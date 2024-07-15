В драйвере Panthor для GPU Mali G610 обеспечена совместимость с OpenGL ES 3.1

Консорциум Khronos, занимающийся разработкой графических стандартов, признал полную совместимость открытого драйвера Panthor со спецификацией OpenGL ES 3.1. Драйвер успешно прошёл все тесты из набора CTS (Khronos Conformance Test Suite) и включён в список сертифицированных драйверов. Сертификация пройдена для GPU Mali G610. Проверка была выполнена на плате Rock5b (SoC RK3588) в окружении на базе Wayland, ядра Linux 6.10.0-rc1 и Mesa 24.1.1. Получение сертификата даёт возможность официально заявлять о совместимости с графическими стандартами и использовать связанные с ними торговые марки Khronos.

Драйвер Panthor, который включён в состав сегодняшнего выпуска ядра Linux 6.10, обеспечивает поддержку десятого поколения GPU Mali (G310, G510, G710). На стороне Mesa поддержка работы с новыми GPU Mali предложена в выпуске Mesa 24.1. В десятом поколении GPU Mali планировщик Job Manager заменён на интерфейс CSF (Command Stream Frontend), в котором вместо модели на основе отправки цепочки работ применяется модель на основе потока команд с планированием очереди потока команд на стороне прошивки. Для организации работы планировщика в GPU встроен отдельный микроконтроллер Cortex-M7, а для выполнения инструкций CSF предусмотрен специальный блок выполнения команд (Command Execution Unit).

Из дальнейших планов по развитию драйверов Panfrost и Panthor для GPU Mali отмечается поддержка счётчиков производительности, упрощающих оптимизацию работающего с графикой кода, расширение возможностей для отладки прошивки и графического драйвера, поддержка формата сжатия Arm AFRC для фреймбуферов, улучшение управления памятью, оптимизация для систем с небольшим размером ОЗУ, проведение общей оптимизации производительности и реализация поддержки графического API Vulkan.



