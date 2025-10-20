Chrome и Android прекратят использование многих технологий, созданных проектом Privacy Sandbox

2.2 , Аноним ( - ), 13:03, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Звериный. Правильно говорить звериный оскал.

2.4 , Аноним ( 4 ), 13:11, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Зарабатывают же? Все как во взрослом же бизнесе.. корпоративненько...

Как же классно! Вам не нравится?

3.8 , Надводная_лодка ( ? ), 13:16, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А , когда бизнес был детским как 12+ ? То то и не был , щас я жду с этих бизнесменов свою долю , потом если не придет компексейшн будем делать , автономизации и делить далее совок

2.5 , Аноним ( - ), 13:11, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Конечно правильно.

Потребляторы совсем оборзели вкрай. Вместо того, чтобы сказать "ой, на этом сайте реклама, это противоречит моим жизненным ценнсостим, я туда ходить не буду" и быть честным с самим собой, эти лицемерные люди идут за контентом, но рекламу вырезают. Как бы говоря "мне плевать на то как будет финансироваться этот сайт и создание контента, я эгоистичный у--к".

3.16 , skyblade ( ok ), 13:44, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – С той ли стороны вы ищете проблему? Если я ищу, скажем, как уложить ламинат, то я сразу в поисковом запросе это обозначил. Там не было написано, что я ещё хочу увидеть тонну рекламных объявлений на строительную или иную тематику, тогда почему вдруг я это получать должен? Если проект должен как-то финансироваться, то пусть автор сразу на входе поле для ввода кредитки повесит, как ребята из браззерз. И тогда оно и индексироваться не будет и никто из поиска туда перейти случайно не сможет. Только те придут, кто твёрдо намерен автору заплатить. У ребят из браззерз нет проблем и к ним вполне себе приходят и платят за их контент. Никаких претензий к такой модели не имею.

4.19 , Аноним ( - ), 13:52, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Если я ищу, скажем, как уложить ламинат, то я сразу в поисковом запросе это обозначил. Всё верно. > Там не было написано, что я ещё хочу увидеть тонну рекламных объявлений на строительную или иную тематику, тогда почему вдруг я это получать должен? Потому что сервера и поисковый движок должен как-то финансироваться.

Да и "не было написано" это вы лукавите.

Еще до того как вы написали поисковый запрос, то внизу были Terms (policies.google.com/terms) в которых пишется и про Ads и про "How our business works" с четким объяснением: Ads help fund our products. Если вы поленились это прочитать, то сами виноваты. > Если проект должен как-то финансироваться, то пусть автор сразу на входе поле для ввода кредитки повесит, как ребята из браззерз. А может они сами решат)? 5.21 , localhostadmin ( ok ), 14:03, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – >А может они сами решат)? А можно я тоже буду сам решать, включать блокировщик или нет?

6.23 , Аноним ( - ), 14:07, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А можно я тоже буду сам решать, включать блокировщик или нет? В таком случае вы просто лицемер, который хочет пользоваться сервисом нарушая его "правила". Поэтому может вы лучше решите пользоваться уткой и прочими "свободными" поисковиками?

Так будет намного честнее.

6.28 , Аноним ( - ), 14:11, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > А можно я тоже буду сам решать, включать блокировщик или нет? Придя в ресторан или садясь в автобус вы сами решаете, за что платить))?

Вы просто потребитель.

У вас есть выбор пользоваться услугой на условиях поставщика или нет.

Приходить и качать права у вас есть возможность только в рамках ЗоЗПП.

Не нравится? Походите по базару, может найдете что-то получше. 7.38 , Васян ( ? ), 14:54, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ----- Придя в ресторан или садясь в автобус вы сами решаете, за что платить))?... Ну так и пусть всякие корпики идут и работают в рестораны и водилами автобусов, и т.д. и т.п., и не забудут место осовободить с проводами под сервера других, придущих на их место... Чё то не так? Или ты там самый хитрый и типа лохов видишь во всех окружающих вместе с корпорастами всякими? Тю-тю...

8.40 , Аноним ( - ), 14:59, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Пфф, а что если нет Так я ж не против Сделайте свой поисковик без рекламы Ну... 7.39 , Shantikov ( ? ), 14:55, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >Придя в ресторан или садясь в автобус вы сами решаете, за что платить))? Всё проще, садясь за СВОЙ компьютер, я сам решаю, что мне видеть на мониторе, а что нет и здесь уже это в принципе никого волновать не должно ни при каких "правилах сервиса".

8.41 , Аноним ( - ), 15:02, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это да Но открывая ИХ сайт, они уже решаю что вам показывать, а что нет А на В... 5.22 , Имя ( ? ), 14:07, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >А может они сами решат)? Но оборзели у вас почему-то именно потребители. Или свою собственную борзость попросту неудобно замечать?

6.27 , Аноним ( - ), 14:11, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но оборзели у вас почему-то именно потребители. Наверное потому что потребители все что могут это потре6лять?))

А создатель сервиса может сам устанавливать абсолютно любые правила, которые не противоречат закону. И это совсем не борзость, а их право. Напр. я как создатель приложухи могу запретить пользоваться ею в определенных странах.

Это мое право и оно не противоречит закону. А вот пользователь этой страны может попробовать взломать софт чем скорее всего нарушит закон (а я ему могу в ответку вайпнуть хомяка, что тоже может нарушить закон)))

7.35 , Имя ( ? ), 14:33, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Наверное потому что потребители все что могут это потре6лять?)) Ну при таком отношении вообще вызывает удивление, зачем что-то делать для тех, кого не уважаете. Жизнь не сахар, да? Или какая обида застарелая, и теперь всех потребителей своего "контента" считаете за прах у ног ваших? А если вы такой нелицемерный, может и название своего продукта скажете? Надо же челяди знать в лицо господ создателей контента, без которого они жить не могут.

8.37 , Аноним ( - ), 14:50, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Деньги, разве это не очевидно Их можно потратить на людей, которых я уважаю и к... 3.20 , Надводная_лодка ( ? ), 13:55, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А , почему рекламу запускают не на целевых сайтах профилированных этому делу ? Почему я должен в фильме наблюдать рекламу не следующего какого нибудь фильма , а рекламу колбасы и сосисок если я итак их беру и без рекламы ? Хитрые пращуры

4.30 , Аноним ( - ), 14:25, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А , почему рекламу запускают не на целевых сайтах профилированных этому делу? А почему они должны?

Вот когда будет такой закон, тогда и поговорим. > Почему я должен в фильме наблюдать рекламу не следующего какого нибудь фильма, а рекламу колбасы и сосисок если я итак их беру и без рекламы ? Потому что тот, кто создает контент так решил.

Он может даже рекламу не показывать, а выводить черный фон с текстом "Вот на что ты тратишь свою жизнь!"))) 3.26 , localhostadmin ( ok ), 14:10, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >мне плевать на то как будет финансироваться этот сайт и создание контента, я эгоистичный у--к А чем владельцы таких сайтов принципиально отличаются от меня? Я отключаю рекламу, а они сливают мои данные рекламодателям и нейронкам. По-моему обмен равноценный

4.29 , Аноним ( - ), 14:17, 20/10/2025 Скрыто ботом-модератором [к модератору] –1 + / – 3.31 , Аноним ( 31 ), 14:26, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >"я эгоистичный у--к" Хорошо, что ты в этом создался.

4.34 , Аноним ( - ), 14:32, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Хорошо, что ты в этом создался. Хм, кажется у вас проблемы с пониманием строки целиком.

Возможно это первые признаки деменции.

Или какой либо умственной отсталости.



Лично мне "не плевать как будет финансироваться создание контента".

Следовательно я не "эгоистичный у--к".

В отличии от неблагодарных потребялдей.

5.43 , Васян ( ? ), 15:10, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ---- В отличии от неблагодарных потребялдей. Ну ты типа другой, да? А не пошёл бы ты картошку копать своим законодателям ... Не не катит, типа учился не на землекопа? А жрать хочешь, а у гуглерастов на серваках бананы и апельсины растут? А соглашение там кто сотавлял и с кем, а для кого? Для соблюдения прав потребителей по каким-то там законам? А законы ваще кто придумывает и для кого? Не не понимаешь куда рыть? Контент? А какой и для кого? Какова цель соглашений? Что хочу то и ворочу .... типа даже законы там какие-то. Иди производи продукты питания и одежду, а не свои видосики и буквы на сайте... Чё там не так? Типа полезный очень для всех окружающих? ...

3.42 , Аноним ( 42 ), 15:07, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Деньги получают не сайты , а рекламные агентства . Сайтам достаётся милостыня . А сколько получает от рекламы тот же гугл - можно судить по 20 МИЛЛИАРДАМ , которые он отваливает эпплу за "умолчанку" .

2.6 , Аноним ( - ), 13:13, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ты все больше открываешь свое истинное лицо, свой волчий оскал! При чем тут гугл, если их хорошие инициативы не взлетели "из-за сопротивления отрасли и низкого уровня внедрения технологий" и никто не хотел поддержать, в том числе и мрazilla?

А поддерживать нинужное могут только опенсорные прдлики из сообщества.

3.44 , Аноним ( 42 ), 15:12, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А кто на этом же сайте под каждой новость пишет что гугл навязывает стандарты ? "Как он решит - так и будет ." Значит именно сам гугл решил что "нинужня" .

2.7 , Аноним ( 7 ), 13:15, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Добавили Privacy Sandbox - плохо. Убрали - тоже плохо. Вам не угодишь.

3.9 , Аноним ( - ), 13:19, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Классика же!)))

Плебс который нифига не делает, ни на что не влияет, может только ныть и кидаться, в тех кто работает, продуктами своей жизнедеятельности.



