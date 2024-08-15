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Релиз Mesa 24.2, свободной реализации OpenGL и Vulkan

15.08.2024 09:37

После трёх месяцев разработки опубликован релиз свободной реализации API OpenGL и Vulkan - Mesa 24.2.0. Первый выпуск ветки Mesa 24.2.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 24.2.1.

В Mesa 24.2 доступна поддержка графического API Vulkan 1.3 в драйверах anv для GPU Intel, radv для GPU AMD, NVK для GPU NVIDIA, tu для GPU Qualcomm, в программном растеризаторе lavapipe (lvp), в режиме эмулятора (vn) и в v3dv (GPU Broadcom VideoCore для Raspberry Pi 4+). Поддержка Vulkan 1.0 реализована в драйвере dzn (реализация Vulkan поверх Direct3D 12).

В Mesa также обеспечивается полная поддержка OpenGL 4.6 для драйверов iris (GPU Intel Gen 8+), radeonsi (AMD), Crocus (старые GPU Intel Gen4-Gen7), zink, llvmpipe, virgl (виртуальный GPU Virgil3D для QEMU/KVM), freedreno (Qualcomm Adreno), d3d12 (прослойка для организации работы OpenGL поверх DirectX 12) и asahi (GPU AGX, используемый в чипах Apple M1 и M2). Поддержка OpenGL 4.5 доступна для GPU AMD (r600) и NVIDIA (nvc0). Поддержка OpenGL 3.3 присутствует в драйверах softpipe (программный растеризатор) и nv50 (NVIDIA NV50).

Основные новшества:

  • По умолчанию включён новый тип кэша шейдеров - Mesa-DB, сохраняющий данные в одном файле, что позволяет снизить нагрузку на файловую систему.
  • В Vulkan-драйвере v3dv для чипов Broadcom BCM2711/BCM2712 (VideoCore VI/VII), применяемых в платах Raspberry Pi 4+, реализована поддержка графического API Vulkan 1.3. Добавлена поддержка Vulkan-расширений VK_EXT_depth_clamp_zero_one и VK_KHR_maintenance5.
  • В OpenGL-драйвер v3d (GPU VideoCore из Raspberry Pi) добавлена поддержка OpenGL-расширения GL_ARB_depth_clamp.
  • Добавлена начальная поддержка сборки в операционной системе Fuchsia.
  • Проведена оптимизация производительности драйверов RadeonSI и RADV для GPU AMD.
  • В драйверах для GPU Intel улучшена поддержка видеокарт на базе архитектуры Intel Xe2.
  • Добавлена поддержка новых расширений Vulkan:
  • Исправлена ошибка, приводившая к аварийному завершению GNOME Shell при открытии любых окон в окружениях на базе Wayland.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Для включения в Mesa передан начальный код для поддержки ОС Fuchsia
  3. OpenNews: Релиз Mesa 24.1, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  4. OpenNews: В Mesa-драйвере radv реализована поддержка расширений Vulkan для кодирования видео h.265
  5. OpenNews: В Mesa принят код NVK, открытого Vulkan-драйвера для видеокарт NVIDIA
  6. OpenNews: В драйвере Panthor для GPU Mali G610 обеспечена совместимость с OpenGL ES 3.1
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61705-mesa
Ключевые слова: mesa
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:32, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Хром уже перестал ронять её в панику?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:54, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пока не начинал. Я им напишу фиче-реквест, если надо, чтобы все-таки ронял в панику.
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 11:45, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пока не начинал. Я им напишу фиче-реквест, если надо, чтобы все-таки ронял
    > в панику.

    Вообще-то это постоянно было. Если ты говоришь, что не начинал, то сразу видно, что ты врунишка.

     
     
  • 4.10, Аноним (2), 12:02, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тут скорее вопрос кривизны рук, каким образом ты все устанавливал и настраивал, что все постоянно падает. Попробуй операционную систему Windows 11, может линукс просто слишком сложен для тебя.
     
     
  • 5.14, Аноним (1), 12:38, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Раз приходится прописывать сомнительные параметры ядру, отключая функциональность, то это никак не проблема навыков пользователя. Что-то мне подсказывает, это у тебя Windows 11.
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:27, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Интересно посмотреть на Mesa-панику, как это выглядит.
     

  • 1.3, Аноним (-), 10:59, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Virgl с 3д ускорением пользуюсь каждый день, очень полезная штука, планируется еще заапарморить процесс на хосте, и вот она идеальная реализация сандбокса приложений в любой оси.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:28, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А толку, если в GPU нет MMU и вся память доступна, а перетирать её каждый раз при переключении приложений - непозволительно дорого.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:15, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поломанный в 24 VAAPI так и не починили? Ну такое себе.
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:20, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что с веткой "Amber", которую отделили при релизе 22 версии?

    Она жива или нет?

     
  • 1.6, КО (?), 11:31, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Жалко что разрабам игр так и похер на ваш вулкан
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:54, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нафиг вулкан когда опенгл есть?
     
  • 2.11, vlad1.96 (ok), 12:04, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну, никто и не надеялся на это, все на прослойки directX уповают.
    Ну а openGl просто работает
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:09, 15/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.7, vlad1.96 (ok), 11:36, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём новых расширений для NVK!
    Что не релиз, то прогресс!
     

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