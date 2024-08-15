Релиз Mesa 24.2, свободной реализации OpenGL и Vulkan

После трёх месяцев разработки опубликован релиз свободной реализации API OpenGL и Vulkan - Mesa 24.2.0. Первый выпуск ветки Mesa 24.2.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 24.2.1. В Mesa 24.2 доступна поддержка графического API Vulkan 1.3 в драйверах anv для GPU Intel, radv для GPU AMD, NVK для GPU NVIDIA, tu для GPU Qualcomm, в программном растеризаторе lavapipe (lvp), в режиме эмулятора (vn) и в v3dv (GPU Broadcom VideoCore для Raspberry Pi 4+). Поддержка Vulkan 1.0 реализована в драйвере dzn (реализация Vulkan поверх Direct3D 12). В Mesa также обеспечивается полная поддержка OpenGL 4.6 для драйверов iris (GPU Intel Gen 8+), radeonsi (AMD), Crocus (старые GPU Intel Gen4-Gen7), zink, llvmpipe, virgl (виртуальный GPU Virgil3D для QEMU/KVM), freedreno (Qualcomm Adreno), d3d12 (прослойка для организации работы OpenGL поверх DirectX 12) и asahi (GPU AGX, используемый в чипах Apple M1 и M2). Поддержка OpenGL 4.5 доступна для GPU AMD (r600) и NVIDIA (nvc0). Поддержка OpenGL 3.3 присутствует в драйверах softpipe (программный растеризатор) и nv50 (NVIDIA NV50). Основные новшества: По умолчанию включён новый тип кэша шейдеров - Mesa-DB, сохраняющий данные в одном файле, что позволяет снизить нагрузку на файловую систему.

В Vulkan-драйвере v3dv для чипов Broadcom BCM2711/BCM2712 (VideoCore VI/VII), применяемых в платах Raspberry Pi 4+, реализована поддержка графического API Vulkan 1.3. Добавлена поддержка Vulkan-расширений VK_EXT_depth_clamp_zero_one и VK_KHR_maintenance5.

В OpenGL-драйвер v3d (GPU VideoCore из Raspberry Pi) добавлена поддержка OpenGL-расширения GL_ARB_depth_clamp.

Добавлена начальная поддержка сборки в операционной системе Fuchsia.

Проведена оптимизация производительности драйверов RadeonSI и RADV для GPU AMD.

В драйверах для GPU Intel улучшена поддержка видеокарт на базе архитектуры Intel Xe2.

Добавлена поддержка новых расширений Vulkan: VK_KHR_dynamic_rendering_local_read для драйвера RADV (AMD); VK_EXT_legacy_vertex_attributes для lavapipe, ANV (Intel), Turnip и RADV; VK_MESA_image_alignment_control для RADV; VK_EXT_shader_replicated_composites для ANV, dozen, hasvk, lavapipe, nvk, RADV и Turnip; VK_KHR_maintenance7 для RADV.

Исправлена ошибка, приводившая к аварийному завершению GNOME Shell при открытии любых окон в окружениях на базе Wayland.



