Представлен ANARI 1.0, открытый стандарт для движков 3D-рендеринга

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|1.1, Аноним (1), 08:51, 04/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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а чем предыдущие кросплатформенные апи для рендеринга не устраивали? если нужны фичи именно для определенных задач, почему не сделать библиотеку под уже существующие апи? помогите понять гениев инженерной мысли
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|2.2, Минона (ok), 08:58, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня 2 варианта:
1. старые API устарели.
2. NIH-синдром.
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|2.20, Атон (?), 10:44, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Microsoft создала ресурс VERSION INFO, исключающий DLL Hell. Но другая группа в Microsoft нашла в нем _фатальный_ _недостаток_ – его писали не они!
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|2.23, EuPhobos (ok), 11:06, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В мире 15 разных стандартов.
Уже так много разных стандартов, нужно придумать такой стандарт, который объеденит все сразу!
...
В мире уже 16 разных стандартов..
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|1.3, ИмяХ (?), 09:06, 04/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>предоставляет Си-API
Правильный выбор! Не раст, не фортран, не плюсы, не пайтон, а уютная ламповая cишечка
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|2.7, Пряник (?), 09:42, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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И уютные ламповые утечка, сегфолт, переполнение буфера, чтение кривых данных. А ещё в Си есть goto.
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|3.9, Аноним (9), 09:46, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А в расте время жизни указателей, которые ты никогда не отследишь. И ничего не напишешь.
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|3.29, 12yoexpert (ok), 12:39, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А ещё в Си есть goto
это смущает, пока ты школьник, тебя там ещё учат на ноль не делить
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|2.17, topin89 (ok), 10:21, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это C _API_. Его можно организовать хоть на фортране. И это единственный вменяемый выбор для разработки под все остальные языки.
Код всех трёх реализаций написан на плюсах, для нвидии ещё и с нотками CUDA.
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|1.4, Карлос Сношайтилис (ok), 09:25, 04/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> предоставляет Си-API с обвязками для безопасной работы с типами
Слово "безопасной" означает что количество ошибок use-after-free, buffer overflow и пр. не должно быть слишком большим.
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|2.14, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 10:18, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Именно потому и нужны обязательные государственные стандарты на некоторые вещи. Всякие внешние блоки питания и зарядники должны быть стандартизированы. В конце концов электросеть же для них выдаёт стандартный ток, а не какой попало.
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|3.21, Аноним (-), 10:45, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Именно потому и нужны обязательные государственные стандарты на некоторые вещи. Всякие
> внешние блоки питания и зарядники должны быть стандартизированы. В конце концов
> электросеть же для них выдаёт стандартный ток, а не какой попало.
....и на память об успехах стандартизаторов они вынуждены жрать что-то в духе 85-265V @ 47..63Hz, а раз пошла такая пьянка то и постоянку в разумных пределах обычно не откажутся. И еще полдюжины вилок, более-менее общеупотребительных. Извините, но вы даже питальник из соседнего китая с его вилкой так сразу в свою розетку не включите.
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|2.22, Аноним (22), 11:05, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как не грустно признавать, но выбор правильный. Мир очень неохотно переходит на формат BTC несмотря на все его преимущества перед форматом USD.
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|3.25, Аноним (25), 12:04, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Биткоин не станет популярным, пока у него настолько плавающий курс.
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|1.13, Аноним (13), 10:13, 04/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ура, товарищи! Осталось теперь заменить WebGPU на это, и тем самым решить проблему вредоносности API WebGPU и WebGL.
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|2.16, Анонус (?), 10:20, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Еще можно tcp заменить на http. Или libc на libvlc. Эффект будет такой же ослепительный.
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|3.24, Аноним (24), 11:29, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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TCP не даёт сайтам возможности инжектировать Ethernet-кадры в локальную сеть. Так что твоя аналогия неверна.
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|1.18, InuYasha (??), 10:21, 04/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отлично! А теперь берём весь написанный за 30 лет софт и переписываем под этот стандарт.
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