милостыня . А сколько получает от рекламы тот же гугл - можно судить по 20 МИЛЛИАРДАМ , которые он отваливает эпплу за "умолчанку" .
     
  • 2.6, Аноним (-), 13:13, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ты все больше открываешь свое истинное лицо, свой волчий оскал!

    При чем тут гугл, если их хорошие инициативы не взлетели "из-за сопротивления отрасли и низкого уровня внедрения технологий" и никто не хотел поддержать, в том числе и мрazilla?
    А поддерживать нинужное могут только опенсорные прдлики из сообщества.

     
     
  • 3.44, Аноним (42), 15:12, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто на этом же сайте под каждой новость пишет что гугл навязывает стандарты ? "Как он решит - так и будет ." Значит именно сам гугл решил что "нинужня" .
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:15, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Добавили Privacy Sandbox - плохо. Убрали - тоже плохо. Вам не угодишь.
     
     
  • 3.9, Аноним (-), 13:19, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Классика же!)))
    Плебс который нифига не делает, ни на что не влияет, может только ныть и кидаться, в тех кто работает, продуктами своей жизнедеятельности.

     

  • 1.3, Аноним (3), 13:03, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    У меня только один вопрос, почему в свободной продаже нет устройств на ОС андроид с сервисами Яндекс и аутентификацией через Госуслуги?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:25, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > У меня только один вопрос, почему в свободной продаже нет устройств на
    > ОС андроид с сервисами Яндекс и аутентификацией через Госуслуги?

    Потому что ты их не создал.

     
  • 2.18, Аноним (18), 13:49, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Стань госчиновником и тебе его выдадут.
     

  • 1.11, Аноним (13), 13:24, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всё в комментариях про эту инициативу тут раньше  говорили что пчелы не будут бороться с медом и так и получилось. Ктобы мог подумать.
     
  • 1.12, Аноним (12), 13:24, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Когда добавляли Privacy Sandbox в комментариях все хаяли Гугл:
    - https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51341
    - https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59976
    Сейчас отменили, интересно будут их хвалить ?
     
     
  • 2.15, Анонимусс (-), 13:42, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сейчас отменили, интересно будут их хвалить ?

    Нет конечно! И там хаяли, и тут будут хаять!
    Но в этом ничего удивительного нет, с местным... контингентом, так сказать)

     
  • 2.17, skyblade (ok), 13:48, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И там писали, что нужно просто блокировать рекламу без всяких компромиссов и тут напишу: рекламы просто не должно быть ни в каком виде кроме явного.

    Лет 20 назад отлично себе продавались газеты, целиком состоящие из объявлений. И именно когда человеку было что-то нужно, он покупал эту газеты и читал эту всю "рекламу". А во всех остальных случаях не видел её. Я по такому же принципу считаю правильным и в сети собрать все объявления в одну кучу (можно в несколько разных однокуч, но напрочь отделённых от контента) и вот когда мне вдруг понадобится что-то купить, я туда зайду и посмотрю. А во всё остальное время не нужно меня отвлекать на очередные кроссовки.

     
     
  • 3.25, Аноним (-), 14:08, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И там писали, что нужно просто блокировать рекламу без всяких компромиссов

    Хм.. а просто не ходить на такие сайты не вариант?

    > и тут напишу: рекламы просто не должно быть ни в каком виде кроме явного.

    Так она в явном виде: гугл прям сверху пишет "спонсированные результаты", куда уже явнее.

    > Лет 20 назад отлично себе продавались газеты, целиком состоящие из объявлений. И именно когда человеку было что-то нужно, он покупал эту газеты и читал эту всю "рекламу". А во всех остальных случаях не видел её.

    Но при этом продавались еще куча других других газет в которых были объявления.

    > Я по такому же принципу считаю правильным и в сети собрать все объявления в одну кучу (можно в несколько разных однокуч, но напрочь отделённых от контента) и вот когда мне вдруг понадобится что-то купить, я туда зайду и посмотрю.

    Ваше мнение ну очень важное, можете сделать такой сервис.

    > А во всё остальное время не нужно меня отвлекать на очередные кроссовки.

    Мы вас услышали, можете не пользоваться нашим сервисом.


     
  • 2.24, penetrator (?), 14:07, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так технология бесполезная, за это и хаяли, сейчас она померла, так чего суетиться? не понимаю почему такой батхерт
     

  • 1.14, anonymous (??), 13:40, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да и пофиг. Не повелись люди на очередную следилку под предлогом безопасности - и ладно. Гугл придумает что-нибудь другое, но зонд свой точно поглубже вставит.
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 14:29, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда уж глубже? Просто неблагодарные пользователи сопротивляются...
     

  • 1.36, 1 (??), 14:34, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь на мобильных устройствах только линукс будет спасением
     

