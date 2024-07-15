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В драйвере Panthor для GPU Mali G610 обеспечена совместимость с OpenGL ES 3.1

15.07.2024 19:08

Консорциум Khronos, занимающийся разработкой графических стандартов, признал полную совместимость открытого драйвера Panthor со спецификацией OpenGL ES 3.1. Драйвер успешно прошёл все тесты из набора CTS (Khronos Conformance Test Suite) и включён в список сертифицированных драйверов. Сертификация пройдена для GPU Mali G610. Проверка была выполнена на плате Rock5b (SoC RK3588) в окружении на базе Wayland, ядра Linux 6.10.0-rc1 и Mesa 24.1.1. Получение сертификата даёт возможность официально заявлять о совместимости с графическими стандартами и использовать связанные с ними торговые марки Khronos.

Драйвер Panthor, который включён в состав сегодняшнего выпуска ядра Linux 6.10, обеспечивает поддержку десятого поколения GPU Mali (G310, G510, G710). На стороне Mesa поддержка работы с новыми GPU Mali предложена в выпуске Mesa 24.1. В десятом поколении GPU Mali планировщик Job Manager заменён на интерфейс CSF (Command Stream Frontend), в котором вместо модели на основе отправки цепочки работ применяется модель на основе потока команд с планированием очереди потока команд на стороне прошивки. Для организации работы планировщика в GPU встроен отдельный микроконтроллер Cortex-M7, а для выполнения инструкций CSF предусмотрен специальный блок выполнения команд (Command Execution Unit).

Из дальнейших планов по развитию драйверов Panfrost и Panthor для GPU Mali отмечается поддержка счётчиков производительности, упрощающих оптимизацию работающего с графикой кода, расширение возможностей для отладки прошивки и графического драйвера, поддержка формата сжатия Arm AFRC для фреймбуферов, улучшение управления памятью, оптимизация для систем с небольшим размером ОЗУ, проведение общей оптимизации производительности и реализация поддержки графического API Vulkan.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: Объявлено о готовности panthor, открытого драйвера для 10 поколения GPU Mali
  3. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.10
  4. OpenNews: NVK и Zink существенно улучшили ситуацию с открытыми драйверами для GPU NVIDIA
  5. OpenNews: Релиз Mesa 24.1, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  6. OpenNews: Представлен новый видеодрайвер для чипа Apple M1, поддерживающий Vulkan 1.3
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61550-panthor
Ключевые слова: panthor, mali, gpu, khronos
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:17, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это значит что на один дистрибутив линукс будит больше?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 19:29, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет. Это значит, что ряд вкусных одноплатников готовы для десктопа.
     
     
  • 3.3, Nvc (?), 19:59, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если хоть один элемент взят из mesa 23.0.1 то и далее
     
  • 3.18, Аноним (18), 23:08, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    линпукс даже на конформистском железе не готов для десктопа, а ты про одноплатники, которые по производительности графического стека равны вторым пням
     

  • 1.7, Не пытайтесь напугать меня пивом (?), 20:48, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поясните на пальцах что такое Меса и чем она отличается от драйвера?
     
     
  • 2.8, Nvc (?), 20:59, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это и есть видео драйвер VR360
     
  • 2.15, nmorozov (ok), 22:32, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mesa это библиотека, она работает в user space, драйвер же в kernel space
     
  • 2.17, Аноним (18), 22:39, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    фреймуорк-библиотека; короче, прокладка-прослойка для софта в юзерспейсе
     

  • 1.16, Аноним (18), 22:38, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Держу пари аппаратного ускорения ни в одном браузере не будет, как и вся отрисовка с тирингом и подлагиваниями. Впрочем это и не удивительно, учитывая, что даже полноценные гпу от того же интела работают кое как через over 9000 костылей.
     

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