Релиз тулкита для построения интерфейса пользователя DearPyGui 1.0.0

2.3 , Аноним ( 3 ), 21:42, 13/10/2021
Ты там ничё не попутал? А выглядит, ну, для интерфейса индишлака пойдёт. Для гуя стремновто, вроде у блендера получше. В нём можно редактируемый таблевиещ из бд в пару кликов намутить, как в кутэ?

3.14 , Аноним ( 14 ), 22:16, 13/10/2021
>> Живого продукта на мёртвом языке не напишешь.

> Ты там ничё не попутал? Rust ведь без LLVM не компилируется, а LLVM - на C++.

2.4 , Аноним ( 4 ), 21:44, 13/10/2021
Мёртвый язык? Где? Или что не раст, то уже мертво? А взять хотя бы недавние рейтинги: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55945
Где раст, и где C и C++?

Где раст, и где C и C++?

3.12 , Аноним ( 14 ), 22:13, 13/10/2021
> Где раст, и где C и C++? Rust компилируется с помощью LLVM, который а С++: https://en.wikipedia.org/wiki/Rust_(programming_language)#Performance

2.13 , Аноним ( 13 ), 22:14, 13/10/2021
Вы не вкусно набрасываете.

Надо было: выгдядит замечательно, остальное поправят на rust.