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Проект Asahi переводит свой дистрибутив для ARM-чипов Apple на Fedora Linux

02.08.2023 18:12

Проект Asahi, нацеленный на портирование Linux для работы на компьютерах Mac, оснащённых ARM-чипами, разработанными компанией Apple, объявил о переходе на новую основу для своего дистрибутива. До сих пор тестовые выпуски Asahi Linux базировались на пакетной базе Arch Linux. До конца августа 2023 года проект планирует перейти с Arch Linux ARM на редакцию Fedora Linux - Fedora Asahi Remix, разработкой которой занимается группа Fedora Asahi SIG. Сборки и инсталлятор Fedora Asahi Remix уже доступны для тестирования.

Переход обусловлен тем, что Fedora Linux имеет официальную поддержку ARM64 в upstream ветке. Кроме того, переход поможет команде Asahi Linux сфокусировать усилия на обратном инжиниринге оборудования, в то время как Fedora Asahi будет заниматься поддержкой дистрибутива. Также миграция на Fedora позволит разработчикам Asahi Linux напрямую взаимодействовать с сопровождающими upstream репозиториев Fedora для исправления проблем в сборках ПО.

  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/com...)
  2. OpenNews: В Asahi Linux, дистрибутиве для ARM-чипов Apple, появилась поддержка OpenGL 3.1
  3. OpenNews: Компания Apple опубликовала код ядра и системных компонентов macOS 13.1
  4. OpenNews: В Linux-окружении для Apple M2 продемонстрирована работа KDE и GNOME с поддержкой GPU-ускорения
  5. OpenNews: Linux-драйвер для GPU чипов Apple M1 прошёл 99% тестов совместимости с OpenGL ES 2
  6. OpenNews: Первый тестовый выпуск Asahi Linux, дистрибутива для устройств Apple с чипом M1
Автор новости: ivabus
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59545-asahi
Ключевые слова: asahi, linux, apple
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (53) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:00, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Всё правильно сделали. АйБиЭм это сила.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:28, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >АйБиЭм это сила внутренней и внешней разведки

    Поправил вас.

     
  • 2.25, Skullnet (ok), 00:55, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сила есть, ума не надо.
     
  • 2.59, Аноним (-), 03:57, 03/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.63, soarin (ok), 04:23, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так больше вариантов и нет.
    В Ubuntu слова «ARM Desktop» вообще не в почёте.
    Там даже пароль от образа не знают. Итак сойдёт. Наверно просто скрипт собирает, в до качества вообще никому дела нет. Собралось и хорошо.

    https://askubuntu.com/questions/1465430/ubuntu-23-04-lunar-lobster-asking-for-

     

  • 1.2, Аноним (2), 22:03, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    А что линуксоиды никак не могут без создания ещё одного срaного дистрибутива? Это блин всего лишь очередная платформа. Для неё нужно всего несколько платформо-специфичных пакетов и пакеты собранные под нужную архитектуру. Все патчи должны быть в основном репозиории дистрибутива.
     
     
  • 2.4, ivabus (ok), 22:08, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так по итогу федора и приняла несколько патчей и пакетов в основной реп. А по поводу "всего лишь" очередной платформы есть небольшое заблуждение, здесь нужно хорошенько помучаться с созданием загрузочного окружения. Да и это не совсем создание ещё одного дистрибутива
     
  • 2.9, Skullnet (ok), 22:30, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты не понимаешь. Там целый карго-культ GNOME+Wayland фанатиков макодрочеров. Им нормальный дистрибутив по умолчанию не подходит.
     
  • 2.26, Вася (??), 00:59, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    однажды один мальчик не дистрохопил целый месяц и него отвалися... чип
     
  • 2.30, НяшМяш (ok), 02:15, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А теперь включаем мозг и понимаем, что патчи ещё экспериментальные и в разработке - за такое ни один не васянский дистрибутив впрягаться не станет. Плюс загрузочное окружение на маке немного отличается от обычных. Да и элементарно бюрократия и время договориться это всё принять, собрать, выпустить новый релиз установочных - в итоге и получается, что иногда проще форкнуть и самому сделать. Вот когда эти патчи уедут в апстрим ядро и всякую там месу - тогда это уже будет вопрос престижа дистрибутива это всё поддерживать.
     
  • 2.51, Аноним2 (?), 03:45, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это не линуксойды, это маководы которые не как все
     

  • 1.7, Skullnet (ok), 22:28, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ах да. Этот чувак-Автор Asahi который кричал что иксы пора выкинуть со всеми хипстерскими штампами. Теперь он окончательно от-Redhat-ился. Подобное притягивается к подобному.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:34, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    ну и в чем он неправ?
     
     
  • 3.12, Skullnet (ok), 22:39, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > ну и в чем он неправ?

    Написал целую статью, где враньё в каждой строчке. Если вкратце: "иксы не работают на современном железе... бла бла" и дальше стандартное обсирание. Я такой читаю этот бред на своём чуть ли не топовом пека с иксами и всеми ненавистной NVidia и ржу над очередным вейландовским высером. Железо у него на маках современное, лол.

     
     
  • 4.13, Аноним (13), 22:41, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну да, на NVIDIA-то Wayland фиг запустишь, спасибо корпорастам.
     
     
  • 5.14, Skullnet (ok), 22:46, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вот когда Wayland наконец-то поумнеет и научится без траблов запускать все иксовые приложения, вот тогда поговорим. А пока что там даже запись экрана толком не работает без Pipewire + DBus костыля. Десктопные фичи разработчики Wayland добавлять отказались = делай сам и лови фрагментацию в каждом DE. Эти ребята потом ещё Systemd прикрутят и получится замечательный Redhat вендоролок, как мы все любим!

    Напоминаю, иксы уже годами работают на NVidia, а у Wayland-а не хватило 12 лет чтобы эту же поддержку сделать.

     
     
  • 6.15, Аноним (10), 22:52, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > запись экрана толком не работает

    Правильно, пусть каждая прога может записывать экран (содержимое окон принципиально других программ) и слать запись куда надо. Вот еще идея: tcpdump, который не требует рута. А вот еще идея: пусть любая программа может обращаться к памяти любой другой. А вот еще: пусть по умолчанию umask будет 000, а у всех файло-папок пермишн 777.

     
     
  • 7.18, Skullnet (ok), 23:03, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Правильно, пусть каждая прога может записывать экран (содержимое окон принципиально других программ) и слать запись куда надо.

    Что с этим не так?

    >  Вот еще идея: tcpdump, который не требует рута. А вот еще идея: пусть любая программа может обращаться к памяти любой другой

    Эти действия выходят за рамки доступа пользователя, поэтому они либо требуют рута.

     
     
  • 8.37, morphe (?), 02:40, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В идеальном мире всё ок, пользователь ставит к себе на комп только доверенные пр... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.65, Skullnet (ok), 04:54, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в обычном мире точно так же Главная защита - это ставить приложения, которым ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.22, Аноньимъ (ok), 23:45, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >содержимое окон принципиально других программ

    Что такое "принципиально другие программы"?
    Чем они отличаются от обычных программ и других программ?

    >пусть каждая прога может записывать экран

    Ну нормально это решается добавлением прав на запись экрана, отдельного окна приложения, или окон всех приложений.
    В вейланде есть такая система управления правами?
    Не думаю что это вообще в юрисдикции вейланда должно быть...

     
     
  • 8.32, morphe (?), 02:25, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В wayland композиторах есть специфичный протокол для xdg-portal, а уже xdg-porta... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.33, Skullnet (ok), 02:28, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И эти порталы нужно делать индивидуально для каждого DE ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.35, morphe (?), 02:35, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну их уже сделали Тем более что не под каждый DE, а под каждый композитор Боле... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.39, morphe (?), 02:52, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В иксах это бы потребовало встраивания в композитор gtk qt, что существенно увел... текст свёрнут, показать
     
  • 6.31, morphe (?), 02:23, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > толком не работает без Pipewire + DBus костыля

    Где ж это костыль? Pipewire работает с аудио/видео стримами, а потому ничего не мешает программам поддерживать все стримы через единое апи.
    А dbus используют просто потому что в linux нет другого нормального IPC (unix стримы рабочие, но ну его нафиг чтобы каждый процесс свой стандартный протокол придумывал для типовых задач, dbus позволяет удобно всё согласовать, а если кому надо много данных гонять - то пусть уже стримы юзают).

    Тем более что не обязательно работать через него. Видеострим перенаправляется в pipewire через xdg-portal, при желании то можно использовать внутренние протоколы wayland композитора для чтения картинки, однако это сильно больнее, поскольку не все композиторы имеют одинаковое апи (За его вызов отвечает xdg-portal), не все форматы картинок одинаковы (за преобразование отвечает pipewire), да и вообще, права же надо как-то получить (У xdg-portal есть диалог выдачи прав, а сам xdg-portal каким-то специфичным образом прописан в композиторе как имеющий право права запрашивать)

     
     
  • 7.36, Skullnet (ok), 02:39, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Pipewire работает с аудио/видео стримами, а потому ничего не мешает программам поддерживать все стримы через единое апи.

    А в иксах это всё не нужно, потому что в дисплейном сервере уже есть все фичи для записи экрана (xinerama, XSHM) и не нужен никакой сторонний софт.

    > А dbus используют просто потому что в linux нет другого нормального IPC

    В Xorg свой IPC и в Wayland тоже. Этот IPC связывает клиенты с вейландовским "композитором" (читай как "графический сервер"). D-Bus же используется для передачи дескрипторов (например на /dev/video). Так что сделать фичи для записи экрана без Pipewire вполне реально, но разработчики сие поделия просто не хотят.

    > Тем более что не обязательно работать через него. Видеострим перенаправляется в pipewire через xdg-portal, при желании то можно использовать внутренние протоколы wayland композитора для чтения картинки, однако это сильно больнее, поскольку не все композиторы имеют одинаковое апи

    xdg-portal не универсален и привязан к определённому DE (xdg-portal-gnome, xdg-portal-kde и так далее). В иксах этой проблемы нет - запись экрана будет работать в любом окружении. Даже запись фреймбуфера OpenGL/Vulkan приложений через LD_PRELOAD wrapper намного лучше, потому что эти вещи универсальные.

     
     
  • 8.38, morphe (?), 02:44, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому софту для поддержки и видеокамеры и записи экрана нужно поддерживать нес... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.41, Skullnet (ok), 03:07, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это нормально Запись с физического уйстройства и запись экрана это разные вещ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.43, morphe (?), 03:18, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь это не правда, DE и композитор это чаще разные вещи В kde это kwin комп... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.46, Skullnet (ok), 03:32, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это всё оконные менеджеры композитор, но бывают оконные менеджеры без фич комп... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.56, morphe (?), 03:53, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет у wayland такого ограничения, это протокол В этом протоколе нет стандартног... текст свёрнут, показать
     
  • 10.44, morphe (?), 03:28, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему нет то, какая разница Это всё изображения в разных форматах Да, есть нь... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.52, Skullnet (ok), 03:47, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сказали разработчики Systemd, положив на Unix философию огромный болт Это класс... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.60, morphe (?), 04:02, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так будто это новая тенденция, gstreamer уже много лет в linux применяется, прос... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.61, morphe (?), 04:08, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять же такое предположение у тебя будто wayland композитор должен картинкой ра... текст свёрнут, показать
     
  • 8.40, morphe (?), 02:55, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реально, для этого даже протоколы есть, через которые и работает связка xdg-port... текст свёрнут, показать
     
  • 6.34, morphe (?), 02:28, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Напоминаю, иксы уже годами работают на NVidia, а у Wayland-а не хватило 12 лет чтобы эту же поддержку сделать.

    Так где ж тут беда Wayland. Wayland использует стандартный DMABUF.
    Напоминаю, DMABUF уже годами работает на Radeon/Intel HD, а Nvidia не хватило 12 лет чтобы эту же поддержку сделать.

     
  • 4.16, Аноним (10), 22:54, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Написал целую статью, где враньё в каждой строчке

    Остановись, человек-разоблачение!

    > и дальше стандартное обсирание
    > Я такой читаю этот бред

    Все по полочкам разложил! А главное — аргументированно! Продолжай усиливать накал разоблачений системдосников-вайландистов! Так победим!

     

  • 1.11, дАнон (?), 22:35, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "в то время как Fedora Asahi будет заниматься поддержкой дистрибутива"
    Комфорт так комфорт...
     
     
  • 2.17, ivabus (ok), 22:56, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, комфорт. Люди которые реверсят маки и люди которые пилят Fedora Asahi Remix - разные люди.
     

  • 1.19, Аноним (19), 23:20, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Напоминаю, что драйвера под Мак пишет психически больной человек с фамилией Розенцвейг. Подобные проекты притягивают фриков.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 23:39, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > под Мак
    > психически больной человек

    Вполне ожидаемо.

     
  • 2.27, Батон (?), 01:10, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А диагноз какой?
     
     
  • 3.29, НяшМяш (ok), 02:11, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не такой как все.
     
  • 3.42, Аноним (42), 03:09, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У анонима? Типичный россиянин.
     
     
  • 4.66, Аноним (66), 04:56, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но даже он прав насчет автора этого поделья
     

  • 1.21, Аноньимъ (ok), 23:40, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >переход поможет команде Asahi Linux сфокусировать усилия на обратном инжиниринге оборудования, в то время как Fedora Asahi будет заниматься поддержкой дистрибутива

    Или не будет. Или будет пока не надоест, а потом не будет.

     
  • 1.23, Аноним (23), 23:45, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всё ясно, продались Редхату
     
  • 1.28, 12yoexpert (ok), 01:39, 03/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    правильно, в гетто-тусовке ему и место
     
     
  • 2.58, Аноним (-), 03:56, 03/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.62, Аноним (62), 04:17, 03/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так это что выходит если мне нра арч основаееые дистры я на M1 их не поставлю???
     
     
  • 2.64, ivabus (ok), 04:24, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставишь, найдутся те, кто будет сопровождать https://github.com/AsahiLinux/docs/wiki/SW%3AAlternative-Distros
     

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