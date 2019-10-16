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Khronos предоставил возможность бесплатной сертификации открытых драйверов

16.10.2019 09:23

Консорциум Khronos, занимающийся разработкой графических стандартов, предоставил разработчикам открытых графических драйверов возможность проведения сертификации своих реализаций на предмет соответствия требованиям стандартов OpenGL, OpenGL ES, OpenCL и Vulkan, без выплаты отчислений и без необходимости присоединения к консорциуму в качестве участника. Заявки принимаются как для аппаратных открытых драйверов, так и для полностью программных реализаций, развиваемых под эгидой X.Org Foundation.

После проверки соответствия драйверы будут добавлены в список продуктов, официально совместимых с развиваемыми в Khronos спецификациями. Ранее сертификация открытых графических драйверов производилась по инициативе отдельных компаний (например, свой Mesa-драйвер сертифицировал Intel), а независимые разработчики были лишены данной возможности. Получение сертификата позволяет официально заявлять о совместимости с графическими стандартами и использовать связанные с ними торговые марки Khronos.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.x.org/archives/m...)
  2. OpenNews: Выпуск Mesa 19.2.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  3. OpenNews: Фонд Khronos создаёт рабочую группу по развитию открытых стандартов 3D-коммерции
  4. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.1
  5. OpenNews: Выпуск спецификации OpenGL 4.6
  6. OpenNews: Khronos опубликовал спецификацию OpenVX 1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: khronos, opengl, opencl, vulkan
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:46, 16/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Дрогие аналитики, ответьте: Нуво станет лучше или просто получит "наклеечку" соответствия стандартам?
     
     
  • 2, A.Stahl (ok), 09:50, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не уверен что Нуво и наклеечку-то сможет получить: Энвидия гайки так позакручивала, что рассчитывать на работоспособность свободного драйвера не приходится.
     
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