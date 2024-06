Представлен новый видеодрайвер для чипа Apple M1, поддерживающий Vulkan 1.3

2.7 , Аноним ( 7 ), 22:07, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Плюсую про быстроту. На Си можно быстро набросать идею, проверить, набросать новую, проверить, улучшить. На расте придётся сразу писать правильно. Идея не подошла – переписываем, снова тратим время на борьбу с "правильным строгим компилятором".

3.20 , Аноним ( 20 ), 23:06, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – С таким подходом далеко не уйдёшь. "Кое-как набросал и в продакшон" приводит к тому, что кодобаза становится неподдерживаемой настолько, что даже рефакторинги не помогут. Алсо на Си то с отсутствием вменяемых генериков и ООП очень быстро пишется код, да.

4.21 , Аноним ( 7 ), 23:08, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Кое-как набросал и в продакшон Не перевирай, я такого не писал.

5.22 , Аноним ( 20 ), 23:10, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – К этому и приводит всё. Я не защищаю раст тащемто, вопрос в том, что Си тут не пример для подражания. И да, борров чекер не будет пытать ошибками если к нему привыкнуть.

4.29 , Аноним ( 29 ), 00:26, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Алсо на Си то с отсутствием вменяемых генериков и ООП очень быстро пишется код, да. Не удержался аноним

Проговориться не краснея!

Он весь стандарт на память изучил,

И вот - сияющая панацея! Долой emacs и прочее старьё!

Мы в веке ООП и раста!

Научит щедро нас писать на нём,

И под винду собрать удастся. Вы suckless патчите ночами

Чтоб Wayland покорился вам.

А аноним позванивая TLS ключами

Шатать хотел и гном и этот хлам. На KDE скорее прыгай, детка!

Там кнопки, окна и Qt.

Зачем ты, сишный код лелея,

Пытаешься фэн-шуй найти? Под торжество deep learning-а в нейронах,

Двадцать второй стандарт откроем, брат!

Вам асинхронно обещаю море

Чистейших кодовых шедевров, это факт. Без ООП вы словно в джунглях,

А препроцессор не шаблон, не ври!

Структуру в функцию кидать - не мудро.

Скорее class мне в заголовке напиши. На c++е браузеры писали,

Дрова для Apple, весь Android.

А ты мне с гномом этим аномальным

А саклес краток словно Hello World Ни классов, ни обвязки, где все соки?

GObject даже неприлично поминать!

Скорее растом я обмажусь при народе

Чем сишника в контору нанимать 4.31 , Ivan_83 ( ok ), 00:42, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы не понимаете того как живёт индустрия, а живёт она так же как в реальном биологическом мире - естественным отбором.

Нет проблемы в том чтобы там была неподдерживаемая кодовая база, потому что если идея годная и востребованная то перепишут с нуля.

5.34 , Аноним ( 20 ), 00:56, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нужно просто силы свои оценивать. Личные проекты вообще лучше на питоне писать - быстро делается, так что не устанешь. Си не подходит ни чтоб писать долговечный, качественный код ни чтоб быстро прототипировать. В обоих нишах есть ЯП лучше. Проблема сишки в том, что пока одни прикручивали ООП и нормальную стандартную библиотеку в комитете ничего не делали. Пока другие придумывали как автоматизировать доказательство безопасности в комитете тоже ничего не делали. Жить за счёт прежних достижений можно, а вот в будущем что? Не надо только про стабильность говорить, стабильность это когда легаси код поддерживается, а новый пишется не опираясь на старые функции. Тут же на лицо стагнация.

6.37 , Аноним ( 29 ), 01:15, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Си подходит чтоб рубить бабло не слишком просиживая жопы за кампом, потому что пока аноним рассуждает о том, как ему кажется должно было бы быть, существует парадокс. Куча сишного кода, который работает и никуда не собирается. Вот следующая новость про ффмпег, ты думаешь там кто-то питона нюхал, или на крестах?

5.38 , Анлним ( ? ), 01:16, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Нет проблемы в том чтобы там была неподдерживаемая кодовая база, потому что если идея годная и востребованная то перепишут с нуля. Судя по комментариям к любой новости про Wayland или Xorg, у последнего просто умопомрачительная востребованность. Однако переписывание с нуля почему-то не происходит. Видимо, не всё так просто с естественным отбором.

5.39 , Аноним ( 29 ), 01:18, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но про шаблончики и клинкод почитай, занимательная литература

2.18 , Bottle ( ? ), 23:01, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Потому что это правда для прототипов на Python. Сишка, мягко говоря, для быстрого прототипирования не подходит, из-за медленной компиляции (спасибо хедерам) и неопределённого поведения. Питон обладает просто гигантским количеством библиотек, имеет удобную стандартную библиотеку "из-коробки", и компиляции не требуется - код запускается мгновенно. Вот когда базовую идею отработал, драйвер может рисовать, вот тогда нужно и на Си переписать.

3.25 , Аноним ( 25 ), 23:41, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что, прототип видеодрайвера на питоне? Да вы фантазёр.

4.26 , Аноним ( 29 ), 23:55, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Библиотеки помогут

3.32 , Ivan_83 ( ok ), 00:47, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это у С то медленная компеляция!?

Самые огромные проекты на С собираются минут за 10 на 5950х, а там по 6к .с файлов.

Неопределённое поведение вообще мало кому мешает, и в основном тем кто пишет как попало. Питон так себе язык, из за огромной кучи зависимостей все эти прототипы написанные на петоне не годны к продакшену в принципе.

По крайней мере к продакшену здорового человека, потому что поддерживать этот зоопарк практически не возможно.

На фоне этого все страшилки про С просто фигня, потому что они легко исправляются, патч отправляется автору и проблема решена, а тут сам стиль экосистемы питона это не стабильность.

4.35 , Аноним ( 20 ), 01:04, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Самые огромные проекты на С собираются минут за 10 на 5950х, а там по 6к .с файлов. Вопрос в том почему что-то вообще может собираться 10 минут на 5950х. Скорость компиляции гцц падает с каждым релизом, а скорость кода растёт на какие-то доли процента. 6к же файлов это ничто для современного процессора, он может их все прочитать и распарсить так быстро, что вы и не заметите, скорее всего главным ботлнеком тут вообще будет диск. Вообще, люди пишущие компиляторы часто достигают отметок вроде пары миллионов строк в секунду (Хоть и показатель сомнительный, явно быстрее чем гцц)