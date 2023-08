Представлен ANARI 1.0, открытый стандарт для движков 3D-рендеринга

2.7 , Пряник ( ? ), 09:42, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – И уютные ламповые утечка, сегфолт, переполнение буфера, чтение кривых данных. А ещё в Си есть goto.

3.9 , Аноним ( 9 ), 09:46, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – А в расте время жизни указателей, которые ты никогда не отследишь. И ничего не напишешь.

3.12 , Тот_Самый_Анонимус_ ( ? ), 10:12, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >А ещё в Си есть goto И это прекрасно. А готофобы пусть боятся.

4.15 , InuYasha ( ?? ), 10:20, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – +1. Самый лютый gotoфоб - это GCC. :-|

3.29 , 12yoexpert ( ok ), 12:39, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А ещё в Си есть goto это смущает, пока ты школьник, тебя там ещё учат на ноль не делить

2.17 , topin89 ( ok ), 10:21, 04/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Это C _API_. Его можно организовать хоть на фортране. И это единственный вменяемый выбор для разработки под все остальные языки. Код всех трёх реализаций написан на плюсах, для нвидии ещё и с нотками CUDA.