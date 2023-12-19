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Опубликован Fedora Asahi Remix 39, дистрибутив для ARM-чипов Apple

19.12.2023 23:17

Представлен дистрибутив Fedora Asahi Remix 39, предназначенный для установки на компьютеры Mac, оснащённые ARM-чипами, разработанными компанией Apple. Fedora Asahi Remix 39 базируется на пакетной базе Fedora Linux 39 и оснащён инсталлятором Calamares. Это первый выпуск, опубликованный после перехода проекта Asahi с Arch на Fedora. Разработкой Fedora Asahi Remix занимается группа Fedora Asahi SIG и переход поможет команде Asahi Linux сфокусировать усилия на обратном инжиниринге оборудования, не расходуя ресурсы на поддержку дистрибутива.

В выпуске обеспечена возможность работы на системах Apple MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini, Mac Studio и iMac, оснащённых чипами M1 и M2. В качестве основного пользовательского окружения поставляется KDE Plasma. Опционально доступен вариант на базе GNOME. В обеих редакциях используется Wayland, а для запуска X11-приложений применяется DDX-сервер XWayland. В графических драйверах обеспечена поддержка OpenGL 3.3 и OpenGL ES 3.1. Полностью поддерживается звуковая подсистема компьютеров Apple.

  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/int...)
  2. OpenNews: Asahi Linux переходит на использование инсталлятора Calamares
  3. OpenNews: Открытый драйвер Asahi для чипов Apple M1 и M2 сертифицирован на совместимость с OpenGL ES 3.1
  4. OpenNews: Проект Asahi переводит свой дистрибутив для ARM-чипов Apple на Fedora Linux
  5. OpenNews: Компания Apple опубликовала код ядра и системных компонентов macOS 13.1
  6. OpenNews: Для рецензирования предложен Linux-драйвер для GPU Apple AGX, написанный на Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60315-asahi
Ключевые слова: asahi, fedora, apple
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 23:26, 19/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >перехода проекта Asahi с Arch на Fedora

    перехода с archlinuxarm который с arch linux общего имеет разве что пакетный менеджер

     
  • 1.5, Аноньимъ (ok), 23:40, 19/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вот реально пример как можно и надо что-то пилить. Прямо какая-то аномалия глобальная, не коки делают, и не придумывают новую терминологию для 1500сотого гипервизора, а реально вот реверсят проприетаршину без задней мысли и весьма успешно.

    А не этот линукс орг который - ой корпорация бросила прысылать коммиты в драйвер нужно его скорее удалить чтобы мейнтенерам-снежинкам не было тяжело и скучно)))🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ 🐧🐧

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:22, 20/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >не коки делают, и не придумывают новую терминологию

    https://asahilinux.org/code-of-conduct/
    >мейнтенерам-снежинкам не было тяжело и скучно)))🏳️‍🌈

    Зато мейнтенерам-бруталы https://rosenzweig.io/AR.webp

     
     
  • 3.18, Аноньимъ (ok), 01:17, 20/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понимаю вас. Вы гомофоб?
     
  • 2.15, Аноним (15), 00:45, 20/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и весьма успешно

    Авось лет через 40 допилят поддержку первых ревизий apple silicon. Тут при всём желании разработчиков не хватит человекоресурсов.

     

  • 1.7, Chromium (ok), 23:48, 19/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вы бы доверили свой макбук трансгендеру Alyssa Rosenzweig? Один неверный приём гармонов и всё пошло по елде...
     
     
  • 2.8, НяшМяш (ok), 23:57, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один поехавший трансгендер в опенсорсе чинится ревертом коммитов хотя бы. А проприетарщина от целой радужной корпорации уже не так доступна для исправления.
     
     
  • 3.10, Аноним (9), 00:27, 20/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один? Иногда такое ощущение, что опенсорс состоит из них. Какой проект не копни. Видимо какая-то профдеформация.
     
     
  • 4.11, dannyD (?), 00:36, 20/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>такое ощущение

    а можно уточнить? где именно, ощущение?

     
  • 2.13, Аноним (15), 00:43, 20/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > трансгендеру Alyssa Rosenzweig

    Я ярый сторонник традиционных ценностей и христианин. Но всё равно готов признать, что от этого транса пользы явно больше, чем от твоих комментов.

     
  • 2.19, Аноним (19), 01:19, 20/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как по коду понять, что автор — трансгендер? Никак. Так что вопрос на самом деле к тебе: зачем ты незнакомым разработчикам в трусы заглядываешь? Уж не латентный ли ты? Может быть тебе просто пора уже выйти из шкафа?
     

  • 1.12, Аноним (15), 00:41, 20/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    На работе валяется мак-мини на м1. Как закончится поддержка макоси, превратится в тыкву, в отличии от старых x86 маков. Ибо вряд ли этот линапс когда-либо допилят до годного состояния. В нынешнем состоянии ставил, чуть менее, чем полностью неюзабельно.
     
     
  • 2.14, Аноним (2), 00:45, 20/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что именно не юзабельно? кроме спотифая и стима все работает
     
     
  • 3.16, Аноним (15), 00:47, 20/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > все работает

    Да тебе и на хакинтоше небось тоже "всё работает". Загляни в лог и зацени количество варнингов и ошибок которые летят в ежесекундно.

     
     
  • 4.17, Аноним (2), 00:47, 20/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем?
     

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