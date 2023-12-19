Опубликован Fedora Asahi Remix 39, дистрибутив для ARM-чипов Apple

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|1.2, Аноним (2), 23:26, 19/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>перехода проекта Asahi с Arch на Fedora
перехода с archlinuxarm который с arch linux общего имеет разве что пакетный менеджер
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|1.5, Аноньимъ (ok), 23:40, 19/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Вот реально пример как можно и надо что-то пилить. Прямо какая-то аномалия глобальная, не коки делают, и не придумывают новую терминологию для 1500сотого гипервизора, а реально вот реверсят проприетаршину без задней мысли и весьма успешно.
А не этот линукс орг который - ой корпорация бросила прысылать коммиты в драйвер нужно его скорее удалить чтобы мейнтенерам-снежинкам не было тяжело и скучно)))🏳️🌈🏳️⚧️🏳️🌈🏳️⚧️ 🐧🐧
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|2.15, Аноним (15), 00:45, 20/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> и весьма успешно
Авось лет через 40 допилят поддержку первых ревизий apple silicon. Тут при всём желании разработчиков не хватит человекоресурсов.
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|1.7, Chromium (ok), 23:48, 19/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вы бы доверили свой макбук трансгендеру Alyssa Rosenzweig? Один неверный приём гармонов и всё пошло по елде...
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|2.8, НяшМяш (ok), 23:57, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Один поехавший трансгендер в опенсорсе чинится ревертом коммитов хотя бы. А проприетарщина от целой радужной корпорации уже не так доступна для исправления.
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|3.10, Аноним (9), 00:27, 20/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Один? Иногда такое ощущение, что опенсорс состоит из них. Какой проект не копни. Видимо какая-то профдеформация.
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|2.13, Аноним (15), 00:43, 20/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> трансгендеру Alyssa Rosenzweig
Я ярый сторонник традиционных ценностей и христианин. Но всё равно готов признать, что от этого транса пользы явно больше, чем от твоих комментов.
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|2.19, Аноним (19), 01:19, 20/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как по коду понять, что автор — трансгендер? Никак. Так что вопрос на самом деле к тебе: зачем ты незнакомым разработчикам в трусы заглядываешь? Уж не латентный ли ты? Может быть тебе просто пора уже выйти из шкафа?
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|1.12, Аноним (15), 00:41, 20/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На работе валяется мак-мини на м1. Как закончится поддержка макоси, превратится в тыкву, в отличии от старых x86 маков. Ибо вряд ли этот линапс когда-либо допилят до годного состояния. В нынешнем состоянии ставил, чуть менее, чем полностью неюзабельно.
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|3.16, Аноним (15), 00:47, 20/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> все работает
Да тебе и на хакинтоше небось тоже "всё работает". Загляни в лог и зацени количество варнингов и ошибок которые летят в ежесекундно.
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