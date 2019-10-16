Khronos предоставил возможность бесплатной сертификации открытых драйверов

Консорциум Khronos, занимающийся разработкой графических стандартов, предоставил разработчикам открытых графических драйверов возможность проведения сертификации своих реализаций на предмет соответствия требованиям стандартов OpenGL, OpenGL ES, OpenCL и Vulkan, без выплаты отчислений и без необходимости присоединения к консорциуму в качестве участника. Заявки принимаются как для аппаратных открытых драйверов, так и для полностью программных реализаций, развиваемых под эгидой X.Org Foundation.

После проверки соответствия драйверы будут добавлены в список продуктов, официально совместимых с развиваемыми в Khronos спецификациями. Ранее сертификация открытых графических драйверов производилась по инициативе отдельных компаний (например, свой Mesa-драйвер сертифицировал Intel), а независимые разработчики были лишены данной возможности. Получение сертификата позволяет официально заявлять о совместимости с графическими стандартами и использовать связанные с ними торговые марки Khronos.



