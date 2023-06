В Asahi Linux, дистрибутиве для ARM-чипов Apple, появилась поддержка OpenGL 3.1

2.3 , leap42 ( ok ), 09:18, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – При всей нелюбви к Эппл скажу однозначно: m1/m2 - произведение искусства. Производительность этих чипов сопоставима с уровнем настольных i5/i7 но с TDP сопоставимым или ниже i5/i7 для ультрабуков. Ну и традиционно приличные тач-пад и экран делают покупку их ноута не самым плохим выбором. Особенно если посмотреть ценник топовых Dell/HP, которые порой дороже, но медленнее! Что всегда отваживало от гей-буков, так это невозможность поставить и нормально пользоваться Linux на большинстве не устаревших моделей. А тут как раз чинят. Кароч нужно!

3.4 , Аноним ( 4 ), 09:19, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ага, железо норм. Софт отвратный.

3.5 , soarin ( ok ), 09:23, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чёлку бы не ставили.

3.6 , Аноним ( 6 ), 09:23, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > сопоставима с уровнем настольных i5/i7 Не впечатлило. Эпл никогда не сможет конкурировать с флагманами интела и амд. Просто потому, что эпл самоизолировалась от общемировой тусовки. Не, я уверен, что в какой-нибудь столовой в КНДР можно вкусно и сытно поесть, но во всем остальном мире тебя накормят не хуже, а во многих местах — гораздо лучше.

4.7 , soarin ( ok ), 09:27, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А в чём изоляция?