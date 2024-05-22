Релиз Mesa 24.1, свободной реализации OpenGL и Vulkan

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|1.1, Ilya Indigo (ok), 23:43, 22/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ну теперь с NVK можно на nvidia с вулканом из коробки без танцев с бубном с исходниками ядра после обновления ядра.
В теории...
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|2.3, cheburnator9000 (ok), 23:47, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да, до момента когда твоя RTX навернется от кривости или глюкости драйвера, можешь делать что угодно, а потом пойдешь в магазин за новой.
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|1.2, зшщгит (?), 23:45, 22/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Без поддержки проприетарных кодеков оно норм работает только на серверах где никогда не включат видосики с музончиками на Ютубчике?
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|2.4, cheburnator9000 (ok), 23:52, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Я всегда считал и продолжаю считать что ВИДЕОкарта, должна именно уметь, в том числе декодировать и отображать ВИДЕО на аппаратном уровне с умеренными требованиями к CPU.
Когда в ПК за видео отвечает софтверный декодер и CPU, а видеокарта стоит лишь, для того чтобы выдать картинку на HDMI/DP я считаю лютым зашкваром.
Сейчас YouTube предлагает AV1 (при наличии декодера в системе), да fullHD не требует мощного CPU, да оно лучше VP9 по картинке, но почему у меня отнимают выбор в каком варианте смотреть видео я вообще не понимаю. Ну в firefox можно заблокировать AV1 и на том спасибо.
И вообще я благодарен вот этому https://github.com/elFarto/nvidia-vaapi-driver человеку за труд. В то время как многомиллиардная nvidia положила железный болт на линукс. Не нужно рассказывать про gstreamer, я пробовал это https://gstreamer.freedesktop.org/documentation/nvcodec/index.html?gi-language оно нифига не работало и кодек всегда попадал в blacklist в работе gstreamer и игнорировался.
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|3.5, dannyD (?), 00:08, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>>Когда в ПК за видео отвечает софтверный декодер и CPU, а видеокарта стоит лишь....
это когда такое было последний раз? в GMA3150 в 2010-ом году?
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|5.9, Аноним (9), 00:40, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И не только на линуксе. Купил себе новую видеокарту и для тестов накатил вин 11, какое же у меня было удивление, что в хроме не работало аппаратное декодирование видео из коробки и мне пришлось включать какие-то экспериментальные опции в браузере что бы оно заработало
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|7.16, Аноним (9), 01:54, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня rx 7900 gre и на 3070 от зелёных моего знакомого так же не работало аппаратное декодирование
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|3.7, devl547 (ok), 00:25, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>ВИДЕОкарта, должна именно уметь, в том числе декодировать и отображать ВИДЕО на аппаратном уровне
Она должна уметь видео на монитор выводить. А декодирует пусть отдельная карта видеодекодера.
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|1.8, Аноним (8), 00:34, 23/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Virgl работает, но так сильно грузит виртуалку, что звук прерывается. Выставление nice приоритетов не помогает. Если использовать llvmpipe обратная ситуация: звук работает, а графика тормозит.
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|2.15, Аноним (15), 01:49, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Запускай на раче сборку aur, не важно какие там трояны от Дениса встроенны по методу xz, главное это bleeding edge!
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