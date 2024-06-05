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Представлен новый видеодрайвер для чипа Apple M1, поддерживающий Vulkan 1.3

05.06.2024 21:13

Алиса Розенцвейг (Alyssa Rosenzweig) из компании Collabora, развивающая OpenGL-драйверы Panfrost для GPU Mali и Asahi для GPU Apple AGX, представила новый Vulkan-драйвер Honeykrisp для графического процессора, поставляемого в чипах Apple M1. Несмотря на то, что драйвер разрабатывается всего месяц, он уже признан консорциумом Khronos, как полностью реализующий спецификацию Vulkan 1.3 на оборудовании Apple c чипом M1. Honeykrisp стал первым драйвером для чипов Apple, имеющим сертифицированную поддержку графического API Vulkan.

Высокая скорость разработки нового драйвера объясняется использованием в качестве основы Vulkan-драйвера NVK, развиваемого для GPU NVIDIA, который был портирован для GPU Apple, используя наработки из OpenGL-драйвера Asahi. При создании драйвера NVK его разработчики изначально проектировали его с оглядкой на создание нового эталонного Vulkan-драйвера для Mesa, код которого можно заимствовать при создании других драйверов.

Код драйвера Honeykrisp пока развивается в отдельной ветке и не передан в основной состав Mesa. Отмечается, что драйвер пока не выпущен для конечных пользователей, так как ещё продолжается работа по оптимизации производительности и наращивания функциональности. Кроме того, драйвер намерены адаптировать и для других чипов семейства Apple Silicon.

Что касается недостающей функциональности, то драйвер планируется довести до состояния, поддерживающего все дополнительные расширения, такие как VK_EXT_transform_feedback, необходимые для реализации поверх него графического API Direct3D, используя прослойки DXVK и vkd3d-proton. Поддержка DXVK и vkd3d-proton позволит использовать драйвер Honeykrisp в Asahi Linux на оборудовании с ARM-чипами Apple для запуска Windows-игр при помощи Wine и эмулятора архитектуры x86.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: NVK и Zink существенно улучшили ситуацию с открытыми драйверами для GPU NVIDIA
  3. OpenNews: В Mesa принят OpenGL-драйвер с начальной поддержкой чипов Apple M1
  4. OpenNews: Релиз Mesa 24.1, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  5. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.3
  6. OpenNews: В открытом драйвере Asahi сертифицирована поддержка OpenGL 4.6 для чипов Apple M1 и M2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61318-vulkan
Ключевые слова: vulkan, apple
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, бух. (?), 21:28, 05/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В таких новостях я бы хотел видеть присказку что такое Вулкан и чем он знаменит. Как в новостях про раст и безопасную память.

    А то не ясно чем вулкан от опенгл отличается и зачем он нужен.

     
     
  • 2.6, Bklrexte (ok), 22:03, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Короче, OpenGL - это высокоуровневый API для написания графических приложений людьми напрямую. Vulkan - это очень низкоуровневый GPU API, который создан именно для того, чтобы служить бекендом/таргетом для разных движков и так далее. Он не создан для обычного хобби использования напрямую (если хочется, то можно, но больно и нет смысла). Vulkan вообще не только про графику, он именно про GPU, так что его можно использовать и для реализации всяких нейронных сетей и так далее, как CUDA.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 22:13, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты забыл упомянуть, что OpenGL уже несколько лет как умер.

    > Vulkan вообще не только про графику, он именно про GPU

    Неверно, этим он вообще от OpenGL не отличается. Вычислительные шейдеры были и в OpenGL. Ты должно быть спутал c OpenCL.

     
     
  • 4.16, NV (??), 22:58, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> OpenGL уже несколько лет как умер

    Да что ты такое несешь черт побери? Эта штука бессмертна к ней только и будут всякие вулканы прикручивать

     

  • 1.3, Hck3r (?), 21:43, 05/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Почему нет отдельного абзаца
    «Драйвер написан на Си. Выбор языка позволил сделать разработку в кратчайший срок»?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:07, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Плюсую про быстроту. На Си можно быстро набросать идею, проверить, набросать новую, проверить, улучшить. На расте придётся сразу писать правильно. Идея не подошла – переписываем, снова тратим время на борьбу с "правильным строгим компилятором".
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 23:06, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С таким подходом далеко не уйдёшь. "Кое-как набросал и в продакшон" приводит к тому, что кодобаза становится неподдерживаемой настолько, что даже рефакторинги не помогут. Алсо на Си то с отсутствием вменяемых генериков и ООП очень быстро пишется код, да.
     
     
  • 4.21, Аноним (7), 23:08, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кое-как набросал и в продакшон

    Не перевирай, я такого не писал.

     
     
  • 5.22, Аноним (20), 23:10, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    К этому и приводит всё. Я не защищаю раст тащемто, вопрос в том, что Си тут не пример для подражания. И да, борров чекер не будет пытать ошибками если к нему привыкнуть.
     
  • 4.29, Аноним (29), 00:26, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Алсо на Си то с отсутствием вменяемых генериков и ООП очень быстро пишется код, да.

    Не удержался аноним
    Проговориться не краснея!
    Он весь стандарт на память изучил,
    И вот - сияющая панацея!

    Долой emacs и прочее старьё!
    Мы в веке ООП и раста!
    Научит щедро нас писать на нём,
    И под винду собрать удастся.

    Вы suckless патчите ночами
    Чтоб Wayland покорился вам.
    А аноним позванивая TLS ключами
    Шатать хотел и гном и этот хлам.

    На KDE скорее прыгай, детка!
    Там кнопки, окна и Qt.
    Зачем ты, сишный код лелея,
    Пытаешься фэн-шуй найти?

    Под торжество deep learning-а в нейронах,
    Двадцать второй стандарт откроем, брат!
    Вам асинхронно обещаю море
    Чистейших кодовых шедевров, это факт.

    Без ООП вы словно в джунглях,
    А препроцессор не шаблон, не ври!
    Структуру в функцию кидать - не мудро.
    Скорее class мне в заголовке напиши.

    На c++е браузеры писали,
    Дрова для Apple, весь Android.
    А ты мне с гномом этим аномальным
    А саклес краток словно Hello World

    Ни классов, ни обвязки, где все соки?
    GObject даже неприлично поминать!
    Скорее растом я обмажусь при народе
    Чем сишника в контору нанимать

     
  • 4.31, Ivan_83 (ok), 00:42, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не понимаете того как живёт индустрия, а живёт она так же как в реальном биологическом мире - естественным отбором.
    Нет проблемы в том чтобы там была неподдерживаемая кодовая база, потому что если идея годная и востребованная то перепишут с нуля.
     
     
  • 5.34, Аноним (20), 00:56, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно просто силы свои оценивать. Личные проекты вообще лучше на питоне писать - быстро делается, так что не устанешь. Си не подходит ни чтоб писать долговечный, качественный код ни чтоб быстро прототипировать. В обоих нишах есть ЯП лучше. Проблема сишки в том, что пока одни прикручивали ООП и нормальную стандартную библиотеку в комитете ничего не делали. Пока другие придумывали как автоматизировать доказательство безопасности в комитете тоже ничего не делали. Жить за счёт прежних достижений можно, а вот в будущем что? Не надо только про стабильность говорить, стабильность это когда легаси код поддерживается, а новый пишется не опираясь на старые функции. Тут же на лицо стагнация.
     
     
  • 6.37, Аноним (29), 01:15, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Си подходит чтоб рубить бабло не слишком просиживая жопы за кампом, потому что пока аноним рассуждает о том, как ему кажется должно было бы быть, существует парадокс. Куча сишного кода, который работает и никуда не собирается. Вот следующая новость про ффмпег, ты думаешь там кто-то питона нюхал, или на крестах?
     
  • 5.38, Анлним (?), 01:16, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет проблемы в том чтобы там была неподдерживаемая кодовая база, потому что если идея годная и востребованная то перепишут с нуля.

    Судя по комментариям к любой новости про Wayland или Xorg, у последнего просто умопомрачительная востребованность. Однако переписывание с нуля почему-то не происходит. Видимо, не всё так просто с естественным отбором.

     
  • 5.39, Аноним (29), 01:18, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но про шаблончики и клинкод почитай, занимательная литература
     
  • 2.18, Bottle (?), 23:01, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что это правда для прототипов на Python. Сишка, мягко говоря, для быстрого прототипирования не подходит, из-за медленной компиляции (спасибо хедерам) и неопределённого поведения. Питон обладает просто гигантским количеством библиотек, имеет удобную стандартную библиотеку "из-коробки", и компиляции не требуется - код запускается мгновенно. Вот когда базовую идею отработал, драйвер может рисовать, вот тогда нужно и на Си переписать.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 23:41, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что, прототип видеодрайвера на питоне? Да вы фантазёр.
     
     
  • 4.26, Аноним (29), 23:55, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Библиотеки помогут
     
  • 3.32, Ivan_83 (ok), 00:47, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это у С то медленная компеляция!?
    Самые огромные проекты на С собираются минут за 10 на 5950х, а там по 6к .с файлов.
    Неопределённое поведение вообще мало кому мешает, и в основном тем кто пишет как попало.

    Питон так себе язык, из за огромной кучи зависимостей все эти прототипы написанные на петоне не годны к продакшену в принципе.
    По крайней мере к продакшену здорового человека, потому что поддерживать этот зоопарк практически не возможно.
    На фоне этого все страшилки про С просто фигня, потому что они легко исправляются, патч отправляется автору и проблема решена, а тут сам стиль экосистемы питона это не стабильность.

     
     
  • 4.35, Аноним (20), 01:04, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Самые огромные проекты на С собираются минут за 10 на 5950х, а там по 6к .с файлов.

    Вопрос в том почему что-то вообще может собираться 10 минут на 5950х. Скорость компиляции гцц падает с каждым релизом, а скорость кода растёт на какие-то доли процента. 6к же файлов это ничто для современного процессора, он может их все прочитать и распарсить так быстро, что вы и не заметите, скорее всего главным ботлнеком тут вообще будет диск. Вообще, люди пишущие компиляторы часто достигают отметок вроде пары миллионов строк в секунду (Хоть и показатель сомнительный, явно быстрее чем гцц)

     

  • 1.11, Аноним (11), 22:21, 05/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    За чей счёт банкет?
     
     
  • 2.30, Аноним (7), 00:40, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же не раст программисты с КоКами и фондами.
     

  • 1.33, Просьба (?), 00:48, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уважаемая редакция, будьте добры, добавляйтся соответствующие emoji в заголовок страницы - в данном случае, траповский флаг, чтобы сразу всем стало по-своему ясно, как относится к пациенту.
     
  • 1.36, Мммм. (?), 01:12, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Т.е. это даже не тpaнcгeндeр, а обыкновенный тpaп.
     

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