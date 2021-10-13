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Релиз тулкита для построения интерфейса пользователя DearPyGui 1.0.0

13.10.2021 20:55

Опубликован выпуск Dear PyGui 1.0.0 (DPG), кросс-платформенного тулкита для разработки графического интерфейса пользователя на языке Python. Наиболее важной особенностью проекта является использование многопоточности и вынос операций на сторону GPU для ускорения отрисовки. Ключевой целью формирования выпуска 1.0.0 является стабилизация API. Нарушающие совместимость изменения теперь будут предлагаться в отдельном модуле "experimental".

Для обеспечения высокой производительности основная часть кода DearPyGui написана на языке C++ с использованием библиотеки Dear ImGui, развиваемой теми же авторами, но рассчитанной на создание графических приложений на C++ и предлагающей принципиально иную модель работы. Исходные тексты Dear PyGui распространяются под лицензией MIT. Заявлена поддержка платформ Linux, Windows 10 и macOS.

Тулкит подходит как для быстрого создания простых интерфейсов, так и для разработки сложных специализированных GUI для игр, научных и инженерных приложений, в которых требуется высокая отзывчивость и интерактивность. Разработчикам приложений предлагается простой API и набор готовых традиционных элементов, таких как кнопки, ползунки, переключатели, меню, текстовые формы, показ изображений и различные методы раскладки элементов окна. Из расширенный возможностей отмечается поддержка формирования диаграмм, графиков и таблиц.

Дополнительно доступны набор просмотрщиков ресурсов, редактор узловых связей, система инспектирования тем оформления и элементы для произвольной отрисовки, подходящие для создания 2D-игр. Для упрощения разработки поставляется несколько утилит, среди которых отладчик, редактор кода, просмотрщик документации и просмотрщик логов.

Dear PyGui реализует типичный для GUI-библиотек абстрактный режим работы API (Retained mode), но он реализован поверх библиотеки Dear ImGui, работающей в режиме IMGUI (Immediate mode GUI). Retained-режим подразумевает то, что задачи по формированию сцены берёт на себя библиотека, а в Immediate-режиме модель визуализации обрабатывается на стороне клиента, а графическая библиотека используется лишь для финального вывода, т.е. приложение каждый раз выдаёт команды отрисовки всех элементов интерфейса для формирования очередного готового кадра.

В DearPyGui не используются предоставляемые системой нативные виджеты, а выполняется отрисовка собственных виджетов через обращение к графическим API OpenGL, OpenGL ES, Metal и DirectX 11, в зависимости от текущей операционной системы. Всего предлагается более 70 готовых виджетов.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/hoffstadt/D...)
  2. OpenNews: Доступна GUI-библиотека SixtyFPS 0.1.0, развиваемая бывшими разработчиками Qt
  3. OpenNews: Выпуск графического тулкита GTK 4.4
  4. OpenNews: Google и Canonical реализовали во Flutter возможность создания десктоп-приложений для Linux
  5. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.2
  6. OpenNews: Рабочий стол Budgie переходит с GTK на библиотеки EFL от проекта Enlightenment
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55963-dearpygui
Ключевые слова: dearpygui, gui, imgui
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, QwertyReg (ok), 21:29, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Ну выглядит просто замечательно, однако есть одно "но":

    > It is written primarily in C/C++

    Живого продукта на мёртвом языке не напишешь.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:42, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты там ничё не попутал? А выглядит, ну, для интерфейса индишлака пойдёт. Для гуя стремновто, вроде у блендера получше. В нём можно редактируемый таблевиещ из бд в пару кликов намутить, как в кутэ?
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 22:16, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Живого продукта на мёртвом языке не напишешь.
    >
    > Ты там ничё не попутал?

    Rust ведь без LLVM не компилируется, а LLVM - на C++.

     
  • 2.4, Аноним (4), 21:44, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мёртвый язык? Где? Или что не раст, то уже мертво?

    А взять хотя бы недавние рейтинги: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55945
    Где раст, и где C и C++?

     
     
  • 3.12, Аноним (14), 22:13, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Где раст, и где C и C++?

    Rust компилируется с помощью LLVM, который а С++: https://en.wikipedia.org/wiki/Rust_(programming_language)#Performance

     
  • 2.13, Аноним (13), 22:14, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не вкусно набрасываете.
    Надо было: выгдядит замечательно, остальное поправят на rust.
     

  • 1.5, tmplsr (?), 21:45, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ёшкин кот, openbsd 7.0 уже два дня как вышла, а новость никто переводить не хочет. Мдя.
     
     
  • 2.6, QwertyReg (ok), 21:46, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Ёшкин кот, openbsd 7.0 уже два дня как вышла, а новость никто
    > переводить не хочет. Мдя.

    Это СПО, возьми да переведи, сообщество скажет "фигня".

     
  • 2.7, Аноним (7), 21:47, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да кому ваша о'пня сдалась, питон на первой строчке в тиобе
    от где жаренные новости
     
  • 2.10, Антонин (?), 22:01, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Технически завтра выйдет.
    Released Oct 14, 2021. (51st OpenBSD release)
    https://www.openbsd.org/70.html
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:07, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    The current release is OpenBSD 6.9, released May 1, 2021.
     
  • 2.15, Аноним (13), 22:17, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где вышло то?
    https://www.openbsd.org/
     

  • 1.8, Неуклюжий танцор (?), 21:58, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Работает хорошо, всё вроде есть, но есть один большой минус (по крайней мере у imgui) - работает этой гуй в только polled-режиме. Даже когда на экране нет обновляющихся элементов или анимации, потребление времени процессора всегда 10-20%. Если хотите меньше потреблять времни ЦПУ, то разработчики рекомендуют ставить sleep() в основной цикл. Сами понимаете такой подход приводит задержкам ввода, более чем заметным. Это была причина по которой мы отказались от него.
     
     
  • 2.9, Fracta1L (ok), 22:01, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Огорчительно.
     

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