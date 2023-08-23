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Открытый драйвер Asahi для чипов Apple M1 и M2 сертифицирован на совместимость с OpenGL ES 3.1

23.08.2023 12:35

Консорциум Khronos, занимающийся разработкой графических стандартов, признал полную совместимость открытого драйвера Asahi для GPU AGX, поставляемого в чипах Apple M1 и M2, со спецификацией OpenGL ES 3.1. Драйвер успешно прошёл все тесты из набора CTS (Kronos Conformance Test Suite) и включён в список сертифицированных драйверов.

Проверка была выполнена на устройствах Apple M1, M1 Pro/Max/Ultra, M2 и M2 Pro/Max в окружении с дистрибутивом Asahi Linux Fedora Remix, Mesa 23.2.0-devel (git-65eae45514) и X.Org X Server (X11_EGL). Созданные в ходе подготовки к сертификации исправления и улучшения уже перенесены в Mesa и войдут в состав выпуска 23.2. Кроме драйвера Asahi для Mesa, в работе задействован DRM-драйвер drm-asahi (Direct Rendering Manager) для ядра Linux, написанный на языке Rust (драйвер для Mesa написан на Си). Компоненты, необходимые для полноценного использования OpenGL ES 3.1 на устройствах с чипами Apple M1 и M2, уже включены в дистрибутив Asahi Linux как в новые сборки на базе Fedora Linux, так и в репозиторий для старых сборок на базе Arch Linux.

В чипах Apple M1 и M3 применяется собственный GPU, спроектированный в Apple, выполняющий закрытую прошивку и использующий достаточно сложные совместно используемые структуры данных. Так как техническая документация на GPU Apple отсутствует, при разработке независимых драйверов применяется обратный инжиниринг драйверов из macOS. Примечательно, что оригинальные проприетарные драйверы Apple для чипов M1 и M2 не включены в список сертифицированных в Khronos драйверов и открытый драйвер прошёл сертификацию первым. Получение сертификата даёт возможность официально заявлять о совместимости с графическими стандартами и использовать связанные с ними торговые марки Khronos.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Проект Asahi переводит свой дистрибутив для ARM-чипов Apple на Fedora Linux
  3. OpenNews: В Asahi Linux, дистрибутиве для ARM-чипов Apple, появилась поддержка OpenGL 3.1
  4. OpenNews: Для рецензирования предложен Linux-драйвер для GPU Apple AGX, написанный на Rust
  5. OpenNews: Linux-драйвер для GPU чипов Apple M1 прошёл 99% тестов совместимости с OpenGL ES 2
  6. OpenNews: Представлен ANARI 1.0, открытый стандарт для движков 3D-рендеринга
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59648-khronos
Ключевые слова: khronos, apple, mesa, driver, asahi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:04, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ничосе. Не просто работающий, а еще и сертифицированный драйвер на расте.
    А тут ыксперды писали, что на расте невозможно написать драйвер.
    Кому ж верить? Им или Khronos'у?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:08, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    экспертам, в сертифицированный драйверах полно ошибок
     
     
  • 3.14, Аноним (1), 14:15, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну так в ядре линукса тоже полно ошибок (списибо дидам и дыряшке)
    но им все равно пользуются
     
  • 2.3, Карлос Сношайтилис (ok), 13:12, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Без паники, ща ыкперды найдут там  строки с unsafe, скажут что это не настоящий драйвер, так и на С писать можно.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 15:14, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.н. эксперты местные, судя по их вскукарекам, имеют предел возможностей в виде хеллоуворлдов на пять строк, но зато на всех языках)
     
  • 2.4, _kp (ok), 13:13, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Успокойтесь, писать на Rust так же тяжело, как и было.
    А вот с переписанием на Rust, как обычно, всё стабильно. Если есть готовое, то оно переписуемо.
    Сказано же, сделали на основе драйверов из macOS. ;)
     
     
  • 3.7, НяшМяш (ok), 13:17, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Опеннет как всегда доставляет. У кекспертов "обратный инжиниринг" значит "сделали на основе".
     
     
  • 4.8, Жижа (?), 13:21, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эпол исходники в личку закинул
     
     
  • 5.9, Аноним (1), 13:41, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ахахаха! пощади человек-петросян
    любой кто хоть чуть-чуть работал с яблоком знает что они удавятся, но ничем не поделяться
    а может еще и в суд подадут по дмца и прочим законам

    наверное дух Жобса приходит к совету деректоров и пугает их тем что будет приходить чаще

     
  • 2.11, Kuromi (ok), 13:53, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут слово "сертифицированный" означает лишь что "прошел тесты и это признано", а не то что "старейшины из шаольинского храма программирования проверили каждую строчку кода и дали высочайшее разрешение на его использование".
     
     
  • 3.13, Анонин (?), 14:12, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так "прошел тесты" какбэ и означает что работает.

    > "старейшины из шаольинского храма программирования проверили каждую строчку кода и дали высочайшее разрешение на его использование".

    А для других драйверов разве такое есть? Или если Торвальдс сказал "мерджите", то это оно?

     
  • 2.22, Аноним (22), 15:00, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ничосе. Не просто работающий, а еще и сертифицированный драйвер на расте.

    на расте только малая часть драйвера в ядре и опять просто обертка над сишными ядерными ф-ми DRM с вкраплениями апаратных особенностей конкретного GPU. Основная часть драйвера в юзерспейс - это Mesa целиком на С, так что растовик как всегда - играл и не угадал ни одной буквы.

     
     
  • 3.23, Анонимусс (?), 15:09, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так кловер тоже переписали. Так, потихоньку, понемножку и вся меса перепишется))
     

  • 1.6, Карлос Сношайтилис (ok), 13:15, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Написать такой драйвер – подвиг, с учётом какая у Эппл программно-аппаратная хтонь в графической системе
     
     
  • 2.12, Kuromi (ok), 13:56, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У Эппла хтонь во всем нынче. Их новые ноутбуки настолько прикольны, что умирают (полностью) в случае смерти распаянного SSD так как контроллеры хранят прошивку на этом же самом SSD. Замена практически невозможна, одноразовый продукт.
     
     
  • 3.15, Аноним (1), 14:17, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хм... разве ссдшки уже не перепаиваются?
    раньше вроде делали
     
     
  • 4.17, Аноним (24), 14:38, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если в двух словах, там секюрность уровня параноика. Перепаять то перепаяешь, только не заработает.
     
  • 3.19, Аноним (24), 14:39, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в случае смерти распаянного SSD

    Что-то таких случаев в порядке статистической погрешности.

     

  • 1.16, Аноним (24), 14:36, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > OpenGL ES

    А без ES?

     
  • 1.20, Аноним (24), 14:41, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В принципе это неплохо. Сейчас на б\у первые модели на M1 начиная от 300 баксов (это для тех кто визжит о дороговизне).
     
  • 1.21, AntonAlekseevich (ok), 14:49, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Знаете. Можно это отметить.
     

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