Facebook открыл код графической библиотеки IGL

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|2.3, Аноним (3), 22:43, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Один менеджер решил что надо делать своё, получил бонус. Потом другой менеджер решил что не взлетело выложил в опенсорс и тоже получи бонус. Так оно и работает. Проект тупо закрыт. Даю гарантию ни одного коммита в него больше никогда не прилетит.
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|2.4, Аноним (4), 22:50, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> пром стандарт OpenGL конкретно
Как там на маках с пром. стандартом?
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|3.5, Аноним (4), 22:54, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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…а также на айфонах и прочих мобилках.
Не говоря уже о том, что на голом OpenGL писать — мазохизм в чистом виде.
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|4.9, Аноним (9), 23:01, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Почему же мазохизм? А если мне нужен больший контроль над графикой? Если я хочу под себя что то сделать, например, оптимизацию какую-нибудь?
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|6.18, Аноним (9), 00:20, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну если использовать версию 4.6 и подход AZDO, то почему бы и нет?
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|5.20, Аноним (4), 00:39, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А потом раз! и нужно переписать всё под Vulkan. А потом клиент с маком появляется.
Готовыми движками не просто так пользуются. Нет, для критических по производительности систем можно всё на самом низком уровне писать, но данная библиотека явно не про то.
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|2.8, Аноним (8), 22:58, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А чем их не устраивал пром стандарт OpenGL конкретно?
Потому нет такой вещи, как "стандарт OpenGL" - их тьма. В новости же написано:
> OpenGL 2.x, OpenGL 3.1+, OpenGL ES 2.0+, [...] и WebGL 2.0.
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|2.13, Quad Romb (ok), 23:37, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"that works atop native graphics APIs from OpenGL and Vulkan to Apple's Metal."
Это абстракция поверх и OpenGL, и всего остального.
Теоретически, должно снимать затраты на разработку.
А как там на самом деле получилось - а бит его знает.
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|2.28, pda (ok), 01:32, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поищи современный OpenGL на маках, например. Да и на Android что-то кроме ES и Vulkan есть?
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|3.19, Аноним (19), 00:39, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты серьёзно, до тебя реально не доходит? Ты когда-нибудь, хоть какой-нибудь разработкой занимался? Вот тебе первый попавшийся пример в апреле Амазон опубликовал либу https://github.com/aws/aws-lc-rs а там все коммиты начиная с начала проекта. Неужели это так сложно?
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|4.30, Аноним (8), 01:35, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> там все коммиты начиная с начала проекта
И? Ты типа будешь сидеть и читать их, что ли? Или кому-то это помешает внести вклад в проект?
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|5.31, prokoudine (ok), 01:39, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И? Ты типа будешь сидеть и читать их, что ли? Или кому-то это помешает внести вклад в проект?
Как сказать "я никогда не делал git bisect", не сказав "я никогда не делал git bisect".
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|2.29, Аноним (8), 01:33, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Выложили единым коммитом? Это всё равно что выкинули в мусорку.
А тебе, как конечному пользователю, не все равно?
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|1.7, Аноним (9), 22:56, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну хоть кто то взялся создать единую универсальную обёртку под этот зоопарк графических API
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|3.12, Аноним (9), 23:18, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ой, да с этим bgfx столько проблем. То он не билдится из за каких то ошибок, то приложения на нём после старта намертво виснут независимо от выбранного бэкэнда, то в вулкановском бэкэнде какие то траблы с фреймбуферами. Плюс ко всему ещё этот убогий язык шейдеров, не проще было использовать SPIRV-Cross, который может конвертировать spv в любой язык шейдеров, а в сам spv можно конвертировать всем привычный glsl.
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|2.33, Аноним (33), 01:49, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только зачем? Сейчас достаточно писать только под Vulkan, он уже достаточно универсальный. Работает под Windows/Linux/Android, никаких проблем. А всякие яблочные поделки никому не нужны
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|1.11, Аноним (9), 23:10, 07/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вообщем, посмотрел я исходники этой либы, а точнее пример использования. По факту никакого универсального функционала там нет, вам всё равно придётся писать хоть не значительно, но всё же разный код под разный API, который будет работать бэкэндом. Просто сделали под каждый API какое то подобие единой обёртки и сгребли в одну кучу.
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|2.22, Аноним (19), 00:42, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты только посмотри на человека, который выложил этот код. https://github.com/nlutsenko по его фотографии сразу понятно что он ненавидит всех пользователей и заодно всех людей на этой планете. Он для тебя ничего делать не будет. Ему бы оружие массового поражения разрабатывать.
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|2.15, ИмяХ (?), 00:01, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В SDR дохера лишнего: звуки там, сеть... А кому-то надо как agg
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|2.17, Аноним (9), 00:16, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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SDL - это библиотека мультимедиа, которая включает в себя не только модуль для работы с графикой(причём, очень высокоуровневый), но и со звуком, изображениями, окнами и т.п. То есть это библиотека, в которой всё собрано для написания игр. Графический API - это немножечко другое. Он включает в себя функции для работы с видеокартой, такие как создание фреймбуферов, отправка drawcallов, создание буферов вершин. Так что немного некорректно сравнивать эти две вещи. И да, графический модуль SDL работает поверх OpenGL, но он абстрагирует всё настолько, чтобы было писать игры и графические приложения без головной боли.
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|1.23, Аноним (23), 00:50, 08/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Низкоуровневая библиотека работающая поверх низкоуровневой, как минимум становится среднеуровневой.
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|1.25, Аноним (24), 01:03, 08/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Некрософт таки доломали гитхаб. Без JavaScript даже листинг директории и исходники с подсветкой не видны. M$, fuck you.
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