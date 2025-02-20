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Выпуск Ubuntu 24.04.2 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux

20.02.2025 20:06

Сформировано обновление дистрибутива Ubuntu 24.04.2 LTS, в которое включены изменения, связанные с улучшением поддержки оборудования, обновлением ядра Linux и графического стека, исправлением ошибок в инсталляторе и загрузчике. В состав также включены актуальные обновления для нескольких сотен пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. Одновременно представлены аналогичные обновления Kubuntu 24.04.2 LTS, Ubuntu Budgie 24.04.2 LTS, Ubuntu MATE 24.04.2 LTS, Lubuntu 24.04.2 LTS, Ubuntu Kylin 24.04.2 LTS, Ubuntu Studio 24.04.2 LTS, Xubuntu 24.04.2 LTS, Edubuntu 24.04.2 LTS, Ubuntu Cinnamon 24.04.2 LTS и Ubuntu Unity 24.04.2 LTS.

В состав выпуска включены некоторые улучшения, бэкпортированные из выпуска Ubuntu 24.10:

  • Предложены пакеты с ядром Linux версии 6.11 (базовое ядро Ubuntu 24.04 - 6.8).
  • Обновлены компоненты графического стека, включая Mesa 24.2 и libdrm 2.4.122, которые были протестированы в выпуске Ubuntu 24.10. Добавлены свежие версии видеодрайверов для чипов Intel, AMD и NVIDIA.
  • Обновлены версии некоторых пакетов, таких как BIND 9.18.30, GCC 14.2, LibreOffice 24.2.7, GNOME 46.3, gnome-control-center 46.5, cloud-init 24.4, ceph 19.2.0, snapd 2.66.1, .NET 8.0.11.
  • Добавлена поддержка SoundWire для платформы AMD.

В сборках для рабочего стола (Ubuntu Desktop) новые ядро и графический стек предложены по умолчанию. Для серверных систем (Ubuntu Server) новое ядро добавлено в качестве опции в инсталляторе. Использовать новые сборки имеет смысл только для новых установок - системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 24.04.2 изменения через штатную систему установки обновлений.

Напомним, что для поставки новых версий ядра и графического стека применяется rolling-модель поддержки обновлений, в соответствии с которой бэкпортированные ядра и драйверы будут поддерживаться только до выхода следующего корректирующего обновления LTS-ветки Ubuntu. Так, предложенное в нынешнем выпуске ядро Linux 6.11 будет поддерживаться до выхода Ubuntu 24.04.3, в котором будет предложено ядро из состава Ubuntu 24.04. Изначально поставляемое базовое ядро 6.8 будет поддерживаться в течение всего пятилетнего цикла сопровождения.

Для отката Ubuntu Desktop на базовое ядро 6.8 следует выполнить команду: 


    sudo apt install --install-recommends linux-generic

Для установки нового ядра в Ubuntu Server следует запустить: 


   sudo apt install --install-recommends linux-generic-hwe-24.04


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Ubuntu переходит на использование Matrix для общения разработчиков
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 24.10
  4. OpenNews: Выпуск Ubuntu 22.04.5 LTS
  5. OpenNews: Релиз Ubuntu 24.04.1 LTS
  6. OpenNews: Ubuntu переходит на использование самых свежих версий ядра в предстоящих релизах
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62761-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:10, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как им не сыкатно менять ядро в ЛТС? Выглядит как-то не энтерпрайзненько.
     
     
  • 2.2, iPony129412 (?), 20:19, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так десктоп же.
     
  • 2.3, th3m3 (ok), 20:21, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно старое оставить, если не надо.
     
  • 2.10, Оно ним (?), 20:54, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На самом деле, это отличная вещь. Старые ядра тоже все в наличии, но если нужны какие-то свежие фичи ядра или поддержка оборудования - пожалуйста, один пакет поставить.
     
  • 2.11, Аноним (11), 21:01, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И зачем брать 6.11 когда уже давно есть LTS 6.12.
     

  • 1.4, Нуину (?), 20:24, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    sudo apt autoremove --purge snapd
    sudo apt-mark hold snapd
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:46, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотри в mount, сколько всего на снап завязано.
    Через некоторое время это всё начнёт глючить, отваливаться и надо будет переустанавливать из deb-пакетов. Тем более, что обновляться оно уже будет из реп, а там и версии уже могут не успеть синхронизировать.

    Твоя неполная инструкция - это мина замедленного действия.
    Лучше сохрани список снап-точек, чтобы знать, что потом аптом устанавливать.

    А лучше сразу переустанови всё из пакетов.
    Но тогда зачем нужна убунта, где в приоритете снапы.

     
  • 2.12, Аноним (1), 21:02, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я использую снап и мне нравится.
     
  • 2.13, Аноним (13), 21:05, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот я поэтому и думаю перейти на какой нибудь https://spirallinux.github.io/
    Там нет snap, но в ней не напихано куча всего как в debian. Но наверное она поддерживается 2 3 разработчиками.
    А ставить я предпочитаю исключительно из live, там можно посмотреть предварительно.
     

  • 1.5, Аноним (5), 20:28, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Предложены пакеты с ядром Linux версии 6.11

    А 6.12 LTS предложить религия не позволила?

     
  • 1.6, Аноним (6), 20:37, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Kubuntu 24.04 огорчила... Слишком много неприятных багов:
    - Проблемы с wine на полный экран (в 24.10 нормально), потеря фокуса, какие-то левые модальные окна
    - Ярлыки в избранном удаляются (!) при обновлении снапов
    - Кеды не самые хорошие, хуже тех, что были в предыдущем LTS
    - Некоторые другие приложения тоже бажноваты чуть сильнее, чем было раньше, сразу баги лезут наружу

    Если бы знал про это заранее, то не дергался бы и сидел на 22.04 до 2038 года.

    Посмотрим, стало ли лучше в 24.04.2...

     
     
  • 2.7, th3m3 (ok), 20:43, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сижу на этой же версии, вроде вполне норм.

    - Wine мне не нужен, не буду комментировать.
    - Снапы сразу при установке снёс и никаких проблем больше с ними ;)
    - Что там по Кедам не так, не знаю. Один раз настроил и работает.
    - Про баги в приложениях - поди в снапе опять что-то)

     
  • 2.9, Аноним (13), 20:54, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они ведь еще нестабильные ядра стали использовать.
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61676
     
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