Опубликован выпуск дистрибутива elementary OS 8.0.1, позиционируемого в качестве быстрой, открытой и заботящейся о конфиденциальности альтернативы Windows и macOS. Основное внимание в проекте уделяется качественному дизайну, нацеленному на создание простой в использовании системы, потребляющей минимальные ресурсы и обеспечивающей высокую скорость запуска. Пользователям предлагается собственное окружение рабочего стола Pantheon. Для загрузки подготовлены загрузочные iso-образы (3.3 ГБ), доступные для архитектуры amd64 (для бесплатной загрузки с сайта проекта в поле с суммой пожертвования необходимо ввести 0). При разработке оригинальных компонентов elementary OS используется GTK3, язык Vala и собственный фреймворк Granite. В качестве основы дистрибутива используются наработки проекта Ubuntu. На уровне пакетов и поддержки репозиториев elementary OS 8.x совместим с Ubuntu 24.04. Все дополнительные приложения, предлагаемые для установки через AppCenter, а также некоторые поставляемые по умолчанию приложения упакованы с использованием формата Flatpak. Графическое окружение основано на собственной оболочке Pantheon, которая объединяет собой такие компоненты, как оконный менеджер Gala (на базе LibMutter), лаунчер Slingshot, панель управления Switchboard, верхнюю панель Wing, панель задач Dock и менеджер сессий Pantheon Greeter (на основе LightDM). В состав окружения входит набор тесно интегрированных в единое окружение приложений, необходимых для решения задач пользователей. Среди приложений большую часть составляют собственные разработки проекта, такие как эмулятор терминала Pantheon Terminal, файловый менеджер Pantheon Files, текстовый редактор Code и музыкальный проигрыватель Music (Noise). Проектом также развиваются менеджер фотографий Pantheon Photos (ответвление от Shotwell) и почтовый клиент Mail (ответвление от Evolution). Основные изменения: В центре установки приложений (AppCenter) улучшена поддержка тёмного режима оформления - задействованы общие для всего дистрибутива тёмные цвета и реализовано отображение скриншотов с тёмной темой оформления. При поставке нескольких скриншотов приоритет отдаётся тем, что созданы для среды рабочего стола Pantheon.

Улучшено окно для вывода примечаний к релизу.

В файловом менеджере решены проблемы с вводом файлового пути в режиме поиска, прокруткой после удаления файлов и пропаданием файлов при перетаскивании на непримонтированный накопитель. Добавлена поддержка URI admin:// для открытия файловых путей с правами администратора.

В конфигуратор добавлена возможность настройки уведомлений (System Settings → Notications).

В интерфейсе управления установленными приложениями (Applications) добавлена опция для запрета вывода уведомлений.

На страницу с настройками сети добавлены опции для управления автоматическим подключением и допустимостью запуска фоновых задач, потребляющих трафик, таких как загрузка обновлений.

Отключена автоматическая загрузка обновлений при подключении к сетям с тарификацией по трафику. При наличии обновлений в подобных сетях теперь выводится уведомление. Добавлена информация о размере обновления и реализован индикатор прогресса загрузки. Отключена проверка обновлений в демонстрационных сеансах.

В инсталляторе переделан и сведён в одну страницу интерфейс настройки шифрования дисковых разделов.

В панели улучшена поддержка работы на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI). В контекстное меню, показываемое в меню приложений, добавлен пункт "Keep in Dock" для закрепления в панели приложений. В меню Power показана модель устройства. Добавлена страница со списком других активных сеансов и возможностью переключаться между ними.

В панели приложений увеличены отступы между ярлыками и индикаторами запуска. Добавлен непрозрачный стиль панели.

Повышена скорость поиска.

Пакеты с ядром Linux обновлены до версии 6.11 (перенесены из Ubuntu 24.04.2 LTS).



