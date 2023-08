Проект Asahi переводит свой дистрибутив для ARM-чипов Apple на Fedora Linux

2.10 , Аноним ( 10 ), 22:34, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – ну и в чем он неправ?

3.12 , Skullnet ( ok ), 22:39, 02/08/2023
> ну и в чем он неправ?
Написал целую статью, где враньё в каждой строчке. Если вкратце: "иксы не работают на современном железе... бла бла" и дальше стандартное обсирание. Я такой читаю этот бред на своём чуть ли не топовом пека с иксами и всеми ненавистной NVidia и ржу над очередным вейландовским высером. Железо у него на маках современное, лол.

4.13 , Аноним ( 13 ), 22:41, 02/08/2023
Ну да, на NVIDIA-то Wayland фиг запустишь, спасибо корпорастам.

5.14 , Skullnet ( ok ), 22:46, 02/08/2023
Вот когда Wayland наконец-то поумнеет и научится без траблов запускать все иксовые приложения, вот тогда поговорим. А пока что там даже запись экрана толком не работает без Pipewire + DBus костыля. Десктопные фичи разработчики Wayland добавлять отказались = делай сам и лови фрагментацию в каждом DE. Эти ребята потом ещё Systemd прикрутят и получится замечательный Redhat вендоролок, как мы все любим! Напоминаю, иксы уже годами работают на NVidia, а у Wayland-а не хватило 12 лет чтобы эту же поддержку сделать.

6.15 , Аноним ( 10 ), 22:52, 02/08/2023
> запись экрана толком не работает
Правильно, пусть каждая прога может записывать экран (содержимое окон принципиально других программ) и слать запись куда надо. Вот еще идея: tcpdump, который не требует рута. А вот еще идея: пусть любая программа может обращаться к памяти любой другой. А вот еще: пусть по умолчанию umask будет 000, а у всех файло-папок пермишн 777.

7.18 , Skullnet ( ok ), 23:03, 02/08/2023
> Правильно, пусть каждая прога может записывать экран (содержимое окон принципиально других программ) и слать запись куда надо.
Что с этим не так?
> Вот еще идея: tcpdump, который не требует рута. А вот еще идея: пусть любая программа может обращаться к памяти любой другой
Эти действия выходят за рамки доступа пользователя, поэтому они либо требуют рута.

8.37 , morphe ( ? ), 02:40, 03/08/2023
В идеальном мире всё ок, пользователь ставит к себе на комп только доверенные пр...

9.65 , Skullnet ( ok ), 04:54, 03/08/2023
И в обычном мире точно так же Главная защита - это ставить приложения, которым ...

7.22 , Аноньимъ ( ok ), 23:45, 02/08/2023
>содержимое окон принципиально других программ
Что такое "принципиально другие программы"?

Чем они отличаются от обычных программ и других программ?
>пусть каждая прога может записывать экран
Ну нормально это решается добавлением прав на запись экрана, отдельного окна приложения, или окон всех приложений.

В вейланде есть такая система управления правами?

Не думаю что это вообще в юрисдикции вейланда должно быть...

8.32 , morphe ( ? ), 02:25, 03/08/2023
В wayland композиторах есть специфичный протокол для xdg-portal, а уже xdg-porta...

9.33 , Skullnet ( ok ), 02:28, 03/08/2023
И эти порталы нужно делать индивидуально для каждого DE ...

10.35 , morphe ( ? ), 02:35, 03/08/2023
Ну их уже сделали Тем более что не под каждый DE, а под каждый композитор Боле...

11.39 , morphe ( ? ), 02:52, 03/08/2023
В иксах это бы потребовало встраивания в композитор gtk qt, что существенно увел...

6.31 , morphe ( ? ), 02:23, 03/08/2023
> толком не работает без Pipewire + DBus костыля
Где ж это костыль? Pipewire работает с аудио/видео стримами, а потому ничего не мешает программам поддерживать все стримы через единое апи.

А dbus используют просто потому что в linux нет другого нормального IPC (unix стримы рабочие, но ну его нафиг чтобы каждый процесс свой стандартный протокол придумывал для типовых задач, dbus позволяет удобно всё согласовать, а если кому надо много данных гонять - то пусть уже стримы юзают). Тем более что не обязательно работать через него. Видеострим перенаправляется в pipewire через xdg-portal, при желании то можно использовать внутренние протоколы wayland композитора для чтения картинки, однако это сильно больнее, поскольку не все композиторы имеют одинаковое апи (За его вызов отвечает xdg-portal), не все форматы картинок одинаковы (за преобразование отвечает pipewire), да и вообще, права же надо как-то получить (У xdg-portal есть диалог выдачи прав, а сам xdg-portal каким-то специфичным образом прописан в композиторе как имеющий право права запрашивать)

7.36 , Skullnet ( ok ), 02:39, 03/08/2023
> Pipewire работает с аудио/видео стримами, а потому ничего не мешает программам поддерживать все стримы через единое апи.
А в иксах это всё не нужно, потому что в дисплейном сервере уже есть все фичи для записи экрана (xinerama, XSHM) и не нужен никакой сторонний софт.
> А dbus используют просто потому что в linux нет другого нормального IPC
В Xorg свой IPC и в Wayland тоже. Этот IPC связывает клиенты с вейландовским "композитором" (читай как "графический сервер"). D-Bus же используется для передачи дескрипторов (например на /dev/video). Так что сделать фичи для записи экрана без Pipewire вполне реально, но разработчики сие поделия просто не хотят.
> Тем более что не обязательно работать через него. Видеострим перенаправляется в pipewire через xdg-portal, при желании то можно использовать внутренние протоколы wayland композитора для чтения картинки, однако это сильно больнее, поскольку не все композиторы имеют одинаковое апи
xdg-portal не универсален и привязан к определённому DE (xdg-portal-gnome, xdg-portal-kde и так далее). В иксах этой проблемы нет - запись экрана будет работать в любом окружении. Даже запись фреймбуфера OpenGL/Vulkan приложений через LD_PRELOAD wrapper намного лучше, потому что эти вещи универсальные.

8.38 , morphe ( ? ), 02:44, 03/08/2023
Поэтому софту для поддержки и видеокамеры и записи экрана нужно поддерживать нес...

9.41 , Skullnet ( ok ), 03:07, 03/08/2023
И это нормально Запись с физического уйстройства и запись экрана это разные вещ...

10.43 , morphe ( ? ), 03:18, 03/08/2023
Но ведь это не правда, DE и композитор это чаще разные вещи В kde это kwin комп...

11.46 , Skullnet ( ok ), 03:32, 03/08/2023
Это всё оконные менеджеры композитор, но бывают оконные менеджеры без фич комп...

12.56 , morphe ( ? ), 03:53, 03/08/2023
Нет у wayland такого ограничения, это протокол В этом протоколе нет стандартног...

10.44 , morphe ( ? ), 03:28, 03/08/2023
Почему нет то, какая разница Это всё изображения в разных форматах Да, есть нь...

11.52 , Skullnet ( ok ), 03:47, 03/08/2023
Сказали разработчики Systemd, положив на Unix философию огромный болт Это класс...

12.60 , morphe ( ? ), 04:02, 03/08/2023
Так будто это новая тенденция, gstreamer уже много лет в linux применяется, прос...

13.61 , morphe ( ? ), 04:08, 03/08/2023
Опять же такое предположение у тебя будто wayland композитор должен картинкой ра...

8.40 , morphe ( ? ), 02:55, 03/08/2023
Реально, для этого даже протоколы есть, через которые и работает связка xdg-port...

6.34 , morphe ( ? ), 02:28, 03/08/2023
> Напоминаю, иксы уже годами работают на NVidia, а у Wayland-а не хватило 12 лет чтобы эту же поддержку сделать.
Так где ж тут беда Wayland. Wayland использует стандартный DMABUF.

Напоминаю, DMABUF уже годами работает на Radeon/Intel HD, а Nvidia не хватило 12 лет чтобы эту же поддержку сделать.

4.16 , Аноним ( 10 ), 22:54, 02/08/2023
> Написал целую статью, где враньё в каждой строчке
Остановись, человек-разоблачение!
> и дальше стандартное обсирание

> Я такой читаю этот бред
Все по полочкам разложил! А главное — аргументированно! Продолжай усиливать накал разоблачений системдосников-вайландистов! Так победим!