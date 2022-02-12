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Выпуск библиотеки для создания графических интерфейсов Slint 0.2

12.02.2022 16:52

С выходом версии 0.2 тулкит для создания графических интерфейсов SixtyFPS переименован в Slint. Причиной переименования стала критика пользователями названия SixtyFPS, которое приводило к путанице и неоднозначности при отправке запросов в поисковые системы, а также не отражало назначение проекта. Новое название было выбрано в ходе обсуждения с сообществом на GitHub, в котором пользователи предлагали новые названия.

Авторы библиотеки (Olivier Goffart и Simon Hausmann) бывшие разработчики KDE, позже перешедшие в компанию Trolltech для работы над Qt, сейчас основали свою компанию, развивающую Slint. Одной из целей проекта является предоставление возможности работы с минимальным потреблением ресурсов CPU и памяти (для работы необходимо несколько сотен килобайт ОЗУ). Для отрисовки доступно два бэкенда - gl на базе OpenGL ES 2.0 и qt, использующий Qt QStyle.

Поддерживается создание интерфейсов в программах на языках Rust, C++, и JavaScript. Авторами библиотеки разработан специальный язык разметки ".slint", который компилируется в нативный для выбранной платформы код. Существует возможность протестировать язык в онлайн редакторе или ознакомиться с примерами, собрав их самостоятельно. Код библиотеки написан на языках С++ и Rust, и распространяется под лицензией GPLv3 или коммерческой лицензией, допускающей использование в проприетарных продуктах без открытия кода.



  1. Главная ссылка к новости (https://slint-ui.com/blog/sixt...)
  2. OpenNews: Доступна GUI-библиотека SixtyFPS 0.1.0, развиваемая бывшими разработчиками Qt
  3. OpenNews: Релиз тулкита для построения интерфейса пользователя DearPyGui 1.0.0
  4. OpenNews: Для развиваемой в Google ОС Fuchsia подготовлен графический интерфейс Armadillo
  5. OpenNews: Проект SerenityOS развивает Unix-подобную ОС c графическим интерфейсом
  6. OpenNews: Прототип интерфейса для переноса изображений из реального мира в графический редактор
Автор новости: derghast
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56687-slint
Ключевые слова: slint, sixtyfps, gui
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, BratishkaErik (ok), 21:26, 12/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интерфейс нормальный такой.

    > JavaScript

    А теперь время тормозов и уязвимостей!

     
     
  • 2.4, Fracta1L (ok), 21:30, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Оно не само на джаваскрипте написано, разупорись
     
     
  • 3.5, БратишкаЭрик (?), 21:31, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я слит
     

  • 1.3, Fracta1L (ok), 21:29, 12/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > С выходом версии 0.2 тулкит для создания графических интерфейсов SixtyFPS переименован в Slint

    Разумное решение, зачёт. Прежнее название это жесть)

     
     
  • 2.9, keydon (ok), 22:37, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а теперь это линтер Себастьяна или линтер для языка S.
     

  • 1.6, Перчик (?), 21:32, 12/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лол, оно дропает фреймы и если постааить замедление на видео, видно как после взаимодействия с интерфейсом рендер вызовы которого ретранслируются покззывает серую подложку что то рядом/ типа 0.7 мс
     
  • 1.7, Портак (?), 21:33, 12/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зокапывайте, лал
     
  • 1.8, Аноним (8), 21:41, 12/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Жаль что никто не смог зашкурить duckstation в стиле fluent w11 с прозрачностью.
    Фреймфорков уи на qt много, толку мало. было бы настолько просто, все бы давно по 2-3 шкуры с опцией навешевали.
     
  • 1.10, Аноним (10), 22:46, 12/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > распространяется под лицензией GPLv3 или коммерческой лицензией

    Кутэшники в своем духе. В *запрещенное-для-упоминания-отверстие* такое, электрон бизнес-перспективнее.

     
  • 1.11, ИмяХ (?), 23:11, 12/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>для работы необходимо несколько сотен килобайт ОЗУ

    И далее:
    >>qt
    >>JavaScript

     

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