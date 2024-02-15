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В открытом драйвере Asahi сертифицирвоана поддержка OpenGL 4.6 для чипов Apple M1 и M2

15.02.2024 17:08

В Asahi, открытом драйвере для GPU Apple AGX, обеспечена поддержка OpenGL 4.6 и OpenGL ES 3.2 для чипов Apple M1 и M2. Примечательно, что в родных графических драйверах для чипов M1 от Apple реализована только спецификация OpenGL 4.1, а поддержка OpenGL 4.6 первой появилась в открытом драйвере. Готовые пакеты с драйверами уже включены в состав репозиториев Fedora и доступны для использования в специализированной сборке Fedora Asahi Remix 39, предназначенной для установки на системы с ARM-чипами Apple.

Более того, консорциум Khronos, занимающийся разработкой графических стандартов, признал полную совместимость открытого драйвера Asahi для GPU AGX, поставляемого в чипах Apple M1 и M2, со спецификациями OpenGL 4.6 и OpenGL ES 3.2. Драйвер успешно прошёл все тесты из набора CTS (Kronos Conformance Test Suite) и включён в список сертифицированных драйверов. Проверка была выполнена на устройствах Apple M1, M1 Pro/Max/Ultra, M2 и M2 Pro/Max в окружении с дистрибутивом Asahi Linux Fedora Remix, Mesa 24.0.0 и X.Org X Server (X11_GLX). Оригинальные проприетарные драйверы Apple для чипов M1 и M2 пока не включены в список сертифицированных в Khronos драйверов. Получение сертификата даёт возможность официально заявлять о совместимости с графическими стандартами и использовать связанные с ними торговые марки Khronos.

В GPU чипов M1 отсутствуют некоторые аппаратные возможности, необходимые для реализации OpenGL ES 3.2 и OpenGL 4.2, поэтому подобная отсутствующая функциональность была реализована на базе имеющихся функций. Например, геометрические шейдеры, тесселяция и потоковый вывод из вершинного шейдера (transform feedback) реализованы при помощи вычислительных шейдеров, отсечение объектов (cull distance) - через интерполяцию, а управление отсечением (clip control) через эпилог вершинного шейдера. В дальнейшем разработка открытых драйверов для GPU Apple AGX будет сосредоточена на обеспечении поддержки графического API Vulkan, в реализации которого планируют задействовать часть уже протестированного типового кода, используемого в драйверах для OpenGL.

Напомним, что для GPU чипов Apple M1 и M2 развивается два драйвера, работающих в сопряжении друг с другом: DRM-драйвер (Direct Rendering Manager) drm-asahi для ядра Linux, написанный на языке Rust, и драйвер asahi для Mesa, написанный на языке Си. Работающий на уровне ядра драйвер изначально развивается с учётом будущей поддержки API Vulkan, а программный интерфейс для взаимодействия с пространством пользователя спроектирован с оглядкой на UAPI, предоставляемый новым драйвером Intel Xe. Так как в чипах Apple M1/M2 применяется собственный GPU, выполняющий закрытую прошивку и использующий достаточно сложные совместно используемые структуры данных, при разработке независимых драйверов применяется обратный инжиниринг драйверов из macOS.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Опубликован Fedora Asahi Remix 39, дистрибутив для ARM-чипов Apple
  3. OpenNews: Открытый драйвер Asahi для чипов Apple M1 и M2 сертифицирован на совместимость с OpenGL ES 3.1
  4. OpenNews: В Asahi Linux, дистрибутиве для ARM-чипов Apple, появилась поддержка OpenGL 3.1
  5. OpenNews: Компания Imagination использовала драйвер Zink для поддержки OpenGL 4.6 в своих GPU
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60610-asahi
Ключевые слова: asahi, opengl, apple
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Анонимусб6 (?), 17:34, 15/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    Интересно, а как в целом макбуки на М1/М2 с этим Asahi работают? Стабильность? Время работы от батареи? А все остальные подсистемы типа блютуз, звука, вифи и прочее уже работают?
     
     
  • 3, бубылдос (ok), 17:41, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставил чуть меньше года назад, время работы от батареи сильно хуже чем в макос. Аппаратное ускорение и тандерболт пока не завезли, но wifi и bluetooth уже работают.
     

  • 2, Аноним (2), 17:36, 15/02/2024 [ответить]  
    		• –2 +/
    Друзья, php новый вышел, visual studio обновилась с кучей новых фич, а у вас драйвер какой-то... эмулятор мс-дос. Ну что это за новости?
     
  • 4, 12yoexpert (ok), 18:00, 15/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    какие детские психологические травмы приводят к линуксу на арм, да ещё и от aррle?
     
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