Представлен новый видеодрайвер для чипа Apple M1, поддерживающий Vulkan 1.3

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|1.1, бух. (?), 21:28, 05/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В таких новостях я бы хотел видеть присказку что такое Вулкан и чем он знаменит. Как в новостях про раст и безопасную память.
А то не ясно чем вулкан от опенгл отличается и зачем он нужен.
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|2.6, Bklrexte (ok), 22:03, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Короче, OpenGL - это высокоуровневый API для написания графических приложений людьми напрямую. Vulkan - это очень низкоуровневый GPU API, который создан именно для того, чтобы служить бекендом/таргетом для разных движков и так далее. Он не создан для обычного хобби использования напрямую (если хочется, то можно, но больно и нет смысла). Vulkan вообще не только про графику, он именно про GPU, так что его можно использовать и для реализации всяких нейронных сетей и так далее, как CUDA.
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|3.8, Аноним (8), 22:13, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты забыл упомянуть, что OpenGL уже несколько лет как умер.
> Vulkan вообще не только про графику, он именно про GPU
Неверно, этим он вообще от OpenGL не отличается. Вычислительные шейдеры были и в OpenGL. Ты должно быть спутал c OpenCL.
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|4.16, NV (??), 22:58, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> OpenGL уже несколько лет как умер
Да что ты такое несешь черт побери? Эта штука бессмертна к ней только и будут всякие вулканы прикручивать
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|1.3, Hck3r (?), 21:43, 05/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Почему нет отдельного абзаца
«Драйвер написан на Си. Выбор языка позволил сделать разработку в кратчайший срок»?
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|2.7, Аноним (7), 22:07, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Плюсую про быстроту. На Си можно быстро набросать идею, проверить, набросать новую, проверить, улучшить. На расте придётся сразу писать правильно. Идея не подошла – переписываем, снова тратим время на борьбу с "правильным строгим компилятором".
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|3.20, Аноним (20), 23:06, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С таким подходом далеко не уйдёшь. "Кое-как набросал и в продакшон" приводит к тому, что кодобаза становится неподдерживаемой настолько, что даже рефакторинги не помогут. Алсо на Си то с отсутствием вменяемых генериков и ООП очень быстро пишется код, да.
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|4.21, Аноним (7), 23:08, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кое-как набросал и в продакшон
Не перевирай, я такого не писал.
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|5.22, Аноним (20), 23:10, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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К этому и приводит всё. Я не защищаю раст тащемто, вопрос в том, что Си тут не пример для подражания. И да, борров чекер не будет пытать ошибками если к нему привыкнуть.
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|4.29, Аноним (29), 00:26, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Алсо на Си то с отсутствием вменяемых генериков и ООП очень быстро пишется код, да.
Не удержался аноним
Проговориться не краснея!
Он весь стандарт на память изучил,
И вот - сияющая панацея!
Долой emacs и прочее старьё!
Мы в веке ООП и раста!
Научит щедро нас писать на нём,
И под винду собрать удастся.
Вы suckless патчите ночами
Чтоб Wayland покорился вам.
А аноним позванивая TLS ключами
Шатать хотел и гном и этот хлам.
На KDE скорее прыгай, детка!
Там кнопки, окна и Qt.
Зачем ты, сишный код лелея,
Пытаешься фэн-шуй найти?
Под торжество deep learning-а в нейронах,
Двадцать второй стандарт откроем, брат!
Вам асинхронно обещаю море
Чистейших кодовых шедевров, это факт.
Без ООП вы словно в джунглях,
А препроцессор не шаблон, не ври!
Структуру в функцию кидать - не мудро.
Скорее class мне в заголовке напиши.
На c++е браузеры писали,
Дрова для Apple, весь Android.
А ты мне с гномом этим аномальным
А саклес краток словно Hello World
Ни классов, ни обвязки, где все соки?
GObject даже неприлично поминать!
Скорее растом я обмажусь при народе
Чем сишника в контору нанимать
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|4.31, Ivan_83 (ok), 00:42, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы не понимаете того как живёт индустрия, а живёт она так же как в реальном биологическом мире - естественным отбором.
Нет проблемы в том чтобы там была неподдерживаемая кодовая база, потому что если идея годная и востребованная то перепишут с нуля.
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|5.34, Аноним (20), 00:56, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нужно просто силы свои оценивать. Личные проекты вообще лучше на питоне писать - быстро делается, так что не устанешь. Си не подходит ни чтоб писать долговечный, качественный код ни чтоб быстро прототипировать. В обоих нишах есть ЯП лучше. Проблема сишки в том, что пока одни прикручивали ООП и нормальную стандартную библиотеку в комитете ничего не делали. Пока другие придумывали как автоматизировать доказательство безопасности в комитете тоже ничего не делали. Жить за счёт прежних достижений можно, а вот в будущем что? Не надо только про стабильность говорить, стабильность это когда легаси код поддерживается, а новый пишется не опираясь на старые функции. Тут же на лицо стагнация.
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|6.37, Аноним (29), 01:15, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Си подходит чтоб рубить бабло не слишком просиживая жопы за кампом, потому что пока аноним рассуждает о том, как ему кажется должно было бы быть, существует парадокс. Куча сишного кода, который работает и никуда не собирается. Вот следующая новость про ффмпег, ты думаешь там кто-то питона нюхал, или на крестах?
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|5.38, Анлним (?), 01:16, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нет проблемы в том чтобы там была неподдерживаемая кодовая база, потому что если идея годная и востребованная то перепишут с нуля.
Судя по комментариям к любой новости про Wayland или Xorg, у последнего просто умопомрачительная востребованность. Однако переписывание с нуля почему-то не происходит. Видимо, не всё так просто с естественным отбором.
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|2.18, Bottle (?), 23:01, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому что это правда для прототипов на Python. Сишка, мягко говоря, для быстрого прототипирования не подходит, из-за медленной компиляции (спасибо хедерам) и неопределённого поведения. Питон обладает просто гигантским количеством библиотек, имеет удобную стандартную библиотеку "из-коробки", и компиляции не требуется - код запускается мгновенно. Вот когда базовую идею отработал, драйвер может рисовать, вот тогда нужно и на Си переписать.
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|3.32, Ivan_83 (ok), 00:47, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это у С то медленная компеляция!?
Самые огромные проекты на С собираются минут за 10 на 5950х, а там по 6к .с файлов.
Неопределённое поведение вообще мало кому мешает, и в основном тем кто пишет как попало.
Питон так себе язык, из за огромной кучи зависимостей все эти прототипы написанные на петоне не годны к продакшену в принципе.
По крайней мере к продакшену здорового человека, потому что поддерживать этот зоопарк практически не возможно.
На фоне этого все страшилки про С просто фигня, потому что они легко исправляются, патч отправляется автору и проблема решена, а тут сам стиль экосистемы питона это не стабильность.
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|4.35, Аноним (20), 01:04, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Самые огромные проекты на С собираются минут за 10 на 5950х, а там по 6к .с файлов.
Вопрос в том почему что-то вообще может собираться 10 минут на 5950х. Скорость компиляции гцц падает с каждым релизом, а скорость кода растёт на какие-то доли процента. 6к же файлов это ничто для современного процессора, он может их все прочитать и распарсить так быстро, что вы и не заметите, скорее всего главным ботлнеком тут вообще будет диск. Вообще, люди пишущие компиляторы часто достигают отметок вроде пары миллионов строк в секунду (Хоть и показатель сомнительный, явно быстрее чем гцц)
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|1.33, Просьба (?), 00:48, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уважаемая редакция, будьте добры, добавляйтся соответствующие emoji в заголовок страницы - в данном случае, траповский флаг, чтобы сразу всем стало по-своему ясно, как относится к пациенту.
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