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В Asahi Linux, дистрибутиве для ARM-чипов Apple, появилась поддержка OpenGL 3.1

07.06.2023 08:46

Разработчики проекта Asahi, нацеленного на портирование Linux для работы на компьютерах Mac, оснащённых ARM-чипами, разработанными компанией Apple, подготовили июньское обновление дистрибутива (560 МБ и 3.5 ГБ) и опубликовали отчёт о реализации в дистрибутиве поддержки OpenGL 3.1. Asahi Linux базируется на пакетной базе Arch Linux, включает традиционный набор программ и поставляется с рабочим столом KDE Plasma. Дистрибутив построен с использованием штатных репозиториев Arch Linux, а все специфичные изменения, такие как ядро, инсталлятор, загрузчик, вспомогательные скрипты и настройки окружения, вынесены в отдельный репозиторий.

Для поддержки GPU AGX чипов Apple M1 и M2 развивается два драйвера, работающих в сопряжении друг с другом: DRM-драйвер (Direct Rendering Manager) drm-asahi для ядра Linux, написанный на языке Rust, и драйвер asahi для Mesa, написанный на языке Си. Работающий на уровне ядра драйвер изначально развивается с учётом будущей поддержки API Vulkan, а программный интерфейс для взаимодействия с пространством пользователя спроектирован с оглядкой на UAPI, предоставляемый новым драйвером Intel Xe. Так как в чипах Apple M1/M2 применяется собственный GPU, выполняющий закрытую прошивку и использующий достаточно сложные совместно используемые структуры данных, при разработке независимых драйверов применяется обратный инжиниринг драйверов из macOS.

Mesa-драйвер обеспечивает поддержку OpenGL в пространстве пользователя и теперь успешно проходит тесты совместимости с OpenGL ES 3.0 и OpenGL 3.1 (в декабре поддерживались OpenGL ES 2.0 и OpenGL 2.1), что расширило спектр игр и программ для работы с графикой, которые можно запускать в окружении Asahi Linux. В ближайшее время также планируется завершить работу по обеспечению поддержки OpenGL ES 3.1 и вычислительных шейдеров. Конечной целью проекта, которая позволит реализовать возможность запуска современных игр, является создание драйвера для графического API Vulkan, в котором планируют задействовать часть уже протестированного типового кода, используемого в драйверах для OpenGL.

  1. Главная ссылка к новости (https://asahilinux.org/2023/06...)
  2. OpenNews: Для рецензирования предложен Linux-драйвер для GPU Apple AGX, написанный на Rust
  3. OpenNews: Релиз Mesa 23.1, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  4. OpenNews: Компания Apple опубликовала код ядра и системных компонентов macOS 13.1
  5. OpenNews: В Linux-окружении для Apple M2 продемонстрирована работа KDE и GNOME с поддержкой GPU-ускорения
  6. OpenNews: Linux-драйвер для GPU чипов Apple M1 прошёл 99% тестов совместимости с OpenGL ES 2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59257-asahi
Ключевые слова: asahi, apple
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:52, 07/06/2023 [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем это надо?
     
     
  • 2.3, leap42 (ok), 09:18, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При всей нелюбви к Эппл скажу однозначно: m1/m2 - произведение искусства. Производительность этих чипов сопоставима с уровнем настольных i5/i7 но с TDP сопоставимым или ниже i5/i7 для ультрабуков. Ну и традиционно приличные тач-пад и экран делают покупку их ноута не самым плохим выбором. Особенно если посмотреть ценник топовых Dell/HP, которые порой дороже, но медленнее! Что всегда отваживало от гей-буков, так это невозможность поставить и нормально пользоваться Linux на большинстве не устаревших моделей. А тут как раз чинят. Кароч нужно!
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 09:19, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, железо норм. Софт отвратный.
     
  • 3.5, soarin (ok), 09:23, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чёлку бы не ставили.
     
  • 3.6, Аноним (6), 09:23, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > сопоставима с уровнем настольных i5/i7

    Не впечатлило. Эпл никогда не сможет конкурировать с флагманами интела и амд. Просто потому, что эпл самоизолировалась от общемировой тусовки. Не, я уверен, что в какой-нибудь столовой в КНДР можно вкусно и сытно поесть, но во всем остальном мире тебя накормят не хуже, а во многих местах — гораздо лучше.

     
     
  • 4.7, soarin (ok), 09:27, 07/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чём изоляция?
     

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