Релиз дистрибутива elementary OS 8.1

Представлен выпуск дистрибутива elementary OS 8.1, позиционируемого в качестве быстрой, открытой и заботящейся о конфиденциальности альтернативы Windows и macOS. Основное внимание в проекте уделяется качественному дизайну, нацеленному на создание простой в использовании системы, потребляющей минимальные ресурсы и обеспечивающей высокую скорость запуска. Пользователям предлагается собственное окружение рабочего стола Pantheon. Для загрузки подготовлены загрузочные iso-образы (3.1 ГБ), доступные для архитектуры amd64 (для бесплатной загрузки с сайта проекта в поле с суммой пожертвования необходимо ввести 0). При разработке оригинальных компонентов elementary OS используется GTK3, язык Vala и собственный фреймворк Granite. В качестве основы дистрибутива используются наработки проекта Ubuntu. На уровне пакетов и поддержки репозиториев elementary OS 8.x совместим с Ubuntu 24.04. Все дополнительные приложения, предлагаемые для установки через AppCenter, а также некоторые поставляемые по умолчанию приложения упакованы с использованием формата Flatpak. Графическое окружение основано на собственной оболочке Pantheon, которая объединяет собой такие компоненты, как оконный менеджер Gala (на базе LibMutter), лаунчер Slingshot, панель управления Switchboard, верхнюю панель Wing, панель задач Dock и менеджер сессий Pantheon Greeter (на основе LightDM). В состав окружения входит набор тесно интегрированных в единое окружение приложений, необходимых для решения задач пользователей. Среди приложений большую часть составляют собственные разработки проекта, такие как эмулятор терминала Pantheon Terminal, файловый менеджер Pantheon Files, текстовый редактор Code и музыкальный проигрыватель Music (Noise). Проектом также развиваются менеджер фотографий Pantheon Photos (ответвление от Shotwell) и почтовый клиент Mail (ответвление от Evolution). Ключевые новшества: По умолчанию задействован защищённый сеанс (Secure Session), в котором используется протокол Wayland и активирована система запроса полномочий (подтверждение доступа приложений, поставляемых в формате Flatpak, к расширенным функциям, таким как создание скриншотов, изменение фона рабочего стола, доступ к данным о местоположении и продолжение выполнение процессов в фоновом режиме после закрытия окна). Классический сеанс на базе X11 оставлен в качестве опции.

В защищённом сеансе при выводе диалога ввода пароля обеспечено затенение остального содержимого и запрещено переключение фокуса для предотвращения случайного ввода пароля в других окнах.

В защищённом сеансе реализована поддержка дробного масштабирования вывода для комфортной работы на экранах, не дотягивающих до HiDPI, но имеющих разрешение выше типичного.

Добавлены новые профили AppArmor для решения проблем, возникающих при изолированном запуске некоторых приложений, поставляемых в формате Flatpak, таких как Steam.

В нижней Dock-панели реализовано отображение пиктограмм приложений, запущенных в фоновом режиме без открытия окон, а также добавлены кнопки с содержимым виртуальных рабочих столов. Для приложений, имеющих несколько открытых окон, под пиктограммой в панели добавлено отображение нескольких точек. Точки для окон, находящихся на других виртуальных рабочих столах, выводятся другим цветом.

В режиме навигации по открытым окнам и виртуальными рабочим столам (Multitasking View) обеспечено отображение нижней панели.

Улучшена анимация при переключении рабочих столов и добавлен анимационный эффект при попытке открытия нового окна для однооконного приложения.

В настройках "System Settings → Desktop → Multitasking" появилась возможность вызова действий при наведении мыши в углы экрана (Hotcorner) при работе приложений в полноэкранном режиме (например, можно вызывать меню приложений не выходя из полноэкранного режима в играх).

В центре установки приложений (AppCenter) на страницу с описанием приложения добавлена информация о рейтинге программы и расширены пояснения о лицензиях. Для игр приведены сведения о поддержке игровых контроллеров. Добавлена поддержка установки дополнений через AppCenter. При наличии у программы скриншотов для разных платформ обеспечен показ скриншота, созданного для elementary OS.

При поиске и в списках программ в AppCenter добавлены метки для платных приложений. Для бесплатных программ вместо метки "Free" добавлена кнопка "Install".

В AppCenter переработана страница с информацией о доступных обновлениях. Приложения, для которых ранее были установлены обновления, теперь показываются с сортировкой по дате релиза, а не в алфавитном порядке, что упрощает отслеживание изменений при включении автоматической установки обновлений. В диалоге с информацией о релизах обеспечен показ последних версий для всех установленных приложений.

В интерфейс обновления всей системы добавлена информация о размере обновлений, которые предстоит загрузить. Добавлен индикатор прогресса загрузки. Переписан обработчик для проверки наличия обновлений, который теперь запускается только раз в день и не применяется в демонстрационном режиме. При использовании каналов связи с тарификацией по трафику вместо автоматической загрузки обновлений обеспечен вывод уведомления о наличии обновлений. Добавлены кнопки для быстрого вызова менеджера обновлений через контекстное меню Dock-панели, меню приложений или интерфейс поиска.

Добавлена возможность назначения клавиатурных комбинаций для вызова приложений или отдельных действий, таких как открытия окна написания сообщения в почтовом клиенте.

В экране блокировки входа в систему реализована поддержка тёмного режима оформления.

Расширена поддержка многомониторных конфигураций и улучшено определение стилусов при настройке графических планшетов Wacom. Изменено оформление интерфейса с настройками Bluetooth.

Обновлён визуальный стиль, например, добавлено скругление углов при выводе уведомлений и реализован эффект размытия элементов рабочего стола с полупрозрачным фоном, таких как панель и уведомления.

Задействован новый набор пиктограмм для индикации содержимого каталогов на рабочем столе.

Добавлена возможность запрета вывода уведомлений в привязке к отдельным приложениям.

В конфигуратор сети добавлены настройки для автоматического подключения при доступности сети и сокращения фоновой передачи данных для выбранных сетей. Добавлена кнопка для быстрого перехода к настройкам сети из панели. В блок быстрых настроек добавлена опция для запрета автоматического перехода в спящий режим.

В состав включено приложение для работы с картами.

Добавлено приложение для мониторинга за состоянием системы.

Сформированы сборки для устройств на базе архитектуры ARM64, использующих UEFI. Среди прочего сборки могут применяться для загрузки на на компьютерах с чипами Apple Silicon и на платах Raspberry Pi.

Пакетная база обновлена до Ubuntu 24.04.3 с ядром Linux 6.14 и Mesa 25.



