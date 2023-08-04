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Представлен ANARI 1.0, открытый стандарт для движков 3D-рендеринга

04.08.2023 07:58

Консорциум Khronos, занимающийся разработкой графических стандартов, опубликовал стандарт ANARI 1.0 (Analytic Rendering Interface), определяющий API для кросс-платформенных движков рендеринга и нацеленный на унификацию программных интерфейсов для визуализации данных. Реализации движков рендеринга с поддержкой стандарта ANARI уже подготовлены компаниями AMD (RadeonProRenderANARI), Intel (anari-ospray) и NVIDIA VisRTX). Также опубликованы: открытый SDK для разработки приложений, дополнение с поддержкой ANARI для пакета Blender и генератор сцен в формате USD. Поддержка ANARI интегрирована в открытые пакеты визуализации VMD, VTK/ParaView и VisIt.

Предполагается, что новая спецификация значительно упростит разработку приложений, выполняющих визуализацию научных данных. ANARI предоставляет готовую высокоуровневую функциональность для построения 3D-сцен в памяти, позволяющую обойтись без написания низкоуровневого кода для работы с графикой. Приложения, поддерживающие ANARI, могут работать с любыми движками рендеринга, предоставляющими данный API. Спецификация разработана в соответствии с принципами построения открытых стандартов и учитывает пожелания сообщества (например, в ответ на предложения из сообщества добавлена поддержка формата glTF для использования материалов на основе физически корректного рендеринга).

ANARI предоставляет Си-API (C99) с обвязками для безопасной работы с типами в коде на C++, позволяющими создавать в памяти иерархические деревья объектов для полного представления 3D-сцены, трёхмерной геометрии поверхности и объёмных данных. Предоставляются такие возможности, как поддержка дополнений для расширения функциональности движков рендеринга, получение информации об обновлении сцены в асинхронном режиме, эффективная работа с массами в режиме zero-copy (без выделения дополнительной памяти, используя только изначально предоставленный буфер), средства для визуализации в интерактивном режиме.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.khronos.org/news/p...)
  2. OpenNews: Facebook открыл код графической библиотеки IGL
  3. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.3
  4. OpenNews: Khronos представил новый графический API Vulkan, идущий на смену OpenGL
  5. OpenNews: Фонд Khronos создаёт рабочую группу по развитию открытых стандартов 3D-коммерции
  6. OpenNews: Khronos предоставил возможность бесплатной сертификации открытых драйверов
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59553-khronos
Ключевые слова: khronos, api, anari, render
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:51, 04/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    а чем предыдущие кросплатформенные апи для рендеринга не устраивали? если нужны фичи именно для определенных задач, почему не сделать библиотеку под уже существующие апи? помогите понять гениев инженерной мысли
     
     
  • 2.2, Минона (ok), 08:58, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня 2 варианта:
    1. старые API устарели.
    2. NIH-синдром.
     
  • 2.6, ПомидорИзДолины (?), 09:39, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это реинкарнация OpenGL v1.0

    Позволяет рисовать кубики и сферы без заморочек с шейдерами.

     
  • 2.20, Атон (?), 10:44, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Microsoft создала ресурс VERSION INFO, исключающий DLL Hell. Но другая группа в Microsoft нашла в нем _фатальный_ _недостаток_ – его писали не они!

     
  • 2.23, EuPhobos (ok), 11:06, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В мире 15 разных стандартов.
    Уже так много разных стандартов, нужно придумать такой стандарт, который объеденит все сразу!
    ...
    В мире уже 16 разных стандартов..
     

  • 1.3, ИмяХ (?), 09:06, 04/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>предоставляет Си-API

    Правильный выбор! Не раст, не фортран, не плюсы, не пайтон, а уютная ламповая cишечка

     
     
  • 2.7, Пряник (?), 09:42, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    И уютные ламповые утечка, сегфолт, переполнение буфера, чтение кривых данных. А ещё в Си есть goto.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 09:46, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А в расте время жизни указателей, которые ты никогда не отследишь. И ничего не напишешь.
     
  • 3.12, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 10:12, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >А ещё в Си есть goto

    И это прекрасно. А готофобы пусть боятся.

     
     
  • 4.15, InuYasha (??), 10:20, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +1. Самый лютый gotoфоб - это GCC. :-|
     
  • 3.29, 12yoexpert (ok), 12:39, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ещё в Си есть goto

    это смущает, пока ты школьник, тебя там ещё учат на ноль не делить

     
  • 2.17, topin89 (ok), 10:21, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это C _API_. Его можно организовать хоть на фортране. И это единственный вменяемый выбор для разработки под все остальные языки.

    Код всех трёх реализаций написан на плюсах, для нвидии ещё и с нотками CUDA.

     

  • 1.4, Карлос Сношайтилис (ok), 09:25, 04/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > предоставляет Си-API с обвязками для безопасной работы с типами

    Слово "безопасной" означает что количество ошибок use-after-free, buffer overflow и пр. не должно быть слишком большим.

     
  • 1.5, Аноним (5), 09:25, 04/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    https://xkcd.ru/i/927_v4.png
     
     
  • 2.8, Аноним (9), 09:45, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зашел в комменты посмотреть эту картинку.
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:04, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какие ещё <b>стандарты</b> для 3D движков вы знаете?
     
  • 2.14, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 10:18, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно потому и нужны обязательные государственные стандарты на некоторые вещи. Всякие внешние блоки питания и зарядники должны быть стандартизированы. В конце концов электросеть же для них выдаёт стандартный ток, а не какой попало.
     
     
  • 3.21, Аноним (-), 10:45, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Именно потому и нужны обязательные государственные стандарты на некоторые вещи. Всякие
    > внешние блоки питания и зарядники должны быть стандартизированы. В конце концов
    > электросеть же для них выдаёт стандартный ток, а не какой попало.

    ....и на память об успехах стандартизаторов они вынуждены жрать что-то в духе 85-265V @ 47..63Hz, а раз пошла такая пьянка то и постоянку в разумных пределах обычно не откажутся. И еще полдюжины вилок, более-менее общеупотребительных. Извините, но вы даже питальник из соседнего китая с его вилкой так сразу в свою розетку не включите.

     
  • 2.26, Аноним (26), 12:28, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько можно эту хрень постить?
     

  • 1.11, Anonimowitch (ok), 10:11, 04/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > в формате USD

    Нет чтоб в BTC

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:05, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как не грустно признавать, но выбор правильный. Мир очень неохотно переходит на формат BTC несмотря на все его преимущества перед форматом USD.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 12:04, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Биткоин не станет популярным, пока у него настолько плавающий курс.
     
     
  • 4.28, Аноним (-), 12:36, 04/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:13, 04/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура, товарищи! Осталось теперь заменить WebGPU на это, и тем самым решить проблему вредоносности API WebGPU и WebGL.
     
     
  • 2.16, Анонус (?), 10:20, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Еще можно tcp заменить на http. Или libc на libvlc. Эффект будет такой же ослепительный.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 11:29, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    TCP не даёт сайтам возможности инжектировать Ethernet-кадры в локальную сеть. Так что твоя аналогия неверна.
     

  • 1.18, InuYasha (??), 10:21, 04/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично! А теперь берём весь написанный за 30 лет софт и переписываем под этот стандарт.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:43, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И все заняты и никто не митингует, требуя колбасу себе..
     
  • 2.27, Аноним (26), 12:30, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Rust? На Mojo!
     

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