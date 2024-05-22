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Релиз Mesa 24.1, свободной реализации OpenGL и Vulkan

22.05.2024 23:14

Опубликован релиз свободной реализации API OpenGL и Vulkan - Mesa 24.1.0. Первый выпуск ветки Mesa 24.1.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 24.1.1.

В Mesa 24.0 доступна поддержка графического API Vulkan 1.3 в драйверах anv для GPU Intel, radv для GPU AMD, NVK для GPU NVIDIA, tu для GPU Qualcomm, в программном растеризаторе lavapipe (lvp) и в режиме эмулятора (vn). Поддержка Vulkan 1.0 реализована в драйверах v3dv (GPU Broadcom VideoCore VI из Raspberry Pi 4) и dzn (реализация Vulkan поверх Direct3D 12).

В Mesa также обеспечивается полная поддержка OpenGL 4.6 для драйверов iris (GPU Intel Gen 8+), radeonsi (AMD), Crocus (старые GPU Intel Gen4-Gen7), zink, llvmpipe, virgl (виртуальный GPU Virgil3D для QEMU/KVM), freedreno (Qualcomm Adreno), d3d12 (прослойка для организации работы OpenGL поверх DirectX 12) и asahi (GPU AGX, используемый в чипах Apple M1 и M2). Поддержка OpenGL 4.5 доступна для GPU AMD (r600) и NVIDIA (nvc0). Поддержка OpenGL 3.3 присутствует в драйверах softpipe (программный растеризатор) и nv50 (NVIDIA NV50).

Основные новшества:

  • В драйвере asahi, развиваемом для GPU AGX, используемом в ARM-чипах Apple, обеспечена поддержка OpenGL 4.6 и OpenGL ES 3.2.
  • Значительно улучшена работа драйвера NVK для GPU NVIDIA на базе микроархитектур Turing (серии GeForce GTX 16xx, RTX 20xx и Quadro RTX), Ampere (серии GeForce RTX 30xx и RTX A2000/4000/5000/6000) и Ada (серии GeForce RTX 4xxx, RTX 4000 SFF, RTX 4xxx/5000/6000 Ada). Драйвер признан готовым к повседневному использованию широким кругом пользователей. Поддержка Vulkan 1.3 в NVK сертифицирована консорциумом Khronos. Улучшена работа поверх NVK прослойки DXVK, предоставляющей реализацию Direct3D 9, 10 и 11.
  • Добавлено изменение, позволяющее задействовать драйвер Zink (реализация OpenGL поверх Vulkan) для обеспечения поддержки OpenGL 4.6 на системах с новыми сериями видеокарт NVIDIA (начиная с GeForce RTX 20xx), с которыми могут наблюдаться проблемы в штатном OpenGL-драйвере Nouveau (NVC0). Для включения Zink вместо NVC0 следует выставить переменную окружения "NOUVEAU_USE_ZINK=1".
  • В драйвере Panfrost добавлена поддержка GPU Mali G610, Mali G310 и Mali T600.
  • Во всех Vulkan-драйверах реализована поддержка явной синхронизации (Explicit Sync) для Wayland и X11. Explicit Sync позволяет приложениям информировать композитный менеджер о готовности вывода кадра на экран, что позволяет добиться снижения задержек и избавиться от появления артефактов при выводе графики.
  • Расширены возможности драйвера d3d12, предоставляющего прослойку с реализацией OpenGL поверх DirectX 12.
  • В драйвере V3DV, развиваемом для GPU Broadcom VideoCore (применяется в платах Raspberry Pi), добавлена поддержка динамической отрисовки.
  • Vulkan-драйвер ANV (Intel) переведён на использование асинхронных операций маппинга видеопамяти (Asynchronous VM_BIND). Для GPU на базе архитектуры Intel Xe, которая используется в видеокартах Intel семейства Arc и интегрированной графике, начиная с процессоров Tiger Lake, добавлена возможность сброса дампов состояния для отладки зависаний GPU. Проведена подготовка к поддержке GPU чипов Intel LunarLake (Xe 2).
  • Добавлена поддержка новых расширений Vulkan:


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mesa3d.org/news/re...)
  2. OpenNews: Релиз Mesa 24.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  3. OpenNews: В Mesa-драйвере radv реализована поддержка расширений Vulkan для кодирования видео h.265
  4. OpenNews: В Mesa принят код NVK, открытого Vulkan-драйвера для видеокарт NVIDIA
  5. OpenNews: Релиз Mesa 23.3, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  6. OpenNews: В написанной на Rust реализации OpenCL для Mesa обеспечена поддержка OpenCL 3.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61232-mesa
Ключевые слова: mesa, opengl, vulkan
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ilya Indigo (ok), 23:43, 22/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну теперь с NVK можно на nvidia с вулканом из коробки без танцев с бубном с исходниками ядра после обновления ядра.
    В теории...
     
     
  • 2.3, cheburnator9000 (ok), 23:47, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да, до момента когда твоя RTX навернется от кривости или глюкости драйвера, можешь делать что угодно, а потом пойдешь в магазин за новой.
     

  • 1.2, зшщгит (?), 23:45, 22/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Без поддержки проприетарных кодеков оно норм работает только на серверах где никогда не включат видосики с музончиками на Ютубчике?
     
     
  • 2.4, cheburnator9000 (ok), 23:52, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Я всегда считал и продолжаю считать что ВИДЕОкарта, должна именно уметь, в том числе декодировать и отображать ВИДЕО на аппаратном уровне с умеренными требованиями к CPU.
    Когда в ПК за видео отвечает софтверный декодер и CPU, а видеокарта стоит лишь, для того чтобы выдать картинку на HDMI/DP я считаю лютым зашкваром.
    Сейчас YouTube предлагает AV1 (при наличии декодера в системе), да fullHD не требует мощного CPU, да оно лучше VP9 по картинке, но почему у меня отнимают выбор в каком варианте смотреть видео я вообще не понимаю. Ну в firefox можно заблокировать AV1 и на том спасибо.
    И вообще я благодарен вот этому https://github.com/elFarto/nvidia-vaapi-driver человеку за труд. В то время как многомиллиардная nvidia положила железный болт на линукс. Не нужно рассказывать про gstreamer, я пробовал это https://gstreamer.freedesktop.org/documentation/nvcodec/index.html?gi-language оно нифига не работало и кодек всегда попадал в blacklist в работе gstreamer и игнорировался.
     
     
  • 3.5, dannyD (?), 00:08, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >>Когда в ПК за видео отвечает софтверный декодер и CPU, а видеокарта стоит лишь....

    это когда такое было последний раз? в GMA3150 в 2010-ом году?

     
     
  • 4.6, Аноним (6), 00:12, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это происходит прямо сейчас.
     
     
  • 5.9, Аноним (9), 00:40, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И не только на линуксе. Купил себе новую видеокарту и для тестов накатил вин 11, какое же у меня было удивление, что в хроме не работало аппаратное декодирование видео из коробки и мне пришлось включать какие-то экспериментальные опции в браузере что бы оно заработало
     
     
  • 6.14, МарксистЛенинист (?), 01:46, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Купил себе новую видеокарту

    А что за видео? А то я видел в продаже новые gt 210.

     
     
  • 7.16, Аноним (9), 01:54, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня rx 7900 gre и на 3070 от зелёных моего знакомого так же не работало аппаратное декодирование
     
  • 3.7, devl547 (ok), 00:25, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >ВИДЕОкарта, должна именно уметь, в том числе декодировать и отображать ВИДЕО на аппаратном уровне

    Она должна уметь видео на монитор выводить. А декодирует пусть отдельная карта видеодекодера.

     
  • 3.12, сидик из макдака (?), 01:29, 23/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 4.17, cheburnator9000 (ok), 02:21, 23/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 2.11, сидик из макдака (?), 01:26, 23/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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     ....ответы скрыты (10)

  • 1.8, Аноним (8), 00:34, 23/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Virgl работает, но так сильно грузит виртуалку, что звук прерывается. Выставление nice приоритетов не помогает. Если использовать llvmpipe обратная ситуация: звук работает, а графика тормозит.
     
  • 1.10, сидик из макдака (?), 01:25, 23/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.13, МарксистЛенинист (?), 01:42, 23/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И скоро оно появится в дистрах? А то конпилять как-то не охота.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 01:49, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Запускай на раче сборку aur, не важно какие там трояны от Дениса встроенны по методу xz, главное это bleeding edge!
     

  • 1.18, Аноним (18), 04:31, 23/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    поддержку shm в vtest когда сунут?
     

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