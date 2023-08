Открытый драйвер Asahi для чипов Apple M1 и M2 сертифицирован на совместимость с OpenGL ES 3.1

2.2 , Аноним ( 2 ), 13:08, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – экспертам, в сертифицированный драйверах полно ошибок

3.14 , Аноним ( 1 ), 14:15, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ну так в ядре линукса тоже полно ошибок (списибо дидам и дыряшке)

но им все равно пользуются

2.3 , Карлос Сношайтилис ( ok ), 13:12, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Без паники, ща ыкперды найдут там строки с unsafe, скажут что это не настоящий драйвер, так и на С писать можно.

3.24 , Аноним ( 24 ), 15:14, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Т.н. эксперты местные, судя по их вскукарекам, имеют предел возможностей в виде хеллоуворлдов на пять строк, но зато на всех языках)

2.4 , _kp ( ok ), 13:13, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Успокойтесь, писать на Rust так же тяжело, как и было.

А вот с переписанием на Rust, как обычно, всё стабильно. Если есть готовое, то оно переписуемо.

Сказано же, сделали на основе драйверов из macOS. ;)

3.7 , НяшМяш ( ok ), 13:17, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Опеннет как всегда доставляет. У кекспертов "обратный инжиниринг" значит "сделали на основе".

4.8 , Жижа ( ? ), 13:21, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эпол исходники в личку закинул

5.9 , Аноним ( 1 ), 13:41, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ахахаха! пощади человек-петросян

любой кто хоть чуть-чуть работал с яблоком знает что они удавятся, но ничем не поделяться

а может еще и в суд подадут по дмца и прочим законам наверное дух Жобса приходит к совету деректоров и пугает их тем что будет приходить чаще

2.11 , Kuromi ( ok ), 13:53, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тут слово "сертифицированный" означает лишь что "прошел тесты и это признано", а не то что "старейшины из шаольинского храма программирования проверили каждую строчку кода и дали высочайшее разрешение на его использование".

3.13 , Анонин ( ? ), 14:12, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так "прошел тесты" какбэ и означает что работает. > "старейшины из шаольинского храма программирования проверили каждую строчку кода и дали высочайшее разрешение на его использование". А для других драйверов разве такое есть? Или если Торвальдс сказал "мерджите", то это оно?

2.22 , Аноним ( 22 ), 15:00, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ничосе. Не просто работающий, а еще и сертифицированный драйвер на расте. на расте только малая часть драйвера в ядре и опять просто обертка над сишными ядерными ф-ми DRM с вкраплениями апаратных особенностей конкретного GPU. Основная часть драйвера в юзерспейс - это Mesa целиком на С, так что растовик как всегда - играл и не угадал ни одной буквы.

3.23 , Анонимусс ( ? ), 15:09, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так кловер тоже переписали. Так, потихоньку, понемножку и вся меса перепишется))