Релиз Mesa 24.2, свободной реализации OpenGL и Vulkan

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|2.2, Аноним (2), 10:54, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пока не начинал. Я им напишу фиче-реквест, если надо, чтобы все-таки ронял в панику.
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|3.8, Аноним (1), 11:45, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пока не начинал. Я им напишу фиче-реквест, если надо, чтобы все-таки ронял
> в панику.
Вообще-то это постоянно было. Если ты говоришь, что не начинал, то сразу видно, что ты врунишка.
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|4.10, Аноним (2), 12:02, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тут скорее вопрос кривизны рук, каким образом ты все устанавливал и настраивал, что все постоянно падает. Попробуй операционную систему Windows 11, может линукс просто слишком сложен для тебя.
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|5.14, Аноним (1), 12:38, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Раз приходится прописывать сомнительные параметры ядру, отключая функциональность, то это никак не проблема навыков пользователя. Что-то мне подсказывает, это у тебя Windows 11.
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|1.3, Аноним (-), 10:59, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Virgl с 3д ускорением пользуюсь каждый день, очень полезная штука, планируется еще заапарморить процесс на хосте, и вот она идеальная реализация сандбокса приложений в любой оси.
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|2.13, Аноним (13), 12:28, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А толку, если в GPU нет MMU и вся память доступна, а перетирать её каждый раз при переключении приложений - непозволительно дорого.
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|1.5, Аноним (5), 11:20, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что с веткой "Amber", которую отделили при релизе 22 версии?
Она жива или нет?
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|2.11, vlad1.96 (ok), 12:04, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, никто и не надеялся на это, все на прослойки directX уповают.
Ну а openGl просто работает
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