Открытый драйвер Asahi для чипов Apple M1 и M2 сертифицирован на совместимость с OpenGL ES 3.1

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|1.1, Аноним (1), 13:04, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ничосе. Не просто работающий, а еще и сертифицированный драйвер на расте.
А тут ыксперды писали, что на расте невозможно написать драйвер.
Кому ж верить? Им или Khronos'у?
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|3.14, Аноним (1), 14:15, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну так в ядре линукса тоже полно ошибок (списибо дидам и дыряшке)
но им все равно пользуются
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|2.3, Карлос Сношайтилис (ok), 13:12, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Без паники, ща ыкперды найдут там строки с unsafe, скажут что это не настоящий драйвер, так и на С писать можно.
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|3.24, Аноним (24), 15:14, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Т.н. эксперты местные, судя по их вскукарекам, имеют предел возможностей в виде хеллоуворлдов на пять строк, но зато на всех языках)
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|2.4, _kp (ok), 13:13, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Успокойтесь, писать на Rust так же тяжело, как и было.
А вот с переписанием на Rust, как обычно, всё стабильно. Если есть готовое, то оно переписуемо.
Сказано же, сделали на основе драйверов из macOS. ;)
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|3.7, НяшМяш (ok), 13:17, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Опеннет как всегда доставляет. У кекспертов "обратный инжиниринг" значит "сделали на основе".
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|5.9, Аноним (1), 13:41, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ахахаха! пощади человек-петросян
любой кто хоть чуть-чуть работал с яблоком знает что они удавятся, но ничем не поделяться
а может еще и в суд подадут по дмца и прочим законам
наверное дух Жобса приходит к совету деректоров и пугает их тем что будет приходить чаще
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|2.11, Kuromi (ok), 13:53, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут слово "сертифицированный" означает лишь что "прошел тесты и это признано", а не то что "старейшины из шаольинского храма программирования проверили каждую строчку кода и дали высочайшее разрешение на его использование".
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|3.13, Анонин (?), 14:12, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так "прошел тесты" какбэ и означает что работает.
> "старейшины из шаольинского храма программирования проверили каждую строчку кода и дали высочайшее разрешение на его использование".
А для других драйверов разве такое есть? Или если Торвальдс сказал "мерджите", то это оно?
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|2.22, Аноним (22), 15:00, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ничосе. Не просто работающий, а еще и сертифицированный драйвер на расте.
на расте только малая часть драйвера в ядре и опять просто обертка над сишными ядерными ф-ми DRM с вкраплениями апаратных особенностей конкретного GPU. Основная часть драйвера в юзерспейс - это Mesa целиком на С, так что растовик как всегда - играл и не угадал ни одной буквы.
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|3.23, Анонимусс (?), 15:09, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так кловер тоже переписали. Так, потихоньку, понемножку и вся меса перепишется))
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|2.12, Kuromi (ok), 13:56, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У Эппла хтонь во всем нынче. Их новые ноутбуки настолько прикольны, что умирают (полностью) в случае смерти распаянного SSD так как контроллеры хранят прошивку на этом же самом SSD. Замена практически невозможна, одноразовый продукт.
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|4.17, Аноним (24), 14:38, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если в двух словах, там секюрность уровня параноика. Перепаять то перепаяешь, только не заработает.
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|3.19, Аноним (24), 14:39, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в случае смерти распаянного SSD
Что-то таких случаев в порядке статистической погрешности.
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|1.20, Аноним (24), 14:41, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В принципе это неплохо. Сейчас на б\у первые модели на M1 начиная от 300 баксов (это для тех кто визжит о дороговизне).
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