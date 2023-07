Facebook открыл код графической библиотеки IGL

2.3 , Аноним ( 3 ), 22:43, 07/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Один менеджер решил что надо делать своё, получил бонус. Потом другой менеджер решил что не взлетело выложил в опенсорс и тоже получи бонус. Так оно и работает. Проект тупо закрыт. Даю гарантию ни одного коммита в него больше никогда не прилетит.

Аноним ( 4 ), 22:50, 07/07/2023 > пром стандарт OpenGL конкретно Как там на маках с пром. стандартом?

Аноним ( 4 ), 22:54, 07/07/2023 …а также на айфонах и прочих мобилках.

Не говоря уже о том, что на голом OpenGL писать — мазохизм в чистом виде.

Аноним ( 9 ), 23:01, 07/07/2023 Почему же мазохизм? А если мне нужен больший контроль над графикой? Если я хочу под себя что то сделать, например, оптимизацию какую-нибудь?

AleksK ( ok ), 00:02, 08/07/2023 Оптимизация это точно не про opengl

Аноним ( 9 ), 00:20, 08/07/2023 Ну если использовать версию 4.6 и подход AZDO, то почему бы и нет?

Аноним ( 4 ), 00:39, 08/07/2023 А потом раз! и нужно переписать всё под Vulkan. А потом клиент с маком появляется.

Готовыми движками не просто так пользуются. Нет, для критических по производительности систем можно всё на самом низком уровне писать, но данная библиотека явно не про то.

Аноним ( 8 ), 22:58, 07/07/2023 > А чем их не устраивал пром стандарт OpenGL конкретно? Потому нет такой вещи, как "стандарт OpenGL" - их тьма. В новости же написано: > OpenGL 2.x, OpenGL 3.1+, OpenGL ES 2.0+, [...] и WebGL 2.0. Quad Romb ( ok ), 23:37, 07/07/2023 "that works atop native graphics APIs from OpenGL and Vulkan to Apple's Metal."

Это абстракция поверх и OpenGL, и всего остального.

Теоретически, должно снимать затраты на разработку.

А как там на самом деле получилось - а бит его знает.

Аноним ( 26 ), 01:05, 08/07/2023 и главное, зачему это сайту на пхп

pda ( ok ), 01:32, 08/07/2023 Поищи современный OpenGL на маках, например. Да и на Android что-то кроме ES и Vulkan есть?