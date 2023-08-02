Проект Asahi переводит свой дистрибутив для ARM-чипов Apple на Fedora Linux

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|2.8, Аноним (8), 22:28, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>АйБиЭм это сила внутренней и внешней разведки
Поправил вас.
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|1.2, Аноним (2), 22:03, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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А что линуксоиды никак не могут без создания ещё одного срaного дистрибутива? Это блин всего лишь очередная платформа. Для неё нужно всего несколько платформо-специфичных пакетов и пакеты собранные под нужную архитектуру. Все патчи должны быть в основном репозиории дистрибутива.
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|2.4, ivabus (ok), 22:08, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так по итогу федора и приняла несколько патчей и пакетов в основной реп. А по поводу "всего лишь" очередной платформы есть небольшое заблуждение, здесь нужно хорошенько помучаться с созданием загрузочного окружения. Да и это не совсем создание ещё одного дистрибутива
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|2.9, Skullnet (ok), 22:30, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты не понимаешь. Там целый карго-культ GNOME+Wayland фанатиков макодрочеров. Им нормальный дистрибутив по умолчанию не подходит.
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|2.26, Вася (??), 00:59, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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однажды один мальчик не дистрохопил целый месяц и него отвалися... чип
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|2.30, НяшМяш (ok), 02:15, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А теперь включаем мозг и понимаем, что патчи ещё экспериментальные и в разработке - за такое ни один не васянский дистрибутив впрягаться не станет. Плюс загрузочное окружение на маке немного отличается от обычных. Да и элементарно бюрократия и время договориться это всё принять, собрать, выпустить новый релиз установочных - в итоге и получается, что иногда проще форкнуть и самому сделать. Вот когда эти патчи уедут в апстрим ядро и всякую там месу - тогда это уже будет вопрос престижа дистрибутива это всё поддерживать.
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|1.7, Skullnet (ok), 22:28, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ах да. Этот чувак-Автор Asahi который кричал что иксы пора выкинуть со всеми хипстерскими штампами. Теперь он окончательно от-Redhat-ился. Подобное притягивается к подобному.
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|3.12, Skullnet (ok), 22:39, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> ну и в чем он неправ?
Написал целую статью, где враньё в каждой строчке. Если вкратце: "иксы не работают на современном железе... бла бла" и дальше стандартное обсирание. Я такой читаю этот бред на своём чуть ли не топовом пека с иксами и всеми ненавистной NVidia и ржу над очередным вейландовским высером. Железо у него на маках современное, лол.
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|4.13, Аноним (13), 22:41, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну да, на NVIDIA-то Wayland фиг запустишь, спасибо корпорастам.
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|5.14, Skullnet (ok), 22:46, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вот когда Wayland наконец-то поумнеет и научится без траблов запускать все иксовые приложения, вот тогда поговорим. А пока что там даже запись экрана толком не работает без Pipewire + DBus костыля. Десктопные фичи разработчики Wayland добавлять отказались = делай сам и лови фрагментацию в каждом DE. Эти ребята потом ещё Systemd прикрутят и получится замечательный Redhat вендоролок, как мы все любим!
Напоминаю, иксы уже годами работают на NVidia, а у Wayland-а не хватило 12 лет чтобы эту же поддержку сделать.
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|6.15, Аноним (10), 22:52, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> запись экрана толком не работает
Правильно, пусть каждая прога может записывать экран (содержимое окон принципиально других программ) и слать запись куда надо. Вот еще идея: tcpdump, который не требует рута. А вот еще идея: пусть любая программа может обращаться к памяти любой другой. А вот еще: пусть по умолчанию umask будет 000, а у всех файло-папок пермишн 777.
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|7.18, Skullnet (ok), 23:03, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Правильно, пусть каждая прога может записывать экран (содержимое окон принципиально других программ) и слать запись куда надо.
Что с этим не так?
> Вот еще идея: tcpdump, который не требует рута. А вот еще идея: пусть любая программа может обращаться к памяти любой другой
Эти действия выходят за рамки доступа пользователя, поэтому они либо требуют рута.
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|8.37, morphe (?), 02:40, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В идеальном мире всё ок, пользователь ставит к себе на комп только доверенные пр... текст свёрнут, показать
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|7.22, Аноньимъ (ok), 23:45, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>содержимое окон принципиально других программ
Что такое "принципиально другие программы"?
Чем они отличаются от обычных программ и других программ?
>пусть каждая прога может записывать экран
Ну нормально это решается добавлением прав на запись экрана, отдельного окна приложения, или окон всех приложений.
В вейланде есть такая система управления правами?
Не думаю что это вообще в юрисдикции вейланда должно быть...
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|8.32, morphe (?), 02:25, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В wayland композиторах есть специфичный протокол для xdg-portal, а уже xdg-porta... текст свёрнут, показать
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|6.31, morphe (?), 02:23, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> толком не работает без Pipewire + DBus костыля
Где ж это костыль? Pipewire работает с аудио/видео стримами, а потому ничего не мешает программам поддерживать все стримы через единое апи.
А dbus используют просто потому что в linux нет другого нормального IPC (unix стримы рабочие, но ну его нафиг чтобы каждый процесс свой стандартный протокол придумывал для типовых задач, dbus позволяет удобно всё согласовать, а если кому надо много данных гонять - то пусть уже стримы юзают).
Тем более что не обязательно работать через него. Видеострим перенаправляется в pipewire через xdg-portal, при желании то можно использовать внутренние протоколы wayland композитора для чтения картинки, однако это сильно больнее, поскольку не все композиторы имеют одинаковое апи (За его вызов отвечает xdg-portal), не все форматы картинок одинаковы (за преобразование отвечает pipewire), да и вообще, права же надо как-то получить (У xdg-portal есть диалог выдачи прав, а сам xdg-portal каким-то специфичным образом прописан в композиторе как имеющий право права запрашивать)
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|7.36, Skullnet (ok), 02:39, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Pipewire работает с аудио/видео стримами, а потому ничего не мешает программам поддерживать все стримы через единое апи.
А в иксах это всё не нужно, потому что в дисплейном сервере уже есть все фичи для записи экрана (xinerama, XSHM) и не нужен никакой сторонний софт.
> А dbus используют просто потому что в linux нет другого нормального IPC
В Xorg свой IPC и в Wayland тоже. Этот IPC связывает клиенты с вейландовским "композитором" (читай как "графический сервер"). D-Bus же используется для передачи дескрипторов (например на /dev/video). Так что сделать фичи для записи экрана без Pipewire вполне реально, но разработчики сие поделия просто не хотят.
> Тем более что не обязательно работать через него. Видеострим перенаправляется в pipewire через xdg-portal, при желании то можно использовать внутренние протоколы wayland композитора для чтения картинки, однако это сильно больнее, поскольку не все композиторы имеют одинаковое апи
xdg-portal не универсален и привязан к определённому DE (xdg-portal-gnome, xdg-portal-kde и так далее). В иксах этой проблемы нет - запись экрана будет работать в любом окружении. Даже запись фреймбуфера OpenGL/Vulkan приложений через LD_PRELOAD wrapper намного лучше, потому что эти вещи универсальные.
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|8.38, morphe (?), 02:44, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поэтому софту для поддержки и видеокамеры и записи экрана нужно поддерживать нес... текст свёрнут, показать
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|8.40, morphe (?), 02:55, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Реально, для этого даже протоколы есть, через которые и работает связка xdg-port... текст свёрнут, показать
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|6.34, morphe (?), 02:28, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Напоминаю, иксы уже годами работают на NVidia, а у Wayland-а не хватило 12 лет чтобы эту же поддержку сделать.
Так где ж тут беда Wayland. Wayland использует стандартный DMABUF.
Напоминаю, DMABUF уже годами работает на Radeon/Intel HD, а Nvidia не хватило 12 лет чтобы эту же поддержку сделать.
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|4.16, Аноним (10), 22:54, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Написал целую статью, где враньё в каждой строчке
Остановись, человек-разоблачение!
> и дальше стандартное обсирание
> Я такой читаю этот бред
Все по полочкам разложил! А главное — аргументированно! Продолжай усиливать накал разоблачений системдосников-вайландистов! Так победим!
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|1.11, дАнон (?), 22:35, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"в то время как Fedora Asahi будет заниматься поддержкой дистрибутива"
Комфорт так комфорт...
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|2.17, ivabus (ok), 22:56, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, комфорт. Люди которые реверсят маки и люди которые пилят Fedora Asahi Remix - разные люди.
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|1.19, Аноним (19), 23:20, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Напоминаю, что драйвера под Мак пишет психически больной человек с фамилией Розенцвейг. Подобные проекты притягивают фриков.
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|1.21, Аноньимъ (ok), 23:40, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>переход поможет команде Asahi Linux сфокусировать усилия на обратном инжиниринге оборудования, в то время как Fedora Asahi будет заниматься поддержкой дистрибутива
Или не будет. Или будет пока не надоест, а потом не будет.
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|1.62, Аноним (62), 04:17, 03/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так это что выходит если мне нра арч основаееые дистры я на M1 их не поставлю???
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