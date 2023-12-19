Опубликован Fedora Asahi Remix 39, дистрибутив для ARM-чипов Apple

Представлен дистрибутив Fedora Asahi Remix 39, предназначенный для установки на компьютеры Mac, оснащённые ARM-чипами, разработанными компанией Apple. Fedora Asahi Remix 39 базируется на пакетной базе Fedora Linux 39 и оснащён инсталлятором Calamares. Это первый выпуск, опубликованный после перехода проекта Asahi с Arch на Fedora. Разработкой Fedora Asahi Remix занимается группа Fedora Asahi SIG и переход поможет команде Asahi Linux сфокусировать усилия на обратном инжиниринге оборудования, не расходуя ресурсы на поддержку дистрибутива.

В выпуске обеспечена возможность работы на системах Apple MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini, Mac Studio и iMac, оснащённых чипами M1 и M2. В качестве основного пользовательского окружения поставляется KDE Plasma. Опционально доступен вариант на базе GNOME. В обеих редакциях используется Wayland, а для запуска X11-приложений применяется DDX-сервер XWayland. В графических драйверах обеспечена поддержка OpenGL 3.3 и OpenGL ES 3.1. Полностью поддерживается звуковая подсистема компьютеров Apple.



